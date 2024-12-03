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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2024 год / № 36, 3 декабря / Алеппо за три дня!
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№36, 3 декабря 2024 года.

Алеппо за три дня!

В Сирии – крупнейшее обострение конфликта с 2020 года

Алеппо за три дня!

27 ноября, вечером группировка «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ) (запрещённая российскими властями террористическая организация) начала операцию под названием «Сдерживание агрессии» против сирийской армии в Алеппо. Боевики утверждают, что начали наступление в ответ на «эскалацию в последние недели ударов российских и сирийских военно-воздушных сил по гражданскому населению в районах к югу от Идлиба и в ожидании любых атак со стороны сирийской армии».

Всего за трое суток участникам наступления удалось взять под контроль не менее 70 населенных пунктов, или около 400 кв. км, в обеих провинциях, сообщает Anadolu. Наступающие заявили, что входят в Алеппо – второй по величине город Сирии.

«Сейчас мы работаем над тем, чтобы избавить наш город от жестокости и коррупции преступного режима, стремимся вернуть ему гордость и достоинство, освободить от несправедливости и тирании», – говорится в обращении к местным жителям.

 

Тысячи боевиков повстанческих сил вошли в город Алеппо. Смелости оппозиционным войскам, возможно, придало то, что поддерживаемые Ираном группировки, воевавшие на стороне президента Башара Асада, были ослаблены войной с Израилем.

Алеппо подвергся нападению оппозиционных сил впервые с 2016 г., когда их вытеснили из восточных кварталов города после изнурительной военной кампании, в которой Россия и проиранские группировки поддерживали правительственные войска.

По информации турецкого государственного информагентства Anadolu, 29 ноября силы оппозиции вошли в центр города, прорвав линию обороны правительственных войск. Они утверждают, что в ходе начавшегося 27 ноября наступления преодолели позиции сирийской армии и, захватив десятки деревень, перерезали шоссе M5 – важнейшую трассу, соединяющую Алеппо и северные регионы с югом страны, где находится столица Дамаск.

Иранские СМИ сообщили, что бригадный генерал КСИР Пурхашеми был убит повстанцами в Алеппо. В то же время по данным каналов, приближенных к Минобороны РФ, командующий российскими войсками в Сирии генерал-лейтенант Сергей Кисель, уволен после провала в Алеппо. Ранее он был отправлен в Сирию после провалов в Украине.

Вследствие продвижения сирийские повстанцы получили контроль над множеством вооружений, включая несколько российских самолетов, систем ПВО таких как «Панцирь» и С-125, а также захвачено несколько единиц бронетехники и система залпового огня «Ураган».

В свою очередь сирийские правительственные источники сообщают, что правительственная армия восстановила контроль над некоторыми позициями в провинциях Алеппо и Идлиб. Российская и сирийская авиация атакует позиции противника в горной местности на юге Идлиба и в городе Марея к северу от Алеппо, передает газета «Аль-Ватан».

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал происходящее в Алеппо «посягательством на государственный суверенитет Сирии». «Мы выступаем за то, чтобы власти Сирии скорее навели порядок в этом районе», – добавил он. Россия пообещала отправить дополнительную военную помощь в течение 72 часов, пишет Reuters.

Проблема для Асада заключается в том, что ни Россия, ни Иран не могут сейчас оказать ему существенную помощь, считает Джошуа Лэндис, директор Центра ближневосточных исследований при Университете Оклахомы. Повстанцы, возможно, даже не ожидали, что им удастся так легко прорвать позиции правительственных войск, сказал он Al Jazeera: «Оппозиция добилась гораздо большего, чем планировала, и когда поняла, что сирийская армия не готова бороться и просто начала таять, они стали наступать. Они надеются дойти до Дамаска».

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