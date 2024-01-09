№1. 9 января 2024 года.
|В Госдуму внесён законопроект, что трясти голой жопой в ночном клубе имеют право только участники СВО.
# # #«Московский Комсомолец»: Европейцы в ужасе от своего бедственного положения: взлетевшие цены, безработица, дорогие визы в Россию. «Теперь только самая дешёвая рождественская утка обойдётся 12 евро», – пожаловался корреспонденту житель Кельна Николай Е.
– Ганс, ты видел, как подорожала утка и коммуналка??
– Видел, Фриц. Но самое ужасное не это.
– А что же, Фриц?
– Невероятно дорогие визы в Россию!
– Да, согласен, это невыносимо...
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Названия Эгейского моря и острова Лесбос пропали с «Яндекс Карт». В компании заявили, что произошла «техническая ошибка»
• Будет ещё круче, если в результате исправления ошибки вместо Эгейского моря на картах появится Гейропа.
• Из реестра имен по технической ошибке пропало имя Сергей.
• Главное, чтобы с прилавков не пропал адыгейский сыр.
• Логично: нет Эгейского моря, нет геев. Но надо бы ещё с гейзерами разобраться!
• А вот деревня Большой Содом в Саратовской области на месте!
• Знаете ли вы, что в России нельзя теперь называть любителей компьютерных игр геймерами, а только играстами?
• А когда из учебников уберут Гей-Люссака, Гейзенберга, апогей и перигей?
• Из советских фильмов вырежут выражение «Эгегей!»
• «Якутский государственный объединённый музей истории и культуры» переименовали и теперь он называется просто «Якутский музей». Ранее он сокращался «ЯГОМИК народов Севера».
• А вот Якутская городская общественная молодёжная организация «Подросток» (ЯГОМО «Подросток») не будет менять своё название, заявил основатель «Подростка» и депутат Ил Тумэн Александр Подголов.
Реальность: в России писателя Акунина (суммарный тираж его книг – более 30 млн. экземпляров) объявили террористом и возбудили против него уголовное дело.
# # #Борис Акунин: «Мне рассказали, что в прокуратуре сидит туча народу в погонах и за зарплату штудирует все мои сочинения – а их 80 штук – на предмет экстремизма. Эта картина греет мне душу».
# # #«Мишустин утвердил состав оргкомитета по подготовке к проведению Года семьи».
Миронова из Думы обязательно включить, у него опыт – пять раз женился!
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|– Когда мать рожает нежеланного ребёнка, она делает несчастным и себя, и его. Из таких детей иногда вырастают настоящие чудовища.
– А в СССР в начале 50-х аборты были запрещены. Да и презервативов нормальных не было...
– Это вы на кого сейчас намекаете?
– Я вовсе не намекаю, я прямо говорю – у России могла бы быть совсем другая история.
Послушаешь иного служителя церкви или народного избранника, как ловко он подбирает аргументы для запрета абортов, и возразить нечего... Потом приглядишься к нему повнимательнее и утверждаешься в мысли – нет, нельзя запрещать. Мало того, в некоторых случаях аборт был бы для страны чрезвычайно полезен.
Продовольственная безопасность России:
• Путин попросил Лукашенко «не жадничать» и поделиться яйцами.
• Россию снабдят куриными яйцами Турция и Азербайджан.
• Мишустин разрешил ввезти к выборам без пошлин 240 000 тонн мяса.
# # #– Слышал, помощник президента Орешкин подвёл итоги года: «Крупнейшей экономикой Европы стала Россия, которая уже дышит в спину Японии»?
– Погоди, но это ж не Япония... Да это и не спина!
# # #Извините, у нас Россия.
Август, 2023: «Якутские ножи вручили участникам СВО по поручению главы Якутии».
Декабрь, 2023: «Вернувшийся с СВО солдат зарезал человека ножом, подаренным главой Якутии».
# # #Да и цвет «Огонька», знаете ли, намекает на непотребство. Вот так придут Ваня Охлобыстин с Шаманом в телевизор гойдовать, оба в коже такой гладкой, чёрной, обтягивающей и что о них люди подумают?
Вот то-то же!
«Чёрный огонёк» – самое то. Даже те, кто телевизор не включат, будут смотреть Чёрный огонёк. В чёрном-чёрном городе... Как в детстве. Страшно, но интересно!
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