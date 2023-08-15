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Главная / Юмор в свежем номере / «РИСК» за 2023 год / № 30, 15 августа

№30. 15 августа 2023 года.

«Будут написаны карандашом». Переиздание учебников истории и географии станет еженедельным.
* * *
Цифровые рубли уже были. Трудодни назывались. Кто постарше, тот застал.
* * *
«Нам нужны только Кены». Вместо «Барби» в российских кинотеатрах будут показывать рекламу службы по контракту.
* * *
Попытки пережить Путина будут приравнены к государственной измене!

# # #

• Россия за 9 лет потратила на новую лунную миссию 12 млрд. рублей.
• Столько же получает глава ВТБ банка Костин за один год.
• И это при том, что обратной стороны Костина тоже никто не видел.

# # #

Депутат Картаполов, 25 июля 2023 года: «Большой войной уже попахивает».
Депутат Картаполов, 4 августа 2023 года: «Никакой новой мобилизацией и не пахнет».
Депутат Картаполов подхватил ковид?

# # #

Все, кто помнит содержание прошлых учебников, будут арестованы за экстремизм!

Мединский: В новых учебниках по Истории России были полностью переписаны разделы о 70-х, 80-х, 90-х и нулевых годах.
* * *
Ибрагим Траоре, любимчик Путина, захвативший власть в Буркина-Фасо в результате переворота, говорит: «мир забыл о том, что ключевую роль в победе над нацизмом сыграли Россия и Африка».
И не удивляйтесь, если скоро то же самое будет написано в российских учебниках истории.
* * *
Помню, дед всегда рассказывал, что если бы не его однополчане из Сенегала и Мали, то Сталинград не получилось бы отстоять. Уважаем историю и никому не дадим её исказить!
* * *
Говорят, в новых учебниках истории написано, что Россия придумала айфон, мерседес, теслу, кока-колу и прочие ништяки, но проклятые англо-саксы всё украли и присвоили себе.
* * *
В новом российском учебнике биологии царём зверей названа моль, а в белорусском – таракан.
Подонки, мразь и забулдыги,
Мерзавцы, суки и скоты
Читали в детстве те же книги,
Что прочитали я и ты.
Игорь Губерман

# # #

Новость: «Президент Зимбабве пообещал всем голосующим за его партию попадание в рай».
А кто не проголосует – просто сдохнет.

# # #

Жители Находки провели операцию статуи по смене пола

Жители Находки провели операцию статуи по смене пола В Находке жители отломали пенис скульптуре – их возмутила натуралистичность изваяния. Скульптура сделана в античном стиле, она изображает обнаженного мужчину, сообщает Amur Mash. Установили изваяние в центре Находки, на набережной озера Солёного, у строящегося торгового центра. Скульптура и торговый центр принадлежат предпринимателю Владимиру Лушникову, который не раз украшал город подобными изваяниями, отмечает издание.
Но в этот раз в соцсетях разгорелась дискуссия. «В центре города огромный фаллос, очень детализированный, прям всё очень натуралистично», – приводятся слова одной из местных жительниц.
Кроме того, некоторым горожанам не понравилось, что статую разместили недалеко от памятника православным святым Петру и Февронии. Жители написали жалобу мэру, но Amur Mash передает, что жалобы в городскую администрацию не поступали.
В результате неизвестные отломали у статуи половой орган.
* * *
Видимо, неверно СМИ истолковали событие в Находке, не в презрении к порнографии было дело.
Мужики находкинские слишком увлеклись выпивкой, и бабы не могли уже равнодушно проходить мимо статуи – вполне приличная вещь и без дела пропадает... Вот и отломили.
МВД информирует, что телефонные мошенники с Украины вынуждают пожилых россиян поджигать военкоматы.
Это надо срочно как-то пресекать! Россияне вообще люди открытые и бесхитростные, душа нараспашку – каждому слову верят. А пожилые, так те и совсем доверчивы без меры. Ну, а найдутся умельцы среди украинских телефонных мошенников и, не приведи Господи, направят российских пенсов на Кремль.

# # #

Когда вы решите, что ваша жизнь не задалась, вспомните о бывшей главе МИД Австрии Карин Кнайсль, которая теперь поселилась в деревне Петрушово Рязанской области.
А вот не надо было на своей свадьбе с Путиным танцевать!

# # #

Прочитал у В.Володина: «...Конфликт вокруг Тайваня нужен выжившему из ума Байдену, чтобы отвлечь внимание избирателей от внутренних проблем США».
И подумал, надо же, какой рисковый мужик – по острию ходит. Хорошо, не добавил «...лишь бы сохранить власть», а то к вечеру уже и спикером мог бы не быть.

# # #

– В США в новостях почему-то редко сообщают о курсе рубля.
– Делают вид, что им неинтересно. А, может, просто русофобия...

# # #

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Людоеды – совершенно нормальные, адекватные и вменяемые люди. С точки зрения других людоедов.

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