Россия выдворила шестнадцать политзаключённых в обмен на киллера

1 августа 2024 года состоялся беспрецедентный обмен заключёнными, в котором участвовали сразу семь стран – Россия, Белоруссия, США, Германия, Норвегия, Польша и Словения. Обмен проходил в столице Турции Анкаре при посредничестве турецкой разведки. В результате этого обмена на свободе оказались 26 человек. В Россию отправили десятерых, в Германию – 13, в США – трёх. В частности, в результате обмена из российских тюрем освободили журналистов Эвана Гершковича и Алсу Курмашеву, политиков Илью Яшина (признан российскими властями иностранным агентом), Андрея Пивоварова и Владимира Кара-Мурзу (признан российскими властями иностранным агентом), бывших руководителей штабов Навального (запрещённая российскими властями экстремистская организация) в регионах Лилию Чанышеву и Ксению Фадееву, правозащитника Олега Орлова (признан российскими властями иностранным агентом) и художницу Сашу Скочиленко.

ВЕРНУТЬ КИЛЛЕРА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ!

Знаковыми и наиболее заметными фигурами этого процесса стали с американской стороны журналист «Wall Street Journal» Эван Гершкович, обвинённый российскими властями в шпионаже, и спецназовец ФСБ Вадим Красиков, получивший в Германии пожизненный срок за убийство чеченского полевого командира. Первого больше года пытались вернуть США, освобождения второго добивался лично президент России Владимир Путин. Западные СМИ не переставали напоминать, что Красиков лично знаком с Путиным. И потому российский президент был заинтересован в его возвращении.

Символично, кого Путин выменял у Байдена и Шольца. Главный и основной фигурант обмена – приговорённый в Германии к пожизненному сроку Красиков. Это бывший спецназовец ФСБ. В декабре 2021-го был приговорён Высшим земельным судом Берлина к пожизненному заключению за убийство гражданина Грузии, бывшего чеченского полевого командира, который участвовал в нападениях на российских солдат Зелимхана Хангошвили. Суд постановил, что речь шла о выполнении «государственного приказа на убийство на немецкой земле». По версии следствия, Красиков застрелил Хангошвили в берлинском парке Тиргартен в августе 2019-го. На суде Красиков отрицал связь с ФСБ и называл себя инженером-строителем Вадимом Соколовым, по документам которого он въехал в Германию из Брянска.

Киллера ФCБ России Красикова хотели вернуть сразу после его ареста в Германии, где его взяли с поличным. Но ФРГ упорно не хотела отдавать убийцу, заявляя, что такое предложение России противоречит настроениям в германском обществе. И для реализации плана Путина по высвобождению Красикова была необходима такая фигура для размена, которая соответствовала бы этой сделке. Тогда в России был арестован якобы за шпионаж репортёр Эван Гершкович. После этого все разговоры велись вокруг Красикова и Гершковича. Слухи об их обмене циркулировали с момента ареста журналиста в марте 2023 года. Но в итоге состоявшаяся сделка оказалась намного масштабнее. Запад настоял, чтобы в обмен были включены как минимум политзаключённые Кара-Мурза, Яшин и Пивоваров. И в конце концов власти России впервые с окончания холодной войны отпустили политзаключённых в обмен на сотрудников своих спецслужб.

О масштабах сделки говорит хотя бы тот факт, что в Москве борт Ту-204 специального лётного отряда «Россия» с бывшими пленниками Запада встречал лично президент Путин. К самолёту постелили красную дорожку, по обеим сторонам которой выстроили почётный караул. Обычно это протокольный элемент визитов иностранных лидеров в Москву. Группу освобождённых Путиным бывших зеков в Кёльне встречал канцлер ФРГ Шольц. Американцев на лётном поле встречал президент Байден. Масштаб фигур говорит сам за себя. Об этом же говорит и список политзаключённых, которых Путин помиловал и выдворил из страны в обмен на убийцу Красикова.

Ещё до ареста Гершковича американские власти долго и безуспешно пытались вернуть на родину другого американца – бывшего морпеха Пола Уилана, который в 2018 году приехал в Москву на свадьбу сослуживца, а в итоге был арестован и в 2020 году осуждён за шпионаж на 16 лет.

ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ ПАТРИОТА-УБИЙЦЫ

Так кто же он – Вадим Красиков, из-за которого Путин согласился выдворить из России сразу 16 своих заклятых врагов, в том числе Владимира Кара-Мурзу, Илью Яшина и Андрея Пивоварова, для которых, скорее всего, была уготована трагическая судьба Алексея Навального?

Вадим Красиков родился 10 августа 1965 года в селе Кенестобе Казахской ССР, служил в войсках специального назначения. Он был дважды женат, у него трое детей. Он – ветеран афганской войны. По сообщениям в СМИ, не исключено, что Красиков был личным телохранителем Путина, когда тот работал заместителем мэра Санкт-Петербурга. По крайней мере, они вместе посещали стрельбище.

Криминальное прошлое начинается у Красикова с 2007 года, когда он и два его сообщника, (по некоторым сведениям – действующие сотрудники ФСБ), расстреляли главу общества предпринимателей и городского депутата Костомукши Юрия Козлова. В 2014 году его сообщники были задержаны, а сам Красиков – нет. Также он был основным подозреваемым по делу об убийстве предпринимателя Альберта Назарова из Нальчика, которого застрелили в Москве в ночь на 19 января 2013 года. В связи с этим с 2014 года российская полиция через Интерпол объявила его в розыск как подозреваемого в причастности к убийству. Однако уже в 2015 году розыскной ордер был почему-то Россией отозван... Видимо, тогда-то он и поступил на службу в ФСБ.

Затем, в 2019 году, Красиков по документам на Вадима Соколова въехал во Францию, откуда через Польшу перебрался в Берлин. Согласно материалам суда, 23 августа 2019 году средь бела дня в берлинском парке он подъехал на велосипеде к жертве и тремя выстрелами в голову из «Глока» убил на месте бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Затем выбросил в реку Шпрея пистолет и велосипед, снял парик и переоделся. Двое бдительных немецких подростков, случайно заметивших эти подозрительные действия, вызвали полицию. Так Красиков был задержан.

7 октября 2020 года в Высшем земельном суде Берлина начался процесс по этому делу. И представитель прокуратуры Рональд Георг заявил о том, что убийство было совершено по заданию государственной власти РФ. К такому же выводу пришёл по итогам судебного процесса возглавлявший его судья Олаф Арнольди, который при вынесении приговора 15 декабря 2021 года заявил: «Мотивами Российской Федерации были месть и возмездие. Кроме того, такое преступление должно было стать публичным сигналом... Это не что иное, как государственный терроризм».

В марте «The Wall Street Journal» со ссылкой на источники сообщала, что канцлер Германии Олаф Шольц и президент США Джо Байден обсуждали возможность обмена Вадима Красикова на Алексея Навального. Однако против любой сделки с участием Красикова, по данным издания, выступила глава немецкого МИДа Анналена Бербок. Уже после смерти Навального Владимир Путин рассказал, что якобы он был согласен обменять его «на некоторых людей, которые находятся в местах лишения свободы в западных странах», чтобы тот «не возвращался».

Примечательно, что действия убийцы были квалифицированы Путиным как поступок «патриота, который ликвидировал бандита». И ради его освобождения он пошёл на беспрецедентную сделку с Западом с освобождением российских политзаключённых. В истории современной России такого не было ещё никогда – диссидентов на агентов меняли только во времена СССР.

Кстати сказать, Германия так и не помиловала Красикова. В соответствии с их законодательством, помилованию подлежат только те осуждённые на пожизненный срок, кто уже отбыл не менее 15 лет заключения. Он просто отправлен в Россию для отбывания пожизненного срока. Но, понятное дело, что ничего отбывать в России ему не придётся... Скорее всего, он, как и сотрудник ФСБ Луговой, которого суд Великобритании осудил за убийство экс-сотрудника ФСБ РФ Литвиненко, вскоре станет депутатом Госдумы или, на худой конец – сенатором.

ЛУЧ НАДЕЖДЫ В ЦАРСТВЕ БЕЗНАДЁГИ

В обмен на Красикова страны Запада получили высланных из России 16 политзаключённых, в том числе известных в мире политиков Владимира Кара-Мурзу, Илью Яшина и Андрея Пивоварова. Которые на своей пресс-конференции рассказали, что они не признали свою вину, не просили Путина о помиловании и не соглашались ни на высылку из страны, ни на обмен с другими заключёнными. Их просто выдворили из страны без их согласия. И даже не выдав им загранпаспорта или хотя бы справки об освобождении. При этом они подчёркнули, что намерены вернуться «в Россию без Путина» как можно скорее. К примеру, Илья Яшин рассказал, что был против того, чтобы его включали в обменные списки. Он назвал свою высылку из России не соответствующей действующему в России законодательству и заявил, что это был не обмен, а незаконное выдворение из страны.

Если же в целом оценить сделку по обмену заключёнными, то особой выгоды для России в ней нет. Следует иметь в виду, что в результате обмена вышли на свободу наиболее мотивированные борцы с кремлёвской властью, которые наверняка не будут там сидеть, сложа руки. И мы о них ещё не раз вспомним. В то время, как, к примеру, профессиональный киллер Красиков вряд ли будет полезен Кремлю кроме как в качестве ведущего эксперта на гостелевидении. А больше он ничего делать не умеет. Но нам в этом качестве и Лугового достаточно.

Зато этот обмен дал надежду тем политзаключённым, что остались в России, что и их черёд может прийти. Всего в России, по мнению журналистов, в застенках томится до 1200 политзаключённых.

Кстати говоря, иностранные агентства пишут о том, что Путин своим одобрением этой сделки дал понять Западу, что в случае, если они пойдут на мирные переговоры с Москвой, то возможно освобождение и других политзаключённых, находящихся в российских тюрьмах. А это – серьёзный козырь. Ведь сегодняшние тюрьмы России – это фактически пыточные заведения, где арестанты нередко гибнут, как в случае с политиком Алексеем Навальным, погибшем при невыясненных обстоятельствах в исправительной колонии ФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу «Полярный волк», или пианистом Павлом Кушниром, который скончался в результате голодовки в СИЗО в Биробиджане. Кстати, в такой же зоне риска находится и арестант СИЗО в Кызыле блогер Алла Донгур-оол. К этой теме я ещё вернусь.

Семён Сучков-Задиристый