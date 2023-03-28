№12. 28 марта 2023 года.

«СИбирь». Кремль объяснил, что сближение с Китаем предопределено исторически. * * * «Если на Святой Руси человек начнёт удивляться, то он остолбенеет в удивлении и так до смерти столбом и простоит» (М.Е. Салтыков-Щедрин). * * * Армии, которая копала окопы в рыжем чернобыльском лесу, снаряды из обеднённого урана не страшны! * * * «Матвеич покупал пиво в банках, осторожно переливал его в отечественные бутылки, а потом употреблял. Так он унижал западный мир» (Кир Булычев, «Вид на битву с высоты»). * * * «Изоляция страны – вражеский миф». Россия заключила союз с итальянцами синьором Помидором и принцем Лимоном. * * * «Это не наши ценности». Из русского языка уберут средний род.

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Новости одного дня:• Путин пообещал бесплатно поставить Африке зерно.• Путин сообщил, что Россия списала долги стран Африки на сумму более $20 млрд.• Потери «Газпрома» в Европе предложили компенсировать россиянам. Госдума предлагает повысить цены на газ в России в четыре раза.Гойда!

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Новость: В России не хватает трупов для медицинских учебных заведений.И здесь дефицит...

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«В Казахстане детям при рождении будут открывать счета и пополнять их за счёт доходов от нефти».Подумаешь! В России гражданам при рождении будут открывать уголовное дело!«Предполагается, что к совершеннолетию на каждом таком деле накопится порядка 3,5 лет», – уточнили в МВД.

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1. Путин заявил, что всё готово для строительства ещё одного газопровода в Китай.

2. Путин заявил о готовности увеличить поставки нефти в Китай.

3. Путин заявил о готовности перейти на юани в расчетах с Африкой и Азией.

Нет-нет, Россия не колония Китая, ну что вы.



Клавдия Петровна досмотрела трансляцию о российско-китайских переговорах, выключила телевизор, вынула из ушей подаренные внучкой наушнички, протёрла их чистой тряпочкой, сложила в специальную коробочку и позвонила Софье Семёновне, подруге, которая до выхода на пенсию бухгалтером в сельпо работала: «Соня, ты в экономике понимаешь, скажи, а сколько же юанев у нас теперь пенсия будет?»

«Самолёт, разработанный для Дальнего Востока, не сможет летать по большинству маршрутов, так как постоянно должен находиться в радиусе 45 км от посадочной площадки».– Мы самолёт разработали, правда, есть один минус: летать на нём никуда не получится...– А плюсы какие-то у него есть?– Назвали «Байкал»!– Отлично! Молодцы! Так держать!

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• Мишустин заявил, что с 2026 года Россия будет стабильно выпускать более 100 самолётов разных моделей в год.• В 2021 году Россия выпустила 22 самолёта, а лучшим показателем были 37 бортов в 2016 году.Это мы раньше почему самолёты не выпускали? Потому что у нас специалисты, технологии, компоненты и лицензии были. А теперь всего этого нет, значит нам больше ничего не мешает!

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«В Госдуме предложили мобилизованных ценных сотрудников заменить на безработных россиян, стоящих на учёте в центрах занятости».

Какая удобная штука эта СВО! Сначала количество заключённых уменьшили, теперь вот таким нехитрым способом будем с безработицей бороться. Отлично придумано просто!



Индийские рупии, полученные от продажи российских товаров, оказалось невозможно потратить. Это следствие перехода на расчёты в национальных валютах, которое инициировал лично Путин.Ждём новостей о запасах в фонде национального благосостояния ракушек, цветного стекла и бусинок от торговли с Эритреей и Габоном.

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«Госдума приняла законопроект, который позволит назначать силовикам более мягкие наказания по уголовным делам».– Подсудимый, вы проломили потерпевшему голову, что можете сказать в своё оправдание?– Служу в Росгвардии!– Потерпевшего посадить, обвиняемого наградить, дело закрыть.

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Извините, у нас Россия.«Гееборцы из Хабаровска пожаловались на необходимость покупать книги об ЛГБТ».

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А когда же мы уже услышим ещё более авторитетное мнение представителей Эритреи и Эсватини?

С чего-то чаще стала снитьсяРоссия – родина слонов.Там три танкиста на границе –Никулин, Вицин, Моргунов.Там то берёзка, то рябина.Там три деревни, два села.Там ждёт Катюша-КатеринаСтепного сизого орла.А на неведомой дорожке,Среди лесов, полей и рек,Находит пуговку АлёшкаИ приключенья – Чук и Гек.Там улица, фонарь, аптека.Там непролазна колея.Там на любого человекаВсегда отыщется статья.И среди ночи я грустнею,Как будто бы стараюсь, [млять],Но не могу никак во сне яОт бронепоезда отстать.А где-нибудь, в конце аллеи,Щебечет песенку щегол:«Россия, Лета, Лорелея,Любовь, весна и комсомол...»

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