№15. 6 сентября 2022 года.
|Горбачёв. Исполнил мечты. Но оказалось что не наши. Наши не должны сбываться.
# # #В московской школе на линейке 1 сентября перед школьниками выступила прокурор. В своей речи она заявила: «Двери прокуратуры всегда открыты для вас, дорогие выпускники».
Ожидание: после школы перед тобой открыты двери мировых вузов.
Реальность: после школы перед тобой открыты двери прокуратуры...
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|Пропаганда кричит, что Россия восстановит «освобождённые» районы Украины.
Уже 29 лет, как война в Абхазии закончилась.
Уже 14 лет, как Россия Абхазию признала и занялась «восстановлением».
Так Абхазия выглядит сейчас. Для понимания: на фото – автозаправка.
По идее всё правильно. Путинская школа должна готовить малышей не только к смерти на фронте, но и к ГУЛАГУ. К единообразию формы надзирателей лучше приучать с первого класса. Только не понятно зачем «изобретать колесо», нанимать дизайнеров и разводить самодеятельность. Есть утверждённая форма ФСИН, в которую логично переодеть учителей, как в начальной школе, так и в средней.
# # #– Половина России – вечная мерзота!
– Может, «мерзлота»?
– Это вторая половина.
# # #Извините, у нас Россия.
24 августа: Путин заявил, что «для реагирования на чрезвычайные ситуации у нас предусмотрены все необходимые средства, силы, ресурсы, всё заранее предусмотрено, и в наличии всё есть».
28 августа: С населения начали собирать еду и воду пожарным в Рязанской области.
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Сижу пью чай. По России-24 какой-то мужик интеллигентного вида в годах и очках прогноз погоды даёт. В центральной России дождей нет, жарко, вторую неделю все свободные от участия в СВО силы МЧС тушат лесные пожары в Рязанской области. Пока никак.
Видимо, рязанские леса намного превосходят по площади сибирскую тайгу.
Рязанский сюжет прошёл, жду, щас мужик к прогнозу на выходные перейдёт. Нет, пошёл сюжет про Англию. Не про погоду, про Лиз Трасс – претендентку на пост премьер-министра. Она там что-то вякнула про атомную бомбу и эксперты наши разъясняют её тупость, мол, не соображает, что живёт на острове.
Ну, вот, вроде Лизу обгадили и сейчас, думаю, приступят, наконец, к погоде...
Нет. Ошибся. Не приступили. Приступили к «зелёной энергетике» и к чему приводит отказ от нашего газа. Пустые полки магазинов показали и добавили, мало того, что ничего нет, но ещё и всё дорожает. Особенно электроэнергия. Простому европейцу не только кондиционер включить не по карману, а уже хоть лампочки выкручивай!
Цены растут так, как последние 50 лет не росли...
В общем, ждать, пока до погоды дойдут, не стал. Чай допил и пошёл на диван. Прогноз погоды можно и в смартфоне посмотреть. Правда, там только про температуру днём и ночью. И без комментариев.
А без комментариев прогноз погоды чувства гордости за нашу стабильность не вызывает...
Николай Травкин
Теперь понятно, что такое «Дорогие друзья».
# # #Новость: В РПЦ разработали проект документа для регламентации практик изгнания бесов.
– Шёл 2022 год. Россия импортозамещала и регламентировала высокие технологии как могла!
# # #Пески взять так же легко, как бросить курить
Если вы не читаете российские ресурсы, то могли пропустить:
5 августа. Силы ДНР установили контроль над посёлком Пески.
13 августа. Минобороны России сообщило о полном контроле над донецкими Песками.
21 августа. Кадыров сообщил об «освобождении» посёлка Пески под Донецком.
То есть, 13 августа российские войска выбили из села Пески «народную милицию ДНР», а 21 августа и тех и других выбили из села тик-ток-войска Рамзана Кадырова...
# # #2 сентября Шойгу в очередной раз доложил, что взяли Пески.
После чего Эрнст заявил, что Первый канал возвращает в сетку вещания развлекательные программы.
# # #Сообщают, что «Первый канал» вернёт развлекательные передачи.
– В программу «Время» закадровый смех что ли добавят?
– Предлагаю новый формат «Поля чудес»: тот, кто угадал слово – получает отсрочку, всех остальных отправляют на фронт.
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