№13. 4 апреля 2023 года.
|В знак протеста против действий МОК Россия проведёт Олимпиаду по рытью окопов!
# # #«Российский союз промышленников и предпринимателей предложил легализовать отмывание денег через денежные переводы по подложным документам».
Антикоррупционеров признали нежелательными, за расследования коррупции – сажают, отмывание денег хотят легализовать.
Логичным продолжением должна стать легализация финансовых пирамид, мошенничества, воровства и грабежа, а сам союз промышленников и предпринимателей переименовать в сходку мошенников и отмывателей.
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|Теперь у любого, кому приходится отвечать на вопрос о политических взглядах, появился идеально обтекаемый ответ: «Я – за Пригожина».
Весьма заметных высот достиг Иосиф в шоу-бизнесе, видные артисты эстрады за честь почитали знакомство с ним, а в народе продолжал слыть как «муж той самой Валерии»...
И, наконец-то, свершилось, восторжествовала справедливость! Один телефонный разговор с другом Ахметовым и вся Россия теперь говорит: «Валерия, ну, которая жена того самого Иосифа Пригожина».
В отличие от продюсера Пригожина и предпринимателя Ахмедова, мы с Алексеем своей гражданской позиции не скрываем и готовы ответить за каждое слово. Вот стенограмма нашего телефонного разговора:
– Какое впечатление, Алексей, производит на тебя миролюбивая внешняя политика Российской Федерации?
– Такое же яркое, Михаил, как и социально ориентированная внутренняя.
– [нафига] я это говорил...
– мне [ZвиZда]!
– бежать в Аргентину!
– всё, нажитое непосильным трудом...
– может, переметнуться к Навальному?..
– это всё нейросети!
– не прокатит, [блин]...
– в подъезде кто-то швабру несёт!
– нет, это уборщица...
И, похоже, «сажали» и «сажают» одни и те же.
# # #«Аэрофлот» снимает с рейсов «нелояльных» к властям России бортпроводников.
– Уважаемые пассажиры, в случае разгерметизации салона, сначала обеспечьте кислородной маской Путина, а потом себя...
– А если Путина нет рядом?
– Путин всегда рядом, понял, сволочь?!?!
# # #Хрен знает, сколько лет читаю каждый день новости с ощущением, что это худшие новости, которые я читал. Но завтрашний день всегда шепчет: hold my beer.
# # #– Мы построим многополярный мир!!!
– А дома с водопроводом и удобствами построите?
– А вот это уже экстремизм!!!
# # #
|Прошу депутатов Госдумы принять меры и запретить фильм «Бриллиантовая рука», пропагандирующий нетрадиционные западные ценности!
«ЛитРес» снимет с продажи книги, попадающие под новый закон об ЛГБТ-пропаганде, и рекомендует авторам переписать их.
Набоков пусть перепишет «Лолиту», Сапфо – лирику, а Уайлд – «Портрет Дориана Грея».
Да там, среди писателей этих, через одного извращенцы всякие! А «Муму» – вообще про зоофилию!
# # #Глава Минпросвещения заявил, что во всех школах со следующего учебного года появятся «советники по воспитанию».
– Ребята, сегодня мы будем проходить свободные электроны...
– Кхм... я извиняюсь, но мне на крошечную секундочку показалось, что вы сказали «Свободные»? Наше Министерство просвещения настоятельно не рекомендует использовать такие вредные термины!!!
# # #Директор Института общей генетики РАН Кудрявцев заявил, что раньше люди жили по 900 лет, но потом продолжительность жизни сократилась из-за «первородного греха».
Другой современной российской науки у нас для вас нет...
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