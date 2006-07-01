Во внутреннюю политику пробрался внутренний враг?

Выборы депутатов парламента Тувы медленно, но верно диктуют свои условия. Поэтому власть республики всё чаще прикидывает: что ждёт её впереди? Всё было бы спокойно и размеренно, если бы в предвыборную ситуацию не вклинился экс-губернатор республики Шолбан Кара-оол, который уже навязывает высокий темп консультаций и согласований. И это, похоже, только начало. Поле его предвыборной игры пока охватывает большей частью его традиционных сторонников среди бывших чиновников республики, участников СВО, а также парламентские политические партии, по спискам которых он намерен обеспечить себе представительство в Верховном Хурале.

Его влияние на общественно-политическую ситуацию в Туве определяют два основных фактора: постоянные контакты с лидерами думских фракций в федеральном собрании России и поддержка его действий со стороны патрона – министра обороны России нашего звёздного земляка Сергея Шойгу. А если точнее выразиться, всё выглядит наоборот: поддержка Шойгу гарантирует ему плодотворные думские контакты с лидерами партий, которые наслышаны о неформальных отношениях Кара-оола с влиятельным министром.

Однако действующая власть в республике на это мало обращает внимания, поскольку исходит из того, что губернатор на выборах в России – фигура центральная. Потому-то в первую очередь от его воли зависит, какая партия сколько получит мандатов на тех или иных выборах.

В Туве такая точка зрения получила серьёзное подтверждение на последних выборах президента, в ходе которых В.В. Путин набрал в регионе такое количество голосов в свою поддержку, которое не снилось большинству регионов страны. Этот результат расценивается как показатель абсолютного контроля губернатора В. Ховалыга над ходом и итогами предстоящего голосования. Но, кажется, тот успех кое-кому вскружил головы и создал ложное представление о взаимоотношении в Туве власти и общества. Хотя в истории Тувы примеры были разные. К примеру, в 1998 году, когда горожане, вопреки воле местной власти, избрали мэром столицы А.Кашина. Или в 2006-07 гг., когда «Партия Жизни» получила большинство в парламенте. Или в 2019 году, когда 43% избирателей Тувы поддержали ЛДПР, которую тогда возглавлял сын президента Тувы А.Ооржак. И только массовая фальсификация итогов голосования не позволила ему возглавить парламент. Так что давайте попробуем разобрать ситуацию непредвзято и подробно.

ПОД КРЫЛОМ КАРА-ООЛА И ПОДДЕРЖКЕ ШОЙГУ

Да, действительно, Тува на последних выборах показала очень высокий результат поддержки власти. Но это относится не ко всей власти, а персонально президенту В.В. Путину. Нужно иметь в виду, что его авторитет по понятным причинам в республике чрезвычайно высок. К тому же не следует забывать, что у него на этих выборах фактически не было достойных соперников. Лидер ЛДПР В.В. Жириновский скончался до выборов. Другие лидеры – Зюганов, Миронов, Нечаев и Медведев своих кандидатур не выставляли. Наоборот, даже больше поддерживали действующего президента, чем соперничали с ним. Уже потому республиканской власти не было нужды прикладывать особые усилия для того, чтобы обеспечить Путину победу с таким большим запасом. А вот предстоящие выборы депутатов Верховного Хурала Республики Тыва, скорее всего, не будут похожи на президентское голосование. Они пройдут в условиях острой конкурентной борьбы по нескольким причинам.

Главную интригу выборам уже привнёс экс-глава республики Шолбан Кара-оол, активно включившись в политические процессы. Ни для кого не секрет, что его не устраивает сегодняшнее собственное место в республике, больше похожее на положение свадебного генерала. При этом все понимают, что Кара-оол никогда не реализовывал собственных планов в политике республики, а всегда являлся проводником линии Шойгу. Так что сегодняшнее влияние Кара-оола в системе региональной власти не устраивает в первую очередь нашего земляка тоже. В связи с этим, желая изменить расклад политических сил в республике в свою пользу, экс-глава Тувы в рамках «Единой России» намерен привести в парламент как можно большее число своих сторонников. И это желание он даже ни от кого не скрывает.

На сегодняшний день в число участников праймериз «Единой России» до половины кандидатов вполне могут представлять его интересы. Кроме этого, похоже, он имеет все шансы «оседлать» список кандидатов от ЛДПР, продвигая на должность координатора по Туве руководителя ДОСААФ, знаменитого на весь мир ветерана СВО Монгуша Очур-Суге. Но на этом он не останавливается и, видимо, намерен продвигать своих людей также по спискам партии «Новые Люди» и КПРФ. К реализации своего плана он, судя по его действиям, уже приступил, ведя переговоры с их лидерами. Сейчас уже известно, что по его приглашению 15 мая республику посетит второй человек в руководстве КПРФ Коломейцев.

Если Кара-оолу удастся реализовать свой план, то он надеется при благоприятном исходе выборов получить в Верховном Хурале как минимум восемь мест по спискам ЕР и по два места по спискам ЛДПР и КПРФ. Всего получается (8+2+2) = 12 мест. И это – без учёта «Новых Людей» и депутатов-одномандатников.

Как известно, для обеспечения простого большинства в парламенте необходимо минимум 17 депутатов. А для создания квалифицированного большинства – 21 депутат. Таким образом, для создания простого меньшинства Кара-оолу при таком распределении голосов по партийным спискам будет необходимо добрать пять депутатских мандатов по одномандатным избирательным округам из шестнадцати. Или прикупить столько депутатов из команды Ховалыга. А может быть, чуть больше, если расклад по партийным спискам будет не таким, как описано выше. Результат возможен? Вполне. Особенно, если у Кара-оола сохранится поддержка федерального министра и хватит денег. Как видите, всё опять во многом зависит от того, сохранит ли наш земляк своё кресло (или хотя бы своё влияние в ЕР и на президента) после 15 мая, когда в Совете Федерации РФ будет утверждаться силовой блок.

ПОМОЖЕТ ЛИ ЧЮДЮКУ МЕТОД КНУТА БЕЗ ПРЯНИКА?

Многие подумают, а почему исход формирования парламента Тувы зависит не от воли главы республики В.Ховалыга, а от изворотливости заместителя председателя Государственной Думы Кара-оола? Всё достаточно просто. В блоке внутренней политики на фоне результатов выборов президента сложилось головокружение от успехов. И зампред правительства Чюдюк вместо нахождения общего языка с руководителями региональных отделений думских партий решился на откровенный шантаж и запугивание их.

Что же до проблемы формирования списка кандидатов от «Единой России», то он очень рассчитывает на итоги партийного праймериз, которые готовит уже сейчас. В этом плане Чюдюк реализовывает свой план контроля за голосованием со стороны чиновников, которых обязали зарегистрироваться в Госуслугах и голосовать по месту работы в министерствах и ведомствах под контролем специально уполномоченных лиц. Это, по его замыслу, должно обеспечить триумфальную победу на праймериз правительственных кандидатов.

В обычное время это, наверное, имело бы ожидаемый результат. Но, как показали итоги гонки за кресло мэра Кызыла, всё решается в Москве, а не в Кызыле. А там возможности Шойгу влиять на решение Генерального Совета ЕР чрезвычайны. К тому же, когда с правительственной стороны так откровенно «давят», требуя принятия своих, часто неприемлемых условий, а с другой стороны при этом ведут деловой уважительный разговор, согласовывая позиции, у руководителей отделений партий невольно возникает чувство внутреннего протеста. И их закономерно тянет туда, где их мнение и позицию уважают.

Насколько известно, пока позиции сторон не приняли окончательную конфигурацию. С отделением «Новых людей» никакой ясности нет – там идёт процесс регистрации в Минюсте РФ, не определена позиция коммунистов, поскольку Коломейцев прибывает только 15 мая. Нет полной ясности и с руководителем ЛДПР. Такая определённость «проклюнулась» с лидерством в отделении «Справедливая Россия», но и с В.Оюном пока никакого диалога не налажено. Кроме того, не до конца определены позиции Ховалыга и Кара-оола по спискам «Единой России». Они определятся, когда пройдёт праймериз и Генсовет утвердит списки кандидатов. Но пока, следует признать, Чюдюк и его команда постоянно отстают от Кара-оола на шаг и находятся явно в хвосте политических событий.

Кондрат Пчёлкин