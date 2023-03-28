№12. 28 марта 2023 года.
|«СИбирь». Кремль объяснил, что сближение с Китаем предопределено исторически.
# # #Новости одного дня:
• Путин пообещал бесплатно поставить Африке зерно.
• Путин сообщил, что Россия списала долги стран Африки на сумму более $20 млрд.
• Потери «Газпрома» в Европе предложили компенсировать россиянам. Госдума предлагает повысить цены на газ в России в четыре раза.
Гойда!
# # #Новость: В России не хватает трупов для медицинских учебных заведений.
И здесь дефицит...
# # #«В Казахстане детям при рождении будут открывать счета и пополнять их за счёт доходов от нефти».
Подумаешь! В России гражданам при рождении будут открывать уголовное дело!
«Предполагается, что к совершеннолетию на каждом таком деле накопится порядка 3,5 лет», – уточнили в МВД.
# # #
|1. Путин заявил, что всё готово для строительства ещё одного газопровода в Китай.
2. Путин заявил о готовности увеличить поставки нефти в Китай.
3. Путин заявил о готовности перейти на юани в расчетах с Африкой и Азией.
Нет-нет, Россия не колония Китая, ну что вы.
Клавдия Петровна досмотрела трансляцию о российско-китайских переговорах, выключила телевизор, вынула из ушей подаренные внучкой наушнички, протёрла их чистой тряпочкой, сложила в специальную коробочку и позвонила Софье Семёновне, подруге, которая до выхода на пенсию бухгалтером в сельпо работала: «Соня, ты в экономике понимаешь, скажи, а сколько же юанев у нас теперь пенсия будет?»
– Мы самолёт разработали, правда, есть один минус: летать на нём никуда не получится...
– А плюсы какие-то у него есть?
– Назвали «Байкал»!
– Отлично! Молодцы! Так держать!
# # #• Мишустин заявил, что с 2026 года Россия будет стабильно выпускать более 100 самолётов разных моделей в год.
• В 2021 году Россия выпустила 22 самолёта, а лучшим показателем были 37 бортов в 2016 году.
Это мы раньше почему самолёты не выпускали? Потому что у нас специалисты, технологии, компоненты и лицензии были. А теперь всего этого нет, значит нам больше ничего не мешает!
# # #
|«В Госдуме предложили мобилизованных ценных сотрудников заменить на безработных россиян, стоящих на учёте в центрах занятости».
Какая удобная штука эта СВО! Сначала количество заключённых уменьшили, теперь вот таким нехитрым способом будем с безработицей бороться. Отлично придумано просто!
Ждём новостей о запасах в фонде национального благосостояния ракушек, цветного стекла и бусинок от торговли с Эритреей и Габоном.
# # #«Госдума приняла законопроект, который позволит назначать силовикам более мягкие наказания по уголовным делам».
– Подсудимый, вы проломили потерпевшему голову, что можете сказать в своё оправдание?
– Служу в Росгвардии!
– Потерпевшего посадить, обвиняемого наградить, дело закрыть.
# # #Извините, у нас Россия.
«Гееборцы из Хабаровска пожаловались на необходимость покупать книги об ЛГБТ».
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А когда же мы уже услышим ещё более авторитетное мнение представителей Эритреи и Эсватини?
С чего-то чаще стала сниться
Россия – родина слонов.
Там три танкиста на границе –
Никулин, Вицин, Моргунов.
Там то берёзка, то рябина.
Там три деревни, два села.
Там ждёт Катюша-Катерина
Степного сизого орла.
А на неведомой дорожке,
Среди лесов, полей и рек,
Находит пуговку Алёшка
И приключенья – Чук и Гек.
Там улица, фонарь, аптека.
Там непролазна колея.
Там на любого человека
Всегда отыщется статья.
И среди ночи я грустнею,
Как будто бы стараюсь, [млять],
Но не могу никак во сне я
От бронепоезда отстать.
А где-нибудь, в конце аллеи,
Щебечет песенку щегол:
«Россия, Лета, Лорелея,
Любовь, весна и комсомол...»
Сергей Плотов
# # #
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