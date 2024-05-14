Сергей Конвиз: Расклад сил в мире меняется каждую минуту

Главными событиями ушедшей недели в мире можно смело назвать инаугурацию президента В.Путина с последующим формированием правительства страны и Парад Победы в Москве. Итоги президентских выборов и следующая за этим инаугурация ничего нового нам не принесли. Всё это знакомо нам. А вот военный парад был показателен тем, что кроме части бывших республик бывшего Союза на Парад Победы в Москву прилетели лидеры не самых влиятельных стран мира – Гвинеи-Бисау, Лаоса и Кубы. И даже лидеры таких стран, как Армения, Азербайджан, Грузия и Молдавия, имеющие прямое отношение к той победе, Парад проигнорировали. Хотя ещё не так давно на Красной площади наблюдали военный Парад лидеры всех ведущих держав мира. Но сейчас, в эпоху глобального противостояния России и Запада даже присутствие лидеров таких стран, как Гвинея-Бисау или Лаос воспринимаются как прорыв изоляции нашей страны.

ВОИНСТВЕННАЯ РИТОРИКА НА ФОНЕ КУЛУАРНЫХ ВСТРЕЧ

Это наглядно просматривается в военном плане. Совсем недавно президент России Путин при согласии президента Белоруссии Лукашенко разместил на территории соседней страны тактическое ядерное оружие. Западные страны ответили на это ускоренными поставками Украине современных видов обычных вооружений. А вскоре Польша заявила, что она готова предоставить США свою территорию для размещения тактического ядерного оружия. Следом и президент Франции допустил размещение на территории Украины ограниченного континента военнослужащих Франции. О подобном же решении заявили Польша и страны Балтии. Это негативно повлияло на настроения в руководстве России. Как результат – Путин распорядился начать военные манёвры Южного военного округа с проверкой готовности сил тактического ядерного оружия. Ожидалось, что аналогичные манёвры начнутся и силами стран НАТО. Но этого пока не произошло. Они ограничились поставками и применением высокоточных ракет ATACMS по объектам вооружённых сил РФ. Страны Запада опять проигнорировали ядерную угрозу вооружённых сил России. Там упорно придерживаются мнения, что у сегодняшней России нет возможности развязывания ядерного конфликта с США.

А тем временем лидер Китая Си Цзиньпин совершил двухдневный вояж в Европу. В Европе и Китае высоко оценили встречи китайского лидера с руководителями ЕС, Франции, Венгрии и Сербии. В России СМИ настаивают на провале миссии и отсутствии стратегических договорённостей, на которые рассчитывали. Хотя кроме противоречий в вопросе дотирования китайскими властями производства электромобилей даже в наших СМИ ничего больше не говорится. Об истинных результатах этих встреч мы, скорее всего, узнаем в ходе намеченного визита Путина в Пекин.

Другой темой широкого обсуждения стали предстоящие в ноябре т.г. выборы президента США. Как известно, там в президенты выдвигаются весьма возрастные кандидаты: действующий – Байден и бывший президент США Трамп. Байден прямо по запись то забывает что-то, то оступается и падает. А Трампа судят за сексуальные прегрешения и мошенничество. И всё больше американцев хотели бы видеть среди кандидатов более молодых и менее воинственных кандидатов. Похоже, поиск альтернатив на выборах начался. Российские СМИ сообщают, что в демократической партии США рассматривается вопрос выдвижения кандидатом в президенты супруги бывшего президента США Обамы Мишель. Молодая, энергичная красивая негритянка выигрышно смотрится на фоне республиканца Трампа, погрязшего в склоках и судебных дрязгах. К тому же есть серьёзные опасения, что Верховный суд США может допустить участие Трампа в президентской гонке.

СИТУАЦИЯ ВОКРУГ ИЗРАИЛЯ ОБОСТРЯЕТСЯ

Не стихают бои на Ближнем Востоке в секторе Газа. Палестинские террористы продолжают удерживать свыше 140 заложников-израильтян, торгуясь за каждого из них. Израиль предлагают им различные условия обмена заложников на заключённых палестинцев, находящихся в тюрьмах Израиля. Но террористы не соглашаются. В связи с чем Нетаньяху объявил, что готовит зачистку в городе Рафах на юге сектора Газа. США и другие страны пытаются отговорить Нетаньяху от этого кровопролитного шага, но общественное мнение Израиля требует от него отмщения за убийства гражданских лиц в Израиле. Около 110 тыс. человек были вынуждены бежать из города Рафах из-за начала этой операции. Такие данные приводит Ближневосточное агентство ООН БАПОР. По мере того, как израильские силы наращивают бомбардировки Рафаха, насильственное перемещение продолжается. Ранее новостной портал Walla проинформировал, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную атаку на террористические объекты в городе Рафах. 7 мая пресс-служба ЦАХАЛ сообщила о начале точечной контртеррористической операции в восточной части Рафаха, а также о нанесении ударов по военным объектам ХАМАС в этом районе.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населённых пунктов и захватом заложников. В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.

Война, от которой ждали быстрого решения палестинской проблемы, затягивается. Это усугубляется тем, что ни одна арабская страна принимать палестинцев у себя не намерена. А другие страны, как Иордания, где палестинцы уже живут, хотят, чтобы они как можно быстрее покинули их территорию. Тем временем в ООН идут дискуссии о приёме Организации освобождения Палестины в состав международного содружества... 143 члена Генассамблеи ООН призвали предоставить Палестинской автономии статус полноправного члена. США собирают наложить вето, если предложение поступит в Совбез ООН. Однако разногласий между Вашингтоном и Израилем становится всё больше.

ПОСЛЕДНИЙ ОПЛОТ РОССИИ В ЕВРОПЕ ЗАШАТАЛСЯ

Но вернёмся в Европу. Весьма симптоматичный и поучительный сюжет развивается в Венгрии. Как известно, с начала СВО у нашего президента осталось мало сторонников среди европейских политиков. Один из немногих, кто выступает за продолжение сотрудничества с Россией и против военной помощи Украине – это премьер-министр Венгрии Орбан. Он открыто выступает за т.н. «многополярный мир», против поддержки Украины и за независимость Венгрии. Взамен Венгрия получает по низким ценам российские энергоносители. В политическом плане Орбан также весьма похож на нашего президента. Оппозиция в Венгрии находится приблизительно в таком же состоянии, как и в России. Орбан, как и Путин, находится у власти много лет – выстроенная им политическая система практически не оставляет оппозиции шансов на успех. Однако с февраля 2024 года в Венгрии проходят крупнейшие за долгие годы протесты против действующих властей. И на их волне на политической арене появилась новая яркая фигура – 43-летний Петер Мадьяр. Который ранее был известен лишь как муж министра юстиции Венгрии Юдит Варги. Теперь – уже бывший.

Поводом для его активизации стал прецедент, когда в феврале 2024 года стало известно о том, что президент Венгрии член правящей партии «Фидес» и соратница Виктора Орбана Каталина Новак помиловала заместителя директора детского дома Эндре Конья, осуждённого за укрывательство педофила. На фоне общественных протестов Новак была вынуждена уйти в отставку. Об этом скандальном помиловании стало известно случайно, когда Эндре Конья обратился в суд для отмены запрета на работу с детьми.

Что ни говори, а Венгрия – европейская страна. Такого глумления над общественным сознанием не вынесла даже часть электората правящей партии. И после первых протестов в «Фидес» почувствовали, что нужно действовать. Вслед за Новак пошли другие отставки. Другой заметной фигурой скандала стал глава Венгерской реформаторской церкви и духовный наставник Орбана Золтан Балог (Орбан, как и Путин, чрезвычайно набожный). Он по неизвестным журналистам причинам почему-то лоббировал помилование. Поэтому, в конце концов, был вынужден также уйти в отставку. Но ещё более заметной фигурой скандала стала Юдит Варга – бывшая жена Петера Мадьяра и бывшая министр юстиции, подписавшая решение о помиловании. В центре скандала она стала потому, что на предстоящих в июне выборах в Европарламент она должна была возглавлять список правящей партии «Фидес». Партии, нарративом которой в последние годы был лозунг защиты детей. Власти успешно использовали этот лозунг, когда дела в экономике шли хуже и когда правительству надо было отвлечь людей от происходящего. Но история с помилованием всё расставила по своим местам. И даже правительственным СМИ «крыть» было нечем.

Это всё происходит на фоне экономических проблем Венгрии, которую власти Евросоюза «обложили» из-за поддержки Путина со стороны Орбана. Как известно, Венгрия – одна из самых маленьких и бедных стран Евросоюза, жизнь в ней очень зависит от европейских дотаций. Инфляция, дефицит рабочей силы, приток иностранцев для поддержания роста ВВП и другие объективные проблемы получили политический толчок в виде поощрения властью педофила. И это не объяснишь ни войной, ни дефицитом энергоносителей. Появилось и усиливается разочарование в Орбане и его политике. А когда люди разочарованы, они непредсказуемо реагируют на такие скандалы, как история с помилованием.

В результате на волне недовольства помилованием рейтинг молодого и харизматичного политика Петера Мадьяра резко пошёл вверх. К протестам подключились деятели культуры. Не только в Будапеште, но и за пределами столицы люди возмущены двуличностью власти, провозглашающей одни ценности, а следующие в своей работе совсем другим. Поначалу Мадьяр казался лишь небольшой, второстепенной частью этой истории, поскольку ранее он был известен только как бывший муж Варги, с которой развёлся год назад. Но он начал в своих интервью независимым СМИ дозировано распространять информацию о различных коррупционных делах членов «Фидес» и их окружения. И ему охотно верят, поскольку знают, что он в политической тусовке Венгрии «свой». Он оказался отличным рассказчиком. А поскольку раньше он был близок к руководству «Фидес», у людей сложилось мнение, что он действительно знает, о чем говорит. И что он – не просто оппозиционный политик. Так в Венгрии рождается новый формат оппозиции и новый её лидер.

Привёл я эту историю не случайно, поскольку в России, как и в Венгрии, в любой момент всё может пойти подобным путём. Потому нельзя так нагло и долго обманывать людей.

Сергей Конвиз