    Перекрёсток мнений

Аноним, 20-09-2023 #1 [ru]

Вечером в воскресенье, 17 сентября 2023, в Москву из Сочи с разницей в полчаса вернулись сразу два президентских борта, хотя раньше Путину всегда хватало и одного. Прежде такие меры безопасности (почти одновременный вылет двух лайнеров, чтобы запутать следы, практиковал Евгений Пригожин), но в день смерти это, как известно, ему не особенно помогло. Впрочем, на крайний случай у г-на Путина есть бронепоезд.

Аноним, 20-09-2023 #2[ru]

В воспоминаниях советского дипломата Виталия Воротникова наткнулась на такое описание его визита в Румынию: «Я будто оказался в далеком прошлом, попал в какой-то совершенно иной, странный мир. Все вращается вокруг одного человека. Никакой мысли, одни заклинания и славословие. Сорок три раза зал вставал во время речи Чаушеску, ревели здравицы и гремели аплодисменты». Это заметка о XIV съезде РКП в ноябре 1989 года. Через месяц Чаушеску был арестован и расстрелян. К слову о «поддержке» диктаторов и скоротечности истории.

Аноним, 20-09-2023 #3[ru]

Что, бензин дорогой? Ой, я не знаю что такое бензин. Это, наверное, как жвачка? Проклятые буржуины опять нас обманули. Ну, я пошлю пожелания, пошлю...

Аноним, 20-09-2023 #4[ru]

Путин заявил о завершении «этапа восстановления российской экономики». Восстановление завершили – можно приступать к похоронам?

Аноним, 23-09-2023 #5[ru]

5 (пять) пенсионных лет украдены одним указом. Не смотря на клятвенные обещания не повышать пенсионного возраста. Говорят одно – делают другое. Некрасиво и непорядочно так обманывать. А на счёт пенсиона, думаю, нужно ждать следующего повышения. Но если он пообещает, то конечно же, повышения не будет...

Аноним, 20-09-2023 #1[ru]

Патрушев в статье в журнале «Разведчик» объяснил преследование в РФ экологов: они служат англосаксам в деле сокращения человечества. «Ведь эти подлые экологи мешают вырубать леса, поганить нефтепродуктами реки, озера и моря, убивать редких животных, делать огромные свалки в заповедниках. Проклятые англосаксы, может, и могут жить в чистой природе. А нашему российскому человеку это настоящая смерть», – добавил он.

Аноним, 22-09-2023 #2[ru]

Москвичка обвинила в дискредитации армии мужчину, который в военной форме просил милостыню в метро. По словам женщины, в метро к ней подошел мужчина без ноги и в военной форме, он попросил денег. Москвичка отказалась и после поездки обратилась в полицию: она абсолютно уверена, что «гражданин – не участник СВО, потому что вернувшимся из Украины помогает государство». Женщина пришла к выводу, что «мошенник» деморализует население и дискредитирует настоящих «героев СВО».

Аноним, 20-09-2023 #2[ru]

В Кремле думают, не разрешить ли поучаствовать в выборах какому-нибудь представителю либерального лагеря. В качестве примера называют Венедиктова. Думаю, что не решатся. Такой кандидат почти наверняка сыграет роль эдакой Тихановской и стянет на себя такое количество голосов, что спрятать их системе не удастся. А тогда может полыхнуть так же, как это случилось три года назад в Беларуси. И неизвестно ещё, как поведут себя в этой ситуации силовики – особенно армия. Возможно, решат, что поддержать возмущенный фальсификациями народ выгоднее, чем гибнуть на фронтах ненужной войны.

Аноним, 20 09-2023 #3[ru]

Тандем «Кара-оол–Шойгу» выдавил из Тывы русских, подняв планку голосования до 12000000% ЗА ВОВУ. Вот их главная заслуга-выслуга. Поэтому один в медалях как в блохах, А Карлик – в «думе».

Аноним, 20-09-2023 #5 [ru]

А где современная деревообработка от Иргит и К? Где все эти современные клееные брус и евровагонка? Через какие торговые сети реализуется их продукция?

Аноним, 20-09-2023 #6[ru]

Автор пишет поверхностно про нынешних героев капиталистического труда, про ЖК Монгун забыли добавить, что данный объект это дешевые железобетонные панели, где очень низкая себестоимость строительства. Нужно говорить правду потребителям, что цены в таком жилье необоснованно завышены и красная цена за м2 должна быть не более 100 тысяч рублей. Атак получается, что, мол, скажите спасибо еще что строят для вас, не смотря на то что ШВК все развалил в Тыве. Должна быть объективная оценка такому ударному труду!

Аноним, 21-09-2023 #10[ru]

Ипотека 2% только еще больше увеличит цены. «Восток» и «Транстрой» сразу подняли цены, как только заработала программа.

Аноним, 21-09-2023 #11[ru]

Что за ОПГ сирот, которые засняли чиновников? Дайте объяснение. И за что Чпокерт поплатился?

Аноним, 21-09-2023 #12[ru]

Чпокерт сказал, что он просто устал. Устал от всей этой грязи, от всего этого *лядства, от всех этих сироток, которым нужны квартиры. От всех этих денег, что постоянно ему предлагают. Вообще, устал трудяга, выгорел весь на работе!

Аноним, 21-09-2023 #14[ru]

Иргит, скорее всего, продал уже все это оборудование по деревообработке, которое приобреталось по программе ИПСЭР. Точно так же, как продал оборудование овчинно-шубной и ковровой фабрик и мясокомбината «Урянхай».

Аноним, 21-09-2023 #15[ru]

6-й и 13-й, непонятно, к кому претензии? Есть установленная Москвой цена квадратного метра – на эту цену выделяют определенную сумму. Если на эти деньги получается только «скворечник», то с какой радости строители должны строить качественные хоромы? И кто виноват в повышении цен на стройматериалы? Явно не местные чиновники. Другой вопрос, что Ховалыг и его министры должны были защитить обоснованную цену квадратного метра, чтобы переселенцы из аварийного жилья не переезжали из одних трущоб в другие.

Аноним, 22-09-2023 #18[ru]

Этот панельно-ватный хлам не может стоить 150 тысяч за метр и выше. Мало того, это дерьмо просто уродует окончательно город. Подобное уродство было возведено на улице Московской. При въезде в город теперь стоят эти страшные панельные кара-ооловки, построенные по программе переселения!

Аноним, 22-09-2023 #22[ru]

Что развякались? Не нравится – не покупайте! Лепите юрты – и вперёд, в средневековье, к корням, к кизяку, сифилису и педикулёзу...

Аноним, 22-09-2023 #23[ru]

Ох, что-то мне подсказывает, ржать будут камерунцы за такой подарок как карликол. Чему может их научить дрессированная мышь? Ха-ха-ха... Как коноплю культивировать вместо бананов и ананасов... Ха-ха-ха... Карликола нужно в Антарктиду отправить, к моржам! Пущай по прорубям шныряет...

Аноним, 22-09-2023 #24[ru]

И за что так Камерун обидели?

Аноним, 23-09-2023 #27[ru]

Что за кара-педерасты? Достал уже ШКВ своими шестерками-мразями.

Аноним, 23-09-2023 #28[ru]

Чтоб из него в Камеруне местные каннибалы сварганили кара-окорочок и сожрали.

Аноним, 23-09-2023 #29[ru]

Вспомните, как во времена Кара-оола приезжала комиссия во главе со Степашиным. Ездили, смотрели строящиеся «дома» в районе пассажирского АТП. Как там понастроили, что люди жаловались, так до сих пор эта разводка продолжается. Что толку от приснопамятного визита Степашина с другими лицами? Какой толк??? Вы видите сами... Жадность и обжорство вроде смертные грехи. Но им всё простится. Свечку поставят. Попы у нас деньги любят.

Аноним, 20-09-2023 #1[ru]

«Я обещал, что остаюсь жить и работать в республике. И свое слово сдержу», – утверждает он. Сокол заявил, что остается работать в Хакасии. Снявшись по состоянию здоровья с выборов главы региона, он остался во главе списка кандидатов от «Единой России» в Верховный совет. Политик написал, что местные жители «доверили судьбу республики» ему и другим депутатам. Источники РБК говорили, что Сокол может в будущем стать спикером парламента Хакасии. Тем более ранее он уже занимал аналогичную позицию в Иркутской области.

Аноним, 20-09-2023 #2[ru]

Не знаю, готов ли хакасский губернатор Коновалов повторить судьбу Фургала, но если не готов, то ему лучше уехать. Да, у Коновалова конфликт не с Путиным, а с Кириенко, однако по нынешним временам и этого может оказаться достаточно, чтобы сесть. Причём надолго. Уделав Сокола, Коновалов унизил первого замглавы кремлевской администрации. И далеко не факт, что тот ему это простит... Кириенко – это Ковальчук, а у Ковальчука есть, как минимум, первый замдиректора ФСБ Королев, ресурсов которого хватит, чтобы сварганить любое дело.

Аноним, 21 09-2023 #3[ru]

История Тувы повторяется в Хакасии. Будет противостояние Коновалова с парламентом. Вся власть такая. Интриги и распил бюджета... ну и конечно же нескончаемая болтовня-враньё. Основные виды трудовой деятельности слуг народа. Аминь.

Аноним, 20-09-2023 #1[ru]

Пишут, что после атаки на «Минск» Россия передислоцировала три десантных корабля в Азовское море. Великая морская держава прячет свои корабли от не имеющего флота противника, да. Так вот, оказывается, для чего было нужно, чтобы Азовское море «стало внутренним морем России». Чтобы там корабли от украинцев прятать...

Аноним, 20-09-2023 #2[ru]

СВО начали для того, чтобы удерживать власть, чтобы сохранять власть подольше. СВО начинали, чтобы остановить тот процесс снижения поддержки, который начался сразу после выборов 2018 года. Он был подстёгнут пенсионной реформой, повышением пенсионного возраста и представлял собой в самом общем виде эрозию «крымского консенсуса»... Я думаю, что название отражает представление организаторов. То есть не «война народная», а действительно «специальная военная операция», нечто вроде крымской, только «больше, красивее, успешнее», с чем мы подходим триумфально к 2024 году. Но тут что-то пошло не так...

Аноним, 20-09-2023 #3[ru]

«Шойгу поблагодарил Ким Чен Ына за то, что он «вдохновил армию и народ России». Приехал диктатор нищей страны, люди в которой живут на грани голода. И «вдохновил армию и народ России»... Зазеркалье...

Аноним, 20-09-2023 #4[ru]

Ын расстреливает своих министров из зенитных пушек. Его коллега сбивает своих поваров из зенитно-ракетных комплексов. Пу нужны снаряды для пушек. Ыну – зенитно-ракетные комплексы. Эти люди созданы друг для друга!

Аноним, 20-09-2023 #6[ru]

М. Захарова просит обеспечить безопасность российским миротворцам, которые были размещены в Карабахе для обеспечения безопасности. Это всё, что нужно знать о российских миротворцах. Азербайджану они точно не нужны, а зачем они теперь Армении?

Аноним, 20-09-2023 #7[ru]

Понятно, что Путин хочет отомстить Пашиняну за многое: за цветную революцию, за самостоятельность, за ратификацию Римского статута. Но он, как всегда, не видит дальше вытянутой руки. А перспектива такова. Армения навсегда будет потеряна для России. И слава Богу.

Аноним, 21-09-2023 #8[ru]

Стыдобища и позор. Позор Шойги. Хотя ему... в глаза – всё божья роса!

Аноним, 21-09-2023 #10[ru]

Только один вопрос по-настоящему интересен: согласовал ли Путин сдачу Армении с Эрдоганом на встрече в Сочи? Если да, то в обмен на что? Или Эрдоган действует по умолчанию, ставя «младшего партнера» перед фактом?

Аноним, 22-09-2023 #13[ru]

Пишут, что всего в Крыму сбили три крылатые ракеты ВСУ: одну – штабом ЧФ в Севастополе и ещё парочку – воинской частью в Бахчисарае... И это наша новая нормальность. К этому придется привыкать, да.

Аноним, 20-09-2023 #l[ru]

Вовочка ногами поцкёт, и поулыбается, и скажет, пускай будет. Караолы мерзавцы. За вовочку 120% голосует. Пускай школа будет имени мерзавца.

Аноним, 23-09-2023 #2[ru]

Школа имени голожопого «официра».