№16. 25 октября 2022 года.
|«Не сри соседу под дверь – и не будет никакой русофобии» (Евгений Ройзман).
# # #Министр просвещения: На уроках физкультуры появится игра в лапту.
– Карбоновые ракетки есть?
– Нету.
– А биты?
– Так далеко наш технологический суверенитет ещё не распространился.
– А палки? Палки-то хоть есть?!
– Палки пока есть.
– Возрождаем лапту!
# # #
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Хроника газового шантажа20.07.2022. Путин предупредил Шольца: запуск СП2 уже не сможет срочно исправить дефицит в ЕС.
07.09.2022. «Ничего не будем поставлять»: Путин предупредил о последствиях для Запада в случае введения потолка цен на сырьё из РФ.
12.10.2022. Путин заявил о готовности поставлять газ в Европу по уцелевшей ветке СП2.
12.10.2022. Владимир Путин предложил создать газовый хаб в Турции.
– Европа, я прекращу поставки газа!
– Окей.
– Совсем прекращу!
– Ясно.
– Но можете через СП-2 взять.
– Спасибо, не надо.
– Тогда я газ в Турцию отправлю!
– Хорошо.
– Можете там газ у меня купить!
– Спасибо, обойдёмся.
– Тогда не получите газ!
– Мы поняли.
– Я не буду продавать вам газ!!
– Ладно.
• Тело военкома нашли на заборе;
• В Москве готовят бомбоубежища;
• Стрельба в военной части в Белгородской области с погибшими и ранеными.
Это был день в России, в стране, где всё идёт по плану, а её президент ни о чём не жалеет.
# # #Владимир Путин упразднил Ростуризм. Функции ведомства переходят Минэкономразвития.
А почему Минэкономразвития? Сейчас лучшие и единственно доступные туры для большинства населения предлагает только Минобороны.
# # #Я правильно понял, что Украина напала на Россию в Украине, поэтому Россия объявила в Украине военное положение (но в России нет войны, нет-нет-нет), чтобы защитить Украину от Украины в Украине, которая не Украина, а Россия?
# # #
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Опарыши и ментальность
Не болтаются без дела члены правительства, активничают, демонстрируют смелые начинания, дабы были россияне сыты и здоровы. Взять, к примеру, вице-премьера Мантурова. Кроме торговли и промышленности в зоне его ответственности ещё и инновации.
Вот, на открытии выставки INNOFOOD FORUM в Сочи про одну оригинальную инновацию он и поведал: «Это действительно удивление, когда в мире используется белок из личинки чёрной львинки, и мы здесь идём в ногу со временем. Наверное, нужно чуть-чуть поработать с ментальностью всем нам здесь присутствующим, и чёрная львинка может «зайти». Но нужно постараться. Хотя, наверное, ко всему человек адаптируется, и к такому тоже».
Поясню, для тех, кто не понял. «Личинки мух чёрной львинки» – это обыкновенные опарыши. Чёрные львинки мало чем отличаются от серых и зелёных мясных мух, но симпатии Минпромторга они заслужили исключительно размерами своих опарышей (личинок), а также их жирностью. Идея кормить Россию опарышами впервые высказана с такой игривостью и откровенностью.
Наши надежды теперь на Иран.
# # #Извините, у нас Россия.
Коммунальщиков заставили ходить по квартирам и вручать повестки москвичам... А потом мобилизовали их самих.
# # #Не понял я в Спецоперации
пока ни цель её, ни суть.
Но всё же надо подсобраться и –
завоевать чего-нибудь.
Народ страны всегда за Родину.
Чтоб, откровенно говоря,
не зря уж нами было пройдено
всё то, что было очень зря.
А то за месяцы ли, годы ли
у нас иссякнет интерес
и мы б себе руки не подали,
поскольку там уже протез.
Леонид Каганов
# # #«Из-за санкций балерины Большого театра не могут получить новые пуанты».
Шеф, всё пропало! С этим надо срочно что-то делать. Без пуантов не будет Лебединого озера. А мы его очень ждём...
Лебедей! Требуют наши сердца.
Лебедей! Требуют наши глаза.
Мы так сильно устали от этих в экране лядей,
Лебедей! Мы ждём лебедей!!!
# # #
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