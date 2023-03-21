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Главная / Юмор в свежем номере / «РИСК» за 2023 год / № 11, 21 марта

№11. 21 марта 2023 года.

«Это была главная цель СВО». Кремль заявил, что день Победы перенесут на дату падения беспилотника США!
* * *
«Нет предела совершенству: никогда не бывает так плохо, чтобы не могло быть ещё хуже» (Михаил Жванецкий).
* * *
«Пропаганда ЛГБТ». В Воронеже задержали первоклассника, который смог назвать все цвета радуги.
* * *
«Мы должны развивать собственную культуру». В школах «ДНР» перестанут изучать язык «ЛНР».
* * *
Возможно, скоро будут сажать и за отсутствие аккаунта во «ВКонтакте». Т.к органам и так понятно о чём ты, сука, молчишь.

# # #

У пропагандиста Владимира Соловьёва обнаружили ещё одну – пятую – виллу на озере Комо в Италии. Найдена и арестована.
– Я одного не пойму: зачем одному человеку ПЯТЬ, СУКА, ВИЛЛ на одном и том же озере?!
– Так у него же восемь детей. Я бы еще виллы в том районе поискал.

# # #

Глава исполкома «Единой России» Александр Сидякин, объявлявший о запрете депутатам покидать Россию, дважды съездил в Таиланд.
– И запомните, членам партии «Единая Россия» нельзя выезжать за границу! В этот переломный момент мы все должны быть со своей страной! И веселиться тоже нельзя!
– Что? Очень плохо слышно вас, повторите, пожалуйста!
– Да чёрт! В этом Таиланде связь отвратительная... Погоди, сейчас шоу трансвеститов закончится, перезвоню.

# # #

А знаете, почему к нам не прилетают путешественники во времени из будущего? Потому что нет никакого будущего.
А знаете, почему к нам не прилетают путешественники во времени из будущего? Потому что нет никакого будущего.
Глава Крыма Аксёнов предложил лишать гражданства тех, кто не встаёт под гимн России.
Надо брать ширше и действовать решительнее – лишать гражданства пацаков, которые избегают делать «ку».

# # #

– Многие любят рассказывать, что в 90-е мальчики мечтали стать бандитами, а девочки – проститутками. Боюсь представить, кем захотят стать нынешние школьники, наслушавшись на уроках пропаганды и насмотревшись телевизора.
– Мальчики – вагнеровцами, девочки – вдовами военных?

# # #

Уезжают все, с кем я знаком,
но не верь в панические слухи:
мало кто уехал целиком –
в основном уехали кукухи.
Леонид Каганов

# # #

В Голливуде Оскара получил фильм о событиях в Омске
Нам не нужен Оскар, у нас есть Оскар дома!
Оскар дома:
Нам не нужен Оскар, у нас есть Оскар дома! Оскар дома:
Басманный суд признал шоу «Москва. Кремль. Путин» обладателем «Оскара» во всех номинациях!
* * *
Песков заявил, что не планирует смотреть фильм «Этот господин», получивший «Оскар».
«Никакого радужного будущего». После закона о «пропаганде ЛГБТ» россиянам рассказали о планах.

# # #

23-летняя дочь Кадырова Хадижат возглавила грозненский департамент дошкольного образования.
24-летняя дочь Кадырова Айшат назначена министром культуры Чечни.
17-летний сын Кадырова Ахмат возглавляет чеченское отделение «Российского движения детей и молодежи».
20-летняя дочь Кадырова Хутмат назначена на должность куратора в сфере здравоохранения Чечни.
––> Вы находитесь здесь <––
Кот Кадырова возглавил комиссию Чечни по сметане.

# # #

Новости одного дня:
1. Песков: «Вторая волна мобилизации в Кремле не обсуждается».
2. В российских регионах начали вручать повестки в военкоматы.
Ну вы, поняли.
Вторая волна мобилизации в Кремле не обсуждается
Российские онлайн-кинотеатры, продолжающие показывать сериалы «Слуга народа» и «Сваты», собрались проверить на предмет финансирования терроризма. С таким предложением выступили депутаты Госдумы.
– А Штирлица хоть можно показывать?
– Нет, там фашисты букву V дискредитируют.
– А что же тогда показывать?
– А ничего. Пусть Соловьёва со Скабеевой смотрят.

# # #

Новость: Рождаемость в России снизилась до минимума со времён Екатерины II.
– Материнский капитал им предлагали?
– Угу.
– А повышать его обещали?
– Ага.
– Да что ж им ещё-то надо?!
– Может, не забирать детей в армию и не воевать?
– Чушь полная! Зачем ещё дети-то нужны?!

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«Это была главная цель СВО». Кремль заявил, что день Победы перенесут на дату падения беспилотника США!

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