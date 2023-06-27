№25. 27 июня 2023 года.

Если Пригожину дадут срок, он сможет завербоваться в ЧВК «Вагнер» обратно? (мысли в рабочее время) * * * Медленно, но неотвратимо в России назревает неразрешимая проблема. В стране скоро нечего будет украсть! * * * Госдума приняла законопроект о переводе часов на советское время. * * * В Кремле с линейкой изучали серьёзный вопрос: ракеты упали ближе к Крыму или к Херсону. Выяснили, что до красной линии несколько сантиметров таки осталось. * * * Басманный суд признал чтение Конституции РФ деятельностью, подрывающей основы Конституционного строя! * * * Извините, а Рублёвку уже можно грабить? Я не для себя, друг спрашивает.

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21.06.2022. Путин заявил, что в конце года первый «Сармат» встанет на боевое дежурство.21.06.2023. Путин: в ближайшее время на дежурство заступят комплексы «Сармат» с новой тяжёлой ракетой.Стабильность – признак мастерства!

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Никакой паники нет! Военный переворот идёт строго по плану! Хроника событий • Минюст добавил в список иностранных агентов 77 456 наёмников ЧВК «Вагнер».

• Минобороны РФ: «Уничтожено 500 000 вагнеровцев, 30 000 танков и другой бронетехники ЧВК, взято в плен три Пригожина».

• Шойгу попросил Международный уголовный суд завести на него дело, чтобы отсидеться в Гааге.

• Спецназ ФСБ: «Пригожин уже задержан и даёт показания. К сожалению, Валерия ранена при задержании».

• Кремль: «Кремль наш!»

• Юнармия приступила к штурму молодёжного клуба «Вагнерёнок»!

• Минобороны РФ: мы нарисовали на картах красные линии, за которые не должен переходить Пригожин! * * * Итоги В схватке команд Урки – Орки победителей не выявили. Матч отложен до лучших времён.

Фонд «Защитники Отечества», возглавляемый племянницей Путина, распределил выделенные из бюджета 1,314 млрд. рублей. Более 1 миллиарда потратят на зарплаты сотрудников фонда.– Нам нужно 1,3 миллиарда для фонда «Защитники отечества»!– У нас так много защитников?– Сотрудников фонда.

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Доволен я и хлебом, и вином,и тем, что не чрезмерно обветшал,и если хлопочу, то об одном –чтоб жизнь мою никто не улучшал.

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«Пентагон пытается получить популяции мелких животных, переносящих ВИЧ и гепатит В, уже были получены культуры комаров, инфицированные вирусом гепатита В», – заявил начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов.

Не понимаю, почему до сих пор не вывели боевых мандавошек?



«...А за ним комарики на воздушном шарике...» Мда. Легко догадаться, что страшную травму психике маленького Кириллова нанёс Корней Чуковский своим «Тараканищем». Но генерал возмужал и сделал «поправку на время». В его голове экипажи комариков совершают свои злодеяния не на «шарике», а на беспилотнике.

«...А за ними раки на хромой собаке... в общем, «едут и смеются, пряники жуют...» Нет сомнения, это – зловещие раки НАТО с печеньками от Госдепа!

«Учителям в средней школе разрешат преподавать без высшего образования», заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.Можно вообще без образования. Ведь образование – это навязанный Западом стереотип!

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«Яндекс» оштрафовали на два миллиона рублей за непредоставление ФСБ информации о пользователях. Компания заявила, что установить нужное оборудование мешают санкции.Ну, наконец-то. Санкции стали полезны не только Владимиру Владимировичу, но и обычным россиянам.

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Ректор МГУ В. Садовничий: «У нас сейчас около 1000 заявлений от участников СВО на поступление. Не скрою, есть ребята, которые имели судимости, кто-то случайно убил бабушку, кто-то жену. На юридический факультет мы их не возьмём, но на другие специальности - учитесь на здоровье...» * * * Вступительные экзамены в МГУ в 2023 году:



«В Госдуму внесли законопроект, по которому участники СВО смогут поступать в вузы без экзаменов».

– А у вас тоже при этой новости перед глазами появились привязанные к батареям профессора и раскалённые паяльники?

– И пусть теперь хоть один преподаватель попробует не поставить зачёт!

Напоминаем всем читателям, что по закону нельзя упоминать Пригожина и «Вагнер» в негативном контексте и писать о них плохо, поскольку Путин подписал закон об уголовной ответственности за дискредитацию любых участников СВО.Дискредитация этих замечательных и смелых добровольческих формирований наказывается штрафом в 700 тысяч рублей и за это могут дать до 5 лет лишения свободы!

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Путин, Медведев, Лавров: вся Африка поддерживает Россию, это огромная экономическая сила, которая на нашей стороне!Совокупный ВВП всей Африки – 3,1 трлн. долларов.ВВП одного штата Калифорния – 3,6 трлн. долларов.

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