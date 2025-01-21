Сергей Конвиз: Как заключить мир, если стороны не готовы к компромиссу?

ИЗРАИЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ США ВЫНУЖДЕН ЗАКЛЮЧИТЬ ПОХАБНЫЙ МИР С ТЕРРОРИСТАМИ

Пока Украина, Россия и США пытаются сформулировать собственные переговорные условия по обеспечению мира в Европе, на Ближнем Востоке, похоже, началась, как любит говорить Путин, реальная «движуха». Уходящий президент Байден и новоизбранный президент Трамп в компании с Катаром и Египтом совместными усилиями «продавили» заключение 42-дневного перемирия между Израилем и террористами ХАМАС. При этом террористы взяли на себя обязательство освободить 33 мирных граждан из оставшихся 99, находящихся в секторе в качестве заложников.

Отношение к этой сделке у разных групп заинтересованных лиц порой диаметрально противоположное. Напомню, что всего палестинские террористы захватили около 250 заложников. Часть из них погибла, часть в ходе боёв была освобождена. Сейчас точно неизвестно, сколько заложников живы, а сколько мертвы. Наглые бандиты торгуют жизнями пленённых людей, как морковкой на базаре. Они меняют их своих соратников, отбывающих сроки за терроризм в израильских тюрьмах. За простого заложника они требуют взамен 30 заключённых, за женщин-военнослужащих – 50. При этом не делается разницы между живыми и мёртвыми заложниками.

В Израиле и во всём мире спорят: можно менять мирных заложников на осужденных уголовников или нельзя? Родственники заложников, среди которых имеются граждане не только Израиля, но и США и России, организовались в сплочённый коллектив. Они требуют провести обмен любой ценой. Правительство Израиля (и лично премьер-министр Нетаньяху) категорически против самой идеи обмена людьми как товаром. Они прямо говорят, что такое перемирие в ближайшем будущем чревато серьёзными тяжёлыми последствиями, поскольку практически потворствует взятой террористами на вооружение тактике захвата мирного населения в качестве заложников и использования их в качестве живого щита.

Следует иметь в виду, что она способствует выходу на свободу целого ряда известных организаторов антиизраильского террора. Среди зеков, подлежащих обмену, 50 особо опасных палестинских преступников, осужденных на пожизненные сроки за организацию антиеврейского террора. Некоторые из них уже однажды точно также были обменены на заложников и снова встали на путь террора, были пойманы, осуждены и отправлены в тюрьмы.

К тому же заключённое перемирие фактически спасает ХАМАС от полного уничтожения в результате ударов армии Израиля и Моссада. В нынешнем состоянии он как никогда близок к своей полной ликвидации. А учитывая нынешнее состояние Ирана, и к установлению долгосрочного прочного мира на Ближнем Востоке. Но, как считают реалисты, если сейчас пойти на уступки террористам, то они могут быстро восстановить свои силы и снова организовать террор по примеру 7 октября 2023 года. И если Ирану всё же удастся завершить свою ядерную программу, мир на Ближнем Востоке ещё долго не наступит.

Примечательно, что Израиль и ХАМАС договорились о перемирии, ни разу не встретившись друг с другом. В ходе переговоров посланники Байдена и Трампа совместными усилиями «давили» на премьера Израиля Нетаньяху, а Катар и Египет – на палестинскую группировку ХАМАС.

Впрочем, условия этой сделки были сформулированы давно. Президент США Байден предложил их ещё в первой половине 2024 года. Однако добиться соглашения удалось только сейчас – за несколько дней до вступления в должность президента Трампа. Подвижки наступили после того, как в конце 2024 года в Газе был убит лидер ХАМАС Яхья Синвар – главный противник переговоров и мира. К тому времени «Хезболла» и Израиль договорились о прекращении огня, а в Сирии пал режим Асада, что очень ослабило позиции Ирана. Затем на выборах в США победил Трамп, проеврейская позиция которого была очевидна. Тогда ХАМАС осознал, что его ждёт «жестокая расплата» в случае отказа освободить заложников до его инаугурации. Байдена на переговорах представлял координатор Совета национальной безопасности по Ближнему Востоку Бретт Макгерк, а Трампа – бизнесмен Стивен Уиткофф, имеющий деловые связи в Катаре. Оба представителя на удивление действовали слаженно, поэтому в короткие сроки достигли нужного США результата.

А в Израиле к этому соглашению отношение настороженное, поскольку не решена одна из фундаментальных проблем: кто будет контролировать сектор Газа. Израиль этого делать не намерен, а арабские страны направлять туда свою администрацию отказались. На миротворческие силы ООН после того, что случилось в Ливане, уже никто не надеется. Глава Палестинской автономии 89-летний Махмуд Аббас, сколотивший на гуманитарной помощи мирового сообщества миллиардное состояние, никакой политической силы в секторе Газа не представляет и ни на что повлиять не может. Сам Аббас, по мнению экспертов, просто работает на свой карман. В силу этого, единственной властью в секторе по-прежнему остаётся террористический ХАМАС, который при помощи арабских стран в состоянии быстро возродиться, нарастить военный потенциал и снова напасть на Израиль.

Переговоры не были простыми. Как следует из утечек в СМИ, один из «прорывов» в переговорном процессе произошёл поздно вечером 12 января: Мохаммед аль-Тани передал американцам, что Израиль должен пойти на две уступки: «Немного увеличить число освобождаемых заключённых и немного уменьшить глубину буферной зоны». После телефонного разговора на иврите Нетаньяху согласился. Но за это Израиль потребовал уточнить имена заключённых, подлежащих обмену. Переговоры закончились за 10 минут до пресс-конференции, на которой Мохаммед аль-Тани объявил о соглашении.

На первом этапе, который рассчитан на шесть недель, будет установлен режим прекращения огня. За это время домой вернутся 33 из 99 заложников. В первую очередь будут освобождены женщины, дети и пожилые люди. Среди них могут быть и погибшие, чьи тела остаются без погребения. Израиль в обмен освободит из тюрем несколько сотен палестинцев. В первую очередь женщин и несовершеннолетних. Первых трёх женщин палестинцы освободили в воскресенье 19 января. Следом Израиль освободил первую группу из 90 палестинских заключенных. За это время израильские войска постепенно покинут густонаселенные районы сектора Газа. Жители северного сектора, которых на наличие у них оружия будут проверять представители Катара и Египта, смогут вернуться в свои дома. Увеличится объём гуманитарной помощи до 600 грузовиков в день.

На этот период израильские войска останутся в буферной зоне на территории сектора Газа не далее 700 метров от границы. Также они останутся в Филадельфийском коридоре, полосе земли вдоль границы между сектором Газа и Египтом. Споры именно по этому коридору очень долго не позволяли продвинуться переговорам. Израильская сторона полагает, что контроль над этой территорией для неё принципиально важен, поскольку через границу ХАМАС может контрабандой получать оружие.

Итак, на первом этапе должны быть освобождены заложники. А что дальше? Точно этого никто не знает, но в израильских кругах идут разговоры о том, что Трамп в разговоре с Нетаньяху пообещал ему, что после освобождения заложников он развяжет ему руки и позволит делать с террористами сектора Газа всё, что тому необходимо для обеспечения безопасности Израиля. А это значит, что по истечении шести недель война Израиля с ХАМАС, скорее всего, возобновится с новой силой и будет продолжена до полной ликвидации боевого крыла террористической организации.

ЧТО ОЖИДАЕТ РОССИЮ И УКРАИНУ, МЫ УЗНАЕМ СКОРО

В этом плане нам интересен подход Трампа к окончанию войны на Ближнем Востоке применительно к решению проблемы мира России и Украины. Многие авторитетные эксперты полагают, что перемирие на линии боевого соприкосновения России и Украины в ближайшие месяцы будет установлено любой ценой. Но при этом все скептически относятся к мнению, что Путину удастся убедить Трампа к склонению украинской стороны к капитуляции и отказу от вступления Украины в НАТО, значительное сокращение вооружений, в том числе поставляемых странами Запада. Большинство считают, что Трампу нужна в Европе только передышка в военных действиях для наращивания военного потенциала Украины и ослабления экономики России, поставленной на военные рельсы.

В деловых кругах Запада идёт дискуссия по поводу статьи известного инвестбанкира, в прошлом занимавшего пост зампреда совета директоров Bank of America Крейга Кеннеди, который утверждает, что вдобавок к 22 трлн. рублей, выделенных ВПК РФ по статье «национальная оборона», эти предприятия были прокредитованы российскими банками ещё на сумму около 25 трлн. рублей. По оценкам экспертов, при таком финансовом положении ВПК в случае наступления мира вероятны массовые банкротства предприятий оборонной промышленности, не способных погашать долги по кредитам банков. Или, если государство запретит их банкротить, то тогда обанкротятся банки. Разрешить эту ситуацию можно только включением печатного станка. Это неизбежно приведёт к гиперинфляции в России.

Для нас очевидно одно – Украине и Западу просто нужно время, чтобы добить экономику России. Поэтому принудить Путина к миру с Украиной будет для Трампа чрезвычайно сложно.

Но Трамп обещал мир, и он обязан его обеспечить. Поэтому команда нового президента придумала два варианта развития событий. Первый предусматривает ослабление санкций в случае, если Россия пойдёт навстречу США. А второй – ужесточение санкций, если мира не будет.

В такой ситуации ключевую роль уже сейчас играют санкции США в отношении нашего т.н. «теневого флота», перевозящего нефть в Китай и Индию. 10 января правительство США ввело новые санкции в отношении российского энергетического сектора. Под ограничения попали нефтегазовые и сервисные компании, трейдеры, перевозчики и страховщики, а также нефтяные танкеры: как российские, так и те, что ходят под флагами других государств. Это сразу же усложнило нефтяной экспорт РФ: крупные портовые операторы отказываются принимать подсанкционные корабли. Уже сейчас у берегов Китая, Индии, Сингапура и России дрейфуют или стоят на якоре десятки нефтяных танкеров с российской нефтью. Аналитики считают, что санкции не остановят торговлю, но увеличат издержки компаний и скажутся на их доходах, а доля России на мировом рынке может сократиться. О развитии ситуации читайте в следующем номере.

Сергей Конвиз