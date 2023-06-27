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Главная / Юмор в свежем номере / «РИСК» за 2023 год / № 25, 27 июня

№25. 27 июня 2023 года.

Если Пригожину дадут срок, он сможет завербоваться в ЧВК «Вагнер» обратно? (мысли в рабочее время)
* * *
Медленно, но неотвратимо в России назревает неразрешимая проблема. В стране скоро нечего будет украсть!
* * *
Госдума приняла законопроект о переводе часов на советское время.
* * *
В Кремле с линейкой изучали серьёзный вопрос: ракеты упали ближе к Крыму или к Херсону. Выяснили, что до красной линии несколько сантиметров таки осталось.
* * *
Басманный суд признал чтение Конституции РФ деятельностью, подрывающей основы Конституционного строя!
* * *
Извините, а Рублёвку уже можно грабить? Я не для себя, друг спрашивает.

# # #

21.06.2022. Путин заявил, что в конце года первый «Сармат» встанет на боевое дежурство.
21.06.2023. Путин: в ближайшее время на дежурство заступят комплексы «Сармат» с новой тяжёлой ракетой.
Стабильность – признак мастерства!

# # #

Никакой паники нет! Военный переворот идёт строго по плану!

Никакой паники нет! Военный переворот идёт строго по плану!

Хроника событий
• Минюст добавил в список иностранных агентов 77 456 наёмников ЧВК «Вагнер».
• Минобороны РФ: «Уничтожено 500 000 вагнеровцев, 30 000 танков и другой бронетехники ЧВК, взято в плен три Пригожина».
• Шойгу попросил Международный уголовный суд завести на него дело, чтобы отсидеться в Гааге.
• Спецназ ФСБ: «Пригожин уже задержан и даёт показания. К сожалению, Валерия ранена при задержании».
• Кремль: «Кремль наш!»
• Юнармия приступила к штурму молодёжного клуба «Вагнерёнок»!
• Минобороны РФ: мы нарисовали на картах красные линии, за которые не должен переходить Пригожин!
* * *
Итоги
В схватке команд Урки – Орки победителей не выявили. Матч отложен до лучших времён.
Фонд «Защитники Отечества», возглавляемый племянницей Путина, распределил выделенные из бюджета 1,314 млрд. рублей. Более 1 миллиарда потратят на зарплаты сотрудников фонда.
– Нам нужно 1,3 миллиарда для фонда «Защитники отечества»!
– У нас так много защитников?
– Сотрудников фонда.

# # #

Доволен я и хлебом, и вином,
и тем, что не чрезмерно обветшал,
и если хлопочу, то об одном –
чтоб жизнь мою никто не улучшал.
Игорь Губерман

# # #

«Пентагон пытается получить популяции мелких животных, переносящих ВИЧ и гепатит В, уже были получены культуры комаров, инфицированные вирусом гепатита В», – заявил начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов.
Не понимаю, почему до сих пор не вывели боевых мандавошек?
...экипажи комариков совершают свои злодеяния не на «шарике», а на беспилотнике...
«...А за ним комарики на воздушном шарике...» Мда. Легко догадаться, что страшную травму психике маленького Кириллова нанёс Корней Чуковский своим «Тараканищем». Но генерал возмужал и сделал «поправку на время». В его голове экипажи комариков совершают свои злодеяния не на «шарике», а на беспилотнике.
«...А за ними раки на хромой собаке... в общем, «едут и смеются, пряники жуют...» Нет сомнения, это – зловещие раки НАТО с печеньками от Госдепа!
«Учителям в средней школе разрешат преподавать без высшего образования», заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
Можно вообще без образования. Ведь образование – это навязанный Западом стереотип!

# # #

«Яндекс» оштрафовали на два миллиона рублей за непредоставление ФСБ информации о пользователях. Компания заявила, что установить нужное оборудование мешают санкции.
Ну, наконец-то. Санкции стали полезны не только Владимиру Владимировичу, но и обычным россиянам.

# # #

Ректор МГУ В. Садовничий: «У нас сейчас около 1000 заявлений от участников СВО на поступление. Не скрою, есть ребята, которые имели судимости, кто-то случайно убил бабушку, кто-то жену. На юридический факультет мы их не возьмём, но на другие специальности - учитесь на здоровье...»
* * *
Вступительные экзамены в МГУ в 2023 году:
Вступительные экзамены в МГУ в 2023 году
«В Госдуму внесли законопроект, по которому участники СВО смогут поступать в вузы без экзаменов».
– А у вас тоже при этой новости перед глазами появились привязанные к батареям профессора и раскалённые паяльники?
– И пусть теперь хоть один преподаватель попробует не поставить зачёт!
Напоминаем всем читателям, что по закону нельзя упоминать Пригожина и «Вагнер» в негативном контексте и писать о них плохо, поскольку Путин подписал закон об уголовной ответственности за дискредитацию любых участников СВО.
Дискредитация этих замечательных и смелых добровольческих формирований наказывается штрафом в 700 тысяч рублей и за это могут дать до 5 лет лишения свободы!

# # #

Путин, Медведев, Лавров: вся Африка поддерживает Россию, это огромная экономическая сила, которая на нашей стороне!
Совокупный ВВП всей Африки – 3,1 трлн. долларов.
ВВП одного штата Калифорния – 3,6 трлн. долларов.

# # #

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