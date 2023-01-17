№2. 17 января 2023 года.

Они заряжали банки с водой и лечились через телевизор. А вы пытаетесь убедить их фактами... * * * Путин: границы призывного возраста в России нигде не заканчиваются! * * * 2023-й год будет хуже 2022-го, но лучше 2024-го. Это и есть оптимизм. * * * Времена нынче пошли такие, что жопа Рогозина по числу упоминаний обошла жопу Кардашьян... * * * «Вот так замёрзнет Европа без нашего газа». Российские синоптики объяснили аномальные холода в стране. * * * Минобороны РФ: после просмотра каждого отчёта Конашенкова от панических атак погибают в среднем 600 украинских солдат и 20 ракет Himars. * * * В руках Фемиды на зданиях российских судов вместо весов появилась кувалда.

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Извините, у нас Россия.«На Урале торжественно простились с бойцом «ЧВК Вагнера», который забил насмерть свою мать. Сергея Молодцова хоронили с воинских почестями, а в официальных некрологах назвали творческим и честным человеком».Творческий человек.Было: пишет рассказы, создает линии одежды, сочиняет музыку.Стало: Забил мать до смерти.

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Новым командующим Объединённой группировкой войск РФ назначен глава Генштаба Валерий Герасимов, сменивший на этом посту непобедимого Суровикина, который, в свою очередь, был назначен командующим всего три месяца назад.

Кадровая чехарда, сопровождающая СВО, уже описана в мировой литературе:

«Когда Джорджа повесят», – меланхолически замечает автор повествования в «Трое в лодке», наблюдая процесс укладки вещей в преддверии лодочного похода, – «Харрис станет самым плохим укладчиком в мире».



Запачкались штаны сзади? Наденьте задом наперёд. Запачкались спереди? Выверните наизнанку. Цикл может быть бесконечным, ведь ничто не говорит об успехе так, как постоянные кадровые перестановки. * * * Говорят, где-то в Кремле есть комната. Там звучит музыка, стоят стулья и вокруг них по кругу бегают генералы. Стульев на один меньше, чем генералов. Когда музыка замолкает, оставшийся без стула генерал назначается командовать СВО. * * * Маргарита Симоньян: «Мы все просили, чтобы у СВР было честное, прямое, понятное лицо и голос, объясняющий, что происходит. Суровикин».

В октябре Симоньян назвала Суровикина «лицом СВО».

С учётом решения Шойгу, давайте все спросим: СВО, что с лицом?

• Путин призвал обеспечить все регионы качественным здравоохранением.• Путин призвал не откладывать решение насущных вопросов на новых территориях.• Путин призвал добиться суверенного развития России.• Путин призвал обеспечить дальнейшее снижение бедности и неравенства.• Путин призвал уделять особое внимание проблемам в сфере демографии.• Путин призвал добиться результатов работы в дорожном строительстве.• Путин призвал подключить новые регионы к нацпроектам.• Путин призвал поддерживать местных предпринимателей.«Путин потребовал, чтобы дисконт на нефть не создавал проблем российскому бюджету».Кроме того, Путин приказал, чтобы болезни не создавали проблем здоровью, отсутствие денег и работы не мешало богатеть, а крошечные пенсии помогали старикам путешествовать по всему миру.

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При том количестве людей, которые продолжают смотреть телевизор, мне только одно непонятно. Почему нельзя было 27 февраля 2022 года просто объявить, что мы победили, Киев взяли и закончить это всё?



Искусство пропаганды достигло таких высот, что отличить фейк от правды уже невозможно. Это обстоятельство открывает совершенно новые перспективы для прекращения боевых действий без потери лица главнокомандующими противостоящих сторон. Боевые действия, несущие смерть и разрушения, можно полностью прекратить путём переноса их в виртуальное пространство.

Ведь было бы хорошо, когда в реале никто не стреляет и никого не убивают. Просто каждое утро в телевизоре появляется взбудораженный Конашенков в генеральской форме и рапортует о прорывах фронта противника, об успешных отражениях атак, о количестве уничтоженных танков, самолётов и боевиков киевских бандформирований. Затем в ютубе появляется Арестович в штатском и в спокойной, деловой манере рассказывает, что всё обстоит наоборот. Включаются эксперты, политологи и блогеры с обеих сторон, кипят страсти и «вновь продолжается бой». То есть, всё, как и прежде, идёт по плану, но людей не убивают.

В принципе, я не предлагаю чего-то абсолютно нового. Этот метод ведения войны уже довольно продолжительное время использует в telegram персонаж под ником Д.А.Медведев. Причём, перечень его врагов, намного внушительнее, чем Украина. Димитрий Анатолич регулярно, практически ежедневно, подвергает разгрому и стирает в порошок ЕС, НАТО, «больную деменцией» Америку, а теперь ещё Японию с Австралией и Новую Зеландию... Правда, они об этом не знают.

Николай Травкин

Тут вот Владимир Владимирович заявил, что сегодня крайне важно следить за ценами.Вы знаете, что я всегда и во всём согласен с Владимиром Владимировичем, вот и сейчас. И даже особенно согласен! И более того, давно уже за ценами слежу.Доширак, к примеру, уже 68 рублей. А недавно ещё был по 42. Помню я и 30. И это при том же примерно курсе рубля.Так что, уж ты, Владимир Владимирович, в нас не сумлевайся. Уж за чем-чем, а за ценами мы следим, и следим пристально.И тебя всякий раз добрым словом поминаем.

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Новость: В Госдуме предложили отправлять «всю молодёжь» России на полгода на военные сборы.– Да не надо сразу «всю». Вы начните со своих детей, живущих в европах, а дальше посмотрим.

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Теперь главное – убедить дедушку, что Киев уже взят. Может, тогда он отстанет от Украины и поедет в Геленджик играть в тот миллион солдатиков, который подарил ему Ковальчук на день рождения.

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В Кремле заявили, что в случае неудачи генерала Герасимова может заменить Зверев.Зверев по крайней мере в армии служил!

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