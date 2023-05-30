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Главная / Юмор в свежем номере / «РИСК» за 2023 год / № 21, 30 мая

№21. 30 мая 2023 года.

«Вибропуля – дура, самотык – молодец». Питерский секс-шоп анонсировал отправку ещё одной посылки Маргарите Симоньян.
* * *
Путин пообещал добавлять в российское пиво только мужские половые гормоны!
* * *
Хорошо бы, конечно, сейчас Артёмовск в Киев переименовать. И – парад победы!..
* * *
Песков: вот пусть сербы и защищают свой Белгород, этот вопрос вне компетенции Кремля.

# # #

«Правительство потребовало за семь лет научиться производить в России чипы, станки и роботов».
Я тут набросал план по развитию.
1. Объявляем мобилизацию.
2. Уничтожаем бизнес.
3. Вводим Госплан.
4. МВД и СКР арестовывают всех учёных за госизмену.
И попрут – и чипы, и роботы со станками!

# # #

Маргарите Симоньян
За звиздёж комический
Неизвестный подарил
Хер автоматический!

# # #

Когда председатель КС РФ приходит к президенту с картой, составленной французами при Людовике XIV, это прикольно.
Но главное – не увлечься! А то найдётся юрист в Монголии, развернёт карту Золотой Орды времён хана Батыя и предъявит нам за задержку оброка за 500 с лишним лет...
Путин и его двойник принимают делегацию из Монголии, которая требует включения России в состав Золотой Орды
На фото – «Путин и его двойник принимают делегацию из Монголии, которая требует включения России в состав Золотой Орды».
В Нижегородской области колхозники прониклись творчеством Z-певца Шамана и распахали на поле огромную надпись «Я русский».
Теперь их ищет полиция за то, что снимали ролик на коптер. В области введён запрет на использование беспилотников.

# # #

– Пап, пойдём воздушного змея запустим?
– Нет.
– Ну, может самолётики бумажные хотя бы?
– Нет!!!
– Но почему?!
– ПОТОМУ ЧТО ВСЁ ИДЁТ ПО ПЛАНУ, ПОНЯЛ?!

# # #

Даже не вздумайте заказывать в ресторанах украинский борщ, пампушки, сало, киевские котлеты или горилку – этим вы дискредитируете российскую армию! Полный список запрещённых блюд найдёте у Гоголя.

# # #

Главный редактор госагентства «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян заявила, что на её имя «прислали бандероль со следами взрывчатки». Но затем Симоньян признала, что взрывного устройства там не оказалось. Вместо него там лежала разновидность анально-вагинального вибратора: «Говорят, это некая «вибропуля» для сексуальных приключений. А по мне так пенал какой-то».
Бандероль пришла из Гонконга.

# # #

Звонок в полицию поступил 11 мая. Очень внимательная 61-летняя Галина сообщила полицейским, что на улице Свободы видит подозрительного мужчину, который рядом с заправкой готовит беспилотник к полёту. Более того, этот БПЛА похож на маленький самолёт, и мало ли что там может быть!
Уже спустя несколько минут на месте был экипаж полиции. Там они обнаружили 20-летнего парня, собирающего детское кресло для автомобиля. На всякий случай обшмонав всю машину, полицейские уехали назад, оставив удивлённого их визитом парня дальше собирать своё кресло.
...видит подозрительного мужчину, который рядом с заправкой готовит беспилотник к полёту...
Дачник из Подмосковья перепугался из-за соседки – женщина с детьми запустила воздушного змея, когда тот отдыхал на своём участке в Кашире. Вместо змея ему привиделся беспилотник.
Он вызвал полицию – те изучили «висящий» объект и разъяснили ситуацию дачнику.
Многие люди заказывали себе секс-игрушки в интернете, но никто ещё не делал это с такой помпой, как чета Симоньян-Кеосаян.

# # #

Симоньян в сентябре 2022: «Если мы дадим заднюю, заднюю никто не даст больше, кроме нас. Если мы не дадим заднюю, они могут дать заднюю. А вот если мы её дадим, они её не дадут».

# # #

47-летняя директор школы в городе Пыть-Ях Ирина К. ранее была подполковником полиции, а теперь гордится, что в её учебном заведении есть классы «Роснефти» и Юнармии. На уроки приходят «герои СВО», а сама школа собирает гуманитарку для «ЛДНР». Она написала донос в полицию на женщину, которая заплела афрокосы в цвет флага Украины своей дочери прямо перед Днём победы. Директора также возмутило, что у девочки на голове был выбрит знак «Инь-Янь», который она приняла за «один из символов Азова».
Полиция нарушений не нашла. Администрация города попросила главу школы публично извиниться перед семьей. Но одиозная директриса ответила отказом.

# # #

– Скажите, и давно у вас цветовая паранойя?
– Да нет у меня никакой паранойи! С чего вы взяли?! Кстати, задёрнете шторы, а то в окно видно подозрительно голубое небо! И ромашки жёлтые ещё эти!!!
– Понятненько...
– Да что вам понятно?! Лучше скажите, можно ли написать заявление на эти жёлто-синие мусорные пакеты? Их ведь можно посадить, да?

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Хороший ученик – мёртвый ученик?
Намедни в Кремле Владимир Путин награждал учителей, чьи выпускники были убиты на СВО с Украиной.
За эту заслугу звание народного учителя дали, в частности, Нине Будариной, директору школы в Камышинском районе Волгоградской области.
Из речи Будариной выяснилось, что всего были убиты уже пять её учеников, она гордится ими и намерена продолжать свою педагогическую деятельность.

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У меня по пьяни никогда не бывает провалов в памяти. По крайней мере, я не помню за собой таких случаев...

Шутка 2008 года

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