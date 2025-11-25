№43. 25 ноября 2025 года.

Из новостей: «В Кирове автоледи наехала на пешеледи. Наезд произошёл из-за гололеди». * * * Роскомнадзор предупреждает: умные колонки во время прослушивания подслушивают музыку! Кроме того, они подпевают голосом неизвестного майора! * * * После того, как в Госдуме пришли к выводу, что Чебурашка был евреем, парламентарии решили проверить на чистоту расы Лешего, Бабу Ягу и Колобка. * * * Дональд Трамп готовится испытать Сверхмощный Межконтинентальный Трёхчасовой, Разговор с Путиным! * * * В Госдуме предложили дополнить уголовный кодекс статьёй, вводящей наказание за дискредитацию повышения налогов. * * * В 2025 году штрафодобывающая отрасль в России вдвое обогнала нефтедобывающую по прибыли. * * * На заседании правительства Михаил Мишустин напомнил россиянам, что он – председатель правительства!

# # #

– Конечно, можно и 150 лет прожить, и с большими деньгами, а зачем и ради чего? – спросил Он.

Для сидящих в зале дам и джентльменов ответ на вопрос был дан ещё со школьной скамьи: «Жизнь даётся всего один раз, и прожить её надо так, чтобы не было мучительно больно за...» Шли годы. С годами список требований в разделе «Чтобы не было мучительно больно...» пополнялся дополнительными требованиями государства, типа: «жила бы страна родная, и нету других забот»; «прежде думай о Родине, а потом о себе»; «им сверху виднее»; «плетью обуха не перешибёшь»; «голосуй не голосуй, всё равно...»

В итоге перечень требований «чтобы не было мучительно больно» сводился к двум принципам: «Интересы государства превыше всего!» и «Жизнь – копейка!»

Сидящие в зале были люди не глупые, понимали, что вопрос риторический, и услышав, что весь смысл жизни в традиционных ценностях, они радостно заулыбались. И захлопали.



Ни вверх не глядя, ни вперёд,Сижу с друзьями-разгильдяями,И наплевать нам, чья берётВ борьбе мерзавцев с негодяями.

# # #

«В Госдуме назвали способ увеличения пенсии более чем вдвое. Депутат Бессараб: выход на пенсию на 10 лет позже увеличит выплату более чем вдвое».А если работать прям до смерти, то вас ждут райские сады и вино вместо воды!

# # #

Опросы показали, что около 90% российских ботов собираются перейти из Telegram в госмессенджер Мах.

# # #

– Лариса Долина поучаствовала в рекламе «Жилищной лотереи». Всё бы ничего, но есть нюанс. В прошлом году певица продала квартиру в Москве, поверив мошенникам. А потом отсудила её назад, оставив покупательницу и без жилья, и без денег.– То есть Лариса Александровна уже выиграла в жилищную лотерею...

# # #

Заголовки российских СМИ:

• Бельгия дрожит от ужаса: она больше не хочет конфисковать российские активы!

• «Злобные карлики из Евросоюза»: испанцы высмеяли Брюссель за новые санкции.

• Немцы дрожат от страха: их до смерти напугал русский корабль в море.

• Евросоюзу осталось недолго: через пять лет по нему нанесут страшный удар.



Клинский городской суд Московской области расторг сделку купли-продажи Аляски и обязал США вернуть Аляску России. По заявлению родственников Александра II сделка по продаже Аляски была осуществлена под давлением мошенников через переписку почтой России и полученные денежные средства Александр II отправил мошенникам.

# # #

– Я знаю, где мы оказались! –Проктолог говорит жене, –Не знаю только, как так вышлоИ как нам выбраться на свет...

# # #

Депутат астраханской областной думы Дунаев предложил закладывать в бюджет «10% на то, чтобы их украли». Других способов бороться с воровством депутат уже не видит.

Но как же так? Ведь совсем недавно куда более высокопоставленный представитель власти, сенатор Кисляк, рассказал, что коррупции в России нет. Коррупция и разруха в России – «ложь, которую насаждают враждебные СМИ!»

Сенатор призвал россиян не верить собственным глазам «агрессивным стереотипам Запада», рассказывает ТАСС.

Как бы теперь астраханского депутата не привлекли за разглашение государственной тайны и дискредитацию всего на свете.



Извините, у нас Россия.Сентябрь 2025: Президент Владимир Путин поставил задачу в течение шести лет довести выпуск в электронной промышленности до 6,3 трлн. рублей, отметил Мишустин.Ноябрь 2025: Крупнейший кремниевый завод России приостановит производство с 2026 года.

# # #



Исполнитель задержан. В настоящее время группа из ста следователей пытается выйти на заказчиков преступления.

Не имеющий аналогов российский человекообразный робот научился переносить инсульт!

# # #

Роман Стивена Кинга «Оно» начали снимать с продажи на сайтах российских маркетплейсов и с полок книжных магазинов. В пресс-службе Wildberries объяснили ТАСС, что он может быть запрещён в России или нарушать правила площадки.– Я думаю, что дело в названии. «Оно» – не понятно, какого пола. А у нас так нельзя!– В России хватает своих злобных клоунов – нам заграничных не нужно!

# # #