Тревожная обстановка в Туве требует грамотных решений

В предыдущем номере я пообещал продолжить разговор о том, как при Шолбане Кара-ооле криминализировалась власть в республике. Однако события разворачиваются таким образом, что мне, видимо, придётся с этим повременить и коснутся текущей ситуации в Туве. И рассказать, как СВО влияет на общественно-политическую ситуацию в республике.

Ни для кого не секрет, что в Туве продолжается раскол элит. Часть её по-прежнему недовольна решением Путина отправить в отставку главу республики Ш.Кара-оола и назначить на эту должность В.Ховалыга. Надо сказать, что доля таких откровенных сторонников экс-главы Кара-оола со временем меньше не становится. В эту часть общества входят как открытые противники главы, такие, как братья Кара-оолы, депутат Монгал, председатель общественной палаты Дамба-Хуурак, его заместитель Ощепкова, так и скрытые враги внутри ближайшего окружения Ховалыга. Такие, как руководитель аппарата правительства Ананьин, бывший министр топлива и энергетики Кажин-оол и ныне действующий и.о. министра Куулар, министр сельского хозяйства Ондар, зампреды правительства Брокерт и Ондар, спикер парламента Даваа и другие.

Если же собирать в одном списке команду Ховалыга, то придётся изрядно попотеть, поскольку кроме жены и брата главы, нескольких заместителей типа Чюдюка и министров особо выделить некого. Да и, откровенно говоря, на этих назначенцев полагаться было бы неосмотрительно. Скоро два года с того дня, как Ховалыг возглавил республику. А дружной, надёжной, слаженной и работоспособной команды создать ему так и не удалось. В основном вокруг него собрались малокомпетентные приспособленцы, охотно одобряющие любые его действия и решения. За примерами далеко ходить не приходится.

НЕУКЛЮЖАЯ РЕАКЦИЯ ТУВИНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА НА ПРОБЛЕМЫ МОБИЛИЗОВАННЫХ

На днях в Туве самым обсуждаемым событием стало видео, на котором мобилизованные из республики тувинцы выражают своё неудовольствие тем, как с ними обходятся в зоне СВО. Они на тувинском языке рассказывают, как над ними издевались сначала милиционеры ДНР, а потом военные полицейские. На видео показано, что они экипированы, как какие-то бродяги.

Первая реакция главы республики Ховалыга, о которой мы узнали – это его обращение к председателю правительства ДНР В.Хоценко. В нём он, по сообщению пресс-службы правительства РТ, попросил Хоценко проверить законность действий граждан, о которых говорится в видеообращении мобилизованных. А также направил в зону СВО своего заместителя Куулара, который уже однажды сумел опозориться перед мобилизованными в СВО. В связи с этим возник совершенно обоснованный вопрос: а зачем Ховалыг обратился к председателю правительства ДНР В.Хоценко, а не к кому-то другому? Этот Хоценко, он что, прикреплён к нашим мобилизованным? Или он исполняет функции руководителя СВО на территории ДНР? Почему Ховалыг обратился именно к нему?

Как известно, наш глава недавно вернулся из первопрестольной. И первым делом разместил полное оптимизма сообщение о своей встрече с нашим замечательным земляком министром обороны России Сергеем Шойгу. «Он остро болеет за родную республику, за нас всех. Не секрет, что практически все крупные проекты наши стали возможны благодаря вот таким встречам». Далее глава раскрыл, о чём шла речь между ним и министром обороны: «отдельно говорили о поручениях президента – строительстве онкологического центра и противотуберкулезного диспансера. Подробно обговорили работы по буддийскому храму».

Читаешь такое, и невольно приходит в голову: а с кем глава республики встречался? С министром здравоохранения РФ или министром культуры? Скажите, причём тут Минобороны и его министр? Он что, в каждой бочке затычка? Или Ховалыгу больше говорить с Шойгу было не о чем? Ни о строительстве железной дороги, ни о газификации и электрификации, а именно про больничку и храм? А почему бы им не обсудить ситуацию в зоне СВО, положение на ней наших тувинских мобилизованных солдат? Тем более, что к тому времени в СМИ была опубликована информация о том, что они воюют без патронов, и несмотря на это, их заставляют держать оборону. Почему бы такое не обсудить с министром обороны? А не строительство гражданских объектов в Туве, прямо скажем, не самой первостепенной важности.

Впрочем, может, таких разговоров и вовсе не было? И Ховалыг всё это придумал по дороге домой ради красного словца? Ну, типа, у Шойгу был, но разговора на самом деле не получилось. Поскольку по республике поползли из окружения Кара-оола сплетни о скорой смене власти в Туве... Но вести разговор на эту тему Шойгу не захотел. Вот он про больничку и придумал. А может быть, совсем даже и не он, а его никчемная пресс-служба.

И вот случился казус с нашими мобилизованными. Как в том анекдоте, трудно понять, «кто у кого шубу украл». То ли мобилизованные, как полагает Стрелков-Гиркин, дезертировали, то ли и впрямь над ними издевались милиция ДНР и военная полиция ВС РФ. Время покажет. Но в любом случае у этих солдат должны быть командиры взвода, роты, батальона, полка и так далее до министра обороны. И все они отвечают за несение службы и жизнь солдат. Заметьте, не никому неизвестный председатель правительства ДНР В.Хоценко, а отцы-командиры. К тому же глава республики Ховалыг – не то лицо, которое должно разрешать этот конфликт. Он вообще человек не военный. Его дело – обеспечить мобилизацию. И точка. А дальше все полномочия переходят к военным. Потому в подобных случаях нужно обращение не гражданского Ховалыга к гражданскому Хоценко. Логичнее было бы обращение военкома к соответствующему командиру части. И если Ховалыг всё же решил продемонстрировать своё соучастие в судьбе земляков, то ему нужно было обращаться не в правительство ДНР, а непосредственно к министру обороны, с которым они совсем недавно так мило пообщались, как земляки-родственники... Однако то ли Ховалыг не звонил Шойгу, то ли Шойгу не захотел с ним общаться (что более вероятно), вот и случился этот конфуз с чиновником правительства ДНР. Хотя, скорее всего, этот звонок в правительство ДНР объясняется просто. Вероятно, этот Хоценко – единственный человек, которого Ховалыг знает в зоне СВО. Кого знает – тому и позвонил. Знал бы только сторожа или техничку, позвонил бы им.

ВЕСЬ В БЕЛОМ: И ТУТ НА СЦЕНУ ВЫХОДИТ КАРА-ООЛ!

Но пикантность этой ситуации состоит в том, что в это время в Туве находился с дружественным визитом экс-глава Тувы, ныне девятый заместитель Володина Шолбан Кара-оол. И он не мог не воспользоваться этой ситуацией, чтобы не сделать себе пиар. В этом вопросе он оказался на голову проворней главы республики. Он не стал заморачиваться звонками неуполномоченным чиновникам, а срочно вылетел в Москву, как только узнал о глупейшем заявлении Ховалыга. Кара-оол решил на конкретном примере показать, кто чего стоит. Да, ему пришлось просидеть в приёмной у Шойгу двое суток. Но когда встреча состоялась, то он в сопровождении двух заместителей министра обороны РФ, один из которых – легендарный Евкуров, прибыл в Донецк на разборки. Там он под камеры встретился с бузотёрами и поговорил с ними. Говорил уже как надежда всей Тувы, потому что без него и республики не станет. О результатах этих переговоров ничего не сообщается, поэтому придётся поверить в сценарий, описанный вышеупомянутым Стрелковым-Гиркиным.

Вот вам один инцидент и два подхода к его урегулированию. Один – формально-искренний, но совершенно бесполезный, и второй – с виду профессиональный, но на самом деле показной и такой же бесполезный. Но эти события показали, что Ховалыг не в состоянии эффективно использовать ситуацию, а Кара-оол хоть и бесполезен в решении конкретных задач, зато изворотлив и двуличен, когда организовывает собственный пиар.

Интересно отметить другое: вояж Кара-оола в зону СВО не стал «жирной точкой» в этой истории. Прошло всего пара дней, как появилось сообщение о том, что «готовится Обращение к министру обороны С. Шойгу», в котором «женщины: жёны, матери, сёстры и члены семей мобилизованных и военнослужащих – просят министра обороны С. Шойгу вернуть на должность Главы Тувы Шолбана Кара-оола».

Что подобное обращение готовилось, сомнений не было. Можно предположить, что собирать подписи отправили потерявших должности Конгар и Ощепкову. Но важно даже не это. Как говорится, в борьбе за власть все средства хороши. Да и шансы Кара-оола вернуться в кресло главы весьма иллюзорны. И потому, что Путин никогда не включает заднюю, и потому, что Кара-оол дискредитировал себя 14-летней деятельностью окончательно и бесповоротно. Но тут, скорее всего, Кара-оолу необходимо отомстить Ховалыгу за свой позор и отстранение от бюджетной кормушки. И очень важно публично продемонстрировать, что доступ к уху Шойгу имеется только у него.

ТОЧКА РАЗЛОМА: ГДЕ ТОНКО, ТАМ И ПОРВЁТСЯ

Но если кто-то прислушивается к моему мнению, то я полагаю, что сейчас не время кадровых перемен в Туве. Путину сейчас не до Тувы. Да и Шойгу – тоже. Наши войска начали крупномасштабное наступление в Украине. Ставки высоки, как никогда. У Сергея Кужугетовича наступил ответственный момент, когда он сможет решить судьбу СВО в свою пользу, поскольку если сейчас не удастся взять Киев, то к лету ВСУ получат танки и дальнобойное высокоточное оружие, а к концу года – самолёты, системы ПВО и подводные лодки. Тогда у Зеленского появится реальная возможность вернуть себе Крым. В Турции пройдут выборы, в результате которых НАТО обретёт монолит, а мы потерям последнего эффективного партнёра в мире. После чего нам не поможет никакая мобилизация. Вслед за поражением на линии боевого соприкосновения возродятся сепаратистские помыслы в элитах национальных республик. И тогда распад СССР в 1991 году покажется нам невинной шуткой. В полный рост поднимутся Кара-оол, Бичелдей, Иргит и им подобные, кровавых разборок с которыми не миновать. Так что сейчас для Шойгу ситуация «пан – или пропал».

Не думаю, что для главы республики В.Ховалыга подобный сценарий развития – большая новость. Он человек достаточно практичный, чтобы не понимать, в какой ситуации он находится, и кто его окружает. Признак этого – назначение руководителем Избирательной комиссии Тувы Андалаевой Ларисы Сереновны. Судя по всему, Владислав Товарищтайович перед угрозами со стороны команды Кара-оола берёт курс на чистые выборы. Конечно, вряд стоит ожидать от него отказа от практики «Богусовтаптар», но, как говорится, процесс пошёл...

Впрочем, успокаиваться не следует. 26 января 2023 года участники «Богусовтаптар» учредили новое юридическое лицо – ООО специализированный застройщик «Бастион» – точная копия богусовского «Бастиона», только с другими ИНН и ОГРН. Даже единственный учредитель и заодно генеральный директор всё тот же – подельник земельного авантюриста Сергея Богусова Тырычев Роман Сергеевич из с.Ермаковское Красноярского края. Фирма-двойник с уставным капиталом в скромные 10 тыс. рублей. И с точно такими же видами деятельности, как и прежний «Бастион». С тем же юридическим адресом: г.Кызыл, ул. Ооржака Лопсанчапа д.37/7. Подобными жульническими схемами пользуются связанные коррупционными связями с властями мошенники для обмана Госналогслужбы, прокуратуры и суда. Теперь организаторам аферы останется только перевести активы из одного «Бастиона» в другой «Бастион», а прежний «Бастион» прикрыть – и концы в воду. Судя по всему, там уже украдено бюджетных денег столько, сколько реальному хозяину Богусову в компании с зитц-председателем Тырычевым уже не пересидеть.

Позже я поделюсь с читателями своими соображениями о том, каким образом «выкристаллизовываются» команды нынешнего и бывшего глав республики. Но совершенно ясно одно: прежняя власть сдавать свои позиции без боя не намерена. Слишком много поставлено на карту. Как говорится, или бабки, или смерть. Не случайно Шолбан Кара-оол, выступая в зоне СВО перед оскандалившимися мобилизованными из Тувы, представился им на тувинском языке как «Знамя Тувы». Так что впору задуматься: а под чьи знамёна встанут вернувшиеся из Украины бойцы? Кому они готовы поклоняться? За кого они будут готовы убивать?

Я ещё вернусь к этой теме.

Кондрат Пчёлкин