№11. 21 марта 2023 года.
|«Это была главная цель СВО». Кремль заявил, что день Победы перенесут на дату падения беспилотника США!
# # #У пропагандиста Владимира Соловьёва обнаружили ещё одну – пятую – виллу на озере Комо в Италии. Найдена и арестована.
– Я одного не пойму: зачем одному человеку ПЯТЬ, СУКА, ВИЛЛ на одном и том же озере?!
– Так у него же восемь детей. Я бы еще виллы в том районе поискал.
# # #Глава исполкома «Единой России» Александр Сидякин, объявлявший о запрете депутатам покидать Россию, дважды съездил в Таиланд.
– И запомните, членам партии «Единая Россия» нельзя выезжать за границу! В этот переломный момент мы все должны быть со своей страной! И веселиться тоже нельзя!
– Что? Очень плохо слышно вас, повторите, пожалуйста!
– Да чёрт! В этом Таиланде связь отвратительная... Погоди, сейчас шоу трансвеститов закончится, перезвоню.
# # #
|А знаете, почему к нам не прилетают путешественники во времени из будущего? Потому что нет никакого будущего.
Надо брать ширше и действовать решительнее – лишать гражданства пацаков, которые избегают делать «ку».
# # #– Многие любят рассказывать, что в 90-е мальчики мечтали стать бандитами, а девочки – проститутками. Боюсь представить, кем захотят стать нынешние школьники, наслушавшись на уроках пропаганды и насмотревшись телевизора.
– Мальчики – вагнеровцами, девочки – вдовами военных?
# # #Уезжают все, с кем я знаком,
но не верь в панические слухи:
мало кто уехал целиком –
в основном уехали кукухи.
Леонид Каганов
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Нам не нужен Оскар, у нас есть Оскар дома!
Оскар дома:
Басманный суд признал шоу «Москва. Кремль. Путин» обладателем «Оскара» во всех номинациях!
# # #23-летняя дочь Кадырова Хадижат возглавила грозненский департамент дошкольного образования.
24-летняя дочь Кадырова Айшат назначена министром культуры Чечни.
17-летний сын Кадырова Ахмат возглавляет чеченское отделение «Российского движения детей и молодежи».
20-летняя дочь Кадырова Хутмат назначена на должность куратора в сфере здравоохранения Чечни.
––> Вы находитесь здесь <––
Кот Кадырова возглавил комиссию Чечни по сметане.
# # #
|Новости одного дня:
1. Песков: «Вторая волна мобилизации в Кремле не обсуждается».
2. В российских регионах начали вручать повестки в военкоматы.
Ну вы, поняли.
– А Штирлица хоть можно показывать?
– Нет, там фашисты букву V дискредитируют.
– А что же тогда показывать?
– А ничего. Пусть Соловьёва со Скабеевой смотрят.
# # #Новость: Рождаемость в России снизилась до минимума со времён Екатерины II.
– Материнский капитал им предлагали?
– Угу.
– А повышать его обещали?
– Ага.
– Да что ж им ещё-то надо?!
– Может, не забирать детей в армию и не воевать?
– Чушь полная! Зачем ещё дети-то нужны?!
# # #
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