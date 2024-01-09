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Главная / Юмор в свежем номере / «РИСК» за 2024 год / № 1, 9 января

№1. 9 января 2024 года.

В Госдуму внесён законопроект, что трясти голой жопой в ночном клубе имеют право только участники СВО.
* * *
Даже для кур не могут условия создать, чтобы они неслись, но хотят, чтобы люди рожали по восемь детей.
* * *
«Мы поддерживаем контакты только с политическим офисом ХАМАС, а террористов ХАМАС мы осуждаем» (Сергей Лавров, эксперт в сортах говна 80-го левела).
* * *
Владимир Путин утвердил перечень тяжких статей УК, судимость по которым дает право проводить в школах «Разговоры о важном».
* * *
Бедность мы уже побороли, теперь наш главный враг – нищета!

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«Московский Комсомолец»: Европейцы в ужасе от своего бедственного положения: взлетевшие цены, безработица, дорогие визы в Россию. «Теперь только самая дешёвая рождественская утка обойдётся 12 евро», – пожаловался корреспонденту житель Кельна Николай Е.
– Ганс, ты видел, как подорожала утка и коммуналка??
– Видел, Фриц. Но самое ужасное не это.
– А что же, Фриц?
– Невероятно дорогие визы в Россию!
– Да, согласен, это невыносимо...

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Названия Эгейского моря и острова Лесбос пропали с «Яндекс Карт». В компании заявили, что произошла «техническая ошибка»

Названия Эгейского моря и острова Лесбос пропали с «Яндекс Карт»
• Будет ещё круче, если в результате исправления ошибки вместо Эгейского моря на картах появится Гейропа.
• Из реестра имен по технической ошибке пропало имя Сергей.
• Главное, чтобы с прилавков не пропал адыгейский сыр.
• Логично: нет Эгейского моря, нет геев. Но надо бы ещё с гейзерами разобраться!
• А вот деревня Большой Содом в Саратовской области на месте!
• Знаете ли вы, что в России нельзя теперь называть любителей компьютерных игр геймерами, а только играстами?
• А когда из учебников уберут Гей-Люссака, Гейзенберга, апогей и перигей?
• Из советских фильмов вырежут выражение «Эгегей!»
• «Якутский государственный объединённый музей истории и культуры» переименовали и теперь он называется просто «Якутский музей». Ранее он сокращался «ЯГОМИК народов Севера».
• А вот Якутская городская общественная молодёжная организация «Подросток» (ЯГОМО «Подросток») не будет менять своё название, заявил основатель «Подростка» и депутат Ил Тумэн Александр Подголов.
Слова Путина: на Западе запрещают российских писателей.
Реальность: в России писателя Акунина (суммарный тираж его книг – более 30 млн. экземпляров) объявили террористом и возбудили против него уголовное дело.

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Борис Акунин: «Мне рассказали, что в прокуратуре сидит туча народу в погонах и за зарплату штудирует все мои сочинения – а их 80 штук – на предмет экстремизма. Эта картина греет мне душу».

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«Мишустин утвердил состав оргкомитета по подготовке к проведению Года семьи».
Миронова из Думы обязательно включить, у него опыт – пять раз женился!

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– Когда мать рожает нежеланного ребёнка, она делает несчастным и себя, и его. Из таких детей иногда вырастают настоящие чудовища.
– А в СССР в начале 50-х аборты были запрещены. Да и презервативов нормальных не было...
– Это вы на кого сейчас намекаете?
– Я вовсе не намекаю, я прямо говорю – у России могла бы быть совсем другая история.
...в некоторых случаях аборт был бы для страны чрезвычайно полезен...
Послушаешь иного служителя церкви или народного избранника, как ловко он подбирает аргументы для запрета абортов, и возразить нечего... Потом приглядишься к нему повнимательнее и утверждаешься в мысли – нет, нельзя запрещать. Мало того, в некоторых случаях аборт был бы для страны чрезвычайно полезен.
Путин: «продовольственная безопасность России обеспечена».
Продовольственная безопасность России:
• Путин попросил Лукашенко «не жадничать» и поделиться яйцами.
• Россию снабдят куриными яйцами Турция и Азербайджан.
• Мишустин разрешил ввезти к выборам без пошлин 240 000 тонн мяса.

# # #

– Слышал, помощник президента Орешкин подвёл итоги года: «Крупнейшей экономикой Европы стала Россия, которая уже дышит в спину Японии»?
– Погоди, но это ж не Япония... Да это и не спина!

# # #

Извините, у нас Россия.
Август, 2023: «Якутские ножи вручили участникам СВО по поручению главы Якутии».
Декабрь, 2023: «Вернувшийся с СВО солдат зарезал человека ножом, подаренным главой Якутии».

# # #

Да и цвет «Огонька», знаете ли, намекает на непотребство. Вот так придут Ваня Охлобыстин с Шаманом в телевизор гойдовать, оба в коже такой гладкой, чёрной, обтягивающей и что о них люди подумают?
Вот то-то же!
«Чёрный огонёк» – самое то. Даже те, кто телевизор не включат, будут смотреть Чёрный огонёк. В чёрном-чёрном городе... Как в детстве. Страшно, но интересно!

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Как Шолбан Кара-оол покалечил охранника Иванова: http://www.youtube.com/watch?v=YfgVCaRJp04 Иванов обвиняет будущего главу республики Тыва Шолбана Кара-оола в том, что он в 2006 году в пьяном виде в боулинг-клубе покалечил его сына-охранника.
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В руках Фемиды на зданиях российских судов вместо весов появилась кувалда.

Шутка 2023 года

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