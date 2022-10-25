№16. 25 октября 2022 года.

«Не сри соседу под дверь – и не будет никакой русофобии» (Евгений Ройзман). * * * Какая из принятых в 2020 году поправок в Конституцию на ваш взгляд улучшила вам жизнь больше всего? * * * Не вобла, а специальная осетрация! * * * Я не поняла, так мне тратить все свои деньги, потому что на днях ядерная война, или не тратить, чтобы оставить на счастливое будущее?! (мысли в рабочее время) * * * «Раз в год и палка стреляет». Минобороны РФ раздаст мобилизованным ветки.

# # #

Министр просвещения: На уроках физкультуры появится игра в лапту.– Карбоновые ракетки есть?– Нету.– А биты?– Так далеко наш технологический суверенитет ещё не распространился.– А палки? Палки-то хоть есть?!– Палки пока есть.– Возрождаем лапту!

# # #

Хроника газового шантажа 20.07.2022. Путин предупредил Шольца: запуск СП2 уже не сможет срочно исправить дефицит в ЕС.

07.09.2022. «Ничего не будем поставлять»: Путин предупредил о последствиях для Запада в случае введения потолка цен на сырьё из РФ.

12.10.2022. Путин заявил о готовности поставлять газ в Европу по уцелевшей ветке СП2.

12.10.2022. Владимир Путин предложил создать газовый хаб в Турции.



– Европа, я прекращу поставки газа!

– Окей.

– Совсем прекращу!

– Ясно.

– Но можете через СП-2 взять.

– Спасибо, не надо.

– Тогда я газ в Турцию отправлю!

– Хорошо.

– Можете там газ у меня купить!

– Спасибо, обойдёмся.

– Тогда не получите газ!

– Мы поняли.

– Я не буду продавать вам газ!!

– Ладно.

Новости за один день:• Тело военкома нашли на заборе;• В Москве готовят бомбоубежища;• Стрельба в военной части в Белгородской области с погибшими и ранеными.Это был день в России, в стране, где всё идёт по плану, а её президент ни о чём не жалеет.

# # #

Владимир Путин упразднил Ростуризм. Функции ведомства переходят Минэкономразвития.А почему Минэкономразвития? Сейчас лучшие и единственно доступные туры для большинства населения предлагает только Минобороны.

# # #

Я правильно понял, что Украина напала на Россию в Украине, поэтому Россия объявила в Украине военное положение (но в России нет войны, нет-нет-нет), чтобы защитить Украину от Украины в Украине, которая не Украина, а Россия?

# # #

Опарыши и ментальность

Не болтаются без дела члены правительства, активничают, демонстрируют смелые начинания, дабы были россияне сыты и здоровы. Взять, к примеру, вице-премьера Мантурова. Кроме торговли и промышленности в зоне его ответственности ещё и инновации.

Вот, на открытии выставки INNOFOOD FORUM в Сочи про одну оригинальную инновацию он и поведал: «Это действительно удивление, когда в мире используется белок из личинки чёрной львинки, и мы здесь идём в ногу со временем. Наверное, нужно чуть-чуть поработать с ментальностью всем нам здесь присутствующим, и чёрная львинка может «зайти». Но нужно постараться. Хотя, наверное, ко всему человек адаптируется, и к такому тоже».

Поясню, для тех, кто не понял. «Личинки мух чёрной львинки» – это обыкновенные опарыши. Чёрные львинки мало чем отличаются от серых и зелёных мясных мух, но симпатии Минпромторга они заслужили исключительно размерами своих опарышей (личинок), а также их жирностью. Идея кормить Россию опарышами впервые высказана с такой игривостью и откровенностью.

Где военпром, технологии, РАН?Наши надежды теперь на Иран.

# # #

Извините, у нас Россия.Коммунальщиков заставили ходить по квартирам и вручать повестки москвичам... А потом мобилизовали их самих.

# # #

Не понял я в Спецоперациипока ни цель её, ни суть.Но всё же надо подсобраться и –завоевать чего-нибудь.Народ страны всегда за Родину.Чтоб, откровенно говоря,не зря уж нами было пройденовсё то, что было очень зря.А то за месяцы ли, годы лиу нас иссякнет интереси мы б себе руки не подали,поскольку там уже протез.

# # #

Шеф, всё пропало! С этим надо срочно что-то делать. Без пуантов не будет Лебединого озера. А мы его очень ждём...Лебедей! Требуют наши сердца.Лебедей! Требуют наши глаза.Мы так сильно устали от этих в экране лядей,Лебедей! Мы ждём лебедей!!!

# # #