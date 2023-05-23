№20. 23 мая 2023 года.
|«Беспилотники запрещены». В России прошли облавы на детей, запускающих бумажные самолётики.
# # #«В Госдуме предложили ввести налог на развлечения для россиян».
А чё это вы такие тут все дофига весёлые? Плати налог!
# # #Сотрудники Сбера получили письма с вирусом под видом повесток. Их срочно приглашали в военкомат для «уточнения персональных данных».
«В рассылке содержался вредоносный файл (вирус) – «мобилизационное предписание». При открытии файла мог возникнуть риск заражения всей ИТ-инфраструктуры», – сообщили в банке.
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Памфилова: в бюллетенях на выборах можно будет ставить только символы V и Z.ЦИК РФ представил логотип грядущих выборов с буквой V.
«На нём изображена одновременно и привычная всем галочка, и буква V в цветах российского флага – как символ поддержки наших воинов, которые сражаются за Россию. Мы надеемся, что все регионы без исключения поддержат наш логотип и будут использовать его на предстоящих выборах», – заявила Памфилова на обучающем семинаре для пресс-служб региональных избиркомов.
А чо не «Единый день голоZОVания»?
# # #– Пишут, что расходы России на СВО достигли 30 миллиардов рублей в день! Кошмар!
– В магазине водка-закусь есть? Есть. Ну и ладно, живём дальше.
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Угроза космической войны между двумя сверхдержавами предотвращена!Россия и Республика Уганда подписали совместное заявление о неразмещении первыми оружия в космосе.
Это большая победа – ведь именно за Угандой глаз да глаз нужен. Мало ли, что они решат в космосе разместить?
Содержание феерического договора известно:
Великая Уганда дала слово не «размещать в космосе» ассегаи, гангаты и глиняные шары для пращей.
Великая Россия взяла на себя встречные обязательства – не выводить на орбиту танки Т-34, Т-55, окопные свечи и «чебурашек».
Ну просто от одной внешнеполитической победы к другой семимильными шагами идёт Владимир Владимирович! Как бы голова не закружилась, переживаем!
– Извините, пожалуйста, возможно, конечно, я ошибаюсь, но мне кажется, что у нашего самолёта должно быть два крыла, а не одно? – Ой, не берите в голову. Запчастей всё равно нет. А сейчас, пожалуйста, пристегнитесь, безопасность пассажиров – наш приоритет!
# # #Вчера рака Александра Невского, сегодня «Троица» Андрея Рублёва...
Хватит рубить хвост по частям – передайте целиком Минкультуры в подчинение РПЦ!
# # #На заборе храма в Новосибирске появилась надпись «Не убий». Сотрудники храма заявили, что закрасят её, потому что это – хулиганство.
А если бы там было написано «Не укради», это было бы не только хулиганство, но и святотатство!
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|Матвиенко: «Надо переселить молодёжь из городов в сёла, чтобы они там рассказывали о «преимуществах» жизни в деревне».
Тем временем невестка Матвиенко: люксово отдыхает не в селе, а в Марокко – в отеле, где одна ночь стоит до 2700€. Сын спикера Совфеда за год войны заработал на господрядах более 3,5 млрд. рублей.
Почему не в селе до сих пор?
Наверно, это Богу нужно,
И катится, как хер с горы,
Народов дружба.
Игорь Губерман
# # #ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА
В ноябре сезон закрыт
Замерли курорты.
А в Крыму фашист сидит,
К берегам припёртый.
Перерезали пути
Пушки да винтовки,
И фашисту не найти
Дверцы в мышеловке.
Он мечтал собрать в Крыму
Много винограда.
Но теперь уже ему
Ничего не надо.
Смотрит в даль морскую он,
Хмурый и печальный.
Для него теперь сезон
Настаёт купальный.
С. Маршак, 1943.
# # #
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