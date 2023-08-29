Преступность во властных коридорах Тувы

Казалось бы, причём тут Шолбан Кара-оол?

В Республике Тыва по российским меркам очень высокая преступность. Причём порой попадаются на совершении преступлений не только рецидивисты или простые граждане, решающие свои проблемы преступным путём, но и граждане при погонах и должностях. У всех на виду работники налоговых служб Тувы, которые последовательно, сменяя друг друга, крадут из бюджета средства налога на добавленную стоимость (НДС). Получается так: одних судят, дают им сроки, и на их место приходят другие и совершают тоже самое.

ВЯЛОТЕКУЩЕЕ РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ВЫСШИХ ЧИНОВНИКОВ ТУВЫ

В Кызылском городском суде в настоящее время рассматривается уголовное дело, возбуждённое в отношении заместителя министра финансов, министра экономики и министра юстиции республики, которые, сговорившись, украли 25 млн. рублей, выделенных на организацию голосования по изменению Конституции страны.

Как известно, избирательная комиссия Тувы направила в ЦИК России протоколы итогов голосования, полностью соответствующие запросу Кремля. ИК Тувы отчиталась, что явка избирателей на голосование по вопросу о внесении поправок в Конституцию РФ в Туве превысила 90%. Из них якобы 97% дружно поддержали поправки в основной закон страны. Таким образом, покупать голоса избирателей не пришлось – всё провернула Избирательная комиссия Тувы под водительством О.Фортуны. А деньги, предназначенные для организации голосования, по версии следствия, присвоили и поделили между собой министр юстиции республики – зампред правительства Аяс Оюн, министр экономики Елена Каратаева и заместитель министра финансов Урана Даваа.

Относительно несложное уголовное дело почему-то откровенно «буксует» и очень медленно движется к своей развязке. Все фигуранты дела давно свыклись с ролями подсудимых и ведут себя так, как будто это не первый судебный процесс в их жизни.

ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ ТУВЫ СЯДЕТ ЗА ВОРОВСТВО

Тем временем в Абакане Республики Хакасия в суде закончилось рассмотрение другого уголовного дела по факту преступления, совершённого в Туве. На сей раз уголовное дело также имеет отношение к Конституции. Только не Российской, а Тувинской. Там судили банду жуликов из четырёх человек под предводительством председателя Конституционного суда Республики Тыва Аяса Плоткаевича Саая за хищение 1,4 млн. рублей, выделенных Конституционному суду Тувы из бюджета республики на проведение некой научно-практической конференции.

На скамье подсудимых оказались бывший председатель Конституционного суда Республики Тыва Аяс Саая, а также трое его подчинённых – Монге-Байыр Ондар, Эдуард Чикашов и Сырга Ондар. В зависимости от роли каждого, они обвинялись в присвоении и пособничестве в присвоении более 1,4 млн. руб., а также в фальсификации документов. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ.

По данным следствия, бывший председатель суда присваивал деньги, а чтобы скрыть хищения, работники финансово-экономического и организационного отделов Конституционного суда Тувы готовили фиктивные отчёты. Само дело длилось девять лет. Оставался один год для истечения сроков давности по делу. Экс-судья и двое его помощников свою вину отрицают, ещё один признал вину частично.

Дело в том, что ранее большинство судейского сообщества Тувы дружно встало на защиту судейских жуликов и не дало согласия на привлечение А.Саая к уголовной ответственности, посчитав его «проступок» незначительным. В связи с этим в дело был вынужден вмешаться руководитель СКР Александр Бастрыкин. И Верховный суд РФ по его протесту «подправил» решение своих тувинских коллег и разрешил привлечь Аяса Саая к уголовной ответственности.

В целях обеспечения объективного судейства при рассмотрении дела в предусмотренный законом срок было принято решение направить уголовное дело в Хакасию. Там оно успешно «забуксовало» в связи с очень грамотно организованным саботажем со стороны подсудимых и их адвокатов. Они то по очереди болели и представляли справки, то у адвокатов случались «накладки» с участием в других судебных процессах. Так что полгода суд никак не мог начать разбирательство. В конце концов, у судьи кончилось терпение. И она, проведя проверку, установила злоупотребление правом и неуважение к суду со стороны подсудимого и заменила главному подсудимому А.Саая меру пресечения с подписки о невыезде на содержание под стражей в СИЗО. Следом отстранила от участия в деле адвокатов, заменив их на защитников по назначению. И дело сразу же начало быстро продвигаться к своему финалу.

В итоге уже 25 августа был оглашён приговор. Прибывшему из СИЗО в сопровождении конвоя экс-председателю Конституционного суда Тувы Аясу Плоткаевичу Саая суд определил наказание в виде трёх лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и возмещения материального вреда в сумме 800 тысяч рублей. Остальные подсудимые, сотрудники Конституционного суда, оправданы судом, который пришёл к выводу, что работники Конституционного суда просто исполняли указания своего начальника и лично для себя не имели от этого никакой выгоды. Прокуратура заявила, что обжалует приговор, который им показался чересчур либеральным.

КАК УЙТИ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: МАСТЕР-КЛАСС ОТ ОБОРОТНЕЙ В ПОГОНАХ

В это время в Кызылском городском суде заканчивается рассмотрение другого, ещё более резонансного дела, по которому на скамье подсудимых находятся бывший начальник уголовного розыска г.Кызыла подполковник милиции Орлан Доржуколович Сарыг-Донгак и его подчинённый сотрудник УР ГУВД Алим Кенден.

Из соображения этики я не стану вдаваться в подробности совершения ими преступления. Оно состоит в том, что, по версии следствия Сарыг-Донгак, используя своё служебное положение, из чувства личной неприязни 7 марта 2008 года сначала приказал своим подчинённым доставить потерпевшего в здание ГУВД, а затем при содействии трёх сотрудников УР ГУВД вывез на служебном автомобиле потерпевшего Махмутова за город. Там его избил, опустил, закованного в наручники, в ранее вырытый котлован, поставил на колени, а затем облил бензином и сжёг заживо. Его подчинённый Кенден добил потерпевшего молотком, поскольку тот от боли сильно кричал, что могли услышать посторонние. Затем Сарыг-Донгак, пользуясь своим служебным положением начальника уголовного розыска, пустил следствие по уголовному делу по ложному следу, в связи с чем следствию удалось раскрыть преступление только через 12 лет. И то только потому, что Сарыг-Донгак, не доверяя своим подчинённым, решил «зачистить» следы преступления, ликвидировав соучастника и свидетелей страшного происшествия.

Но в этой истории самым показательным является то, с какой настойчивостью, изворотливостью и последовательностью организатор преступления пытается во что бы то ни стало уйти от ответственности за совершённое злодеяние. Судите сами.

Следствие установило, что Сарыг-Донгак организовал преступление и лично сам облил бензином и поджёг жертву. А затем приказал подчинённым забросать его тело ветошью, мусором и старыми покрышками, облить остатками бензина и сжечь. Потом он приказал подчинённому Кендену составить и подать на его имя ложный рапорт о том, что Махмутов якобы вечером 7 марта сбежал от него в здании ГУВД Кызыла, когда его конвоировали в туалет. После этого Сарыг-Донгак организовал розыск Махмутова, зная о том, что он сам с помощью своих подчинённых облил бензином и заживо сжёг его в котловане на пустыре за городом, а его подчинённый Кенден добил жертву молотком. Своим подчинённым подельникам приказал молчать и никому ничего не говорить о случившемся.

В ходе судебного разбирательства у Сарыг-Донгака и его защитников родился замысел сбить с толку суд и повести его по ложному следу. Вот тогда адвокатами Сарыг-Донгака был разработан план защиты подсудимого, в соответствии с которым якобы не Сарыг-Донгак, а его подчинённый Кенден убил Махмутова. И не молотком, а выстрелом из табельного оружия Кендена – пистолета Макарова. Дело осталось за малым – уговорить Кендена взять вину Сарыг-Донгака на себя, чтобы подтвердить версию, что он убил Махмутова выстрелом из пистолета.

Удивительно, но это Сарыг-Донгаку удалось! Где-то посреди судебного следствия у подсудимого Кенден «вдруг» проснулась совесть, и он заявил суду, что ранее оговорил своего начальника и на самом деле он застрелил Махмутова из своего табельного пистолета. «Ложные» показания на следствии он давал потому, что сотрудники правоохранительных органов его спаивали во время следствия и заставляли, не читая, подписывать протоколы допросов. А адвокат Зайцева, как заявил подсудимый, незаконно влезла в уголовное дело в качестве его защитника по назначению и действовала вопреки его интересов, в связи с чем впоследствии решением Адвокатской палаты Республики Тыва была лишена статуса адвоката. Ну, а с самого Кендена чего спросишь – он отъявленный безвольный алкоголик, который совершил преступление в состоянии аффекта, не отдавая себе отчёта в содеянном.

Вот и получилось очень складно: Сарыг-Донгак совершил небольшое преступление, срок наказания за которое уже давно истёк, а преступление совершил его подчинённый, с которого «взятки гладки» в связи с его невменяемостью. Остальные двое сотрудников УР ГУВД г.Кызыла вообще по делу проходят в качестве свидетелей. Так что труп есть, преступление налицо, а отвечать за него вроде как и некому.

В подтверждение этой версии один из свидетелей преступления оперативник Ондар вдруг приехал из Питера и дал суду новые показания. Оказалось, что его тоже заставили давать показания на Сарыг-Донгака, хотя на самом деле преступление совершил Кенден. И убил он жертву не молотком, а выстрелом из пистолета. Как пояснил свидетель, его тоже «замучила совесть» из-за того, что он оговорил своего бывшего начальника. Кроме этого, он также оговорил Сарыг-Донгака в том, что тот предлагал «убрать» Кендена, как слабое звено, поскольку тот слаб духом и может их всех сдать. А также неправда заключается в том, что Сарыг-Донгак пытался ликвидировать его самого, когда вывез на своей машине ночью в расположение гаражного общества за городом.

Красота! Адвокаты преступников сработали на «отлично»! Путём раздувания скандала вокруг адвоката Зайцевой им удалось заменить её на двух адвокатов по соглашению, которые начали строить убедительную версию о том, что их подзащитный – убийца, а Сарыг-Донгак – случайный человек в этой истории. При этом суд так и не смог узнать, откуда у нищего алкоголика Кендена вдруг, ни с того ни с сего, появились полмиллиона на оплату услуг защитников по соглашению.

Но это только на первый взгляд. Обвинение провело большую кропотливую работу, чтобы разрушить придуманный защитниками ложный сценарий преступления.

КАК ВЫВЕСТИ ПРЕСТУПНИКА НА «ЧИСТУЮ ВОДУ»

Начну с того, что адвокат Зайцева в суде доказала, что вошла в уголовное дело в качестве защитника Кендена законно. А решение Адвокатской палаты о лишении её статуса адвоката признано нелегетимным. Осталось только выяснить, кто оплатил Совету Адвокатской палаты её отстранение от дела, чтобы появилась возможность назначить других защитников, которые будут в суде защищать интересы не своего подзащитного Кендена, а Сарыг-Донгака.

Вызванный на повторный допрос свидетель Ондар под угрозой уголовной ответственности за дачу ложных показаний «вдруг» дал суду показания о том, что в тот злополучный вечер никого пистолета в руках Кендена он «не помнит», зато хорошо помнит железный молоток, которым Кенден несколько раз ударил жертву по голове. Правда, толком объяснить причину дачи недостоверных показаний на предыдущем судебном заседании он не смог.

К тому же следователь, адвокат, оперативники и эксперты дали суду показания о том, что Кенден никогда не участвовал в следственных действиях в нетрезвом состоянии, отлично владеет русским языком и хорошо осознаёт случившееся.

Также эксперт с огромным опытом работы Трисницкий, проводивший экспертизу в 2008 году и обнаруживший свинцовый след в черепе жертвы, пояснил суду, что пуля от пистолета не могла оставить свинцовый след, поскольку она оболочена медью. Но медного следа в черепе жертвы обнаружено не было. Он пришёл к выводу о пулевом ранении жертвы ошибочно, поскольку следователь и оперативники ввели его в заблуждение относительно события и места преступления. Кроме того, он объяснил отклонения кортикальных пластин черепа тем, что температура горения была более 1000 градусов, поэтому эти пластинки разогнулись как вовнутрь, так и наружу.

К этому можно добавить только одно: когда эксперт Трисницкий проводил экспертизу в 2008 году, то подсудимый Сарыг-Донгак исполнял обязанности начальника уголовного розыска г.Кызыла. И в силу своей должности имел возможность влиять на выводы эксперта, предоставляя ему неверные данные.

Обратим особое внимание ещё на одно обстоятельство. Начальник УР ГУВД Кызыла Сарыг-Донгак, достоверно зная, что он и его подчинённые 7 марта 2008 года убили Махмутова, вводил в заблуждение мать убитого и других сотрудников уголовного розыска, руководство ГУВД и МВД РТ относительно обстоятельств гибели Махмутова. Он сознательно вёл следствие по ложному следу, надеясь, что со временем это событие уйдёт в прошлое, а улики потеряют свою силу.

ИСТОКИ ПРЕСТУПНОСТИ В ТУВЕ

Я включил в криминальный обзор три разных уголовных дела. Да, они совсем не похожи одно на другое. Но их объединяет то, что совершены они людьми, близкими к экс-главе республики Шолбану Кара-оолу.

Председатель Конституционного суда Саая является близким другом экс-главы. Именно Кара-оол проталкивал его кандидатуру в кресло председателя КС. Именно Кара-оол как глава правительства выделял КС огромные суммы на мероприятия, которые заведомо не имели никакого смысла.

Зампред правительства Оюн, министр Каратаева и замминистра Даваа, которых обвиняют в краже бюджетных средств, назначались на свои министерские должности самим Кара-оолом.

И даже начальник уголовного розыска Сарыг-Донгак был «приближённым к телу» экс-главы. Они до некоторых пор были большими друзьями, потому вероятный убийца Сарыг-Донгак признавался «самым вежливым милиционером». А когда Кара-оол создал Совет отцов республики, он с подачи экс-главы его возглавил.

В связи с этим напрашивается простая мысль, что вся это чиновно-правоохранительная преступность в республике взращивалась главной семейкой республики. Один из братьев – Леонид Кара-оол – был пойман чекистами края с поличным в аэропорту Красноярска с чемоданом наркоты, был осужден и мотал срок на зоне. Сам Кара-оол ещё до того, как стать главой, в пьяной драке с участием замминистра внутренних дел Тувы Байкара, замначальника Наркодури РТ Пиренгиле и криминальным бизнесменом Иргитом выбили глаз охраннику боулинг-клуба «Страйк» Иванову и при этом каким-то чудом остались безнаказанными.

Вот такая невесёлая криминальная явь нашей повседневной жизни.

Я ещё вернусь к этой теме.

Кондрат Пчёлкин