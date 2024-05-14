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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2024 год / № 18, 14 мая / Коротко
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№18, 14 мая 2024 года.
    Коротко

Путин уволил Шойгу

Президент России Владимир Путин внес кандидатуру бывшего первого вице-премьера Андрея Белоусова на должность министра обороны. Аналитики объясняют перестановки в Минобороны подготовкой Путина к затяжному конфликту в Украине и конфронтацией с НАТО в будущем. Бывшего министра обороны Шойгу президент назначил главой Совбеза РФ вместо Николая Патрушева, который переходит на другую работу.

Эксперты называют смену рабочего места Сергея Шойгу «почетной ссылкой» в помощь бывшему президенту России Дмитрию Медведеву и прочим оставшимся не у дел статусным пенсионерам. Несмотря на громкий титул Главы Совета безопасности, этот орган не имеет своего бюджета в отличие от Минобороны, в которое в последние годы вливаются десятки триллионов рублей. При этом бывший министр на всех должностях занимался тем, что хорошо осваивал государственные деньги, а теперь будет посажен на «голодный паек».

Российские регионы пустили «под нож» расходы на инфраструктуру на фоне коллапса системы ЖКХ

Регионы России резко сократили бюджетные расходы на инфраструктуру: в первом квартале 2024 года они упали на 22,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В общей сложности в январе–марте регионы потратили на строительство, капитальный ремонт и проектирование объектов коммунальной, социальной, энергетической и транспортной инфраструктуры 253,3 млрд. руб. Это следует из подсчетов исследовательской компании SherpaGroup, которые опубликовал РБК.

Аналитики отмечают, что снижение расходов оказалось более сильным, чем в первом квартале 2022 года, когда Россия начала СВО против Украины. Тогда инфраструктурные вложения регионов упали на 14,6% к первому кварталу 2021 года.

Регионам поручили создать комиссии для борьбы с зарплатами «в конвертах»

Правительство России обязало регионы в течение трех месяцев создать комиссии по противодействию нелегальной занятости. Документ за подписью премьера Михаила Мишустина опубликован на официальном портале правовой информации.

Комиссии будут рассматривать обращения от граждан и бизнеса, касающиеся нелегальной занятости. Для этого в каждом регионе должна быть создана горячая линия, на которую можно будет сообщить о нарушении. После изучения полученных данных комиссия должна передать информацию в территориальный орган Федеральной службы по труду и занятости (Роструда), который должен будет принять решение о проведении проверки.

Заморозки уничтожили посевы пшеницы в 4-х российских регионах

Аномальные холода уничтожили посевы пшеницы, кукурузы, свеклы и других культур в Воронежской, Тульской, Тамбовской и Липецкой областях, пишут «Известия» со ссылкой на аграрные предприятия и региональные власти.

«Заморозки были, их температура достигала –8 градусов. Приехали на поля, сразу увидели гибель озимой культуры, подсолнечника, озимой пшеницы, и погибла у нас кукуруза, зерновая и силосная», – рассказал генеральный директор компании «Манино» Сергей Трибунский.

Сейчас ущерб одной только компании «Манино» составляет 80 млн. рублей, при этом общие «масштабы катастрофы» в настоящий момент неизвестны, указывает издание.

В Воронежской области погибли посевы на 265 тыс. га, сообщил зампред правительства региона Виктор Логинов. Гендиректор ООО «Краснинские сады» Борис Белов говорит, что если государство не окажет сельхозпроизводителям помощь, то «можно будет рассматривать вариант банкротства».

Путин потребовал, чтобы россияне рожали больше детей и жили до 80 лет

В России в ближайшие годы должна резко вырасти рождаемость и продолжительность жизни. Такие задачи в указе «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» поставил президент Владимир Путин.

Согласно документу, который размещен на сайте Кремля, через 6 лет суммарный коэффициент рождаемости в стране (СКР, среднее число детей на одну женщину репродуктивного возраста) должен вырасти до 1,6, а к 2036 году – до 1,8.

В прошлом году, по данным Росстата, этот показатель опустился до отметки 1,41 – самой низкой за последние 17 лет.

Ожидаемая продолжительность жизни россиян, согласно указу Путина, с текущих 73,4 года должна увеличиться до 78 лет к 2030 году и 81 года – к 2036-му. При этом требуется обеспечить «опережающий рост показателей ожидаемой продолжительности здоровой жизни», говорится в документе.

Такую же цель – 78 лет ожидаемой продолжительности жизни – Путин ставил в майских указах 2018 года, и за 6 лет достичь ее не удалось.

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