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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2023 год / № 34, 12 сентября / Сергей Конвиз: Власти решили пойти на крайние меры в подавлении свободы слова?
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№34, 12 сентября 2023 года.
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Сергей Конвиз: Власти решили пойти на крайние меры в подавлении свободы слова?

Власти решили пойти на крайние меры в подавлении свободы слова?

ПАЛАЧИ В ЧЁРНЫХ МАНТИЯХ РАСПРАВИЛИСЬ С НЕУГОДНЫМ ЖУРНАЛИСТОМ

Серьёзное и весьма тревожное известие пришло из Хакасии: судья Абаканского городского суда Евгений Глущаков приговорил главного редактора издания «Новый фокус» к 5,5 годам колонии общего режима. Журналисту также на 2,5 года запретили заниматься редакторской или издательской деятельностью после освобождения из колонии. Прокурор запрашивал для Афанасьева шесть лет колонии. Его обвинили в «фейках» про армию из-за статьи об отказе омоновцев из Хакасии участвовать в спецоперации.

Я лично знаком с Михаилом Афанасьевым. Это умный, честный, высокопрофессиональный и к тому же законопослушный журналист. Этот драконовский заведомо незаконный приговор напоминает самые тяжёлые времена государственного беззакония, царившего в СССР, когда по велению «сверху» суды при вынесении приговоров могли применить законодательные нормы, которых не имелось на момент инкриминируемого события. Самый, пожалуй, вопиющий случай был связан с валютчиками. Тогда по указанию Хрущёва в апреле 1960 года подсудимых Файбишенко и Яковлева сначала приговорили к 8 годам заключения, затем приговор ужесточили до 15 лет лишения свободы и, наконец, «из соображений высшего гуманизма» приговорили к смертной казни по закону, принятому уже после их первого осуждения. А затем благополучно расстреляли.

Приговор над Михаилом Афанасьевым всколыхнул журналистское сообщество страны. Все возмущены беспардонностью методов, какими затыкают в России рот честной журналистике. У нас в Туве тоже имеются отголоски такой практики. Фактически затравили известную журналистку Аллу Донгур-оол, известную по псевдониму «Очень вредная тувинка». Её травлю начал ещё бывший глава республики Шолбан Кара-оол, облыжно обвинив её в клевете о том, что он в пьяной компании таких же негодяев, как он сам, покалечил охранника боулинг-клуба «Страйк» Иванова только за то, что тот не узнал в пьяном дебошире большого республиканского начальника. Тогда Аллу осудили и мировой, и Кызылский городской, и Верховный суд Тувы. И только коллегия по уголовным делам Верховного суда России набралась смелости все эти заведомо незаконные приговоры отменить и направить дело на новое рассмотрение, в ходе которого Алла была оправдана.

Замечу: такого в мировой судебной практике ранее не было. Никто нигде и никогда не переходил эту грань. И вот теперь, спустя более полувека, в наше просвещённое время Интернета на виду у всех, Абаканский городской суд повторил эту практику в отношении журналиста. Вот в каком дремучем времени мы теперь живём.

Михаил Афанасьев стал первым российским журналистом, осуждённым за распространение «фейков» об армии РФ «с использованием служебного положения» (пункт «а» части 2 статьи 207.3 УК, предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет). Защита Афанасьева также настаивала, что журналисту вообще нельзя было предъявлять обвинение о «фейках» про российскую армию, поскольку в его материале шла речь не о военных, а о росгвардейцах. При этом отмечу: следователи не оспаривали сведения об отказе выполнять приказ и увольнении омоновцев.

«Преследуя за слово в защиту ближнего в моих статьях, меня словно пытаются приучить к тому, что проявление произвола, самодурства, беззакония, равнодушия, а порой и убийственной глупости разных чиновников – это не моё дело. Нет, это именно моё дело. Я пришёл в журналистику не для того, чтобы отводить глаза от несправедливости и от язв на теле общества», – заявил в своём последнем слове журналист.

Думается, на самом деле это уголовное дело связано не столько со спецоперацией, сколько с личностью главного редактора, который давно стал поперёк горла коррупционерам Хакасии, включая прокуроров и судей. Вот они ему и отомстили таким незатейливым способом. А закон Российской Федерации, скорее всего, вообще ни при чём. Так при желании можно подвести «нежелательного пассажира» к любой статье УК РФ. Как говорится, был бы человек...

ЧИСТОЕ БЕЗЗАКОНИЕ В СТИЛЕ «СТАЛИНСКИХ ТРОЕК»

На самом деле судебный процесс по делу Афанасьева – это судилище над свободой слова в России. Уже известно, что «Новый фокус» после ареста Афанасьева оказался фактически уничтоженным. Как рассказала адвокат Елена Илюшенко, компания-учредитель издания, единственным владельцем которой был журналист, оперативно ликвидирована решением суда по иску налоговой инспекции – подавать отчётность из СИЗО Афанасьев не мог. Сотрудников в «Новом фокусе» не осталось, деятельность его прекращена. Это наглядный пример того, как на деле можно «эффективно» бороться с неугодным средством массовой информации. Осуждённый – дважды лауреат премии имени академика Сахарова «За журналистику как поступок». Ранее власти неоднократно (но безуспешно!) преследовали его по обвинению в клевете. В том числе за публикацию об аварии на Саяно-Шушенской ГЭС в 2009 году.

Ничего подобного в современной России не случалось до тех пор, пока не был вынесен этот сомнительный с точки зрения законности приговор. По версии следствия, Афанасьев опубликовал «недостоверные сведения» о количестве пропавших без вести и раненых сотрудников хакасского управления Росгвардии, ненадлежащем уровне материального обеспечения сотрудников и исполнении обязанностей руководящим составом после начала спецоперации в Украине. Омоновцы, о которых писал журналист, были допрошены в суде. Они подтвердили правоту журналиста.

Я не стану вдаваться в подробности и выяснять правоту сведений, опубликованных в статье. Там в итоге разбирательства расхождения между сутью статьи в «Фокусе» и позицией прокуратуры состояла лишь в численности бойцов ОМОНа, которые выразили своё несогласие с командованием. Михаила Афанасьева задержали 13 апреля 2022 года. Поводом к уголовному преследованию стала статья «Нового фокуса» об 11 бойцах ОМОНа Росгвардии по Хакасии, которые отказались воевать в Украине. Через два месяца стало известно, что как минимум девять бойцов Росгвардии из Хакасии подали в Верховный суд республики иски о восстановлении на службе.

Афанасьев свою вину не признал и настаивал на том, что его статья основана на проверенных источниках с места событий. Дело в том, что судили Михаила за статью о действиях бойцов ОМОНа, а норма закона, по которой его судили, на тот момент касалась только публикаций о Вооружённых силах РФ. Эту норму распространили и на Росгвардию уже после выхода номера «Фокуса» в свет. Тем не менее судья Глущаков не постеснялся и применил статью, которой на момент публикации ещё не было. Таким образом, этот судебный вердикт имеет все признаки заведомой незаконности. Для судьи оказалось несущественным даже то, что на иждивении у Афанасьева 5(!) несовершеннолетних детей... Он уже признан политическим заключённым. Уверен, что история Михаила Афанасьева далека от своего завершения.

НА ФОНЕ ТЯЖЁЛЫХ БОЁВ В ЗАПОРОЖЬЕ ПУТИН ВЫДВИНУЛ СВОЙ УЛЬТИМАТУМ МИРОВОМУ СООБЩЕСТВУ

Власти решили пойти на крайние меры в подавлении свободы слова?

Из других тем обращу внимание на встречу в Сочи президентов России и Турции. Эта встреча обсуждалась уже несколько недель. Ранее Эрдоган приглашал Путина в Турцию, но в связи с известным всем решением Международного уголовного суда российский лидер принял турецкого коллегу у себя. Делегация России была весьма представительна. В неё кроме президента Путина вошли министр иностранных дел Лавров, министр обороны Шойгу, глава ЦБ Набиуллина, вице-премьер Новак, глава «Росатома» Лихачев и другие.

Эрдоган надеялся на продолжение зерновой сделки, которую ранее разорвала Россия. Не секрет, что Турция была одним из бенефициаров зернового экспорта.

Сразу оговорюсь: никаких грандиозных свершений в ходе встречи не состоялось. О продлении зерновой сделки, которая важна для президента Эрдогана, стороны так и не договорились. Президент Путин решил стоять на своём: пока условия России не будут приняты, никаких зерновых конвоев через Чёрное море не будет. Ничего положительного не было сказано и по поводу ситуации в Украине. Так что Турция и дальше продолжит поставки оружия в Незалежную, одновременно продолжая переговоры с Путиным.

До начала официальной части напряженных переговоров президенты, кроме этой, озвучили и другие темы, среди них создание в Турции газового хаба и эксплуатация АЭС «Аккую». Однако никаких конкретных подвижек в двусторонних отношениях не произошло. Поэтому Турция останется одним из спонсоров Украины в её действиях против России.

А тем временем ситуация в зоне СВО складывается достаточно сложно. Украинская сторона заявляет, что ВС Украины очистили село Запорожской области Работино. Российские власти в отношении этих событий имеют разные версии. «Российская армия «тактически оставила» село Работино в Запорожской области и отошла на холмы, поскольку оставаться там было нецелесообразно», – сообщил врио губернатора региона Е.Балицкий. Минобороны РФ на сей счёт хранит молчание. На самом деле южная окраина села время от времени переходит из рук в руки. От самого села действительно ничего уже не осталось. Но, похоже, ВС Украины развивают успех и намерены идти на Токмак и центр российской части Запорожской области Мелитополь. Скорее всего, в ближайшие месяц-два именно там будут иметь место самые ожесточённые бои.

ОТВЕТНЫЙ ХОД ЗЕЛЕНСКОГО: НОВЫЙ МИНИСТР ОБОРОНЫ

В этом плане любопытна информация о смене руководства в Минобороны Украины. Новым министром обороны утверждён парламентом Рустем Умеров – мусульманин и борец за права крымских татар. Человек без военного опыта, но со связями в Турции и странах арабского мира, который участвовал в мирных переговорах с Россией. Свободно владеет турецким языком. В марте 2023 года Умеров сопровождал первую леди Елену Зеленскую во время визита в Объединенные Арабские Эмираты, а в мае – уже Владимира Зеленского во время поездки в Саудовскую Аравию. Так что он – личность во многих отношениях знаковая. В СМИ его называют «лоббистом Крыма».

Он родился в Узбекистане в мусульманской семье крымских татар, которые были депортированы советскими властями из Алушты в 1944-м и вернулись в Крым лишь в конце 1980-х. Имеет экономическое образование. В 2007-м Умеров выступил одним из основателей общественной организации «Землячество крымских татар», которая представляет интересы этого народа в Украине. С 2007 по 2019 годы работал советником лидера крымских татар Мустафы Джемилева. В 2012-м Умеров стал соучредителем и членом правления Крымской международной бизнес-ассоциации, а летом 2021 года был избран сопредседателем объединения «Крымская платформа».

К поколению, которое представляет новый министр, также относятся: первая замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, представитель украинского президента в Крыму Тамила Ташева, еще несколько человек в Минобороны. Это своего рода лобби Крыма и «Крымской платформы», которые борются за то, чтобы Крым всегда был в составе Украины.

Многие эксперты уверены, что назначение Умерова министром обороны не случайно. Оно говорит о сегодняшнем подходе Киева к ситуации в противостоянии с Россией. С одной стороны, оно показывает, как важен для Украины Крым. С другой, Умеров выступает как один из активнейших промоутеров «формулы мира» Зеленского на международных площадках.

Напомню основные положения этой «формулы». Она сводится к десяти принципам: ядерная, продовольственная и энергетическая безопасность; обмен пленных по формуле «всех на всех»; восстановление целостности Украины в границах 1991 года; вывод российских войск и прекращение боевых действий; создание трибунала по России; защита природы, недопущение дальнейшей эскалации и подписание документа об окончании военных действий.

Сообщается, что Рустем Умеров помогал продвигать её на международных площадках. Всё это говорит о том, что теперь для Украины вопрос освобождения Крыма станет основным. Как известно, Европа и США также придерживаются такой точки зрения.

Сергей Конвиз

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Ребятки, оказывается, российскую пенсионную реформу описал ещё Оруэлл в «Скотном Дворе» – там при появлении проблем с едой паёк урезали у всех, кроме свиней (руководство) и сторожевых собак (охрана руководства).

Шутка 2018 года

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