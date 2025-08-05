«Мы попадем в рай, а они – просто сдохнут!» ©
Сообщение для всех: "Если у вас имеются проблемы с работой сайта risk-inform.ru, попробуйте воспользоваться https://risk-inform.com, https://riskinform.blogspot.com или https://t.me/riskinform"

№ 29, 5 августа

№29. 5 августа 2025 года.

В Воронеже пенсионерке выписали штраф за поиск в Яндексе рецепта котлет по-киевски.
* * *
Госмессенджер МАХ будет устанавливаться россиянами совершенно добровольно во время допросов в СК и СИЗО.
* * *
Хакеры взломали АвтоВАЗ и загрузили в базы предприятия чертежи нормальных автомобилей!
* * *
Интересно, а вот эту рекламу про куда бы уехать, где нет интернета, всё ещё крутят? (мысли в рабочее время)
* * *
Путин подписал указ о создании импортозамещённого аналога «Аэрофлота» под названием «Поезд и точка».
* * *
Каждый день без номерка на ноге – уже хорошо.
* * *
Главная промышленность в нынешней России – штрафодобывающая.

# # #

«Россия сейчас впервые в истории воюет одна против всего Запада», – заявил Лавров.
Вот щас обидно было!
Сужусь с соседом я по даче –
он мне подбросил кабачки!

# # #

Сижу на кухне, пью чай. По России-24 подробно рассказывают, что дорожная инфраструктура Европы не подготовлена к переброске тяжёлой военной техники с запада на восток. Танки либо в туннелях застрянут, либо мосты не выдержат...
Сегодня хоть засну спокойно.

# # #

Замруководителя АП Максим Орешкин: «Для дальнейшего развития [российской экономики] нужен шаг не вперёд, а вверх, на следующую технологическую и организационную ступень».
Короче говоря, надо осваивать не только АлиЭкспресс, но и другие китайские маркетплейсы! За работу, товарищи!

# # #

В Красноярском крае и других регионах Сибири уже девятый день продолжаются массовые сбои мобильного интернета и работы провайдеров. Жалоб стало меньше, но пользователи по-прежнему пишут о проблемах.
Конечно, стали меньше жаловаться. Когда нет интернета, жаловаться на его отсутствие не так просто.
Завершена сборка импортозамещенного самолёта МС-21. Его масса выросла на 6 тонн, дальность полёта сократилась вдвое, а цена выросла на 65% за год.
– Ну что, как наш новый самолёт?
– Отлично! Летать он будет меньше, зато станет дороже!

# # #

работа Урса Фишера на кусок говна
Года четыре назад перед ГЭС-2 установили работу Урса Фишера «Большая глина №4».
Люди утончённые восхищались, а люди простые прямо говорили, что похожа работа Урса Фишера на кусок говна.
Я – признаюсь – был тогда с моим народом. Действительно ведь похожа.
Да и теперь мнения своего не изменил. Но привык, пригляделся, и даже уместной мне стала казаться эта скульптура. В целом точно довольно отражала она действительность.
А теперь вот её демонтируют. Обещают уже в августе заменить новым арт-объектом. Надеюсь, столь же уместным.
Извините, у нас Россия.
В Амурской области девушка случайно выбросила 6 млн. рублей. Деньги достались ей по наследству и были спрятаны в мешках из-под муки. Их нашли соседи, купили себе дом и ушли в запой.

# # #

20 июля. Путин: «Автовазу» удалось предотвратить коллапс и продвинуть производство.
30 июля. АвтоВАЗ планирует снизить зарплаты сотрудникам на 20% с сентября.
Справедливости ради стоит уточнить, что сотрудникам никто не обещал не предотвращать коллапс... за их счёт.

# # #

«Правительству Петербурга предложили расширить полномочия для борьбы с клещами».
Почему, думаете, клещи обнаглели в Питере? Просто полномочий не было, и клещи этим пользовались!

# # #

Купите «Ниву», поставьте у подъездаНовость о том, что АвтоВАЗ переходит на четырёхдневную рабочую неделю, меня опечалила.
Мало что дарило мне в жизни такие сильные впечатления, как продукция этого предприятия. Возглавляет этот список, конечно, автомобиль «Нива». Я испытал две её разновидности – карбюраторную и с впрыском, который тольяттинские мастера сумели прикрепить к двигателю от «Фиат-124» (лучшая, между прочим, европейская машина 1964-го года).
Обе были хороши. Та, что со впрыском, часто заводилась. Которая с карбюратором познакомила меня с электромагнитным клапаном производства Димитровградского электромеханического завода. Сменив их шесть штук за четыре месяца, воспользовался служебным положением и послал корреспондента на АвтоВАЗ. Перед ним была поставлена конкретная задача: задать единственный вопрос – «Как вам это удаётся?». Он звонит оттуда и сообщает: «Они сказали, что это смежники из Димитровграда такие поставляют, у них и спрашивай. Я поехал туда, это рядом. Эти отвечают – причина в том, что металл говно. Я к металлургам не поеду, они меня на рудники пошлют».
«Нива» – автомобиль с очень запоминающимся звуковым рядом. Одновременный вой стаи голодных шакалов, Шнитке в исполнении пьяного сельского гармониста и звук лопнувшей струны – вот это приблизительно оно. Солирует там раздатка. Безусловный плюс – лёгкость в обслуживании. Но если в ответ на просьбу как-то утихомирить раздатку, вам предложат в неё залезть и поправить положение, бегите из этого сервиса, они проходимцы, человечество раньше колонизирует Марс, чем решит эту задачу. Тишину в салоне (ну, относительную, типа, шакалы кого-то сожрали и угомонились) может обеспечить только старая ушанка, обмотанная вокруг ручки раздатки. А что после этого неудобно становится за неё браться, пусть вас не беспокоит – она всё равно не включается. И эффективно, и в салоне красиво.
Отсутствие гидроусилителя руля поможет вам всегда быть в отличной физической форме, не тратя денег на фитнес. Когда вас посетит мысль, что у вас потёк бензобак, отвергните её. Всё в порядке, расход топлива штатный.
То, что «Ниве» безразлично, бездорожье перед ней, или автобан – чистая правда. Козлит она везде одинаково, я бы даже сказал – горнокозлит. Если вы любите, когда в крови бушует адреналин – это ваш выбор. Это ощущение начинается ближе к отметке 100 километров в час. Возможно, кто-то приближался и к 120, но воспоминаний не оставил.
Соотношение цена-качество прекрасное. Только не вздумайте на ней ездить, это дороговато, тут БМВ может составить конкуренцию (мог бы). Купите «Ниву», поставьте у подъезда, пусть все видят, что вы небедный человек!

(192 раза прочитано)

