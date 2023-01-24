«Мы попадем в рай, а они – просто сдохнут!» ©
 Газета РИСК
 Логин: Пароль:

   Регистрация
   Забыли пароль?
   Помощь
    Главная
Свежий
номер
  Архив
Архив
газеты
  Новости
События
в Туве
  Объявления
Куплю /
Продам
  Опросы
Наши вопросы,
ваши ответы
  Форум
Дискуссии,
обсуждения

Сообщение для всех: "Если у вас имеются проблемы с работой сайта risk-inform.ru, попробуйте воспользоваться https://risk-inform.com, https://riskinform.blogspot.com или https://t.me/riskinform"

Поиск по сайту
Навигация
Случайная картинка
Погода
Кто на сайте
Вы Анонимный пользователь. Вы можете зарегистрироваться, нажав здесь.
Anonymous Гостей: 46
User Пользователей: 0

Связь установлена risk-inform.com
Anonymous Гостей: 38
User Пользователей: 0
Твиттер
Главная / Юмор в свежем номере / «РИСК» за 2023 год / № 3, 24 января

№3. 24 января 2023 года.

А жителям Москвы уже включили в квитанции ЖКХ оплату за установку ПВО на крышах?
* * *
«Своими забросаем!» Минобороны представило слоган новой мобилизации.
* * *
Меня как патриота беспокоят два вопроса: Что мы будем делать с пленными американцами после ядерной войны и хватит ли до весны мешка картошки?
* * *
– Если бы не Украина, мы бы давно победили это НАТО!
* * *
Каждому студенту вместе с отсрочкой будут выдавать повестку в суд по делу о дискредитации армии РФ.
* * *
Депутаты продвигают новый закон, по которому за сравнение Путина с Гитлером нарушителю будет грозить газовая камера!

# # #

Квартиры в новостройках Москвы, теперь будут продавать с учётом стоимости «Панциря».
Элитная же застройка, будет включать в себя «Калибр» и «Сармат». И исключать сопромат. Так что аккуратнее.

# # #

Зачем России нефть и газ?
Правительство, сжигайте нас!
Леонид Каганов

# # #

Сергей Миронов: «Кровавый карлик заврался и запутался настолько, что договорился до откровенного бреда. Этот труп тащит за собой в преисподнюю тысячи живых людей».
Сергей Миронов
– Это ты про кого, мразь?!!
– Я всё расскажу и подпишу, только не бейте меня так сильно, товарищи чекисты!
2022, ноябрь: Путин призвал наращивать усилия по развитию искусственного интеллекта.
2023, январь: Правительство в несколько раз урезало финансирование развития искусственного интеллекта.
Ничего странного. Нынешней России даже обычный интеллект не только не нужен, но и вреден, так что об искусственном и говорить нечего!

# # #

Комитет Госдумы по обороне не поддержал отсрочки от мобилизации для кандидатов и докторов наук.
А то что-то умных слишком много развелось.

# # #

Как проводит время в январе 2023 года...
дочь Шойгу (слева) и солдат Шойгу (справа).
Не перепутай!
дочь Шойгу (слева) и солдат Шойгу (справа)
Наши высокие технологии: В Сибири изобрели долговечное кадило на газе.
Вместо дыма в нём образуется аромат ладана и выделяется тепло.
Главным устройством сосуда стала каталитическая горелка, состоящая из топливного элемента и сопла. Кадило работает на смеси пропана-бутана с воздухом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Институт катализа Сибирского отделения РАН.
Как тебе такое, Илон Маск?

# # #

«Песков заявил, что тема конфискации имущества уехавших россиян и передачи его сиротам в Кремле не обсуждается. Ранее с таким предложением выступили в Госдуме».
Несколько раз перечитал эту новость, пытаясь понять, что за сироты в Кремле.
А мы у тебя имущество конфискуем!
– Хочешь вернуться в Россию?
– Нет.
– А мы у тебя имущество конфискуем!
– Нет.
– Ну тогда обратно не пустим!
– Всё равно, нет.
– Ну, тогда расстреляем! И сейчас не хочешь вернуться?!?
– Нет.
– НО ПОЧЕМУ?!!
«Сбер спустя почти девять лет после присоединения Крыма начинает там работать, уже поставлены первые банкоматы».
Новость из разряда «раз пошла такая пьянка, режь последний огурец» или «сгорел сарай, гори и хата». Но где он был восемь лет?!

# # #

Путин: «СВО – это попытка прекратить войну».
Ждём, когда Путин отдаст приказ применить ядерное оружие, чтобы не было ядерной войны.

# # #

У меня ощущение, что вся моя оставшаяся жизнь придётся на период, который в фэнтези фильмах обозначается тёмным экраном и надписью «прошло 20 лет».
Страшнее нету одиночества, Чем одиночество в толпе, Когда безумно всем хохочется, А плакать хочется тебе
Страшнее нету одиночества,
Чем одиночество в толпе,
Когда безумно всем хохочется,
А плакать хочется тебе.
М.Ю. Лермонтов
Оскар Кучера у иноагента Дудя:
– Экономика США близка к краху, там люди нищают, правительство силой насаждает толерантность, ужасное падение нравов, силой заставляют менять пол...
– Напомни, где твоя жена рожала младшего ребёнка?
– В США.
– Паспорт ему там сделал?
– Конечно, любой бы сделал!

# # #

Во Владивостоке превентивно завернули в упаковочную бумагу времён СССР с пометкой «иноагент» книги Леонида Парфёнова, Людмилы Улицкой и Алексея Поляринова, никто из которых списки Минюста пока не пополнил.
Я, конечно, помню, что Владивосток опережает Москву по часовым поясам, но чтобы аж настолько...
Как говорится, их ещё не трахают, а они уже подмахивают.

# # #

(230 раз прочитано)

| 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2007 год, «РИСК» | 2007 год, «РИСК экспресс» | 2008 год, «РИСК» | 2008 год, «РИСК экспресс» | 2009 год, «РИСК транзит» | 2009 год, «РИСК экспресс» | 2009 год, «РИСК» | 2010 год, «РИСК транзит» | 2010 год, «РИСК» | 2010 год, «РИСК экспресс» | 2011 год, «РИСК транзит» | 2011 год, «РИСК информ» | 2012 год, «РИСК транзит» | 2012 год, «РИСК информ» | 2012 год, «РИСК экспресс» | 2013 год, «РИСК экспресс» | 2013 год, «РИСК информ» | 2013 год, «РИСК транзит» | 2014 год, «РИСК экспресс» | 2014 год, «РИСК транзит» | 2014 год, «РИСК информ» | 2015 год, «РИСК экспресс» | 2015 год, «РИСК информ» | 2016 год, «РИСК экспресс» | 2017 год, «РИСК экспресс» | 2018 год, «РИСК экспресс» | 2019 год, «РИСК экспресс» | 2020 год, «РИСК экспресс» | 2021 год, «РИСК экспресс» | 2022 год, «РИСК экспресс» | 2022 год, «РИСК» | 2023 год, «РИСК» | №1 | №2 | №3 |

– Если бы не Украина, мы бы давно победили это НАТО!

up Газета Внеклассно О нас Пользователи up
   • Свежий номер
 • Архив газеты
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
 • Тематический архив
 • Карикатуры
 • Юмор		  • Новости
 • Опросы
 • Календарь обещаний
 • Доска объявлений
 • Форум		  • Обратная связь
 • Статистика
 • Помощь		  • Регистрация/Вход
 • Добавить новость
 • Добавить фото		  
Материалы сайта предназначены для лиц 16 лет и старше. Ответственность за достоверность опубликованных материалов несут авторы. Мнение автора не всегда отражает точку зрения редакции. При полном или частичном использовании материалов, ссылка на газету «РИСК» обязательна. Для сетевых изданий обязательна гиперссылка на сайт «РИСКа» — risk-inform.ru
Страница газеты РИСК в Телеграме Для писем Лента новостей RSS Мобильная версия сайта Зеркало сайта
Страница газеты РИСК в Blogspot Страница газеты РИСК в Твиттере Страница газеты РИСК вКонтакте Страница газеты РИСК в YouTube
Борьба с неправдивой информацией о событиях в Украине Top.Mail.Ru