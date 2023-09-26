Неоконченная история про солдата, вернувшегося домой

Спецоперация России на Западе длится уже более полутора лет. И всё, связанное с СВО, теперь превратилось в некотором роде в повседневные не совсем приятные события. А сами события высветили новое явление в России, о котором ранее никто ничего не знал и не мог знать, поскольку в РФ частные военные компании законодательно запрещены – участие в боевых действий бойцов ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

Героическое полугодовое взятие Бахмута, конфликт с руководством Минобороны из-за недостатка боеприпасов и внезапный ракетный удар по арьергарду ЧВК стали достоянием широкой общественности. А последовавший затем мятеж Пригожина 23 июня 2023 года со взятием в Ростове в заложники генералов Евкурова и Алексеева резко поднял градус противостояния ЧВК и Минобороны. Сначала триумфальный поход ЧВК на Москву при явном непротивлении силовиков страны. Затем переговоры при посредничестве белорусского президента Лукашенко, перемещение бойцов ЧВК из России в Белоруссию и последовавшая затем странная смерть создателя ЧВК и его ближайшего окружения в авиакатастрофе. Все это «подлило масла в огонь» и усилило интерес к новой силовой составляющей России – Частной Военной Компании «Вагнер».

О том, что ЧВК и наёмничество в России вне закона и никакие ЧВК не могут иметь официального статуса, в своё время заявила в Совете Федерации тувинский сенатор Людмила Нарусова, из-за чего у неё начались трения со спикером СФ В.Матвиенко. Но когда мятеж состоялся, сам президент Путин был вынужден подтвердить, что ЧВК «Вагнер» де-юре «не существует», поскольку в РФ «нет закона о частных военных организациях». При этом на встрече в Кремле с руководством ЧВК «Вагнер» он публично признал, что сама пригожинская структура не могла быть создана без его личного участия. А также подтвердил, что вся бизнес-империя Пригожина финансировались за счёт российского бюджета. Всё это ещё более запутало ситуацию вокруг Пригожина. Положение обострилось ещё и из-за того, что подавляющая часть бойцов ЧВК «Вагнер» отказалась заключать новые контракты и переходить из ЧВК в Минобороны.

В общем и целом это только подогрело интерес к бойцам Пригожина. И для того, чтобы понять, что их (да и нас!) ждёт впереди, корреспондент газеты «РИСК» встретился с бойцом ЧВК «Вагнер», который вернулся в Кызыл по окончании контракта и получения документов об амнистии и снятии с него судимости. Чингиз Монге согласился ответить на наши вопросы. Вместе с ним в редакцию пришла его жена Елена.

И вот что удалось выяснить.

Чингиз Монге заключил контракт с ЧВК «Вагнер» в Красноярской колонии ИТК-16 в январе 2023 года. Тогда ему оставалось восемь месяцев отбытия срока наказания. Как он пояснил, главной мотивацией такого поступка для него было желание начать свою жизнь «с чистого листа», чтобы можно было позаботиться о своих детях, которых у него двое. Он посчитал важным для себя, чтобы его дети не были детьми уголовника. А это давало обещанное Пригожиным помилование президента и снятие судимости после шести месяцев боевых действий в составе ЧВК. Он, конечно, понимал, что его там вполне могут убить. Но желание позаботиться о детях для него было сильнее смерти.

Кстати, всё, что было обещано в январе, сбылось. У Чингиза теперь на руках соответствующие документы, подписанные президентом страны. Он участвовал во взятии Бахмута. Бои были чрезвычайно тяжёлыми. Как рассказывает сам участник, они сопровождались большими потерями, которые достигали 99 человек из 100. Сам Чингиз получил там два осколочных ранения и одно пулевое. Но в главном ему повезло. Он остался живым и вернулся на Родину к семье. Кстати, в случае гибели семье бойца полагается кроме всего компенсация в размере от 5 до 7 млн.рублей.

Чингиз рассказал, как его преду­преждали о предстоящей службе перед заключением контракта: никаких наркотиков, спиртного, недопустимость насилия к мирному населению, пресечение мародёрства и беспрекословное подчинение командованию. За трусость и дезертирство – расстрел на месте. Все эти условия незыблемо исполнялись на линии боевого соприкосновения и при отводе на отдых.

Он отмечает, что снабжение частей ЧВК осуществлялось безупречно. Питание, обмундирование, оружие и боеприпасы всегда соответствовали потребностям. Правда, оружие в основном было 70-х годов выпуска. А ещё редко давали горячую пищу, поскольку было опасно разводить огонь – противник с помощью тепловизоров очень быстро обнаруживал их местонахождение и немедленно открывал огонь на поражение. Поэтому даже курить было очень опасно.

Сам он служил штурмовиком. А значит, был на самом острие противостояния. Когда противник наступал танками, главным было «разуть» танк, подбив гусеницы. А потом можно было добивать. Но подбить танк – дело не простое, поскольку современные танкисты хорошо видят поле боя и у них отличное боевое оснащение, сеющее смерть. Но они и «Леопарды» подбивали. Кстати, о противнике Чингиз отзывался с уважением. Особенно упёртыми были иностранные наёмники – американцы, англичане, поляки и грузины. Они стояли насмерть. И пройти сквозь них можно было только в случае их смерти.

И вот 20 мая 2023 года Бахмут был взят. В связи с чем сам Пригожин в сопровождении Уткина прибыл к ним в часть, где всех поздравил с тем, что над Бахмутом развиваются флаги ЧВК «Вагнер» и России.

Что до жалования, то ему платили 100 тыс. рублей в месяц. Денег он сам не получал, поскольку в боевых частях деньги не нужны – всё есть. Деньги жена получала наличными в Красноярске.

После взятия Бахмута часть отвели в Анапу на реабилитацию, где он ожидал Указа Путина о помиловании. В мятеже и походе на Москву он участия не принимал, поскольку Пригожин распорядился бывших зеков не привлекать, поскольку в случае неудачи их могло постичь пожизненное тюремное заключение. В тех событиях принимали участие только вольнонаёмные бойцы ЧВК. У Чингиза личный нагрудный знак – «К255-193». Буква «К» означает, что ой в ЧВК прибыл из колонии. С ней в поход на Москву не брали.

Конечно, разговор не мог обойтись без темы самого Евгения Пригожина, его личности и отношения к нему бойцов. Как сказал Чингиз, Пригожина очень уважали за его прямоту, смелость и порядочность. Но, тем не менее, его трагическая смерть не привнесла в их жизнь ничего нового, поскольку они всегда ощущали себя гвардией президента Путина. И воспринимали Пригожина как командира, направленного в ЧВК президентом. К Вооружённым силам РФ отношение было «не очень», поскольку там «хромала» дисциплина. К тому же и профессионализм бойцов ЧВК намного выше.

В настоящее время Чингиз оформляет документы. Он намерен получить всё, что полагается ветерану СВО. Кстати, на днях Верховный Хурал Тувы принял закон, в соответствии с которым всем ветеранам СВО полагается бесплатный земельный участок под строительство дома. Хочется надеяться, что обязательство властей будет исполнено. Судя по всему, после этого Чингиз, скорее всего, вернётся в строй, в ЧВК, поскольку на прямой вопрос об этом он с присущей ему хитрецой ответил: «А почему бы и нет?».

Когда его спросили, намерен ли он в будущем реализовать свой жизненный опыт и заняться общественной или политической деятельностью, он ответил категорично: нет! Хотя в курсе, что ветеранов СВО сейчас приглашают в здание ДОСААФ в Кызыле, где с ними ведутся подобные беседы. Как удалось выяснить! корреспонденту газеты, инициатором таких «бесед» является бывший глава республики, который на базе «Афганского братства» пытается сколотить боевую структуру под своим руководством.

Кстати, на наш взгляд, это совсем не такое уж и безобидное «боевое братство», как кому-то может показаться. Поскольку там обычно ведутся доверительные беседы о том, что новые республиканские власти пренебрегают интересами молодёжи, проливавшей кровь на полях сражений. Как бы, между прочим, вспоминают, что при Кара-ооле к освободившимся из мест заключения зекам относились с особым пиететом. За счёт бюджета финансировалась целая программа «Чаа сорук», в соответствии с которой им бесплатно выделялись скот и жильё. В это время процветала криминальная группировка «Сынов народа», которая громила неугодныё властям магазины и ларьки. Тогда же зародился «Кара-Шериг», лидеров которых год назад следственные органы вывезли из Тувы и поместили в Лефортово. И вот под этим соусом сподвижники Кара-оола инициируют недовольство новой властью, подбивают на протесты и митинги под видом борьбы против роста цен на топливо. Всё это, скорее всего, ведётся в преддверии предстоящих выборов президента РФ в марте 2024 года и особенно – выборов нового состава Верховного Хурала Тувы, которые состоятся менее чем через год.

Тему создания боевых дружин из людей, обладающих неустойчивой психикой, но опытом боевых действий, поднимает тувинская интеллигенция. Они, на себе испытавшие последствия активизации Народного Фронта «Хостуг Тыва» Каадыр-оола Бичелдея, бесчинств лидеров Комитета бездомных, русские погромы и бегство некоренного населения из республики, не хотят, чтобы этот кошмар повторился в преддверии выборов депутатов республиканского парламента осенью 2024 года. Думается, что и главе Ховалыгу, и органам безопасности, и прокуратуре необходимо обратить внимание на подобные действия безответственных политиков, подвергающих политическую стабильность в Туве определённому риску. Молодые люди, вернувшиеся из горячих точек на Родину, очень часто бывают жертвами проходимцев, извлекающих из нестабильности свои дивиденды. Их необходимо уберечь от тлетворного влияния недобросовестных политиков, жаждущих реванша. Надеюсь, на это обратят внимание люди, ответственные за судьбу Тувы.

Правительство, правоохранительные органы и Службу безопасности прошу провести проверки информации о создании не предусмотренных законом силовых сообществ с сомнительными целями дискредитации действующей власти. Об итогах проверок прошу сообщить в редакцию по адресу: г. Кызыл, ул. Интернациональная, 115.

А мы будем отслеживать историю Чингиза. И расскажем об этом читателям. В том числе и о решении его земельного вопроса.

Кондрат Пчёлкин