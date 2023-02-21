Чем дальше в тыл, тем толще рожи коррупционеров

ЗАПРОС

Прокурору Республики Тыва

Дябкину С.Н.

Уважаемый Сергей Николаевич!

Россия переживает сложный период своей жизни, связанный с осуществлением специальной военной операции (СВО) в Украине. Страна переходит на военные рельсы. В связи с этим руководством страны предпринимаются экстренные антикризисные меры для исполнения работ в рамках осуществления государственных нужд. Органы власти на местах получают дополнительные полномочия для решения задач, связанных с СВО. Однако не все губернаторы добросовестно пользуются дополнительными полномочиями в интересах государства и общества. Так, к примеру, пользуясь антикризисными мерами, Правительством Республики Тыва принято постановление от 18 марта 2022 г. №119 «О случаях осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных и (или) муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) и порядке их осуществления». Данным Постановлением предусмотрено, что проводится заседание комиссии по определению единственного поставщика в условиях необходимости защиты национальных интересов Российской Федерации в связи с недружественными действиями иностранных государств и международных организаций.

Да, действительно, антикризисные меры порой бывают необходимы и целесообразны, учитывая нынешнюю ситуацию. Данная норма закона применяется для повышения устойчивости российской экономики в условиях санкций. Так, к примеру, для поддержания отечественного производителя ООО «Автомобильный завод «ГАЗ» утверждено Распоряжение Правительства Российской Федерации от 02.12.2022 г. № 3713-р на оснащение 85 субъектов РФ 937 автомобилями скорой медицинской помощи на сумму 2,936 млрд. рублей. Однако нередки случаи, когда региональные власти злоупотребляют своими полномочиями, когда используют данное право там, где это не продиктовано нуждами СВО.

К примеру, такая практика стала в Туве нормой при определении единственного исполнителя при распределении государственных заказов в строительной отрасли. Министерство строительства Республики Тыва использует подобную лазейку во всех строительных закупках, чтобы иметь возможность отдавать все контракты своим подрядчикам. И нередко – за определённые откаты. Таким примером является госзаказ на «Устройство въездной стелы в Пий-Хемский кожуун» (Постановление Правительства РТ от 31.03.2022 г. № 159, сумма 2 млн. руб.). Вряд ли такой заказ имеет отношение к обороноспособности нашей страны и необходимости защиты национальных интересов Российской Федерации. Другой такой же пример: «Оформление фасада здания администрации Сут-Хольского кожууна» (ППРТ от 31.03.2022г. № 159, сумма 2 млн. руб.). Вряд ли на проведение таких работ могут повлиять недружественные действия иностранных государств или международных организаций.

Кроме того, постановлением правительства Республики Тыва №119 не предусмотрен порядок отбора кандидатов, извещения о проведении закупок находятся под большим секретом и нигде не размещаются. Таким образом, о заключении контракта узнает узкий круг лиц, имеющий коррупционные связи с чиновниками правительства РТ. Это приводит к тому, что государственные заказы раздаются без соблюдения предусмотренных действующим законодательством конкурсных процедур по максимальной стартовой цене и подрядчикам, которые часто не имеют профессионального навыка для исполнения таких работ.

Как становится понятно всем заинтересованным лицам, данное постановление предоставляет региональным властям возможность привлечения исполнителя без проведения торгов, что привело к дискриминации, отсутствию равноправия, справедливости, необоснованному ограничению конкуренции, а также не позволяет говорить об эффективном расходовании денежных средств.

Только за 2022 год ведомственными учреждениями и органами исполнительной власти Правительства Республики Тыва законтрактованы более 300 объектов капитального строительства на сумму 13 млрд. рублей. Правительством РТ приняты более 86 постановлений на заключение контрактов с единственными поставщиками без проведения тендеров на общую сумму 11,7 млрд. рублей, что составляет 90% строительных закупок (дороги, строительство, капитальный ремонт, благоустройство территорий, текущий ремонт зданий и т.д.).

Таким образом, сторонние наблюдатели и участники видят, что, отдавая в отдельных случаях предпочтение на осуществление закупки у единственного поставщика, заказчик должен иметь разумные и объективные причины. Он должен чётко объяснить, что применение конкурентных процедур является неэффективным. Например, в случае, если товарный рынок ограничен или цены на объект закупки колеблются в узком диапазоне. Или в значительной степени лишают заказчика того результата, которого он намеревался достичь, планируя закупку (осуществление срочного размещения заказа, закупка на товарном рынке, где преобладает недобросовестная конкуренция).

В ином случае выбор данного неконкурентного способа размещения заказа представляет собою злоупотребление правом, намеренное уклонение от конкурентных процедур вопреки принципам осуществления закупок, а также целям правового регулирования в данной сфере, что не согласуется с Определением Верховного Суда Российской Федерации от 16.09.2021 N306-ЭС21-11589.

В нашем случае все основания неконкурентной закупки не имеют под собой обоснований, поскольку для закупки со стороны государства у единственного поставщика должны иметься объективные причины. Например, срочность или низкоконкурентный рынок услуг. Заказчик должен обосновать, что договор может исполнить лишь конкретный поставщик. Иначе такие действия властей являются злоупотреблением правом. Допускать закупки у единственного поставщика на конкурентном рынке без ограничений незаконно. Особенно в условиях, когда государственный заказ составляет основу хозяйственной деятельности в регионе. Кроме всего этого, бесконтрольная необоснованная монополизация рынка, в том числе строительного, ведёт к разрушению отрасли и деградации предприятий, которые оказались за бортом хозяйственной деятельности.

Учитывая вышесказанное, прошу провести проверку обоснованности распределения государственного заказа без соблюдения конкурсных процедур у единственного поставщика в 2022 году и в начале 2023 года. И при подтверждении факта отсутствия публичности в доведения планируемых работ до потенциальных исполнителей и раздачи госзаказов единственному исполнителю без достаточных оснований игнорирования антимонопольного законодательства прошу принять к виновным меры прокурорского реагирования.

Об итогах проверки и принятых мерах прошу проинформировать редакцию газеты «РИСК» по адресу: г. Кызыл, ул. Интернациональная, 115, тел. 66-7-66.

С уважением, гл. редактор Л.Ф. Петров.