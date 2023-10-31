    Обзор прессы

НАЦПРОЕКТ – ЕСТЬ! ПРОДУКЦИЯ – ГДЕ?

Министр экономики республики Айдыс Сат рассказал изданию «Тывапресс» об успехах министерства в реализации «нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Как сообщил министр, «в 2023 году на реализацию нацпроекта в республиканском бюджете по линии Министерства экономического развития и промышленности было направлено 32,5 млн. рублей». При этом министр отметил, что все деньги были реализованы, и «финансирование осуществлено полностью». «28 млн. рублей направлено на поддержку предпринимательства через центр «Мой бизнес», также Центру поддержки экспорта. Кроме того, более чем по два млн. рублей было направлено на гранты молодым предпринимателям до 25 лет и социальным предпринимателям».

Он сообщил, что целью реализации нацпроекта является «увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства». В соответствии с плановым заданием, «необходимо было до 2024 года в Туве обеспечить занятость в сфере бизнеса не менее 17,5 тысяч человек». И план этот был с блеском исполнен! «Уже в этом году в Туве зарегистрировано более 31 тысячи человек в сфере предпринимательства». Итоги деятельности министерства экономики просто ошеломляют! «На сегодняшний день в нашей республике зарегистрировано более 7,5 тысяч предпринимателей, 14,2 тысяч самозанятых, 5,6 тысяч юридических лиц и почти 4 тысячи работников в сфере бизнеса». А если к ним прибавить численность разного рода чиновников, правоохранителей и судей, то для безработицы просто нет места!

При этом министр заметил, что «большую поддержку предпринимателям оказывает Фонд поддержки предпринимательства», где можно, как выразился министр, «получить финансовую и нефинансовую помощь». Среди свершений министерства – разработка нового продукта «Лёгкий займ», благодаря которому 32 предпринимателя смогли оформить займы по специальной ставке 10-15% сроком до 12 месяцев». Опыт просто уникален: «благодаря этой поддержке самозанятые могут оформить до 200 тысяч рублей, а индивидуальные предприниматели – до 400 тысяч рублей на необходимые нужды».

Но и это ещё не всё! Благодаря деятельности министерства «в этом году значительно вырос внешнеторговый оборот Тувы»! За шесть месяцев «внешнеторговый оборот Тувы увеличился на 25% и составил 117,7 млн. долл.». Причём «среди наших партнёров – Китай, Монголия и Беларусь».

В связи с этим редакция газеты напоминает, что «в Овюрском районе проводится реконструкция автомобильного пункта пропуска «Хандагайты-Боршоо» и присвоение ему многостороннего статуса». Об этом мы слышим уже второй десяток лет. Создаётся такое впечатление, что там сооружается не обычная весовая, а целая китайская стена. Также о том, что «КПП «Хандагайты» станет воротами в Азию, не только Тува, но и регионы Сибири начнут активно осваивать рынки Монголии и Китая», мы слышим уже от третьего главы республики.

Но возникает один прелюбопытный вопрос: почему министр отчитывается за Минтруд о создании рабочих мест, но не приводит ни одного примера создания этих самых мест. Он только сообщает о бюджетных деньгах, которые розданы. Интересно, почему десятки миллионов бюджетных средств, проходя через министерство экономики, не оставляют следа производством конкретных товаров или услуг? Или трата таких средств – самоцель? Тщательнее нужно, господин министр, тщательнее!

БОЛЬШЕ ПРАЗДНИКОВ – ХОРОШИХ И РАЗНЫХ!

Как сообщила «ТП», «в Туве по инициативе главы региона Владислава Ховалыгa учреждён День пропаганды трезвости». Заметьте – не День трезвости, а всего лишь пропаганды трезвости! И выпал он на «22 марта». Так что теперь «в этот день в республике будут проводиться семинары, лекции о здоровом образе жизни, а также различные спортивные мероприятия». Но это ещё не всё: «уже разработали комплекс мер для снижения алкогольной зависимости среди населения на 2021-2025 годы». Правда, 21-23 годы уже на исходе...

К тому же «в августе Правительство Тувы утвердило положение о конкурсе «Трезвое село». «Победитель получит денежное вознаграждение. Максимальная премия, которая будет направляться в соответствующие муниципальные бюджеты, составит один миллион рублей». Так что лёд тронулся, господа сильнопьющие! Весь миллион вам вряд ли выпить!

Но и это ещё не всё! «Кроме этого, в республике прорабатывается вопрос создания специализированных организаций для оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения». Протрезвеете все! – заявил глава.

ИТОГИ АЛКОГОЛИЗМА: КТО ВИНОВАТ И ЧТО ДЕЛАТЬ?

Россия возвращается к советским временам и подходам в борьбе с дурными привычками. «В Туве прошёл круглый стол на тему «Алкоголизм в Туве: причины, вызовы и пути решения», где «учёные и медики Тувы обсудили причины пагубной привычки и планы борьбы с этим недугом». Мероприятие организовал «Директор ТИГПИ, к.и.н. Вячеслав Март-оол». Он отметил, что «в нашей республике массовое злоупотребление алкоголем не было свойственно «старой» Туве». «Широкое употребление крепкого алкоголя распространилось в республике лишь в 1970-е годы». Скорее всего, в связи с наплывом некоренного населения из СССР. А в «1990-е произошёл обвальный рост употребления крепкого алкоголя, особенно – контрафактного». Видимо, с началом предпринимательской деятельности дельцов типа Шолбана Кара-оола, его братьев Юры и Лёни, а также подельника Роберта Доржу. И связано это было, скорее всего, с небывалым выездом из Тувы некоренного населения.

При этом «традиционные тувинские праздники видоизменились, стали зачастую своеобразными алкогольными вечеринками, теряя при этом свою светлую сущность». Пить стали всегда и везде. «Это касается даже празднования Шагаа. Тоже касается и свадеб, праздника трёхлетия ребёнка и многих других мероприятий». И теперь тувинцы, как и русские, «воспринимают этот чистый праздник как повод выпить». Тему подхватил «заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Р.Анжиганов», который со скорбью сообщил, что «с начала года в МКУ Центр доставили 6 727 граждан». В этом году уже составлено «1 542 административных протокола по факту нахождения в состоянии опьянения и распития спиртных напитков в общественных местах, что на 20% больше по сравнению с прошлым годом». «По словам заместителя главного врача Реснаркодиспансера Тувы Ульяны Биче-оол, в вытрезвитель с начала года доставили более 19 тысяч человек, из которых 14 тысяч – женщины от 30 до 40 лет». К тому же «на учёте в реснаркологии из-за алкогольной зависимости стоят около 3 тысяч человек».

Затем слово дали священнослужителю. «Представитель Кызылской епархии» поучал методам борьбы со злом: «первое – это работа с теми, кто ещё не оказался в алкогольной зависимости, предупредить эту беду». «Второе направление – это работа с зависимыми. Таких людей мы принимаем, у нас при соборе каждую неделю собирается группа анонимных алкоголиков». О том, что в церкви практикуется продажа спиртного, он не сказал. Другая проблема, «которую обозначил священник Дмитрий, это отсутствие приютов для алкозависимых». В конце заседания участники пришли к единому мнению, что «более эффективной борьбе с алкозависимостью будет способствовать активная пропаганда здорового образа жизни», «а также личные позитивные примеры борьбы с алкоголем».

ДАЁШЬ БОРЬБУ С МУСОРОМ! К 2026 ГОДУ

«ТП» объявила, что «власти Тувы определили инвестора для строительства мусоросортировочного комплекса». Им станет «ООО «Вторэкопром» – дочерняя компания действующего регионального оператора по обращению с твёрдыми бытовыми отходами ГУП «ТСП». То есть республиканское предприятие, подчинённое непосредственно правительству. Проект решено реализовывать зачем-то на основе «концессионного соглашения». «Компания (то есть правительство Тувы) должна вложить в стройку 2,14 млрд. рублей». При этом обещают «Комплекс мощностью 70 тысяч тонн твёрдых коммунальных отходов в год» запустить в эксплуатацию уже в 2026 году. Он будет находиться в управлении инвестора до 2048 года.

Сообщается, что «предприятие рассчитано не только на сортировку твёрдых отходов, но и на производство RDF-топлива из них», которое будет производиться путём «измельчения и гранулирования горючих видов мусора – таких, как древесина, кожа, резина, пластмасса, бумага, картон, текстиль, пластик и т.д.». Предполагается, что «RDF-топливо может использоваться котельными и ТЭЦ в качестве замены углю», во что верится с трудом. «В год комплекс сможет производить не менее 10,5 тысячи тонн такого топлива».

САНАТОРИЙ «ЧЕДЕР», В КОТОРЫЙ РАЗ: АУ!

Как сообщила в очередной раз «ТП», «18 октября Глава Тувы Владислав Ховалыг проинспектировал ход строительных работ в санаторно-курортном комплексе «Чедер», который предприниматель Роберт Доржу обещал отстроить на средства ИПСЭР ещё два года назад. Но воз и ныне там. Поэтому он «раскритиковал ответственные ведомства за нарушение сроков».

При этом подрядчик, который, собственно и завалил сроки, прикинулся ветошью. Он смело заявил, что курорт «в этом году будет запущен как пансионат, а в следующем уже заработает как полноценный санаторно-курортный центр». Ну и на том спасибо. Хотя глава отметил, что «работы на объекте – это не восстановление старой лечебницы». Об этом не может быть и речи. Средства должны быть направлены «на создание совершенно нового оздоровительного комплекса на 238 мест с ориентиром на круглогодичную работу». То есть так, как и было ранее.

Затем глава отчитался за Доржу: «Сейчас подрядчик даёт 90% готовности объекта. В будущей лечебнице и администрации комплекса ведётся черновая и чистовая отделка. Ко всем зданиям подведены инженерные сети. Котельная работает. Главная задача для строителей на сегодня – ввести в эксплуатацию очистные сооружения».

ВСЯ ВЛАСТЬ СОВЕТАМ!

Еженедельник заметил, что детищу Шолбана Кара-оола «Совету мужчин Республики Тыва исполнилось 10 лет». По этому поводу выступил старейший разрушитель тувинской потребкооперации Хонук-оол Монгуш. Он «озвучил итоги работы за 10 лет». Сообщил, что организация была создана потому, что «наиболее уязвимая часть мужского населения отстранились от воспитания детей и ответственности за благополучие семьи. В республике стали наблюдаться негативные тенденции, связанные с увеличением количества не полных семей, появлением сирот при живых родителях, ухудшением криминальной ситуации». Вот и пришлось принимать меры.

В состав Совета мужчин входят «известные и уважаемые люди: именитые борцы, учёные, артисты, молодёжные лидеры, общественные деятели». Называть конкретные имена Хонук-оол по понятным причинам не стал. Но сообщил, что «за годы деятельности РОО «Совет мужчин Республики Тыва» при поддержке Государственных органов власти, широкой общественности стала объединяющей, созидательной силой, близкой народу, авторитетной и результативной организацией». Правда, конкретных дел, которые за Советом числятся, никто, кроме Хонук-оола Монгуша, не знает.

Тем не менее, по мнению Монгуша, «члены Совета мужчин Республики Тыва представляют костяк общественности в городах и районах республики. Они активно участвуют в шефстве над малообеспеченными, многодетными семьями. На сегодняшний день Совет мужчин и отцов созданы во всех районах и 180 школах республики». Более того: как выяснилось, был принят «Кодекса чести мужчины Тувы», одним из авторов которого является докладчик Монгуш.

Анализируя деятельность общества, может показаться, что это – какая-то мистификация. Но, смотря, как изысканно выглядит одежда на председателе общества, как лоснится его гладкое без морщин лицо, как умно он морщит лоб или непринуждённо улыбается, понимаешь: бюджетные деньги потрачены не зря. По крайней мере, хоть одну семью они точно поддержали. Теперь нельзя сказать, что миллионы бюджетных средств ушли в песок. Нет, всё – во благо человека! И важно то, что мы знаем имя этого человека!