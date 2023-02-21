    Перекрёсток мнений

Аноним, 15-02-2023 #1[ru]

Слушая Путина, который рассуждал на днях о многосторонней пользе ухода западных брендов из России, я вдруг осознал, что мы до последнего времени совершенно неправильно трактовали экономическую историю цивилизации. Если посмотреть на нее под предложенным российским лидером углом зрения, то наибольшими возможностями для развития и самыми радужными перспективами в экономическом смысле обладают изолированные племена аборигенов Амазонии и пигмеев экваториальной Африки, у которых сохраняется максимальный из возможных потенциал для импортозамещения.

Аноним, 15-02-2023 #2[ru]

Путин: в странах Запада отменяют выступления российских музыкантов, артистов! Театр «Современник» отменяет спектакли с Ахеджаковой. Сосед заходил, спрашивал: в какой из стран Запада находится театр «Современник»?

Аноним, 15-02-2023 #3[ru]

Зима заканчивается через 2 недели. Хранилища газа в Германии заполнены на 73%. Цены на газ в Европе упали с прошлого лета в 6 раз. А вот «Газпром» засекретил данные добычи и экспорта. Вопрос: кого переиграл Путин?

Аноним, 15-02-2023 #6[ru]

«Защита прав и свобод граждан – залог развития России как правового демократического государства». Такое заявление Путин сделал на ежегодном совещании судей арбитражных и военных судов, а также судов общей юрисдикции. В России разговор о «законности» – это, как марш Мендельсона при групповом изнасиловании.

Аноним, 15-02-2023 #1[ru]

«Российские войска могут дойти до Киева и забрать его, если будет приказ президента», заявил Кадыров. Небось, не далее, чем за 3 дня?

Аноним, 15-02-2023 #1[ru]

Через Богусоватаптар отмывают деньги, что тут гадать. Это и ежу понятно. Главный куратор там – гер Брокерт.

Аноним, 15-02-2023 #5[ru]

Они научились выживать в этой навозной куче. Они знают: куда, кому и сколько занести. Они научились обходить законы и имеют с этого неплохой навар. Они даже гордятся этим. «Ты просто не умеешь жить», – снисходительно говорят они. А я не хочу так жить...

Аноним, 16-02-2023 #7[ru]

Тыва – это самый отсталый регион во всех смыслах этого слова. Благодаря таким правителям, здесь процветают лишь воровство и коррупция.

Аноним, 16-02-2023 #10[ru]

Долго еще будет аукаться вся эта Суртаевщина?

Аноним, 16-02-2023 #11[ru]

Анониму №8: а отчего он, народ Тывы, беднейший в стране? ОТЧЕГО??? Не оттого ль, что каракарлы, бичелдеи, хованыки, иргиты, лопсаны и шобла чиновников-воров всех мастей со всех волостей обворовывает этот самый народ по полной? Что, не так?? Обворовывает и не боится это делать! Очень похоже, что все эти надзорные органы (ха-ха-ха...) в теме и в доле. А беднейший народ сопли жуёт и боярышником запивает. А ведь всё это безобразие происходит под чутким патронажем Шойгу. Что не так, уважаемый Аноним №8???

Аноним, 16-02-2023 #12[ru]

Воровство кошельков и смартфонов – это же как не подфартило Фортуне? Пацан к успеху шел...

Аноним, 16-02-2023 #13[ru]

То, что сейчас в Туве строят дерьмово, это в первую очередь заслуга КШВ. Собственный стройкомплекс угробили, приглашая засаянских прохиндеев. Вот и получается то, что имеем. Отставание на десятки лет.

Аноним, 17-02-2023 #16[ru]

Кара-оол всегда говорил, что в Туве нет строителей. И что таких, как Кыргыс, надо гнать в шею!

Аноним, 17-02-2023 #17[ru]

Еще вчера Богусов сверлил скважины, а теперь – «специализированный застройщик». Вот и пример: на все руки мастер оказывается и жнец и на дуде игрец. Ну а потом – трындец...

Аноним, 15-02-2023 #1[ru]

Депутат от «Единой России» Эчис-Балдир Нурзат охотился в районе села Нарын и застрелил человека. ОХОТНИКИ ИСПОЛЬЗОВАЛИ ТЕПЛОВИЗОРЫ. Когда вся страна собирает с миру по нитке в том числе на тепловизоры, депутаты от «Единой России» в тувинском парламенте просто используют их на охоте...

Аноним, 15-02-2023 #2[ru]

«Избитые мобилизованные из Тувы не покалечены – успокоил Шолбан Кара-оол» – мобилизованные думали, что их повезли в какой-то санаторий побухать, отдохнуть у костра под гитару. А их почему-то послали на убой. А тех, кто не согласен – избили. Что тут сказать? Добро пожаловать в Россию! Хотя бы перед смертью прозреют.

Аноним, 15-02-2023 #4[ru]

А почему этот бравый депутат Единой России, состоящий в «боевом братстве» Кара-оолов, охотится на людей в Туве, а не в Украине? Здесь безопасный полигон для тренировки, что ли? Или у него лицензия на отстрел людей действует только в Туве?

Аноним, 15-02-2023 #7[ru]

Я смотрю на все эти многочисленные видеообращения жён, матерей, сестёр мобилизованных к доброму, справедливому президенту в Москву, и у меня только один вопрос – ПОЧЕМУ НЕ НА КОЛЕНЯХ, ХОЛОПЫ?!! https://t.me/theShulz/2809

Аноним, 15-02-2023 #8[ru]

«...подозреваемый во время охоты, увидев через тепловизор огнестрельного ружья марки «Егерь ВПО-114» объект и приняв его за животное, произвел выстрел...» Смелый депутат «Единой России» может воевать только с безоружной «дичью», которая не выстрелит в ответ. Дайте ему медальку за это, раз уж сажать не собираетесь!

Аноним, 15-02-2023 #9[ru]

Митрополит Екатеринбургский Евгений объяснил, откуда у патриарха Кирилла дорогие авто, роскошные часы и охрана. Дело в том, что патриарх – «великий господин и отец» для многих людей, так что они дарят ему подарки.

Аноним, 15-02-2023 #10[ru]

Весеннее обострение в СовФеде началось раньше времени: сенатор Евгений Савченко устроил клоунаду и предложил запретить англоязычную музыку в общественных местах, потому что слушающие иностранцев, сами того не замечая, становятся иноагентами. Ну-да, ну-да: сегодня ты играешь джаз, а завтра Родину продашь?

Аноним, 16-02-2023 #14[ru]

«Всего лишь убил человека» – депутата, случайно застрелившего на охоте человека в Эрзинском районе, пока не собираются исключать из партии. Об этом рассказали Daily Storm в высшем совете «Единой России». Член комиссии по этике Александр Карелин отметил, что такое решение будет приниматься после окончания следствия.

Аноним, 15-02-2023 #2[ru]

Некий эксперт в эфире пропагандонов решил заявить о настоящих целях войны. Оказывается, что Россия вошла в Украину, потому что иначе в РФ все стали бы геями или вовсе сменили бы пол.

Аноним, 15-02-2023 #4[ru]

Допустим (ну, всего на минуту!), что путинские войска каким-то чудом займут всю территорию Украины, разрушат все города, сёла, малые хуторки, истребят всех украинцев. И что? Что россияне будут делать с этой сбывшейся мечтой больных идиотов?

Аноним, 15-02-2023 #5[ru]

Рано или поздно, но придёт осознание того, что убивали и умирали НИ ЗА ЧТО. Это и будет вам расплатой за то, что с песнями и плясками провожали сыновей убивать невинных.

Аноним, 15-02-2023 #6[ru]

По всем приметам Россия вступает в «эру отмены всяких законов и приличий». Репрессированы или мобилизованы могут быть не только подданые, но и все, кто попадется «под руку». По сути – это конвульсии. Все объяснимо: несмотря на пропагандистский «треск» в эфирах – положение отчаянное. Народу пока еще удается морочить голову, но сам Кремль уже осознает ужас ситуации. Нет ни побед, ни продвижений. СВО всецело рулит Залужный. Запах военного позора чувствует даже российская глубинка. Информационная война проиграна во всем мире. Отчетливо запахло ЗЭКовским беспределом. Органы госвласти напуганы и бездарны.

Аноним, 15-02-2023 #8[ru]

Газманов ответил в эфире «Комсомольской правды», почему его старший сын Родион не идёт на передовую. Ответ убил: его сын, оказывается, поёт. И таким образом сражается. Впрочем, как и сам Газманов. Мобилизованные, всё просто: начинайте петь!

Аноним, 15-02-2023 #9[ru]

Олег Газманов заявил, что его сын не идет воевать добровольцем, потому что «поёт, не служил и не имеет навыков». Как показала практика, чтобы стать удобрением в украинской земле, навыки вовсе и не нужны. И удобрение при этом даже может петь – никто ему этого не запрещает!

Аноним, 15-02-2023 #10[ru]

Пока папка на радость патриотической биомассе призывает бомбить загнивающий Запад ядеркой и ратует за традиционные ценности, сын Соловьёва Даниил живёт в Лондоне и хвастается стильным макияжем и маникюром. Пойти воевать за Россиюшку и гнить в окопе с плебсом из Сибири и Дальнего Востока ему не позволяют ноготки.

Аноним, 15-02-2023 #13[ru]

#3, у России теперь только два союзника – швабра и кувалда.

Аноним, 15-02-2023 #15[ru]

У России есть два основных социальных «энергетических» состояния: «в завязке» и «в развязке». «В завязке» Россия спит, «в развязке» – буйствует. На перевале второго года СВО Россия начала «развязываться»... Собственно, настоящий трэш поэтому еще, скорее всего, только впереди. И это несмотря на то, что в целом, с чисто внешней стороны, все выглядит для Кремля безоблачно.

Аноним, 15-02-2023 #19[ru]

Министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что до 97% ВС РФ привлечено к боевым действиям против Украины. При этом боевой потенциал российской армии уменьшился примерно на 40%... При этом российская тактика деградировала до уровня атак живыми волнами, её успехи измеряются метрами. А уровень выбывания живой силы и общего истощения армии напоминает о Первой мировой войне.

Аноним, 16-02-2023 #26[ru]

Продолжение №10: Британский таблоид The Sun публикует новые подробности о лондонской жизни 21-летнего сына пропагандиста Владимира Соловьева. Журналисты сообщают, что Даниил был замечен в известном гей-клубе Лондона, а также на оргии, куда участники вечеринки уехали после.

Аноним, 17-02-2023 #27[ru]

Детский омбудсмен поблагодарила президента за возможность усыновить 15-летнего мальчика из Мариуполя. Они пришли в эту страну, разрушили дом ребёнка и убили его родителей. А потом из этого сделали шоу с усыновлением. https://t.me/KremlCirk/4244

Аноним, 17-02-2023 #29[ru]

#26 «Даниил был замечен в известном гей-клубе Лондона» – не так страшен сын-гей, как отец-пидер.

Аноним, 17-02-2023 #30[ru]

Соловьёв, Газманов, Песков и прочие клоуны. Скажите простые и честные слова: мы не хотим, чтобы убили наших детей! И мы вас поймём. Мы тоже не хотим, чтобы наших детей убили. Только, в отличие от вас, мы ещё хотим, чтобы и других детей, отцов, матерей не убивали.

Аноним, 17-02-2023 #31[ru]

Цена жизни: https://t.me/chtddd/60797 В Туве матери погибшего мобилизованного вручили мешок пельменей. Подарок чиновники приурочили к Новому году, который местные празднуют 17 февраля. Тува при этом остаётся самым бедным регионом страны. Роскошно!

Аноним, 17-02-2023 #33[ru]

№31 – так выглядит акция «Лепи добро»: многодетная семья мобилизованного из Тувы выменяла жизнь сына на мешок пельменей. Вот будет обидно, если после фотосессии отберут, как те шубы...

Аноним, 17-02-2023 #2[ru]

«Главный принцип его жизни – не иметь никаких принципов» – типичный чиновник нашего времени. С принципами в России долго не проживешь.

Аноним, 18-02-2023 #3[ru]

Батрына зады очень жадный, алчный тип, какой нах из него нацлидер? Не нужно про таких писать. Это – позор Тывы!

Аноним, 18-02-2023 #4[ru]

Гавнодырь-небагатырь.

Аноним, 18-02-2023 #5[ru]

Если таких берут в правительство на такие должности, значит действительно дела швах. Помимо всяких бездельников типа Брокерта добавили еще одного самотопа. Никогда Тува не выберется из *опы с такими кадрами!