№3. 24 января 2023 года.
|А жителям Москвы уже включили в квитанции ЖКХ оплату за установку ПВО на крышах?
# # #Квартиры в новостройках Москвы, теперь будут продавать с учётом стоимости «Панциря».
Элитная же застройка, будет включать в себя «Калибр» и «Сармат». И исключать сопромат. Так что аккуратнее.
# # #Зачем России нефть и газ?
Правительство, сжигайте нас!
Леонид Каганов
# # #
|Сергей Миронов: «Кровавый карлик заврался и запутался настолько, что договорился до откровенного бреда. Этот труп тащит за собой в преисподнюю тысячи живых людей».
– Это ты про кого, мразь?!!
– Я всё расскажу и подпишу, только не бейте меня так сильно, товарищи чекисты!
2023, январь: Правительство в несколько раз урезало финансирование развития искусственного интеллекта.
Ничего странного. Нынешней России даже обычный интеллект не только не нужен, но и вреден, так что об искусственном и говорить нечего!
# # #Комитет Госдумы по обороне не поддержал отсрочки от мобилизации для кандидатов и докторов наук.
А то что-то умных слишком много развелось.
# # #
|Как проводит время в январе 2023 года...
дочь Шойгу (слева) и солдат Шойгу (справа).
Не перепутай!
Вместо дыма в нём образуется аромат ладана и выделяется тепло.
Главным устройством сосуда стала каталитическая горелка, состоящая из топливного элемента и сопла. Кадило работает на смеси пропана-бутана с воздухом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Институт катализа Сибирского отделения РАН.
Как тебе такое, Илон Маск?
# # #
|«Песков заявил, что тема конфискации имущества уехавших россиян и передачи его сиротам в Кремле не обсуждается. Ранее с таким предложением выступили в Госдуме».
Несколько раз перечитал эту новость, пытаясь понять, что за сироты в Кремле.
– Хочешь вернуться в Россию?
– Нет.
– А мы у тебя имущество конфискуем!
– Нет.
– Ну тогда обратно не пустим!
– Всё равно, нет.
– Ну, тогда расстреляем! И сейчас не хочешь вернуться?!?
– Нет.
– НО ПОЧЕМУ?!!
Новость из разряда «раз пошла такая пьянка, режь последний огурец» или «сгорел сарай, гори и хата». Но где он был восемь лет?!
# # #Путин: «СВО – это попытка прекратить войну».
Ждём, когда Путин отдаст приказ применить ядерное оружие, чтобы не было ядерной войны.
# # #
|У меня ощущение, что вся моя оставшаяся жизнь придётся на период, который в фэнтези фильмах обозначается тёмным экраном и надписью «прошло 20 лет».
Страшнее нету одиночества,
Чем одиночество в толпе,
Когда безумно всем хохочется,
А плакать хочется тебе.
М.Ю. Лермонтов
– Экономика США близка к краху, там люди нищают, правительство силой насаждает толерантность, ужасное падение нравов, силой заставляют менять пол...
– Напомни, где твоя жена рожала младшего ребёнка?
– В США.
– Паспорт ему там сделал?
– Конечно, любой бы сделал!
# # #Во Владивостоке превентивно завернули в упаковочную бумагу времён СССР с пометкой «иноагент» книги Леонида Парфёнова, Людмилы Улицкой и Алексея Поляринова, никто из которых списки Минюста пока не пополнил.
Я, конечно, помню, что Владивосток опережает Москву по часовым поясам, но чтобы аж настолько...
Как говорится, их ещё не трахают, а они уже подмахивают.
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