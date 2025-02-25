№7. 25 февраля 2025 года.

В Саратове задержан водитель автомобиля с наклейкой «Трамп ЧМО». Ему предъявлено обвинение в дискредитации ВС РФ. * * * В России, кроме весеннего и осеннего призывов введут летний, зимний, а также призывы сезонов «осень-зима», «весна-лето» и «вечная весна»! * * * Российские рыбаки, которых несёт на льдине к берегам Японии, просят привезти к ним семьи! * * * При любом катаклизме в первую очередь спасайте телевизор, а то не узнаете как процветает Россия!

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«Чистый экстремизм». Владелец «Сарматмобиля» арестован за призывы к свержению конституционного строя США! * * * Белые господа пригласили за стол, похвалили и ещё пообещали опять пустить кока-колу по трубам, если всё подпишут. Ну, разве не чудо чудесное? Всё не зря, ради такого и весь мир в ядерную труху не жалко! * * * Гражданина США Калоба Байерса, задержанного 7 февраля в аэропорту Внуково с мармеладом с марихуаной, отпустили.

О, в стране появилась вторая нация, которой можно больше, чем остальным. Интересно, когда американцы начнут в Кофемании в потолок стрелять? * * * Ставропольский депутат Олег Петровский выложил фото своего кабинета с ковриком, на котором изображён Трамп. А уже на следующий день Трамп созвонился с Путиным, после чего Петровский удалил фотографию переобулся прям на коврике, сославшись на «коррективы в тенденциях общей командной позиции».

Зря! Мог бы не убирать коврик, а просто каждый раз, приходя на работу, кланяться Трампу.



Скоро ждём у всех чиновников на стенах коврики «Трамп – Наш». * * * «Мы не позволим называть наших союзников «пиндосами»». Госдума утвердила штрафы за дискредитацию властей США. * * * «Невероятный прорыв». Американская делегация пообещала месяц не гадить в российских подъездах! * * * Трамп пообещал сделать генеральную уборку в каждом российском подъезде! * * * Трамп: США выйдут из НАТО и вступят в ОДКБ!



Последние 15 лет они кричали, что «Америка хочет захватить наши ресурсы», и вдруг:«Кремль предложил Трампу российскую нефть и доступ в Арктику»...

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Традиции наши – крутые,Зато мы ничуть не лукавим:Убитого пишем в святые,Живого – собаками травим.

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Новость: Гордума Якутска поддержала отмену прямых выборов мэра из-за «войны с Западом».Потому что если не отменить прямые выборы, несознательные россияне проголосуют за солдат НАТО!

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В Госдуме подготовили проект закона об ограничении на нестандартные имена для детей. «Надо защищать детей от того, что они могут стать Пельменями, Столами, Тумбочками», – объяснила инициативу депутатов первый зампред комитета по защите семьи Татьяна Буцкая.

От квадроберов защитили и от тумбочек защитим! Победная гойда! * * * – Депутаты не подумали, как быть с патриотическими именами. Сможет ли их закон, например, остановить фантазию Владимира Сухова, который дал своей дочери имя Россия-Святосия-Святороссия, а следующего ребёнка обещал назвать Орешником или Орешницей?

– Очевидно, что защищать детей от того, что они могут стать Орешницами, Импортозамесами и Всёпопланами не надо – ведь это традиционные, скрепные и идеологически правильные имена! * * * И это только начало пути, дальше наверняка начнутся имена – сокращённые или производные как в СССР, накидал тут вариантов патриотам:

Мужские:

Путирас – Путин и Рассия.

Сопипоп – Специальная операция идёт по плану.

Экорас – экономика растёт.

Пувсепер – Путин всех переиграл.

Сосипес – Соловьёв, Симоньян, Песков.

Гурпердим – Гурулёв перепьёт Димона!

Даздрапут – Да здравствует Путин!

Женские:

Мизуша – Мизулина и Шаман.

Лугандонна – Луганск, Донецк – наши!

Мазутка – для живущих на побережье Чёрного моря.

Ебезга – Европа без газа.

Пугалина – Пугачёва, Галкин – иностранные агенты.

Амывра – А мы в рай.

Сосиска – Соловьёв, Симоньян, Скабеева. * * * Если их не остановить, то в какой-то момент они примут решение, что имя ребёнку должна выбирать специально созданная при руководителе соответствующего муниципалитета комиссия в составе его заместителя, а также представителей ФСБ, МВД, прокуратуры, Минобра и РПЦ. Практика, когда имя ребёнку выбирают сами родители, начинает выглядеть по нынешним временам непростительным либерализмом! * * * Мальчиков можно будет назвать только Владимирами, а девочек – Алинами.

У современного мира есть серьёзная проблема:1. Мы не даём людям старше 65 управлять самолётом.2. Мы постоянно даём людям старше 65 управлять странами.

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Больной, у вас не глаукома,Щас осветим глазное дно...Всё ясно – это воспалилосьбревно.

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«Возвращение иностранных компаний и инвесторов возможно только на выгодных для России условиях», – заявил ТАСС Александр Новак. Он отметил, что многие освободившиеся после ухода иностранных компаний ниши уже заняты отечественными производителями или партнерами из дружественных стран.– Из Китая, например. Ещё можно отметить производителей из Китая. Ну, и не следует забывать китайские компании, конечно же.– Так, секундочку, что мы опять пропустили? Там где-то на границе РФ уже выстроились в очередь западные производители, которые мечтают вернуться в РФ и снова вложить в неё миллиарды взамен тех активов, которые у них экспроприировали новые большевики чекисты?

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Ценить любовь, теплом делитьсяИ сеять радость и добро –Я научу вас, недоумки,Клянусь своим дробовиком!

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Комментарии к видео, где две бабушки разбивают зачем-то телевизор:– Обряд изгнания Соловьёва.– Он вернётся и приведёт с собой семь Малаховых!

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Будни техподдержки. Из звонка пользователя:«...У меня как-то не так всё... И со мной что-то не то... Приходите посмотреть!»

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С февраля 2022-го в России сажали тех, кто против воблы.С февраля 2025-го начнут сажать тех, кто за воблу.А теперь, внимание, вопрос: Что теперь будет с теми, кого сажали за то, что они против воблы?

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