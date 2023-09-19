По какому блату школе присвоили имя одиозного деятеля?

Прокурору г. Кызыла

П.А. Нассу

ЗАПРОС

Уважаемый Павел Андреевич!

В газете «РИСК» №33 на стр. 16 опубликована статья под названием «Кызылская школа как мемориал криминальному депутату», в которой, в частности, сообщается «о присвоении школе №12 г.Кызыла имени воина-интернационалиста Юрия Кара-оола». Ни для кого не секрет, что данный депутат является неоднозначной фигурой.

К примеру, о нём в СМИ сообщали, как он в голом виде (в одних носках), но с пистолетом бегал по парламенту, пугая находящихся там людей. И он ни разу такое сообщение не обжаловал ни в суде, ни публично. Не является тайной, что в жизни он наводил животный страх на всех оппонентов и не стеснялся в выборе средств для своей мести. А теперь ученикам школы №12 придётся учиться под именем такого человека. В связи с этим публикация о присвоении школе его имени получила широкий резонанс как в Кызыле, так и в республике в целом.

Кроме того, в публикации сообщается, что при присвоении образовательной организации его имени был нарушен установленный порядок подобных действий.

Учитывая, что данная публикация вызвала большой негативный отклик, а также в ней указано на нарушение установленного законом порядка присвоения имени учебным заведениям, прошу провести проверку указанного факта и в случае его подтверждения принять к нарушителям закона меры прокурорского реагирования.

О результатах проверки и принятых по её итогам мерах прошу сообщить в редакцию газеты «РИСК» по адресу: г.Кызыл, ул. Интернациональная, 115, тел. 66-7-66.

Копию публикации в газете со статьёй прилагаю.

С уважением, и.о. гл. редактора С.С. Конвиз.