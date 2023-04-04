№13. 4 апреля 2023 года.

В знак протеста против действий МОК Россия проведёт Олимпиаду по рытью окопов! * * * Росстат переходит на отечественное программное обеспечение и раздаст всем сотрудникам счёты и арифмометры. * * * «Хотели свободы? Держыте». Россиянам разрешат писать «жы-шы». * * * «Если ты умён, образован, сомневаешься, говоришь непривычное – просто не пьёшь вина, наконец, – ты под угрозой» (Братья Стругацкие, «Трудно быть богом»).

# # #

«Российский союз промышленников и предпринимателей предложил легализовать отмывание денег через денежные переводы по подложным документам».Антикоррупционеров признали нежелательными, за расследования коррупции – сажают, отмывание денег хотят легализовать.Логичным продолжением должна стать легализация финансовых пирамид, мошенничества, воровства и грабежа, а сам союз промышленников и предпринимателей переименовать в сходку мошенников и отмывателей.

# # #

Теперь у любого, кому приходится отвечать на вопрос о политических взглядах, появился идеально обтекаемый ответ: «Я – за Пригожина».



Весьма заметных высот достиг Иосиф в шоу-бизнесе, видные артисты эстрады за честь почитали знакомство с ним, а в народе продолжал слыть как «муж той самой Валерии»...

И, наконец-то, свершилось, восторжествовала справедливость! Один телефонный разговор с другом Ахметовым и вся Россия теперь говорит: «Валерия, ну, которая жена того самого Иосифа Пригожина».



В отличие от продюсера Пригожина и предпринимателя Ахмедова, мы с Алексеем своей гражданской позиции не скрываем и готовы ответить за каждое слово. Вот стенограмма нашего телефонного разговора:

– Какое впечатление, Алексей, производит на тебя миролюбивая внешняя политика Российской Федерации?

– Такое же яркое, Михаил, как и социально ориентированная внутренняя. * * * Только представьте сейчас мысли в голове Иосифа Пригожина:

– [нафига] я это говорил...

– мне [ZвиZда]!

– бежать в Аргентину!

– всё, нажитое непосильным трудом...

– может, переметнуться к Навальному?..

– это всё нейросети!

– не прокатит, [блин]...

– в подъезде кто-то швабру несёт!

– нет, это уборщица...

Было время, за утверждение «Бог есть» сажали. Нынче сажают за утверждение «Бога нет»...И, похоже, «сажали» и «сажают» одни и те же.

# # #

«Аэрофлот» снимает с рейсов «нелояльных» к властям России бортпроводников.– Уважаемые пассажиры, в случае разгерметизации салона, сначала обеспечьте кислородной маской Путина, а потом себя...– А если Путина нет рядом?– Путин всегда рядом, понял, сволочь?!?!

# # #

Хрен знает, сколько лет читаю каждый день новости с ощущением, что это худшие новости, которые я читал. Но завтрашний день всегда шепчет: hold my beer.

# # #

– Мы построим многополярный мир!!!– А дома с водопроводом и удобствами построите?– А вот это уже экстремизм!!!

# # #

Прошу депутатов Госдумы принять меры и запретить фильм «Бриллиантовая рука», пропагандирующий нетрадиционные западные ценности!



«ЛитРес» снимет с продажи книги, попадающие под новый закон об ЛГБТ-пропаганде, и рекомендует авторам переписать их.

Набоков пусть перепишет «Лолиту», Сапфо – лирику, а Уайлд – «Портрет Дориана Грея».

Да там, среди писателей этих, через одного извращенцы всякие! А «Муму» – вообще про зоофилию!

«Пресс-секретварь». Питерское издание было вынуждено закрыться после допущенной опечатки в должности Дмитрия Пескова.

# # #

Глава Минпросвещения заявил, что во всех школах со следующего учебного года появятся «советники по воспитанию».– Ребята, сегодня мы будем проходить свободные электроны...– Кхм... я извиняюсь, но мне на крошечную секундочку показалось, что вы сказали «Свободные»? Наше Министерство просвещения настоятельно не рекомендует использовать такие вредные термины!!!

# # #

Директор Института общей генетики РАН Кудрявцев заявил, что раньше люди жили по 900 лет, но потом продолжительность жизни сократилась из-за «первородного греха».Другой современной российской науки у нас для вас нет...

# # #