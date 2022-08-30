№14. 30 августа 2022 года.

Песня «Давай закурим, товарищ, по одной» объявлена экстремистской на территории России. * * * «Ядерная зима никак не повлияет на график коммунальных платежей». В правительстве успокоили россиян. * * * ФСБ: 12-летняя дочь убийцы Дугиной была раскрыта из-за наличия у неё нацистской литературы – учебника по истории Украины за 5 класс! * * * Труднее всего в школе приходится учителям истории. Каждый год новая. * * * Для улучшения качества образования работу над ошибками в российских школах заменят исправительными работами.

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Новость: В школах Иркутской области появилось около 600 советников по воспитательной работе. Им будут платить из федерального и областного бюджета.Физрук: Дети, сегодня бежим стометровку.Советник по воспитательной работе: Дети, эта стометровка направлена в светлое будущее и прочь от гнилого Запада!

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Московское ритуальное агентство регистрирует бренд «Грустно и точка».«Грустно и точка» будет заниматься производством гробов, плит и памятников. А также оказывать услуги по бальзамированию и организации церемоний.Печально известный общепит мог бы организовать с новой похоронной компанией кросс-маркетинг под названием «Поел и в ящик».

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Когда уже наконец-то денацифицируют все пешеходные переходы в России, а заодно администраций Тувы и Бурятии, работающих под жёлто-синими флагами?!

Всё, что ни делает страна, –я поддержу её.И если даже из окнаотечество моёрешит однажды сигануть,то я, как весь народ,скажу ура, и в добрый путь.Поскольку патриот.

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«Жители Лимассола провели акцию в честь флага России, растянув 53-метровый триколор и сложив из него буквы Z и V».– Только один вопрос: почему патриоты России – «жители Лимассола»?– Потому что первое правило поцреота: любить Россиюшку нужно на расстоянии!

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Путин снова забыл, как правильно зовут президента Казахстана В Сочи прошла встреча президентов России и Республики Казахстан. Сразу после обмена приветствиями стало очевидно, если бы Касым-Жомарт Кемелевич Токаев относился к Владимиру Владимировичу Путину с должным уважением, то он сменил бы имя-отчество на попроще произносимое.



Токаева зовут Касым-Жомарт Кемелевич, но Путин считает, что настоящее имя что-то вроде «Касаржат Желегович». Или «Касымжаныч Кемелевич». Или «Касым-Сержант Телегович». Во время прошлых встреч он был и «Кемелом Жомартовичем», и «Кемежамом Ишемильевичем». * * * – Пил?

– Не пил!

– Скажи «Касым-Жомарт Кемелевич».

– Пил.

Россия взяла под свой контроль в ходе специальной военной операции на Украине месторождения полезных ископаемых, оцениваемые по меньшей мере в $12,4 трлн. – сообщает ТАСС.Так бы сразу и сказали, а то вешали лапшу про каких-то нацистов...

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Совещание украинских спецслужб глазами ФСБ РФ:– Как нам запугать Россию?– А давайте убьём Дарью Дугину!– Это кто?– Дочь Дугина.– А это кто?– Сумасшедший православный конспиролог.– Гениально задумано! Выполняйте, России точно конец!

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Извините, у нас Россия.1. Минобороны РФ подтвердило госпитализацию российских военных в Запорожской области и обвинило Киев в применении «боевых отравляющих веществ» – ботулотоксина.2. Ведомство ничего не сказало о том, могло ли отравление быть связано с просроченными консервами, в которых ботулотоксин часто встречается. На просроченные пайки российские военные массово жаловались с первых дней СВО.

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Минюст внёс в список экстремистских организацию «Граждане СССР».Потому что вернуть страну в СССР может только Путин!

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