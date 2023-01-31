№4. 31 января 2023 года.
|«Это предатели под иностранным влиянием». Власти конфискуют скворечники всех перелётных птиц!
# # #Z-патриоты упорно пытаются именовать города Украины по-советски.
Не Лиман – а Красный Лиман, не Бахмут – а Артёмовск.
И только Соледару не пытаются вернуть советское название...
Потому что не могут его выговорить. До 91 го года он назывался Карло-Либкнехтовск.
# # #Утоляя ватный голод
Рацион сведя к овсу,
Заменили серп и молот
На кувалду и косу...
# # #
| «Пригожин предложил запретить упоминания о прошлом осуждённых из ЧВК».
Что делать, если «героями России» становятся людоеды, убийцы, насильники и педофилы? Надо перестать их освобождать и вооружать?
Нет. Надо запретить помнить, что это людоеды, убийцы, насильники и педофилы.
Парадным строем по Красной площади проходит Шестой Гвардейский сводный полк заключённых колоний общего и строгого режимов. Возглавляет колонну трижды герой России, командир полка «Хоттабыч».
«Фарту масти», – скандируют зрители и машут Z-знамёнами.
Путин на трибуне угощает ветеранов чифирем и вручает поздравительные малявы.
«Армейский Уклад Един», – торжественно произносит верховный главнокомандующий, слыша в ответ троекратное «АУЕ! АУЕ! АУЕ!»
(*Российские власти пока считают организацию АУЕ экстремистской, и её деятельность почему-то запрещена в РФ)
– А откуда они у них?
– Лукашенко продал.
– Так они же дорогие! Где марокканцы деньги взяли?
– Да Путин им кредит дал. А потом простил...
# # #Законы, которые запрещают оскорблять власть, церковь и армию, появляются всегда в той стране, где власть, церковь и армия достойны только оскорблений.
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| Запомните, дети. Красивые полуголые женские тела на фоне храма оскорбляют чувства верующих.
А неприкрытые туши хряков на фоне храма переполняют сердца верующих смирением и благодатью.
То, что ФСО всерьёз готовится к перевороту – это хорошая новость.
Но она совсем замечательная потому, что ФСО готовится к перевороту с помощью гипнотизёров и экстрасенсов. Боевых магов, шаманов и заклинателей змей забыли.
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Гениальный план ПутинаФевраль 2022: Начинаем СВО, возьмём Киев за три дня.
Март 2022: «Освобождаем» Херсонскую область, оставляем на Западе $300 млрд. золотовалютных резервов и начинаем осаду «Азовстали».
Апрель 2022: прощаемся с крейсером «Москва».
Май 2022: Выражаем озабоченность из-за заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО.
Июнь 2022: Пора разрешить участие зэков в СВО.
Август 2022: Закупаем у Ирана 1500 беспилотников.
Сентябрь 2022: Начнём частичную мобилизацию и поменяем кума Медведчука на командиров полка «Азов». Подпишем договор о вхождении Херсонской области в состав России.
Октябрь 2022: Ждём атаку на Крымский мост, после чего усиливаем контроль за ним.
Ноябрь 2022: Сдаём Херсон.
Январь 2023: Подключаем гражданские больницы к лечению раненых на СВО.
Февраль 2023: ??????
– Кто-нибудь может объяснить, почему для победы над НАТО, россиянам нужно любой ценой захватить украинский город Бахмут?
– От Бахмута километров 40 до Нью-Йорка.
28.10.2022. Путин заявил о необходимости обеспечить мобилизованных экипировкой.
07.12.2022. Путин пообещал решить проблемы с выплатами мобилизованным в зоне СВО.
11.01.2023. Путин пообещал решить все проблемы снабжения военных, участвующих в спецоперации.
Как только всех из трущоб вытащит, так сразу же и проблемы армии решит!
Ну, не с убийцами же бороться и коррупционерами! Тем более, первых всё равно из тюрем выпускают, а вторые в Госдуме заседают.
# # #«Мы только проходим курс реабилитации после Жириновского». Представители ада потребовали вылечить Михалкова!
# # #Из подслушанного.
– Давеча по ящику смотрю Лаврова, и такое меня совместно с ним возмущение взяло, что они на нашу, суки, тысячелетнюю культуру ногу задрали. На Пушкина чмошники наехали – памятники сносят, репродукцию трёх богатырей Айвазовского из учебников по рисованию вырезают, Чайковского читать запрещают, Достоевского на фортепьянах играть им, видишь ли, западло теперь. Да я за нашу, великую русскую культуру, бл*, моргалы выколю, я их всех вые* и высушу за нашу культуру. Патамушта я без гордости за русскую культуру, бл*, себя не представляю, бл*!
# # #Электронный пук «Циркона»
Фрегат «Адмирал Горшков» провёл в Атлантике учение по применению ракеты «Циркон». Морская цель находилась на удалении более 900 километров. В ведомстве пояснили, что пуск был электронным.
То есть они нажали кнопочку, открыли люк, закрыли люк. А потом сообщили о поражении цели и что «пуск подтвердил все заложенные характеристики»... Ну, а как вы хотели? Ракета-мультфильм и применяться может только в электронном виде.
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