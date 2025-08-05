№29. 5 августа 2025 года.

В Воронеже пенсионерке выписали штраф за поиск в Яндексе рецепта котлет по-киевски. * * * Госмессенджер МАХ будет устанавливаться россиянами совершенно добровольно во время допросов в СК и СИЗО. * * * Хакеры взломали АвтоВАЗ и загрузили в базы предприятия чертежи нормальных автомобилей! * * * Интересно, а вот эту рекламу про куда бы уехать, где нет интернета, всё ещё крутят? (мысли в рабочее время) * * * Путин подписал указ о создании импортозамещённого аналога «Аэрофлота» под названием «Поезд и точка». * * * Каждый день без номерка на ноге – уже хорошо. * * * Главная промышленность в нынешней России – штрафодобывающая.

# # #

«Россия сейчас впервые в истории воюет одна против всего Запада», – заявил Лавров.



Сужусь с соседом я по даче –он мне подбросил кабачки!

# # #

Сижу на кухне, пью чай. По России-24 подробно рассказывают, что дорожная инфраструктура Европы не подготовлена к переброске тяжёлой военной техники с запада на восток. Танки либо в туннелях застрянут, либо мосты не выдержат...Сегодня хоть засну спокойно.

# # #

Замруководителя АП Максим Орешкин: «Для дальнейшего развития [российской экономики] нужен шаг не вперёд, а вверх, на следующую технологическую и организационную ступень».Короче говоря, надо осваивать не только АлиЭкспресс, но и другие китайские маркетплейсы! За работу, товарищи!

# # #

В Красноярском крае и других регионах Сибири уже девятый день продолжаются массовые сбои мобильного интернета и работы провайдеров. Жалоб стало меньше, но пользователи по-прежнему пишут о проблемах.

Конечно, стали меньше жаловаться. Когда нет интернета, жаловаться на его отсутствие не так просто.



Завершена сборка импортозамещенного самолёта МС-21. Его масса выросла на 6 тонн, дальность полёта сократилась вдвое, а цена выросла на 65% за год.– Ну что, как наш новый самолёт?– Отлично! Летать он будет меньше, зато станет дороже!

# # #



Года четыре назад перед ГЭС-2 установили работу Урса Фишера «Большая глина №4».

Люди утончённые восхищались, а люди простые прямо говорили, что похожа работа Урса Фишера на кусок говна.

Я – признаюсь – был тогда с моим народом. Действительно ведь похожа.

Да и теперь мнения своего не изменил. Но привык, пригляделся, и даже уместной мне стала казаться эта скульптура. В целом точно довольно отражала она действительность.

А теперь вот её демонтируют. Обещают уже в августе заменить новым арт-объектом. Надеюсь, столь же уместным.

Извините, у нас Россия.В Амурской области девушка случайно выбросила 6 млн. рублей. Деньги достались ей по наследству и были спрятаны в мешках из-под муки. Их нашли соседи, купили себе дом и ушли в запой.

# # #

20 июля. Путин: «Автовазу» удалось предотвратить коллапс и продвинуть производство.30 июля. АвтоВАЗ планирует снизить зарплаты сотрудникам на 20% с сентября.Справедливости ради стоит уточнить, что сотрудникам никто не обещал не предотвращать коллапс... за их счёт.

# # #

«Правительству Петербурга предложили расширить полномочия для борьбы с клещами».Почему, думаете, клещи обнаглели в Питере? Просто полномочий не было, и клещи этим пользовались!

# # #