№11. 21 марта 2023 года.

«Это была главная цель СВО». Кремль заявил, что день Победы перенесут на дату падения беспилотника США! * * * «Нет предела совершенству: никогда не бывает так плохо, чтобы не могло быть ещё хуже» (Михаил Жванецкий). * * * «Пропаганда ЛГБТ». В Воронеже задержали первоклассника, который смог назвать все цвета радуги. * * * «Мы должны развивать собственную культуру». В школах «ДНР» перестанут изучать язык «ЛНР». * * * Возможно, скоро будут сажать и за отсутствие аккаунта во «ВКонтакте». Т.к органам и так понятно о чём ты, сука, молчишь.

# # #

У пропагандиста Владимира Соловьёва обнаружили ещё одну – пятую – виллу на озере Комо в Италии. Найдена и арестована.– Я одного не пойму: зачем одному человеку ПЯТЬ, СУКА, ВИЛЛ на одном и том же озере?!– Так у него же восемь детей. Я бы еще виллы в том районе поискал.

# # #

Глава исполкома «Единой России» Александр Сидякин, объявлявший о запрете депутатам покидать Россию, дважды съездил в Таиланд.– И запомните, членам партии «Единая Россия» нельзя выезжать за границу! В этот переломный момент мы все должны быть со своей страной! И веселиться тоже нельзя!– Что? Очень плохо слышно вас, повторите, пожалуйста!– Да чёрт! В этом Таиланде связь отвратительная... Погоди, сейчас шоу трансвеститов закончится, перезвоню.

# # #

А знаете, почему к нам не прилетают путешественники во времени из будущего? Потому что нет никакого будущего.



Глава Крыма Аксёнов предложил лишать гражданства тех, кто не встаёт под гимн России.Надо брать ширше и действовать решительнее – лишать гражданства пацаков, которые избегают делать «ку».

# # #

– Многие любят рассказывать, что в 90-е мальчики мечтали стать бандитами, а девочки – проститутками. Боюсь представить, кем захотят стать нынешние школьники, наслушавшись на уроках пропаганды и насмотревшись телевизора.– Мальчики – вагнеровцами, девочки – вдовами военных?

# # #

Уезжают все, с кем я знаком,но не верь в панические слухи:мало кто уехал целиком –в основном уехали кукухи.

# # #



Нам не нужен Оскар, у нас есть Оскар дома!

Оскар дома:



Басманный суд признал шоу «Москва. Кремль. Путин» обладателем «Оскара» во всех номинациях! * * * Песков заявил, что не планирует смотреть фильм «Этот господин», получивший «Оскар».

«Никакого радужного будущего». После закона о «пропаганде ЛГБТ» россиянам рассказали о планах.

# # #

23-летняя дочь Кадырова Хадижат возглавила грозненский департамент дошкольного образования.24-летняя дочь Кадырова Айшат назначена министром культуры Чечни.17-летний сын Кадырова Ахмат возглавляет чеченское отделение «Российского движения детей и молодежи».20-летняя дочь Кадырова Хутмат назначена на должность куратора в сфере здравоохранения Чечни.Кот Кадырова возглавил комиссию Чечни по сметане.

# # #

Новости одного дня:

1. Песков: «Вторая волна мобилизации в Кремле не обсуждается».

2. В российских регионах начали вручать повестки в военкоматы.

Ну вы, поняли.



Российские онлайн-кинотеатры, продолжающие показывать сериалы «Слуга народа» и «Сваты», собрались проверить на предмет финансирования терроризма. С таким предложением выступили депутаты Госдумы.– А Штирлица хоть можно показывать?– Нет, там фашисты букву V дискредитируют.– А что же тогда показывать?– А ничего. Пусть Соловьёва со Скабеевой смотрят.

# # #

Новость: Рождаемость в России снизилась до минимума со времён Екатерины II.– Материнский капитал им предлагали?– Угу.– А повышать его обещали?– Ага.– Да что ж им ещё-то надо?!– Может, не забирать детей в армию и не воевать?– Чушь полная! Зачем ещё дети-то нужны?!

# # #