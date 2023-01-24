№3. 24 января 2023 года.

А жителям Москвы уже включили в квитанции ЖКХ оплату за установку ПВО на крышах? * * * «Своими забросаем!» Минобороны представило слоган новой мобилизации. * * * Меня как патриота беспокоят два вопроса: Что мы будем делать с пленными американцами после ядерной войны и хватит ли до весны мешка картошки? * * * – Если бы не Украина, мы бы давно победили это НАТО! * * * Каждому студенту вместе с отсрочкой будут выдавать повестку в суд по делу о дискредитации армии РФ. * * * Депутаты продвигают новый закон, по которому за сравнение Путина с Гитлером нарушителю будет грозить газовая камера!

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Квартиры в новостройках Москвы, теперь будут продавать с учётом стоимости «Панциря».Элитная же застройка, будет включать в себя «Калибр» и «Сармат». И исключать сопромат. Так что аккуратнее.

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Зачем России нефть и газ?Правительство, сжигайте нас!

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Сергей Миронов: «Кровавый карлик заврался и запутался настолько, что договорился до откровенного бреда. Этот труп тащит за собой в преисподнюю тысячи живых людей».



– Это ты про кого, мразь?!!

– Я всё расскажу и подпишу, только не бейте меня так сильно, товарищи чекисты!

2022, ноябрь: Путин призвал наращивать усилия по развитию искусственного интеллекта.2023, январь: Правительство в несколько раз урезало финансирование развития искусственного интеллекта.Ничего странного. Нынешней России даже обычный интеллект не только не нужен, но и вреден, так что об искусственном и говорить нечего!

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Комитет Госдумы по обороне не поддержал отсрочки от мобилизации для кандидатов и докторов наук.А то что-то умных слишком много развелось.

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Как проводит время в январе 2023 года...

дочь Шойгу (слева) и солдат Шойгу (справа).

Не перепутай!



Вместо дыма в нём образуется аромат ладана и выделяется тепло.Главным устройством сосуда стала каталитическая горелка, состоящая из топливного элемента и сопла. Кадило работает на смеси пропана-бутана с воздухом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Институт катализа Сибирского отделения РАН.Как тебе такое, Илон Маск?

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«Песков заявил, что тема конфискации имущества уехавших россиян и передачи его сиротам в Кремле не обсуждается. Ранее с таким предложением выступили в Госдуме».

Несколько раз перечитал эту новость, пытаясь понять, что за сироты в Кремле.



– Хочешь вернуться в Россию?

– Нет.

– А мы у тебя имущество конфискуем!

– Нет.

– Ну тогда обратно не пустим!

– Всё равно, нет.

– Ну, тогда расстреляем! И сейчас не хочешь вернуться?!?

– Нет.

– НО ПОЧЕМУ?!!

«Сбер спустя почти девять лет после присоединения Крыма начинает там работать, уже поставлены первые банкоматы».Новость из разряда «раз пошла такая пьянка, режь последний огурец» или «сгорел сарай, гори и хата». Но где он был восемь лет?!

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Путин: «СВО – это попытка прекратить войну».Ждём, когда Путин отдаст приказ применить ядерное оружие, чтобы не было ядерной войны.

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У меня ощущение, что вся моя оставшаяся жизнь придётся на период, который в фэнтези фильмах обозначается тёмным экраном и надписью «прошло 20 лет».



Страшнее нету одиночества,

Чем одиночество в толпе,

Когда безумно всем хохочется,

А плакать хочется тебе.

М.Ю. Лермонтов

Оскар Кучера у иноагента Дудя:– Экономика США близка к краху, там люди нищают, правительство силой насаждает толерантность, ужасное падение нравов, силой заставляют менять пол...– Напомни, где твоя жена рожала младшего ребёнка?– В США.– Паспорт ему там сделал?– Конечно, любой бы сделал!

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Во Владивостоке превентивно завернули в упаковочную бумагу времён СССР с пометкой «иноагент» книги Леонида Парфёнова, Людмилы Улицкой и Алексея Поляринова, никто из которых списки Минюста пока не пополнил.Я, конечно, помню, что Владивосток опережает Москву по часовым поясам, но чтобы аж настолько...Как говорится, их ещё не трахают, а они уже подмахивают.

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