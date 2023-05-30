№21. 30 мая 2023 года.

«Вибропуля – дура, самотык – молодец». Питерский секс-шоп анонсировал отправку ещё одной посылки Маргарите Симоньян. * * * Путин пообещал добавлять в российское пиво только мужские половые гормоны! * * * Хорошо бы, конечно, сейчас Артёмовск в Киев переименовать. И – парад победы!.. * * * Песков: вот пусть сербы и защищают свой Белгород, этот вопрос вне компетенции Кремля.

# # #

«Правительство потребовало за семь лет научиться производить в России чипы, станки и роботов».Я тут набросал план по развитию.1. Объявляем мобилизацию.2. Уничтожаем бизнес.3. Вводим Госплан.4. МВД и СКР арестовывают всех учёных за госизмену.И попрут – и чипы, и роботы со станками!

# # #

Маргарите СимоньянЗа звиздёж комическийНеизвестный подарилХер автоматический!

# # #

Когда председатель КС РФ приходит к президенту с картой, составленной французами при Людовике XIV, это прикольно.

Но главное – не увлечься! А то найдётся юрист в Монголии, развернёт карту Золотой Орды времён хана Батыя и предъявит нам за задержку оброка за 500 с лишним лет...



На фото – «Путин и его двойник принимают делегацию из Монголии, которая требует включения России в состав Золотой Орды».

В Нижегородской области колхозники прониклись творчеством Z-певца Шамана и распахали на поле огромную надпись «Я русский».Теперь их ищет полиция за то, что снимали ролик на коптер. В области введён запрет на использование беспилотников.

# # #

– Пап, пойдём воздушного змея запустим?– Нет.– Ну, может самолётики бумажные хотя бы?– Нет!!!– Но почему?!– ПОТОМУ ЧТО ВСЁ ИДЁТ ПО ПЛАНУ, ПОНЯЛ?!

# # #

Даже не вздумайте заказывать в ресторанах украинский борщ, пампушки, сало, киевские котлеты или горилку – этим вы дискредитируете российскую армию! Полный список запрещённых блюд найдёте у Гоголя.

# # #

Главный редактор госагентства «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян заявила, что на её имя. Но затем Симоньян признала, что взрывного устройства там не оказалось. Вместо него там лежала разновидность анально-вагинального вибратора:Бандероль пришла из Гонконга.

# # #

Звонок в полицию поступил 11 мая. Очень внимательная 61-летняя Галина сообщила полицейским, что на улице Свободы видит подозрительного мужчину, который рядом с заправкой готовит беспилотник к полёту. Более того, этот БПЛА похож на маленький самолёт, и мало ли что там может быть!

Уже спустя несколько минут на месте был экипаж полиции. Там они обнаружили 20-летнего парня, собирающего детское кресло для автомобиля. На всякий случай обшмонав всю машину, полицейские уехали назад, оставив удивлённого их визитом парня дальше собирать своё кресло.



Дачник из Подмосковья перепугался из-за соседки – женщина с детьми запустила воздушного змея, когда тот отдыхал на своём участке в Кашире. Вместо змея ему привиделся беспилотник.

Он вызвал полицию – те изучили «висящий» объект и разъяснили ситуацию дачнику.

Многие люди заказывали себе секс-игрушки в интернете, но никто ещё не делал это с такой помпой, как чета Симоньян-Кеосаян.

# # #

Симоньян в сентябре 2022:

# # #

47-летняя директор школы в городе Пыть-Ях Ирина К. ранее была подполковником полиции, а теперь гордится, что в её учебном заведении есть классы «Роснефти» и Юнармии. На уроки приходят «герои СВО», а сама школа собирает гуманитарку для «ЛДНР». Она написала донос в полицию на женщину, которая заплела афрокосы в цвет флага Украины своей дочери прямо перед Днём победы. Директора также возмутило, что у девочки на голове был выбрит знак «Инь-Янь», который она приняла за «один из символов Азова».Полиция нарушений не нашла. Администрация города попросила главу школы публично извиниться перед семьей. Но одиозная директриса ответила отказом.

# # #

– Скажите, и давно у вас цветовая паранойя?– Да нет у меня никакой паранойи! С чего вы взяли?! Кстати, задёрнете шторы, а то в окно видно подозрительно голубое небо! И ромашки жёлтые ещё эти!!!– Понятненько...– Да что вам понятно?! Лучше скажите, можно ли написать заявление на эти жёлто-синие мусорные пакеты? Их ведь можно посадить, да?

# # #

Намедни в Кремле Владимир Путин награждал учителей, чьи выпускники были убиты на СВО с Украиной.За эту заслугу звание народного учителя дали, в частности, Нине Будариной, директору школы в Камышинском районе Волгоградской области.Из речи Будариной выяснилось, что всего были убиты уже пять её учеников, она гордится ими и намерена продолжать свою педагогическую деятельность.

# # #