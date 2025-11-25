№43. 25 ноября 2025 года.
|Из новостей: «В Кирове автоледи наехала на пешеледи. Наезд произошёл из-за гололеди».
# # #Ни вверх не глядя, ни вперёд,
Сижу с друзьями-разгильдяями,
И наплевать нам, чья берёт
В борьбе мерзавцев с негодяями.
Игорь Губерман
| – Конечно, можно и 150 лет прожить, и с большими деньгами, а зачем и ради чего? – спросил Он.
Для сидящих в зале дам и джентльменов ответ на вопрос был дан ещё со школьной скамьи: «Жизнь даётся всего один раз, и прожить её надо так, чтобы не было мучительно больно за...» Шли годы. С годами список требований в разделе «Чтобы не было мучительно больно...» пополнялся дополнительными требованиями государства, типа: «жила бы страна родная, и нету других забот»; «прежде думай о Родине, а потом о себе»; «им сверху виднее»; «плетью обуха не перешибёшь»; «голосуй не голосуй, всё равно...»
В итоге перечень требований «чтобы не было мучительно больно» сводился к двум принципам: «Интересы государства превыше всего!» и «Жизнь – копейка!»
Сидящие в зале были люди не глупые, понимали, что вопрос риторический, и услышав, что весь смысл жизни в традиционных ценностях, они радостно заулыбались. И захлопали.
# # #«В Госдуме назвали способ увеличения пенсии более чем вдвое. Депутат Бессараб: выход на пенсию на 10 лет позже увеличит выплату более чем вдвое».
А если работать прям до смерти, то вас ждут райские сады и вино вместо воды!
# # #Опросы показали, что около 90% российских ботов собираются перейти из Telegram в госмессенджер Мах.
# # #– Лариса Долина поучаствовала в рекламе «Жилищной лотереи». Всё бы ничего, но есть нюанс. В прошлом году певица продала квартиру в Москве, поверив мошенникам. А потом отсудила её назад, оставив покупательницу и без жилья, и без денег.
– То есть Лариса Александровна уже выиграла в жилищную лотерею...
# # #
|Заголовки российских СМИ:
• Бельгия дрожит от ужаса: она больше не хочет конфисковать российские активы!
• «Злобные карлики из Евросоюза»: испанцы высмеяли Брюссель за новые санкции.
• Немцы дрожат от страха: их до смерти напугал русский корабль в море.
• Евросоюзу осталось недолго: через пять лет по нему нанесут страшный удар.
# # #– Я знаю, где мы оказались! –
Проктолог говорит жене, –
Не знаю только, как так вышло
И как нам выбраться на свет...
# # #
|Депутат астраханской областной думы Дунаев предложил закладывать в бюджет «10% на то, чтобы их украли». Других способов бороться с воровством депутат уже не видит.
Но как же так? Ведь совсем недавно куда более высокопоставленный представитель власти, сенатор Кисляк, рассказал, что коррупции в России нет. Коррупция и разруха в России – «ложь, которую насаждают враждебные СМИ!»
Сенатор призвал россиян не верить
Как бы теперь астраханского депутата не привлекли за разглашение государственной тайны и дискредитацию всего на свете.
Сентябрь 2025: Президент Владимир Путин поставил задачу в течение шести лет довести выпуск в электронной промышленности до 6,3 трлн. рублей, отметил Мишустин.
Ноябрь 2025: Крупнейший кремниевый завод России приостановит производство с 2026 года.
# # #
|
Исполнитель задержан. В настоящее время группа из ста следователей пытается выйти на заказчиков преступления.
# # #Роман Стивена Кинга «Оно» начали снимать с продажи на сайтах российских маркетплейсов и с полок книжных магазинов. В пресс-службе Wildberries объяснили ТАСС, что он может быть запрещён в России или нарушать правила площадки.
– Я думаю, что дело в названии. «Оно» – не понятно, какого пола. А у нас так нельзя!
– В России хватает своих злобных клоунов – нам заграничных не нужно!
# # #
