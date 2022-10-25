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Главная / Юмор в свежем номере / «РИСК экспресс» за 2022 год / № 16, 25 октября

№16. 25 октября 2022 года.

«Не сри соседу под дверь – и не будет никакой русофобии» (Евгений Ройзман).
* * *
Какая из принятых в 2020 году поправок в Конституцию на ваш взгляд улучшила вам жизнь больше всего?
* * *
Не вобла, а специальная осетрация!
* * *
Я не поняла, так мне тратить все свои деньги, потому что на днях ядерная война, или не тратить, чтобы оставить на счастливое будущее?! (мысли в рабочее время)
* * *
«Раз в год и палка стреляет». Минобороны РФ раздаст мобилизованным ветки.

# # #

Министр просвещения: На уроках физкультуры появится игра в лапту.
– Карбоновые ракетки есть?
– Нету.
– А биты?
– Так далеко наш технологический суверенитет ещё не распространился.
– А палки? Палки-то хоть есть?!
– Палки пока есть.
– Возрождаем лапту!

# # #

Хроника газового шантажа

20.07.2022. Путин предупредил Шольца: запуск СП2 уже не сможет срочно исправить дефицит в ЕС.
07.09.2022. «Ничего не будем поставлять»: Путин предупредил о последствиях для Запада в случае введения потолка цен на сырьё из РФ.
12.10.2022. Путин заявил о готовности поставлять газ в Европу по уцелевшей ветке СП2.
12.10.2022. Владимир Путин предложил создать газовый хаб в Турции.
Хроника газового шантажа
– Европа, я прекращу поставки газа!
– Окей.
– Совсем прекращу!
– Ясно.
– Но можете через СП-2 взять.
– Спасибо, не надо.
– Тогда я газ в Турцию отправлю!
– Хорошо.
– Можете там газ у меня купить!
– Спасибо, обойдёмся.
– Тогда не получите газ!
– Мы поняли.
– Я не буду продавать вам газ!!
– Ладно.
Новости за один день:
• Тело военкома нашли на заборе;
• В Москве готовят бомбоубежища;
• Стрельба в военной части в Белгородской области с погибшими и ранеными.
Это был день в России, в стране, где всё идёт по плану, а её президент ни о чём не жалеет.

# # #

Владимир Путин упразднил Ростуризм. Функции ведомства переходят Минэкономразвития.
А почему Минэкономразвития? Сейчас лучшие и единственно доступные туры для большинства населения предлагает только Минобороны.

# # #

Я правильно понял, что Украина напала на Россию в Украине, поэтому Россия объявила в Украине военное положение (но в России нет войны, нет-нет-нет), чтобы защитить Украину от Украины в Украине, которая не Украина, а Россия?

# # #

Опарыши и ментальность

Опарыши и ментальность
Не болтаются без дела члены правительства, активничают, демонстрируют смелые начинания, дабы были россияне сыты и здоровы. Взять, к примеру, вице-премьера Мантурова. Кроме торговли и промышленности в зоне его ответственности ещё и инновации.
Вот, на открытии выставки INNOFOOD FORUM в Сочи про одну оригинальную инновацию он и поведал: «Это действительно удивление, когда в мире используется белок из личинки чёрной львинки, и мы здесь идём в ногу со временем. Наверное, нужно чуть-чуть поработать с ментальностью всем нам здесь присутствующим, и чёрная львинка может «зайти». Но нужно постараться. Хотя, наверное, ко всему человек адаптируется, и к такому тоже».
Поясню, для тех, кто не понял. «Личинки мух чёрной львинки» – это обыкновенные опарыши. Чёрные львинки мало чем отличаются от серых и зелёных мясных мух, но симпатии Минпромторга они заслужили исключительно размерами своих опарышей (личинок), а также их жирностью. Идея кормить Россию опарышами впервые высказана с такой игривостью и откровенностью.
Где военпром, технологии, РАН?
Наши надежды теперь на Иран.

# # #

Извините, у нас Россия.
Коммунальщиков заставили ходить по квартирам и вручать повестки москвичам... А потом мобилизовали их самих.

# # #

Не понял я в Спецоперации
пока ни цель её, ни суть.
Но всё же надо подсобраться и –
завоевать чего-нибудь.
Народ страны всегда за Родину.
Чтоб, откровенно говоря,
не зря уж нами было пройдено
всё то, что было очень зря.
А то за месяцы ли, годы ли
у нас иссякнет интерес
и мы б себе руки не подали,
поскольку там уже протез.
Леонид Каганов

# # #

«Из-за санкций балерины Большого театра не могут получить новые пуанты».
Шеф, всё пропало! С этим надо срочно что-то делать. Без пуантов не будет Лебединого озера. А мы его очень ждём...

Лебедей! Требуют наши сердца.
Лебедей! Требуют наши глаза.
Мы так сильно устали от этих в экране лядей,
Лебедей! Мы ждём лебедей!!!

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– Ребят, я не могу найти сочинение в интернете! Что делать?

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