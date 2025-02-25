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Главная / Юмор в свежем номере / «РИСК» за 2025 год / № 7, 25 февраля

№7. 25 февраля 2025 года.

В Саратове задержан водитель автомобиля с наклейкой «Трамп ЧМО». Ему предъявлено обвинение в дискредитации ВС РФ.
* * *
В России, кроме весеннего и осеннего призывов введут летний, зимний, а также призывы сезонов «осень-зима», «весна-лето» и «вечная весна»!
* * *
Российские рыбаки, которых несёт на льдине к берегам Японии, просят привезти к ним семьи!
* * *
При любом катаклизме в первую очередь спасайте телевизор, а то не узнаете как процветает Россия!

# # #

Вся надежда на Вашингтон!
«Чистый экстремизм». Владелец «Сарматмобиля» арестован за призывы к свержению конституционного строя США!
* * *
Белые господа пригласили за стол, похвалили и ещё пообещали опять пустить кока-колу по трубам, если всё подпишут. Ну, разве не чудо чудесное? Всё не зря, ради такого и весь мир в ядерную труху не жалко!
* * *
Гражданина США Калоба Байерса, задержанного 7 февраля в аэропорту Внуково с мармеладом с марихуаной, отпустили.
О, в стране появилась вторая нация, которой можно больше, чем остальным. Интересно, когда американцы начнут в Кофемании в потолок стрелять?
* * *
Ставропольский депутат Олег Петровский выложил фото своего кабинета с ковриком, на котором изображён Трамп. А уже на следующий день Трамп созвонился с Путиным, после чего Петровский удалил фотографию переобулся прям на коврике, сославшись на «коррективы в тенденциях общей командной позиции».
Зря! Мог бы не убирать коврик, а просто каждый раз, приходя на работу, кланяться Трампу.
Вся надежда на Вашингтон!
Скоро ждём у всех чиновников на стенах коврики «Трамп – Наш».
* * *
«Мы не позволим называть наших союзников «пиндосами»». Госдума утвердила штрафы за дискредитацию властей США.
* * *
«Невероятный прорыв». Американская делегация пообещала месяц не гадить в российских подъездах!
* * *
Трамп пообещал сделать генеральную уборку в каждом российском подъезде!
* * *
Трамп: США выйдут из НАТО и вступят в ОДКБ!
Вся надежда на Вашингтон!
Последние 15 лет они кричали, что «Америка хочет захватить наши ресурсы», и вдруг:
«Кремль предложил Трампу российскую нефть и доступ в Арктику»...

# # #

Традиции наши – крутые,
Зато мы ничуть не лукавим:
Убитого пишем в святые,
Живого – собаками травим.
Игорь Губерман

# # #

Новость: Гордума Якутска поддержала отмену прямых выборов мэра из-за «войны с Западом».
Потому что если не отменить прямые выборы, несознательные россияне проголосуют за солдат НАТО!

# # #

В Госдуме подготовили проект закона об ограничении на нестандартные имена для детей. «Надо защищать детей от того, что они могут стать Пельменями, Столами, Тумбочками», – объяснила инициативу депутатов первый зампред комитета по защите семьи Татьяна Буцкая.
От квадроберов защитили и от тумбочек защитим! Победная гойда!
* * *
– Депутаты не подумали, как быть с патриотическими именами. Сможет ли их закон, например, остановить фантазию Владимира Сухова, который дал своей дочери имя Россия-Святосия-Святороссия, а следующего ребёнка обещал назвать Орешником или Орешницей?
– Очевидно, что защищать детей от того, что они могут стать Орешницами, Импортозамесами и Всёпопланами не надо – ведь это традиционные, скрепные и идеологически правильные имена!
* * *
И это только начало пути, дальше наверняка начнутся имена – сокращённые или производные как в СССР, накидал тут вариантов патриотам:
Мужские:
Путирас – Путин и Рассия.
Сопипоп – Специальная операция идёт по плану.
Экорас – экономика растёт.
Пувсепер – Путин всех переиграл.
Сосипес – Соловьёв, Симоньян, Песков.
Гурпердим – Гурулёв перепьёт Димона!
Даздрапут – Да здравствует Путин!
Женские:
Мизуша – Мизулина и Шаман.
Лугандонна – Луганск, Донецк – наши!
Мазутка – для живущих на побережье Чёрного моря.
Ебезга – Европа без газа.
Пугалина – Пугачёва, Галкин – иностранные агенты.
Амывра – А мы в рай.
Сосиска – Соловьёв, Симоньян, Скабеева.
* * *
Если их не остановить, то в какой-то момент они примут решение, что имя ребёнку должна выбирать специально созданная при руководителе соответствующего муниципалитета комиссия в составе его заместителя, а также представителей ФСБ, МВД, прокуратуры, Минобра и РПЦ. Практика, когда имя ребёнку выбирают сами родители, начинает выглядеть по нынешним временам непростительным либерализмом!
* * *
Мальчиков можно будет назвать только Владимирами, а девочек – Алинами.
У современного мира есть серьёзная проблема:
1. Мы не даём людям старше 65 управлять самолётом.
2. Мы постоянно даём людям старше 65 управлять странами.

# # #

Больной, у вас не глаукома,
Щас осветим глазное дно...
Всё ясно – это воспалилось
бревно.

# # #

«Возвращение иностранных компаний и инвесторов возможно только на выгодных для России условиях», – заявил ТАСС Александр Новак. Он отметил, что многие освободившиеся после ухода иностранных компаний ниши уже заняты отечественными производителями или партнерами из дружественных стран.
– Из Китая, например. Ещё можно отметить производителей из Китая. Ну, и не следует забывать китайские компании, конечно же.
– Так, секундочку, что мы опять пропустили? Там где-то на границе РФ уже выстроились в очередь западные производители, которые мечтают вернуться в РФ и снова вложить в неё миллиарды взамен тех активов, которые у них экспроприировали новые большевики чекисты?

# # #

Ценить любовь, теплом делиться
И сеять радость и добро –
Я научу вас, недоумки,
Клянусь своим дробовиком!

# # #

Комментарии к видео, где две бабушки разбивают зачем-то телевизор:
– Обряд изгнания Соловьёва.
– Он вернётся и приведёт с собой семь Малаховых!

# # #

Будни техподдержки. Из звонка пользователя:
«...У меня как-то не так всё... И со мной что-то не то... Приходите посмотреть!»

# # #

С февраля 2022-го в России сажали тех, кто против воблы.
С февраля 2025-го начнут сажать тех, кто за воблу.
А теперь, внимание, вопрос: Что теперь будет с теми, кого сажали за то, что они против воблы?

# # #

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Иван Петрович Кордыбайло так и не попал в книгу рекордов Гиннеса за самый долгий ремонт квартиры, на 12-м году его убило соседями.

Шутка 2015 года

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