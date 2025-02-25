№7. 25 февраля 2025 года.
|В Саратове задержан водитель автомобиля с наклейкой «Трамп ЧМО». Ему предъявлено обвинение в дискредитации ВС РФ.
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«Чистый экстремизм». Владелец «Сарматмобиля» арестован за призывы к свержению конституционного строя США!
О, в стране появилась вторая нация, которой можно больше, чем остальным. Интересно, когда американцы начнут в Кофемании в потолок стрелять?
Зря! Мог бы не убирать коврик, а просто каждый раз, приходя на работу, кланяться Трампу.
Скоро ждём у всех чиновников на стенах коврики «Трамп – Наш».
«Кремль предложил Трампу российскую нефть и доступ в Арктику»...
# # #Традиции наши – крутые,
Зато мы ничуть не лукавим:
Убитого пишем в святые,
Живого – собаками травим.
Игорь Губерман
# # #Новость: Гордума Якутска поддержала отмену прямых выборов мэра из-за «войны с Западом».
Потому что если не отменить прямые выборы, несознательные россияне проголосуют за солдат НАТО!
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|В Госдуме подготовили проект закона об ограничении на нестандартные имена для детей. «Надо защищать детей от того, что они могут стать Пельменями, Столами, Тумбочками», – объяснила инициативу депутатов первый зампред комитета по защите семьи Татьяна Буцкая.
От квадроберов защитили и от тумбочек защитим! Победная гойда!
– Очевидно, что защищать детей от того, что они могут стать Орешницами, Импортозамесами и Всёпопланами не надо – ведь это традиционные, скрепные и идеологически правильные имена!
Мужские:
Путирас – Путин и Рассия.
Сопипоп – Специальная операция идёт по плану.
Экорас – экономика растёт.
Пувсепер – Путин всех переиграл.
Сосипес – Соловьёв, Симоньян, Песков.
Гурпердим – Гурулёв перепьёт Димона!
Даздрапут – Да здравствует Путин!
Женские:
Мизуша – Мизулина и Шаман.
Лугандонна – Луганск, Донецк – наши!
Мазутка – для живущих на побережье Чёрного моря.
Ебезга – Европа без газа.
Пугалина – Пугачёва, Галкин – иностранные агенты.
Амывра – А мы в рай.
Сосиска – Соловьёв, Симоньян, Скабеева.
1. Мы не даём людям старше 65 управлять самолётом.
2. Мы постоянно даём людям старше 65 управлять странами.
# # #Больной, у вас не глаукома,
Щас осветим глазное дно...
Всё ясно – это воспалилось
бревно.
# # #«Возвращение иностранных компаний и инвесторов возможно только на выгодных для России условиях», – заявил ТАСС Александр Новак. Он отметил, что многие освободившиеся после ухода иностранных компаний ниши уже заняты отечественными производителями или партнерами из дружественных стран.
– Из Китая, например. Ещё можно отметить производителей из Китая. Ну, и не следует забывать китайские компании, конечно же.
– Так, секундочку, что мы опять пропустили? Там где-то на границе РФ уже выстроились в очередь западные производители, которые мечтают вернуться в РФ и снова вложить в неё миллиарды взамен тех активов, которые у них экспроприировали новые большевики чекисты?
# # #Ценить любовь, теплом делиться
И сеять радость и добро –
Я научу вас, недоумки,
Клянусь своим дробовиком!
# # #Комментарии к видео, где две бабушки разбивают зачем-то телевизор:
– Обряд изгнания Соловьёва.
– Он вернётся и приведёт с собой семь Малаховых!
# # #Будни техподдержки. Из звонка пользователя:
«...У меня как-то не так всё... И со мной что-то не то... Приходите посмотреть!»
# # #С февраля 2022-го в России сажали тех, кто против воблы.
С февраля 2025-го начнут сажать тех, кто за воблу.
А теперь, внимание, вопрос: Что теперь будет с теми, кого сажали за то, что они против воблы?
# # #
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