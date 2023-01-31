№4. 31 января 2023 года.

«Это предатели под иностранным влиянием». Власти конфискуют скворечники всех перелётных птиц! * * * «Я мыслю по-русски, говорю по-русски, рождённый русскоговорящий. Если бы мне не говорили на каждом углу, что я еврей, я б вообще этого не знал!» (Михаил Жванецкий) * * * «Потому что ну а что вы нам сделаете». Павел Крашенинников объяснил, почему депутаты и сенаторы не будут публиковать декларации. * * * «Вас и первой-то всё ещё не накрыло!» – в Кремле опровергли слухи о второй волне мобилизации. * * * Новым уполномоченным по правам человека в Российской Федерации станет Евгений Пригожин. * * * В Госдуме предложили ввести начальную военную подготовку в детских садах.

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Z-патриоты упорно пытаются именовать города Украины по-советски.Не Лиман – а Красный Лиман, не Бахмут – а Артёмовск.И только Соледару не пытаются вернуть советское название...Потому что не могут его выговорить. До 91 го года он назывался Карло-Либкнехтовск.

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Утоляя ватный голодРацион сведя к овсу,Заменили серп и молотНа кувалду и косу...

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«Пригожин предложил запретить упоминания о прошлом осуждённых из ЧВК».

Что делать, если «героями России» становятся людоеды, убийцы, насильники и педофилы? Надо перестать их освобождать и вооружать?

Нет. Надо запретить помнить, что это людоеды, убийцы, насильники и педофилы. * * * Уже скоро:

Парадным строем по Красной площади проходит Шестой Гвардейский сводный полк заключённых колоний общего и строгого режимов. Возглавляет колонну трижды герой России, командир полка «Хоттабыч».

«Фарту масти», – скандируют зрители и машут Z-знамёнами.

Путин на трибуне угощает ветеранов чифирем и вручает поздравительные малявы.

«Армейский Уклад Един», – торжественно произносит верховный главнокомандующий, слыша в ответ троекратное «АУЕ! АУЕ! АУЕ!»

(*Российские власти пока считают организацию АУЕ экстремистской, и её деятельность почему-то запрещена в РФ)

– Ты в курсе, что Марокко даёт Украине советские танки?– А откуда они у них?– Лукашенко продал.– Так они же дорогие! Где марокканцы деньги взяли?– Да Путин им кредит дал. А потом простил...

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Законы, которые запрещают оскорблять власть, церковь и армию, появляются всегда в той стране, где власть, церковь и армия достойны только оскорблений.

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Запомните, дети. Красивые полуголые женские тела на фоне храма оскорбляют чувства верующих.

А неприкрытые туши хряков на фоне храма переполняют сердца верующих смирением и благодатью.

Новость: «Генералы ФСО готовятся защищать Путина от переворота: привлекут священников, гипнотизёров и политруков».То, что ФСО всерьёз готовится к перевороту – это хорошая новость.Но она совсем замечательная потому, что ФСО готовится к перевороту с помощью гипнотизёров и экстрасенсов. Боевых магов, шаманов и заклинателей змей забыли.

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Гениальный план Путина Февраль 2022: Начинаем СВО, возьмём Киев за три дня.

Март 2022: «Освобождаем» Херсонскую область, оставляем на Западе $300 млрд. золотовалютных резервов и начинаем осаду «Азовстали».

Апрель 2022: прощаемся с крейсером «Москва».

Май 2022: Выражаем озабоченность из-за заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО.

Июнь 2022: Пора разрешить участие зэков в СВО.

Август 2022: Закупаем у Ирана 1500 беспилотников.

Сентябрь 2022: Начнём частичную мобилизацию и поменяем кума Медведчука на командиров полка «Азов». Подпишем договор о вхождении Херсонской области в состав России.

Октябрь 2022: Ждём атаку на Крымский мост, после чего усиливаем контроль за ним.

Ноябрь 2022: Сдаём Херсон.

Январь 2023: Подключаем гражданские больницы к лечению раненых на СВО.

Февраль 2023: ??????



– Кто-нибудь может объяснить, почему для победы над НАТО, россиянам нужно любой ценой захватить украинский город Бахмут?

– От Бахмута километров 40 до Нью-Йорка. * * * 19.10.2022. Путин поручил решить проблемы снабжения армии.

28.10.2022. Путин заявил о необходимости обеспечить мобилизованных экипировкой.

07.12.2022. Путин пообещал решить проблемы с выплатами мобилизованным в зоне СВО.

11.01.2023. Путин пообещал решить все проблемы снабжения военных, участвующих в спецоперации.

Как только всех из трущоб вытащит, так сразу же и проблемы армии решит!

Генпрокуратура отчиталась, что в 2022 г. потребовала заблокировать в 2,5 с половиной раза больше сайтов и ресурсов, чем в 2021 году.Ну, не с убийцами же бороться и коррупционерами! Тем более, первых всё равно из тюрем выпускают, а вторые в Госдуме заседают.

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«Мы только проходим курс реабилитации после Жириновского». Представители ада потребовали вылечить Михалкова!

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Из подслушанного.– Давеча по ящику смотрю Лаврова, и такое меня совместно с ним возмущение взяло, что они на нашу, суки, тысячелетнюю культуру ногу задрали. На Пушкина чмошники наехали – памятники сносят, репродукцию трёх богатырей Айвазовского из учебников по рисованию вырезают, Чайковского читать запрещают, Достоевского на фортепьянах играть им, видишь ли, западло теперь. Да я за нашу, великую русскую культуру, бл*, моргалы выколю, я их всех вые* и высушу за нашу культуру. Патамушта я без гордости за русскую культуру, бл*, себя не представляю, бл*!

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Фрегат «Адмирал Горшков» провёл в Атлантике учение по применению ракеты «Циркон». Морская цель находилась на удалении более 900 километров. В ведомстве пояснили, чтоТо есть они нажали кнопочку, открыли люк, закрыли люк. А потом сообщили о поражении цели и что «пуск подтвердил все заложенные характеристики»... Ну, а как вы хотели? Ракета-мультфильм и применяться может только в электронном виде.

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