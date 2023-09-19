    Коротко

Четыре российских региона столкнулись с обвальным падением доходов бюджета

Четыре российских региона в первом полугодии 2023 года столкнулись с двузначным падением налоговых сборов в местные бюджеты. Такие данные в докладе о состоянии финансов субъектов РФ приводят эксперты Института Гайдара.

Антирекорд по сокращению доходов поставил Ненецкий автономный округ, где сборы за 6 месяцев рухнули на 35,1%. Доходы бюджета Хакасии сократились на 27,2%; Кемеровской области, ключевого региона добычи угля в РФ, – на 21,7%. Санкт-Петербург, где находится штаб-квартира «Газпрома», потерял 13,2% доходов после того, как объемы газового экспорта в Европу упали до минимума с середины 1970-х годов.

У 26 субъектов РФ долговая нагрузка превысила 50% собственных годовых доходов, а антирекордсменом стала Удмуртия, долг которой превысил 100% годового бюджета. По итогам 2023 года 35 субъектов РФ получили дефицит бюджета, а шесть были вынуждены потратить на его покрытие практически все запасы денег на счетах. Это, в частности, республика Тыва, у которой в резервах «не осталось ничего», писали аналитики «Эксперт РА». Калмыкия, Бурятия, Карелия, Мурманская область и Чукотский автономный округ также почти все остатки направили на покрытие «дыр» в местных бюджетах.

Более 40 школьников отравились в столовой в Кызыле

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту отравления школьников в Кызыле, сообщает пресс-служба СК.По данным ведомства, госпитализированы пять школьников и сотрудник столовой. Региональное управление СК заявляет о проверке работы столовой в школе №18.

Глава Хакасии Владислав Ховалыг сообщил, что с признаками кишечной инфекции в больницу обратились 45 человек.

На сайте школы указано, что «непосредственное приготовление блюд для школьников осуществляют сотрудники ИП Куулар Алдын-кыс Куускааловна». Этот же ИП поставлял еду для делегаций Верховного Хурала Тувы, следует из документов на сайте госзакупок. Более того, Алдын-кыс Куулар некоторое время была директором кызыльского муниципального унитарного предприятия общественного питания «Школьник».

Жители Тувы угрожают забастовкой и перекрытием дорог из-за роста цен на бензин

В Кызыле обсуждают возможные акции протеста из-за резкого роста на бензин. Об этом журналистам рассказали местные жители, которые перевели сообщения в местных чатах и тувинских телеграм-каналах. В управлении МВД по Туве уже отреагировали на публикации, предупредив «об ответственности за участие в несанкционированных акциях».

«В связи с распространением в социальных сетях призывов к участию в несанкционированных акциях, МВД по Республике Тыва предупреждает, что за подобные призывы и участие в таких мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом», – сказано в заявлении ведомства в соцсетях.

В связи с чем могут готовиться акции, МВД не уточняет.

В Госдуму внесли проект постановления о прекращении полномочий депутата Сергея Сокола. Он снял свою кандидатуру с выборов главы Хакасии

Комиссия Госдумы по мандатным вопросам внесла на рассмотрение нижней палаты российского парламента проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата от фракции «Единая Россия» Сергея Сокола. Документ опубликован в базе законодательной деятельности Госдумы.

В проекте постановления говорится, что Сокол сам подал заявление о сложении депутатских полномочий. Этот вопрос Госдума рассмотрит 19 сентября – на первом заседании в осеннюю сессию, следует из документа.

В начале сентября Сокол объявил, что снимает свою кандидатуру с выборов из-за осложнений после перенесенной в июле операции. При этом он остался лидером партийного списка на выборах в Верховный совет Хакасии, на которых «Единая Россия» набрала более 36% голосов. РБК сообщал, что депутат может стать спикером Верховного совета Хакасии.

«Это предатели». Песков осудил предпринимателей, которые «пытаются за 12 сребреников вывести себя из-под санкций»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков осудил российских бизнесменов, которые заняли антироссийскую позицию, чтобы добиться снятия санкций. Слова Пескова приводит телеграм-канал «Говорит Маяк».

«Ни логику самих санкций, ни логику снятия санкций мы не понимаем. Вряд ли эту логику кто-то может объяснить в самой Европе. Вот это то, что мы понимаем однозначно. Что касается выхода из-под санкций. Ну, мы знаем, что есть предприниматели, которые скатываются на антироссийские позиции и которые пытаются за 12 сребреников вывести себя из-под санкций. Это предатели. Есть предприниматели, которые планомерно и методично отстаивают свои интересы в суде. Это право любого предпринимателя, и к нему мы относимся с уважением», – заявил Дмитрий Песков.

Представитель Кремля добавил, что санкции против предпринимателей, изъятие частной собственности российского бизнеса, посягательства на финансовые и иные активы российского бизнеса «противоречат всем законам и международному законодательству в целом».

Пашинян подтвердил, что Армения ратифицирует Римский статут о создании Международного уголовного суда. Этот суд выдал ордер на арест Путина

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Римский статут Международного уголовного суда будет ратифицирован в полном объеме, сообщает Armenpress.

«Правительство направило Римский статут в парламент, и, согласно моей позиции и позиции нашей фракции, он будет полностью ратифицирован. Это не имеет никакого отношения к отношениям Армении и России, это касается вопросов нашей безопасности», – заявил Пашинян, выступая в парламенте.

Правительство Армении направило Римский статут на ратификацию в парламент 1 сентября. Вскоре спикер парламента Ален Симонян заявил, что договор, подписанный страной в 1998 году, будет ратифицирован.

«Против нашей страны совершались и совершаются военные преступления. Нам это [ратификация] нужно, нашей стране это нужно», – цитирует «Интерфакс» слова Симоняна.

Римский статут – это договор, учреждающий Международный уголовный суд (МУС). Его подписали 137 стран, ратифицировали – больше 120.

В марте 2023 года МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Его подозревают в незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию.

8 сентября в российский МИД был вызван посол Армении в Москве Вагаршак Арутюнян. Ему было «сделано жесткое представление» в связи с «серией недружественных шагов» Армении, а именно: запуском процесса ратификации Римского статута, поездки в Киев жены премьер-министра Армении Анны Акопян с передачей гуманитарной помощи «киевскому нацистскому режиму», а также проведением на территории Армении военных учений с США.

Европарламент признал Лукашенко соучастником преступлений России в Украине

Европейский парламент принял резолюцию, в которой осудил участие режима Александра Лукашенко в «неоправданной, незаконной и неспровоцированной» военной агрессии России против Украины.

В документе говорится, что власти Беларуси поддерживают «риторику разжигания ненависти, дезинформацию и пропаганду, которые соответствуют нарративам Москвы», а также снабжают российские войска боеприпасами и техникой и предоставляют им и наемникам ЧВК Вагнера военный плацдарм на своей территории.

Кроме того, Европарламент назвал Лукашенко соучастникам незаконного вывоза 2150 детей, в том числе сирот, с оккупированных Россией территорий Украины в так называемые оздоровительные лагеря в Беларуси, где они подвергаются «русификации» и идеологической обработке.

Депутаты считают, что действия Александра Лукашенко и его режима по насильственной депортации украинских детей могут приравниваться к преступлению против человечности.

«Европарламент считает Лукашенко таким же ответственным за эти военные преступления, как Владимира Путина и Марию Львову-Белову, и поэтому призывает Международный уголовный суд рассмотреть вопрос о выдаче аналогичного международного ордера на арест Лукашенко», – говорится в тексте документа.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию, что расценивается как военное преступление.

Росгвардия начала принимать на службу бывших заключённых, воевавших в составе ЧВК Вагнера

По данным издания «Важные истории», сообщения о наборе в Росгвардию начали появляться в закрытых чатах для родственников наемников в конце лета. Несколько участниц таких групп подтвердили журналистам, что бывших заключенных, судимых за преступления небольшой и средней тяжести, действительно приглашают в Росгвардию, но «не на руководящие должности и даже не в средний офицерский состав».

Корреспондент издания подтвердил эту информацию, позвонив в отделы кадров нескольких подразделений Росгвардии под видом бывшего наемника ЧВК Вагнера со снятой судимостью. От сотрудников отдела кадров журналист узнал, что бывшие заключенные из группировки Евгения Пригожина действительно могут попасть на службу в Росгвардию, но все зависит от характера совершенного ими преступления и того, как давно потенциальный кандидат попал в колонию.

«Ротация не предусмотрена». В Госдуме заявили, что мобилизованные покинут зону боевых действий только после окончания СВО

Мобилизованные россияне покинут зону боевых действий только после того, как завершится «специальная военная операция» в Украине. Об этом сказал «Ленте.ру» председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Они вернутся домой после завершения специальной военной операции. Ротация никакая не предусмотрена. Им положен отпуск за каждые шесть прослуженных месяцев, они сейчас в эти отпуска и ходят», – сказал Картаполов.

Еще 9 сентября Картаполов говорил, что в России не нужна новая мобилизация для ротации военнослужащих, так как для этого будут задействовать контрактников.

«Для этого их и набирают. Их уже набрали гораздо больше, чем 200 тысяч, за счет них и будет идти ротация. В рамках частичной мобилизации было набрано 300 тысяч человек. На сегодня более 200 тысяч военнослужащих по контракту только за этот год, поэтому практически один к одному к концу года будет, а может быть и больше», – заявил Картаполов неделю назад.

В середине июня президент России Владимир Путин заявил, что закон не предусматривает конкретных сроков ротации мобилизованных. По его словам, сроки возвращения мобилизованных будут определены в зависимости от ситуации. Он отметил, что «когда-то надо постепенно людей будет возвращать домой».

Мобилизация в России началась в конце сентября 2022 года и, согласно заявлениям российских властей, закончилась в начале ноября. Но президент РФ Владимир Путин не подписывал указ о ее завершении.

По информации источников, российские провластные СМИ получили от администрации президента РФ «настоятельную просьбу» как можно меньше освещать слухи о второй волне мобилизации. Отмечается, что просьба АП в том числе касается заявлений главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова.