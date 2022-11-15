Что движет нашими чиновниками?

Выборы городских депутатов и результаты последовавшего за этим конкурса на должность мэра г. Кызыла показали, что спустя полтора года после назначения Владислава Ховалыга на должность главного чиновника республики его влияние на умы жителей республики находится на критически низком уровне. Итоги противостояния команд Ховалыга и Сагаан-оола выявили не столько очевидные преимущества мэра столицы, сколько заведомую слабость позиций главы республики. У этого противостояния, судя по всему, должно быть своё продолжение. Чем оно закончится, мы, скорее всего, узнаем весной 2023 года. При этом многих интересует вопрос, не каким образом Сагаан-оол сумел удержать кресло мэра, а в чём причина такого неожиданного, оглушительного и оскорбительного поражения главы Ховалыга?

ХОВАЛЫГА ПОГУБИТ ЖАДНОСТЬ?

Наверное, главной причиной случившегося можно смело считать федеральную поддержку, которой сумел заручиться кандидат Сагаан-оол. Немаловажным вкладом в это стала позиция нашего земляка Сергея Шойгу. Её, не без участия экс-главы Кара-оола, поддержало руководство партии «Единая Россия». И с ними пришлось согласиться чиновникам Администрации Президента. Хотя Кириенко, скорее всего, был намерен поддержать линию Ховалыга по поддержке кандидатуры Лопсана.

Кстати, пару слов об этой кандидатуре. Со стороны главы она была откровенно вынужденной. Поначалу тот собирался пристроить в кресло мэра скандально известного предпринимателя с криминальным прошлым Богусова. Осознав его никчемность, Ховалыг остановился на ещё более скандальной фигуре Тунёва. Потом от отчаяния он вспомнил про Мынын-оола. Впрочем, когда и его криминальное прошлое стало общеизвестным, подошла очередь Лопсана, который давно примерял на себя статус мэра. Но затем, когда его фамилия прозвучала в контексте убийства Конгара, и это получило своё подтверждение в справке спецслужб, отстаивать эту кандидатуру в Администрации Президента стало чрезвычайно сложным. Всё же сейчас не 90-е. А подозрение в соучастии в убийстве – не лучшая характеристика для кандидата в мэры.

И вот теперь появились сведения, указывающие ещё на одну достаточно вескую причину отказа Ховалыгу в назначении его кандидатуры в мэры Кызыла. Злые языки полагают, что причиной немилости московских чиновников к Ховалыгу стало истечение сроков внесения средств, куда надо, за своё назначение. Говорят, что речь может идти о миллиарде. Учитывая дотационность республики, отсутствие в регионе мощных бизнес-структур и тувинского форс-мажора, срок внесения средств отложили на осень. Но и в сентябре Ховалыг с математической задачей справиться не сумел, хотя к тому времени сбор средств превратился чуть ли не в публичную сферу. «Богусовтаптар» стал достоянием широкой общественности, настраивая население против действующего главы. Картина складывается простая: либо глава находит нужную сумму и продлевает отношения с Кремлём, либо он может собирать пожитки для последующего самостоятельного плавания.

Откровенная меркантильность главного чиновника республики и его нескрываемая связь с криминалом оказались настолько очевидными, что они обеспокоили федеральные власти. По некоторым сведениям, в течение всего лета Ховалыгу дважды не удавалось пробиться к Кириенко. Для другого это было бы серьёзным «звоночком», однако Ховалыг, похоже, этому не придал серьёзного значения. А с другой стороны, невозможность Ховалыга собрать требуемую сумму к сроку показали его очевидную неэффективность как менеджера. Неожиданной для главы поддержкой Сагаан-оола московские чиновники дали Ховалыгу недвусмысленный сигнал: или выполняешь свои предвыборные обещания, или на нас можешь не рассчитывать. Это как бы проверка чиновника на надёжность, зрелость и самостоятельность.

В такой ситуации, когда стала снижаться поддержка Кремля, Ховалыгу можно было попробовать добиться поддержки республиканской элиты. Но на это у него не было ни особого желания, ни терпения, ни понимания ситуации. Кроме того, откровенное жонглирование итогами выборов городских депутатов также подорвало доверие к нему. Всего этого мы насмотрелись при Кара-ооле. И это в том числе привело к неожиданной для него отставке. Но Ховалыг уверенной поступью идёт по стопам незабвенного Шолбана Валерьевича, не осознавая, куда это его приведёт.

ГДЕ НАЙТИ БОГАТОГО ПАПИКА?

Нужно признать, что такая солидная сумма для нашей очень бедной республики – штука запредельная. Насколько я могу предположить, ранее этой проблемой занимались олигархи, которым это было по карману. Пугачёв и Дерипаска – настоящие воротилы российского бизнеса. У первого были прекрасные отношения с Ооржаком, второй дружен с Шойгу. Именно эти факторы определяли отношения республики с олигархами. Судя по всему, у Ховалыга нет таких богатых друзей-покровителей.

А у Богусова и Доржу возможности сколотить требуемую сумму чрезвычайно ограничены. По некоторым сведениям, в Казначействе в настоящее время аккумулированы бюджетные средства под миллиард рублей, предназначенные для финансирования структур, аффилированных с Богусовым. Но отправить их криминальному предпринимателю Казначейство не может, поскольку Богусов тривиально не в состоянии оформить необходимые документы. К тому же спецслужбы держат Казначейство Тувы на контроле. Говорят, что «Богусовтаптар» даёт нужный результат и гарантирует наличные средства, которые несложно скрыть от контроля. Но длиться этот процесс будет достаточно долго по времени. К тому же аферы с землёй оставляют следы, по которым очень скоро могут прийти правоохранители, взять за руку и привести на скамью подсудимых. Как говорится, сколь верёвочке ни виться...

Известно, что деньги любят тишину. А большие деньги – кладбищенскую тишину. Но с этим у Ховалыга большие проблемы. Чтобы двигать «Богусовтаптар», главе необходимо самому по уши залезть в процесс отчуждения земель для последующей перепродажи под видом продвижения стратегических «инфраструктурных проектов». Но что это за «инфраструктурные проекты», если по ним предусматривается только межевание земель и их распродажа? Всё шито «белыми нитками». И основано только на том, что республиканские власти по надуманному поводу прибрали к своим рукам право городских властей распоряжаться землями столицы. К тому же используют это не во благо горожан, а в целях личного обогащения.

НЕОБУЧАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ: БЕЗ ПЛАНОВ И ЦЕЛЕЙ

Недавно пресс-служба правительства выставила на всеобщее обозрение видеоотчёт встречи главы Ховалыга и членов его кабинета с представителями городской власти. Сразу скажу: зрелище грустное. Во-первых, Ховалыг, в своё время 10 лет протиравший штаны в кресле мэра Кызыла, до сих пор не имеет внятной позиции по поводу того, куда двигаться Кызылу и что делать городским властям для улучшения условий жизни горожан. В своей вступительной речи он лишь предложил руководству города «без раскачки» «ускориться» и «не медлить» с решением назревших в Кызыле проблем.

Глава республики по бумажке зачитал присутствующим своё видение городских проблем, которые он поделил на четыре направления: «повышение эффективности городского управления, обеспечение текущей жизнедеятельности города, решение актуальных городских проблем и продвижение проектов перспектив развития города». Как видим, как минимум три из четырёх направлений – одно и то же, только вид сбоку. А по тому, с каким трудом Ховалыг всё это зачитывал, он и сам в этом не очень разбирается, хотя 10 лет числился мэром Кызыла.

Следует отметить, что такие напутствия он 14 лет назад выслушивал от главы республики Кара-оола. Но тогда, по крайней мере, мэрия сама распоряжалась имуществом в городе, в том числе земельными участками. Но именно Ховалыг в своё время из-за своей бесхребетности это имущество упустил. И оно перешло в ведение республиканских властей.

Примечательно, как вели себя на этой встречи представители городской власти. Сначала слово дали Главе Хурала Казанцевой. Как мы помним, она на этой должности уже второй срок и должна была подготовиться к встрече, сформулировать проблемы города. Однако, когда она начала говорить, выяснилось, что главная проблема Кызыла – это собаки. Немного промямлив про приюты для бродячих друзей человека, Казанцева спохватилась и заявила, что проблемой также является необходимость содержать город в чистоте. Но для этого нужно активизировать работу комбината «Благоустройства» и утроить число дворников. Также необходимо поддержать малый и средний бизнес и построить новое жильё. Более никчемного доклада и придумать было сложно. Совершенно очевидно, что Казанцева в системе управления Кызылом – существо инородное и к руководству чем-либо совершенно неприспособленное. А её унылое лицо являлось отражением беспросветной тоски в городе. У неё не хватило фантазии вспомнить про загазованность в Кызыле зимой, она ни словом не обмолвилась о борьбе с сажей путём газификации домохозяйств, использующих уголь, ни о нехватке школ и детских садов. Кстати, и сам Ховалыг, инициировавший программу газификации полтора года назад, тоже о ней почему-то не вспомнил.

Ховалыг предложил повторять такие встречи ежеквартально. Только вопрос: а зачем? Зачем нам эти никчемные встречи недалёких людей, не знающих своих полномочий и обязанностей? Зачем толочь в ступе воду, если от этих посиделок никому ни холодно и ни жарко? Неужели им реально нечем заняться?

Вот и получается, что реальными делами в столице Тувы является только «Богусовтаптар», который продвигает глава правительства с целью выглядеть приличным в глазах московских чиновников, поставивших его во главе республики, и продлить своё байство.

Кстати, новая-старая тема – уголь для населения. Шустрый Шолбан-оол Иргит уже предложил новую версию «Богусовтаптар» – воровство угля. Схема простая. Сделать Иргита главным оператором угля для населения. Отдать ему в распоряжение 200 тыс. тонн по льготной цене. Иргит половину угля продаст населению, а оставшуюся половину вывезет за Саяны и продаст за 12 тыс. рублей на вывоз за границу. Разницу поделят с Ховалыгом. Говорят, угольный разрез пока сопротивляется. У него и так порядка 100 тыс. тонн разрыв в поставках населению. Поэтому на днях Иргита видели в компании с Брокертом на угольном разрезе. Правда, договориться ни о чём не получилось.

Я ещё вернусь к этой теме.

Кондрат Пчёлкин