№35. 30 сентября 2025 года.

Всех, кто не высказался об интервью с Пугачёвой, хочется спросить: а чем, сука, вы так заняты, какие такие у вас неотложные дела?! * * * Новый генпрокурор поклялся, что будет стоять на стрёме закона и правопорядка! * * * Если есть одной палочкой, то риса хватит надолго (северокорейская народно-демократическая мудрость). * * * «Талибан» запретил людей, рождённых женщиной.

# # #

В России поднимут пенсионный возраст, если россияне не начнут массово молиться за власть и рожать детей, заявили в РПЦ. По словам протоиерея Кирилла Иванова, это не просто долг граждан, но инструмент реальных перемен.

В доказательство он привёл случай, когда прихожанин помолился, и на следующий день мэра посадили в СИЗО. Священник назвал это «чудотворной молитвой»!



07.06.2024. Путин поручил не менять налоговую систему до 2030 года.23.04.2025. Антон Силуанов: изменений в налоговой политике на горизонте до 2030 года не предусмотрено.05.09.2025. Путин заявил, что доходы бюджета надо увеличивать не за счёт налогов.24.09.2025. Минфин предложил повысить ставку НДС до 22% с 1 января 2026 года.Представляете, минфин вероломно ослушался Путина и Силуанова!А, стоп...

# # #

А если голову отрезать, –уже не будет рыба гнить?

# # #

Эээх, Дык Фук... Победителем «Интервидения», которое называли оплотом «традиционных ценностей» и противопоставляли «прогнившему Западу», стал вьетнамский певец Дык Фук, автор романтической песни об отношениях двух мужчин «Больше, чем любовь», который публикует в своих соцсетях фото «для бойфренда».



Конкурс, с точки зрения приоритетов + интересов Кремля, завершился прямой катастрофой.

Победитель не просто открытый гей. Но и выступил с антикитайской песней. Что поставило под сомнение верность Москвы её стратегическому партнёрству с Пекином.

Кроме того, организаторы спровоцировали глобальный хохот. Заявив о 4 млрд. землян, якобы посмотревших «Интервидение». Интересно, что в этот момент делали остальные 6 млрд.

Мэр Чебоксар ушёл в отставку через пять дней после обещания сделать многое для города.Мэр Чебоксар оказался человеком слова!

# # #

Извините, у нас Россия.• Депутат Госдумы изнасиловал 19-летнюю помощницу и сбежал из страны.• Иронично, но ещё более десяти лет назад Юрий Напсо из ЛДПР сам предлагал ввести смертную казнь для насильников.

# # #

Милонов сравнил выступление Егора Крида на концерте с «нетрезвой случкой в туалете ночного клуба».Со знанием дела! Понимает, о чём говорит!

# # #

Если кто-то ищет идею для сатирического канала, вот вам такая: публиковать только позитивные новости из российских СМИ:

• Отменён план «Ковёр» в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга.

• Пожарные ликвидировали пожар на Рязанском и Новокуйбышевском НПЗ.

• Движение по Крымскому мосту снова открыто.

• В Белгороде и Севастополе отменена воздушная тревога.

• Отпуск бензина АИ-95 автомобилистам Владивостока увеличен с 10 до 20 литров в одни руки.

Контента вам хватит точно.



В одной стране, неважно чьей,своих любили палачей.И были те, кто не любили –но этих первыми убили.

# # #

Извините, у нас Россия.2023 год. Путин восхитился историей Ильи Штокмана: «простой работяга», который занял должность вице-мэра Нижнего Новгорода, а затем добровольно ушел воевать, став «героем СВО». «В конце концов вы пришли к самому главному. Самое главное – это посвящение себя этой стране», – обратился Путин к Штокману, подчеркнув, что Кремль должен обращать внимание на таких людей в плане карьеры, так как его путь – это и путь страны!2025 год. Штокман задержан за взятки, в администрации Нижнего Новгорода проходят обыски. Городские власти заверили, что Штокман был уволен месяц назад.

# # #

Смешно, когда мужик, цветущий густо,С родной державой соли съевший пуд,Внезапно обнаруживает грустно,Что, кажется, его давно е...

# # #

Китайцам запретили грустить и ныть в интернете РКН китайского разлива объявил полный запрет на пессимизм, выгорание и посты в духе «работа/учёба не имеет никакого смысла». Администрации соцсетей будут мониторить всю активность и удалять нытьё и жалобы на жизнь, иначе площадке грозит штраф или блокировка.



Положа руку на сердце, ответьте: сказалось ли на вашей жизни сокращение конституционных судей с 19 до 11? Нет, даже не заметили!А навьючка на госбюджет уменьшилась. Пусть и малюююсенькая экономия, но правительство каждому лишнему рублику радо и найдёт, куда его с пользой пристроить. Нынче трудные времена для Родины наступают, финансовая система внапряг работает, ещё чуть и треснуть может. Но, ведь, есть места, где более серьёзные средства можно изыскать через более радикальное сокращение поголовья госиждивенцев.Взять Сенат, к примеру. Посмотрите на традиционную картину их голосования – «ЗА» единогласно по-любому, практически, вопросу. Ну, это же за демократию стыдно становится! Это же не Сенат, а чуть ли не синекура получается.Нет, ликвидировать конечно нельзя, всё-таки орган в Конституции записан. Но ежели голосуют все постоянно одинаково, то оставить там одну Валентину Ивановну. Кстати, из уважения к возрасту, не молодка уже, не следует заставлять её каждый день в Москву мотаться. Протянуть провод, поставить ей кнопку прям там, у кушетки на госдаче, и пусть при необходимости нажимает.В этом же ракурсе взглянем и на Думу. Зачем содержать там 450 ртов? Есть пять фракций. Во всех железная дисциплина – как старшОй скажет, так и жмут кнопки. Вот и оставить этих пятерых, у каждого по кнопке. И Володин шестой. Трубку телефона к уху подносит, слушает чего из Кремля скажут и даёт команду: «нажимай!»И таких учреждений в вертикали власти по всей России уйма наберётся! И денег незнамо сколько от сокращений появится, и помещения в прекрасных местах на сотни тыщ квадратных метров освободятся. В аренду сдать и опять же денежка потечёт... В общем, как говорил Аркадий Райкин, «кумекать надо».

# # #