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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2023 год / № 35, 19 сентября / По какому блату школе присвоили имя одиозного деятеля?
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№35, 19 сентября 2023 года.
    Факты, аналитика, суждения

По какому блату школе присвоили имя одиозного деятеля?

По какому блату школе присвоили имя одиозного деятеля?

Прокурору г. Кызыла
П.А. Нассу

ЗАПРОС

Уважаемый Павел Андреевич!

В газете «РИСК» №33 на стр. 16 опубликована статья под названием «Кызылская школа как мемориал криминальному депутату», в которой, в частности, сообщается «о присвоении школе №12 г.Кызыла имени воина-интернационалиста Юрия Кара-оола». Ни для кого не секрет, что данный депутат является неоднозначной фигурой.

К примеру, о нём в СМИ сообщали, как он в голом виде (в одних носках), но с пистолетом бегал по парламенту, пугая находящихся там людей. И он ни разу такое сообщение не обжаловал ни в суде, ни публично. Не является тайной, что в жизни он наводил животный страх на всех оппонентов и не стеснялся в выборе средств для своей мести. А теперь ученикам школы №12 придётся учиться под именем такого человека. В связи с этим публикация о присвоении школе его имени получила широкий резонанс как в Кызыле, так и в республике в целом.

Кроме того, в публикации сообщается, что при присвоении образовательной организации его имени был нарушен установленный порядок подобных действий.

Учитывая, что данная публикация вызвала большой негативный отклик, а также в ней указано на нарушение установленного законом порядка присвоения имени учебным заведениям, прошу провести проверку указанного факта и в случае его подтверждения принять к нарушителям закона меры прокурорского реагирования.

О результатах проверки и принятых по её итогам мерах прошу сообщить в редакцию газеты «РИСК» по адресу: г.Кызыл, ул. Интернациональная, 115, тел. 66-7-66.

Копию публикации в газете со статьёй прилагаю.

С уважением, и.о. гл. редактора С.С. Конвиз.

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Остальные материалы номера 35:
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» Перспективы для Тувы: что день грядущий нам готовит? (№14, 11 апреля)
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