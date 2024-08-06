Выборы как этап в битве за бюджетные деньги

Вот и завершилась регистрация кандидатов в депутаты Верховного Хурала Тувы. Поэтому можно подвести кое-какие итоги борьбы экс-главы республики, девятого заместителя председателя Государственной Думы России Шолбана Кара-оола с действующим главой республики, руководителем регионального отделения политической партии «Единая Россия» Владиславом Ховалыгом за продвижение своих кандидатов для участия в выборах. И судя по всему, этот этап противостояния старой и новой властей выиграл Ховалыг. По крайней мере, уступив восемь мест в списках кандидатов от партии «Единая Россия», Ховалыг получил компенсацию в виде мест в других партийных списках. В том числе в рядах «КПРФ», «ЛДПР» и «Новые Люди».

Сразу бросается в глаза, что ему удалось не допустить до выборов наиболее очевидных и ярких кандидатов от Кара-оола. Так не прошли регистрацию в Избирательной комиссии выдвиженец «Единой России» и Кара-оола одномандатник Диинмей Балбан-оол и выдвиженец «Справедливой России» Аяс Сарыглар. А это были ключевые фигуры, на которых не без основания рассчитывал экс-глава республики. Именно эти двое, по его замыслу, должны были «держать в узде» депутатов и задавать тон работе тувинского парламента. Один не прошёл регистрацию, так как скрыл свою судимость, а второй не сдал в избирком финансовый отчёт. Кроме того, ещё двое кара-ооловцев не были зарегистрированы по спискам «Справедливой России», поскольку они также скрыли сведения о своей судимости. Теперь у Кара-оола не 12 «своих верных» кандидатов в Верховный Хурал, а только восемь. Но и те кандидаты от Кара-оола, что «проскочили» выдвижение, могут не пройти в хурал, поскольку против них будут активно работать т.н. «самовыдвиженцы» и кандидаты от партий «Новые Люди» и «КПРФ», за которыми просматривается позиция правительства республики.

Насколько можно судить, по мнению чиновников Управления внутренней политики правительства, в новый парламент они планируют провести от 22 до 28 кандидатов от ЕР, 1-2 кандидатов от КПРФ, от 1 до 3 кандидатов от «Новых людей», 1-3 кандидатов от СР и 1-2 кандидатов от ЛДПР. Но как всё это будет выглядеть в реальности, покажут итоговые протоколы голосования.

Как показывают замеры общественного мнения, сейчас ЕР может реально рассчитывать на 50-55% голосов избирателей по списку и до 10 мест – в одномандатных округах. В этом плане Ховалыгу «подмочил» репутацию наш земляк Шойгу, навязав в список ЕР своего бывшего заместителя Цаликова. В республике растёт недовольство таким ходом нашего звёздного земляка, особенно с учётом мнения шаманов, которые увидели в нём метку «чёрной кости», которая может навлечь на республику неприятности.

Вторыми по рейтингу уверенно идут справедливороссы В.Оюна, которые вправе рассчитывать на 12-15% голосов избирателей по списку и на 2-3 места в одномандатных избирательных округах. Его команда, невзирая на потери в рядах выдвиженцев от Кара-оола, полна оптимизма. Коммунисты уверенно идут на третьем месте с 10% доверия граждан. Остальные партии пока показывают результат в пределах погрешности.

Большая группа избирателей – до 25-30% – пока вообще не определилась. И потому может принять решение в день голосования уже возле урны с бюллетенями. Поэтому учитывать их настроения пока весьма сложно.

Также многое может измениться в ходе предвыборной агитации партий и кандидатов. К примеру, если Шойгу вдруг решит, что кандидату Цаликову необходимо активно участвовать в агитационных мероприятиях и агитировать население республики голосовать за партийный список «Единой России», то партия власти в итоге может не набрать и 50% голосов избирателей, что лишит её в парламенте двух мест. Если агитировать за ЛДПР будет координатор регионального отделения партии Арланмай, то партийный список вряд ли получит одобрение такого количества избирателей, которого хватило хотя бы на одно место в Верховном Хурале. Так же, как и ранее на прежних выборах, не принесёт положительных результатов и активная агитационная деятельности лидера тувинских коммунистов кавказского гастарбайтера из Красноярска Тамоева. По крайней мере, при нём коммунисты ещё ни разу в парламент республики не проходили. Хотя Тува лидирует в России по уровню бедности, что, по идее, должно было множить ряды их сторонников.

Большой вопрос со списком партии «Новые Люди», который возглавил бывший единоросс, сын тувинского золотопромышленника Дудко. Как известно, он участвовал в праймериз партии «Единая Россия», но не получил поддержки избирателей. И тогда каким-то чудом «всплыл» во главе списка «Новые Люди». Наверное, богатый отец просто купил недорослю место. Вряд ли такое может понравиться избирателям Тувы, которые в принципе не любят никаких золотоискателей, которые ради своей наживы портят природу республики.

Однако не стоит забывать, что Тува в последние 10-12 лет славилась особыми успехами в фальсификациях итогов голосования, в результате которых явка избирателей вдруг «подскакивает» с 60 до 90%, а число бюллетеней, проголосованных за партию власти вырастает с 60 до немыслимых 85%. А для того, чтобы Фортуне и К было удобно обеспечивать такие показатели на выборах, партии власти необходимы апатия избирателей и неверие кандидатов от других партий в возможность выиграть эти выборы. И это – главная забота наших властей на этих выборах.

Но тут следует отметить одну особенность выборов в 2024 году. Команда Кара-оола идёт под флагом партии «Единая Россия», «Справедливая Россия» и «ЛДПР». И им для достижения своих целей необходим честный подсчёт голосов. И кто как бы ни относился к Шолбану Валерьевичу, его участие в выборах, если Ховалыг с ним не договорится, может дать самые неожиданные результаты. А нужно пока Кара-оолу немного. Как публично заявляют его кандидаты от «Единой России», им нужна «многополярность».

Не все, наверное, понимают, что это такое в рамках Тувы. А это означает одно – Ховалыг должен поделиться с Кара-оолом своей властью, чтобы тот мог участвовать в дележе государственных заказов и субсидий. Бывший губернатор, просидев в Государственной Думе два года, понял, что там «бобра не убьёшь» и больших денег или имущества не заработаешь. В общем, борьба между бывшим и настоящим губернаторами – это не борьба идей или программ. Это борьба за бабло. И тут никто никому уступать не готов.

К тому же, у Кара-оола под вопросом почти вся собственность, нажитая им «непосильным трудом». Для защиты этого имущества ему и нужна эта самая «многополярность» республиканской власти. А кроме того, через два года будут новые выборы – теперь уже главы республики. Так что тот, кто выиграет выборы 2024 года, будет иметь хорошие шансы на год 2026. Есть о чём задуматься, однако...

Кондрат Пчёлкин