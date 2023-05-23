№20. 23 мая 2023 года.

«Беспилотники запрещены». В России прошли облавы на детей, запускающих бумажные самолётики. * * * Реставратора, нанятого Минобороны для восстановления фуражки Гитлера – реликвии, хранящейся в Храме Вооружённых сил РФ, осудили за реабилитацию нацизма. * * * «Это же не состязание какое-то, зачем тратиться на второй тур?» Путина удивила ситуация в Турции. * * * Басманный суд признал песню «Я русский» победителем «Евровидения». * * * Матвиенко призвала молодёжь рекламировать жизнь в сёлах, но её сын почему-то рекламирует жизнь в Италии...

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«В Госдуме предложили ввести налог на развлечения для россиян».А чё это вы такие тут все дофига весёлые? Плати налог!

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Сотрудники Сбера получили письма с вирусом под видом повесток. Их срочно приглашали в военкомат для «уточнения персональных данных».«В рассылке содержался вредоносный файл (вирус) – «мобилизационное предписание». При открытии файла мог возникнуть риск заражения всей ИТ-инфраструктуры», – сообщили в банке.

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Памфилова: в бюллетенях на выборах можно будет ставить только символы V и Z. ЦИК РФ представил логотип грядущих выборов с буквой V.

«На нём изображена одновременно и привычная всем галочка, и буква V в цветах российского флага – как символ поддержки наших воинов, которые сражаются за Россию. Мы надеемся, что все регионы без исключения поддержат наш логотип и будут использовать его на предстоящих выборах», – заявила Памфилова на обучающем семинаре для пресс-служб региональных избиркомов.

А чо не «Единый день голоZОVания»?

Если условная Nirvana это была музыка подросткового протеста против родителей, то в России недавно придумали музыку, которую слушают родители, чтобы бесить детей. Шаман называется.

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– Пишут, что расходы России на СВО достигли 30 миллиардов рублей в день! Кошмар!– В магазине водка-закусь есть? Есть. Ну и ладно, живём дальше.

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Угроза космической войны между двумя сверхдержавами предотвращена! Россия и Республика Уганда подписали совместное заявление о неразмещении первыми оружия в космосе.



Это большая победа – ведь именно за Угандой глаз да глаз нужен. Мало ли, что они решат в космосе разместить?

Содержание феерического договора известно:

Великая Уганда дала слово не «размещать в космосе» ассегаи, гангаты и глиняные шары для пращей.

Великая Россия взяла на себя встречные обязательства – не выводить на орбиту танки Т-34, Т-55, окопные свечи и «чебурашек».

Ну просто от одной внешнеполитической победы к другой семимильными шагами идёт Владимир Владимирович! Как бы голова не закружилась, переживаем!

Из-за отсутствия запчастей «Аэрофлот» приказал своим сотрудникам реже фиксировать неисправности самолётов.– Извините, пожалуйста, возможно, конечно, я ошибаюсь, но мне кажется, что у нашего самолёта должно быть два крыла, а не одно? – Ой, не берите в голову. Запчастей всё равно нет. А сейчас, пожалуйста, пристегнитесь, безопасность пассажиров – наш приоритет!

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Вчера рака Александра Невского, сегодня «Троица» Андрея Рублёва...Хватит рубить хвост по частям – передайте целиком Минкультуры в подчинение РПЦ!

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На заборе храма в Новосибирске появилась надпись «Не убий». Сотрудники храма заявили, что закрасят её, потому что это – хулиганство.А если бы там было написано «Не укради», это было бы не только хулиганство, но и святотатство!

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Матвиенко: «Надо переселить молодёжь из городов в сёла, чтобы они там рассказывали о «преимуществах» жизни в деревне».

Тем временем невестка Матвиенко: люксово отдыхает не в селе, а в Марокко – в отеле, где одна ночь стоит до 2700€. Сын спикера Совфеда за год войны заработал на господрядах более 3,5 млрд. рублей.

Почему не в селе до сих пор?



Наш мир летит в тартарары –Наверно, это Богу нужно,И катится, как хер с горы,Народов дружба.

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В ноябре сезон закрытЗамерли курорты.А в Крыму фашист сидит,К берегам припёртый.Перерезали путиПушки да винтовки,И фашисту не найтиДверцы в мышеловке.Он мечтал собрать в КрымуМного винограда.Но теперь уже емуНичего не надо.Смотрит в даль морскую он,Хмурый и печальный.Для него теперь сезонНастаёт купальный.

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