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Главная / Юмор в свежем номере / «РИСК» за 2023 год / № 18, 9 мая

№18. 9 мая 2023 года.

Тиндер уходит из страны потому, что у нас трахать граждан может только государство!
* * *
«В стране дураков умный королём не станет. Его линчуют» (Олдос Хаксли).
* * *
Ивана Охлобыстина признали гойдным к военной службе.
* * *
«Полный беспредел». Учёные Сколково выяснили, что запад каждый день ворует солнце, сделанное для России на востоке.
* * *
Слава богу пандемия закончилась, и мы все теперь можем нормально путешествовать!
* * *
Говорят, рейтинг одобрения действий Шойгу среди военнослужащих ВС Украины, впервые поднялся выше, чем среди военнослужащих ВС России.
* * *
«Сейчас вся страна борется с дронами». В России запретили имя Андрей.

# # #

За резолюцию Генассамблеи ООН, в которой, в частности, РФ названа агрессором, проголосовали 122 страны. В числе прочих проголосовали «за» Армения, Бразилия, Индия, Казахстан и Китай. Против – Беларусь, ДР Конго, Никарагуа, Сирия и Россия.
– А что у нас с Эритреей?
– Да вы мне лучше скажите, как объяснить людям, что в Китае и Индии тоже нацисты появляются?!

# # #

Сервис «Госуслуги» отключил удаление аккаунтов после введения цифровых повесток.
Для уточнения удаляемых данных.
Минобороны РФ пригласило всех желающих стереть свой аккаунт в военкомат.

# # #

– Самая лёгкая смерть на свете – это нахождение в эпицентре термоядерного взрыва. Излучение сжигает тебя быстрее, чем болевые сигналы доходят до центральной нервной системы. Раз – и ты исчез. Возможно именно поэтому в центре такая дорогая недвижимость.
– А можно нам другого риэлтора?

# # #

они с грустью и рассказывают о «крупнейшей геополитической катастрофе» Ностальгия без причин не случается. Ежели нет в памяти предмета для гордости или нечего вспомнить, чтобы организм ответил, пусть и коротким, но ярким возбуждением, то и никакая ностальгия не проявится...
Вот, лет 50-60 назад, помнится, приходит весна, наступают первомайские праздники. По улице, бывало, идёшь и голова откручивается, каждую встречную взглядом провожаешь. А нынче ноги тащишь по тротуару и глаз положить не на кого – не те женщины уже. Да и шея, откровенно говоря, еле поворачивается, клинит.
И ладно бы только на улице, а на производстве? Тот, кто не знает, что такое женщина на советской стройке, тот вообще не способен ничего понять ни про советский строй, ни про общество советских людей. Коня-то на скаку остановить или в горящую избу войти русская женщина ещё и при царизме умела. Но по ходу крепчания развитого социализма она присовокупила к этим замечательным свойствам ещё и способность таскать шпалы, месить раствор сапогами и заменять экскаватор при рытье траншей.
В необходимых случаях она и за себя могла постоять. У неё были отточены навыки изящно – со всей ноги так приласкать резиновым сапогом в промежность подвыпившего сварщика, что тот забывал, а с какой, собственно, целью подкрадывался...
Вот из-за воспоминаний о женщинах своей молодости мужиков к старости и тянет назад в СССР. Поэтому они с грустью и рассказывают о «крупнейшей геополитической катастрофе».
Николай Травкин
Я не верю в дурацкие фейки и слухи.
Над Кремлём закружились не дроны, а мухи.

# # #

– Товарищ генерал, снарядов нет, всё плохо, что делать?!
– Есть у меня одна идея...
ТАСС: Подаренную Путиным икону начали провозить по воинским частям группировки «Днепр».

# # #

Формулировки Роскомнадзора в приказе о блокировке «ЛГБТ-пропаганды» потрясают. Вот, к примеру: «информация, способная вызвать интерес к нетрадиционным сексуальным отношениям».
Так и представляются героические сотрудники РКН, проверяющие на себе, способна ли информация вызвать интерес...

# # #

Извините, у нас Россия.
1. Путин призвал расширять использование БПЛА. Он предложил вложить в развитие беспилотных технологий 1 трлн. рублей.
2. После атаки БПЛА на Кремль в более 50 регионах России ввели запрет на использование гражданских беспилотников. В Кремле назвали атаку покушением на президента страны.
3. Запрет не поможет бороться с угрозами, зато обойдётся новой отрасли в миллиарды рублей и отбросит на несколько лет назад, считают её представители.

# # #

Путин говорит на Совбезе:
– Сложившейся ситуацией в ЛНР и ДНР пытаются воспользоваться чисто криминальные элементы, включая финансовых мошенников.
Тем временем, сидящий в метре от Путина функционер пирамиды МММ Пушилин думает про себя:
– Что значит: «пытаются»??!
функционер пирамиды МММ Пушилин
Кто-то до белочки допивается, а кто-то – до голубей
Первого мая в дежурную часть Академического района столицы обратился встревоженный мужчина. Он рассказал, как своими глазами видел украинского голубя-диверсанта. Птица была выкрашена в цвета флага Украины и несла в когтях мину-лепесток с большой буквой У, которую затем сбросила на землю.
К улице Дмитрия Ульянова, где заметили голубя, незамедлительно был выслан наряд полиции. Оперативники внимательно осмотрели территорию и не нашли никаких мин, а все голуби были обычного, серо-патриотического цвета.

# # #

В ГД предложили сформировать эскадрилью «орлов-перехватчиков» для защиты от дронов
«Нужно подумать о защите наших важных объектов инфраструктуры, вплоть до того, что сформировать эскадрилью орлов-перехватчиков дронов в Кремле и других местах», – с такой инициативой выступил первый зампредседателя думского комитета по обороне с говорящей фамилией Журавлёв (почему, кстати, не «журавлей-перехватчиков» или «стерхов-перехватчиков» – достойный был бы ответ мифическим украинским «гусям и голубям из биолабараторий НАТО»).
А депутат Вассерман предложил бороться с дронами, накрыв Кремль сеткой-рабицей.
В принципе, если научить орлов Журавлёва накидывать на дроны сетку Вассермана, может быть что-то и получится.

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После его мечтательной фразы: «Она даже блюёт красиво», я понял, что это любовь...

Шутка 2009 года

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