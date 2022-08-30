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Главная / Юмор в свежем номере / «РИСК экспресс» за 2022 год / № 14, 30 августа

№14. 30 августа 2022 года.

Песня «Давай закурим, товарищ, по одной» объявлена экстремистской на территории России.
* * *
«Ядерная зима никак не повлияет на график коммунальных платежей». В правительстве успокоили россиян.
* * *
ФСБ: 12-летняя дочь убийцы Дугиной была раскрыта из-за наличия у неё нацистской литературы – учебника по истории Украины за 5 класс!
* * *
Труднее всего в школе приходится учителям истории. Каждый год новая.
* * *
Для улучшения качества образования работу над ошибками в российских школах заменят исправительными работами.

# # #

Новость: В школах Иркутской области появилось около 600 советников по воспитательной работе. Им будут платить из федерального и областного бюджета.
Физрук: Дети, сегодня бежим стометровку.
Советник по воспитательной работе: Дети, эта стометровка направлена в светлое будущее и прочь от гнилого Запада!

# # #

Московское ритуальное агентство регистрирует бренд «Грустно и точка».
«Грустно и точка» будет заниматься производством гробов, плит и памятников. А также оказывать услуги по бальзамированию и организации церемоний.
Печально известный общепит мог бы организовать с новой похоронной компанией кросс-маркетинг под названием «Поел и в ящик».

# # #

Когда уже наконец-то денацифицируют...
Когда уже наконец-то денацифицируют все пешеходные переходы в России, а заодно администраций Тувы и Бурятии, работающих под жёлто-синими флагами?!
Всё, что ни делает страна, –
я поддержу её.
И если даже из окна
отечество моё
решит однажды сигануть,
то я, как весь народ,
скажу ура, и в добрый путь.
Поскольку патриот.
Леонид Каганов

# # #

«Жители Лимассола провели акцию в честь флага России, растянув 53-метровый триколор и сложив из него буквы Z и V».
– Только один вопрос: почему патриоты России – «жители Лимассола»?
– Потому что первое правило поцреота: любить Россиюшку нужно на расстоянии!

# # #

Путин снова забыл, как правильно зовут президента Казахстана

В Сочи прошла встреча президентов России и Республики Казахстан. Сразу после обмена приветствиями стало очевидно, если бы Касым-Жомарт Кемелевич Токаев относился к Владимиру Владимировичу Путину с должным уважением, то он сменил бы имя-отчество на попроще произносимое.
Путин снова забыл, как правильно зовут президента Казахстана
Токаева зовут Касым-Жомарт Кемелевич, но Путин считает, что настоящее имя что-то вроде «Касаржат Желегович». Или «Касымжаныч Кемелевич». Или «Касым-Сержант Телегович». Во время прошлых встреч он был и «Кемелом Жомартовичем», и «Кемежамом Ишемильевичем».
* * *
– Пил?
– Не пил!
– Скажи «Касым-Жомарт Кемелевич».
– Пил.
Россия взяла под свой контроль в ходе специальной военной операции на Украине месторождения полезных ископаемых, оцениваемые по меньшей мере в $12,4 трлн. – сообщает ТАСС.
Так бы сразу и сказали, а то вешали лапшу про каких-то нацистов...

# # #

Совещание украинских спецслужб глазами ФСБ РФ:
– Как нам запугать Россию?
– А давайте убьём Дарью Дугину!
– Это кто?
– Дочь Дугина.
– А это кто?
– Сумасшедший православный конспиролог.
– Гениально задумано! Выполняйте, России точно конец!

# # #

Извините, у нас Россия.
1. Минобороны РФ подтвердило госпитализацию российских военных в Запорожской области и обвинило Киев в применении «боевых отравляющих веществ» – ботулотоксина.
2. Ведомство ничего не сказало о том, могло ли отравление быть связано с просроченными консервами, в которых ботулотоксин часто встречается. На просроченные пайки российские военные массово жаловались с первых дней СВО.

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Минюст внёс в список экстремистских организацию «Граждане СССР».
Потому что вернуть страну в СССР может только Путин!

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Я одного не пойму: если от западных санкций сплошные плюсы, почему тогда чиновники в желании ответить из штанов выпрыгивают? (мысли в рабочее время)

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