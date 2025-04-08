№13. 8 апреля 2025 года.

Вячеслав Володин заявил, что не отмечает День дурака, потому что в Госдуме это не праздник, а рабочие будни! * * * «С размахом». В России отмечают День дурака началом массовой рассылкой повесток призывникам. * * * Забеременевшая школьница, уговорившая мужа уехать на СВО, получила с любовником премию «Традиционные ценности года». * * * Трамп пригрозил отменить санкции, которые приносят России наибольшую пользу! * * * Неэстетично получилось: времена худые, а жопа полная.

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Росстат сообщил о резком увеличении доступа россиян к канализации Санитарно-гигиенические условия проживания россиян заметно улучшились за два года, следует из обнародованных итогов исследования Росстата. Выгребными ямами пользуются 13,7% домохозяйств (19 млн. человек) против 18,2% в 2022 году.



Слово «резком» здесь особенно чудесно. Напоминает формулировки про доллар, который «рухнул», но при этом стоит столько, что разумнее давать курс рубля к центу.

Однако, говоря о туалетах, важно установить не просто количество, но и гендерность! Ведь что нас особенно возмущает на Западе? Женщины и мужчины ходят в сортиры, гендерная идентификация которых не определена! Я правда, накануне лично воспользовался аж двумя общественными туалетами. Один был в медицинском учреждении, другой в заведении общественного питания. Никаких М и Ж на них не было. Там вообще была одна кабинка на всех. Так незаметно проникли разлагающие ценности в нашу жизнь! А мы тут процентами козыряем.

Правда, в выгребные ямы тоже ходят все подряд, не разбирая пола...

«Дроны МЧС будут следить и штрафовать дачников, которые нарушают правила пожарной безопасности при жарке шашлыков на своих участках».Киберпанк.Ожидания: дроны, управляемые искусственным интеллектом, накрывают банду, которая занималась продажей взломанных чипов, разгоняющих работоспособность мозга до предела.Реальность: дроны следят за рандомным Васяном, который после заводской смены едет два часа на электричке на свою дачу, чтобы дождаться, когда он неправильно установит одноразовый мангал, и выписать ему штраф... А особо злостным нарушителям FPV-дроны будут прилетать прямо в мангал!

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Если долго смотреть на огонь, могут уволить из МЧС.

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Депутаты внесли в Госдуму законопроект, обязывающий школьниц беременеть сразу после 9 класса. В противном случае за каждый последующий год их будут штрафовать на сумму до 500 тысяч рублей. Деньги со штрафов пойдут на выплаты тем, кто уже забеременел, пояснили авторы инициативы. * * * Думаю, что беременность скоро станет непременной частью аттестата зрелости. А у кого к окончанию школы живота не будет – тому двойка! * * * Битый час обсуждали в редакционном чате новости про беременных школьниц.

Самый непонятный вопрос – что будут делать с отцами этих бэбиков?

В итоге пока сошлись на том, что статью за совращение малолеток декриминализировать не будут. Потому что отцам можно предложить разумный выбор между уголовкой или контрактом на СВО. Одним выстрелом двух зайцев, так сказать.



«Предлагаем подписать фьючерсный контракт». Беременных школьниц будут приглашать в военкоматы.

Минфин представил новый план по повышению доходов населения:«Нужно ввести регрессивную шкалу. Доход до 24000 в месяц облагается налогом в 50%, доход свыше 1 млн. в месяц налогом не облагается. Тогда получать маленькую зарплату станет невыгодно, и все начнут получать большую».

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• Протоиерей РПЦ Ткачёв заявил, что россияне должны мучиться и терпеть.• Протоиерей РПЦ Ткачёв: Семьи с одним ребёнком или без детей – развратные суслики!Много унижений испытал на себе российский народ. Но вот сусликом-терпилой его, кажется, ещё никто не называл.

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«Сергей Лавров подчеркнул необходимость немедленного прекращения применения силы, важность для всех сторон вступления в политический диалог с целью нахождения решения, исключающего дальнейшее кровопролитие!» – сообщает МИД РФ.Чтобы вы чего не подумали, это Лавров высказал Рубио нашу принципиальную позицию в отношении военных действий США против хуситов.

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«Если бы я был президентом, этого бы никогда не случилось». Трамп высказался о набегах печенегов и половцев.

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Извините, у нас Россия.На острове Русский вместо стрелкового комплекса построили секретную базу отдыха для генералов в японском стиле.

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«Лучше отражает новую политику США». Трамп изменил флаг Америки!



Сделка Сказал Дональд Трамп: «Я продам тебе душу,

но только условия прежде послушай,

я список составил, мне много не надо:

контрольный пакет управления Ада,

металлы, алмазы, рубины, сапфиры,

всю власть на планете, всё золото мира,

все земли в застройку, все шубы из меха,

и жить триста лет, и скончаться от смеха.

В Аду буду жить я в шикарной квартире,

гореть там не вечность, а года четыре,

огонь будет слабый, котёл будет мелкий...»

И тут Сатана отказался от сделки.



Трамп ввёл пошлины против пингвинов. Он обложил 10%-ным тарифом острова Херд и Макдональд. Эти необитаемые территории, где живут только 2 миллиона пингвинов, принадлежат Австралии и входят в список ЮНЕСКО как природный заповедник. Население составляет 0 человек.

– А что если сделать окрошку на смеси кваса и кефира?– Именно этого Запад и добивается!

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Я заплатила за квартиру,за газ, за воду и за свет,и за учебу, и на сдачукупила яблок целых два!

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Несмотря на падение курса доллара, падения цен на большинство товаров удалось избежать!

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