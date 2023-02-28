    Обзор прессы

КТО О ЧЁМ: ВШИВЫЙ – О БАНЕ, А ВЛАСТИ ТУВЫ – ОБ АЛКОГОЛЕ

«ТП» сообщила о том, что «Глава Тувы» в очередной раз «призвал общественность региона сплотиться против алкоголизации населения». В экстаз борьбы с зелёным змием Владислав Ховалыг впал после «получения информации о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем этой ночью в Улуг-Хемском районе». В результате которого «погибли пятеро человек». Как сообщается в публикации, «на 902 км автомобильной дороги Р-257, в 8 километрах от г. Шагонара произошло лобовое столкновение двух автомобилей марок УАЗ «Патриот» и Renault Logan. В результате ДТП на месте происшествия погибли пятеро человек. Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ». По непроверенным сведениям, «виновником автоаварии стал пьяный водитель». Поражённый в самое сердце болью безвременной утраты жизней сразу пятерых земляков, чуткий друг тувинского народа в отчаянии «потребовал от своего заместителя по вопросам правопорядка Виталия Бартына-Сады организовать рейды по выявлению незаконных точек продажи алкоголя и системную работу в этом направлении в рамках плана декриминализации региона».

Решение верное и главное – своевременное. Тут и дураку понятно, что сесть за руль авто в нетрезвом виде можно только в том случае, если человек употребил спиртное, приобретённое в «незаконных точках продажи алкоголя». Хозяев этих «точек» вычислить не так уж сложно. По крайней мере, министр внутренних дел Тувы Сергей Кондрашов и зампред правительства Виталий Бартына-Сады должны знать в лицо Виктора Тунёва и Шолбана Кара-оола. А также держать на контроле принадлежащие им торговые точки, где всегда можно приобрести спиртное. Причем, необязательно с 11 до 15 часов в рабочие дни. И не только фирменные спиртные напитки. Можно, если постараться, и шмурдяк. Да, действительно, Ховалыг прав, заявляя: «В праздничные выходные дни Тува отказалась от продажи алкогольных напитков». Правда, слово «Тува» тут совсем нипричём. Никакого народного референдума на сей счёт не проводилось. Просто дело в том, что экс-глава республики Кара-оол когда-то сколотил своё состояние на торговле зельем. Теперь пытается таким образом убедить всех, что он к спаиванию земляков никакого отношения не имеет. А поскольку республика у нас маленькая и все про всех знают всё, отмыться от этого позора ему никак не удаётся.

Однако маразм крепчает. До того, что легальную продажу в Туве спиртных напитков по времени сократили до нескольких часов в сутки. Да и то за исключением праздничных и выходных дней, в которые любая торговля винно-водочными изделиями в республике запрещена. Но пить меньше население не стало. Скорее – наоборот, поскольку во времена Кара-оола – Ховалыга тувинское население продолжает нищать и деградировать. А это приводит к более частому и безответственному потреблению суррогатов, которые приобретаются в подворотне магазинов, принадлежащих любителям нелегальной торговли. Так что теперь реально «шила в мешке не утаишь», в Туве размножились «нелегальные точки» по торговле шмурдяком, с «которыми надо жёстко бороться», для чего Ховалыг призвал к «сплоченности общества». Ещё ранее «Глава Тувы давал ряд поручений по обеспечению мер общественной безопасности на территории муниципальных образований республики, одним из которых было введение запрета на продажу алкогольной продукции». Так что совесть его чиста. Он всё предвидел и всех предупредил. Поэтому его вины в произошедшем нет. Глава республики загодя поручил «Главам и председателям муниципальных районов проводить проверки по выявлению торговых точек, нарушающих запрет, и мест, где торгуют суррогатом».

По всей видимости, нашему главе невдомёк, что проблема алкоголизации одними запретами никогда не решалась и не решается. Эта проблема – социальная. И ноги её растут из бедности и состояния безысходности большой части населения. А запрет легальной торговли винно-водочными изделиями только усугубляет положение, поскольку при этом очень сильно увеличивается доля потребления населением различных суррогатов, которое и приводит к резкой криминализации населения. Не секрет, что употребление качественного спиртного меньше влияет на криминальное поведение людей. Хотя совсем и не исключает этого. Ограничивая легальное приобретение качественных заводских винно-водочных изделий, власти республики сами толкают к развитию теневой торговли суррогатами, создавая для безответственных спекулянтов пойлом тепличные условия наживы. Фактически власти, ограничивая легальную торговлю, сами спаивают население. А затем удивляются, откуда берётся рост пьяной преступности.

ЛОЖЬ ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРА БРОКЕРТА

Если верить «вице-премьеру А.Брокерту», «уже к 2025 году все микрорайоны Кызыла будут подсоединены к новым электросетям». Таким образом, уже к этому времени «Тува решит проблему энергодефицита». Этими заявлениями Брокерт подвёл итоги «командировки Главы Тувы Владислава Ховалыга в Москву». Также он «озвучил предварительные итоги реализации инфраструктурных проектов в сфере энергоснабжения и строительства».

Тувинские власти уже изрядно надоели своими печальными песнями о «нехватке электромощностей, которая серьёзно тормозит реализацию крупных инвестиционных проектов и в целом социально-экономическое развитие республики». Они кивают на то, что «многие годы две электролинии, поддерживающие регион, удавалось только ремонтировать». И вот, в 2021 году, уже при новом главе республики, «Правительство Тувы разработало и добилось утверждения «Комплексного плана энергоснабжения инвестиционных проектов Тувы». Как полагает глава, «этот стратегически важный проект позволит нашей республике выйти на новый уровень в строительстве и промышленности». Проект «оценивается в 45 млрд. рублей – это очень серьёзные финансовые вливания как со стороны государства, так и инвесторов». Только «на строительство электролинии Шушенское – Туран выделяется 15 млрд. рублей». Кроме этого, на «линию Туран – Ак-Суг и электрификацию Тоджинского района» будет вложено «столько же». «Будут также построены подстанции «Дурген» в районе Сарыг-Сепа, которая обеспечит электричеством ООО «Лунсин» и Кара-Бельдирское месторождение, и «Эне-Сай» в Кызыле». Правительство планирует, что «уже в этом году Россети и инвесторы начнут строить свои участки».

«ТП» напоминает, что «с июля 2021 года в результате системной работы руководству республики удалось добиться льготного тарифа для юридических лиц». Правда, эта «льгота» смехотворна. По-прежнему юрлица оплачивают киловатт по цене более 6 рублей, в то время как в Иркутской области он стоит чуть более 1 рубля. После этого утверждать, что «либерализация цен на электроэнергию приведёт к сокращению расходов для предприятий и предпринимателей во всех сферах экономики региона и станет значительной поддержкой для их развития», просто смешно. А заявлять, что «высвобожденные финансовые средства перераспределяются на другие статьи расходов, вследствие чего, например, тарифы на услуги ТЭЦ и Водоканала выросли не в таком высоком формате, в котором могли бы», это натуральное издевательство. Эти тарифы в сравнении с теми, по которым платят соседние регионы, просто кабальные.

Также Брокерт сообщил, что «разработаны проекты нескольких комплексных микрорайонов Кызыла со всей инфраструктурой: детсадами, школами и социальными объектами в шаговой доступности». Более того: «улучшилось и качество возводимых объектов». И всё это – «результат конкуренции между застройщиками». А тут впору остановится и внимательно посмотреть на Брокерта – он что, с дуба рухнул? Какая в Туве «конкуренция между застройщиками»? Благодаря потворству прокурора Дябкина в Туве теперь вообще отсутствует даже видимость какой-либо «конкуренции между застройщиками». Брокерт поставил дело таким образом, что теперь в Туве не только не проводятся публичные аукционы на право заключения госзаказа. Минстрой, прикрываясь СВО, как фиговым листком, даже не публикует списки объектов, строительство которых будет финансироваться из бюджета. Из строительного комплекса сделали кормушку для коррупционеров и нечистоплотных предпринимателей, которые берутся за строительство объектов по стартовой цене под обещание выплаты откатов. И ни МВД, ни ФСБ, ни прокуратура, ни УФАС этого как будто не замечают. А зампред правительства Брокерт, выкатив наглые глаза, заявляет, что в «результате конкуренции между застройщиками» в Туве что-то меняется к лучшему.

Отмечая, что «для жилищного строительства важны земля, документация и инженерная инфраструктура», Брокерт сам себе с гордостью отвечает: «Мы всё это сделали». Во что поверить может только полный идиот. К примеру, широко разрекламированный микрорайон «Монгун», в котором, кстати, находится офис ООО «Водоканал». В этом месте планируется строительство школы, детского сада и жилья. Однако и там строители планируют возведение септиков, поскольку микрорайон не обеспечен инженерной инфраструктурой!

Как известно, Брокерт уже далеко не молодой человек. Давно пора на покой. Но он до сих пор не научился толком врать. И врёт, как говорят русские, как сивый мерин. Ну, скажите, зачем так откровенно искажать действительность? Неужели без вранья никак нельзя? А ведь знает, подлец, что нужно делать. Но всё равно не делает...

ХОВАЛЫГ ПОЕДЕТ В КРАСНОЯРСК С ПОКАЗУХОЙ

В первых числах марта в Красноярске состоится «экономический форум». Поедет туда и тувинская делегация «во главе с В. Ховалыгом». Она «намерена презентовать проекты, инициированные в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития (ИПСЭР)». Будет представлена презентация «Инвестиции в будущее. Перспективные направления развития Республики Тыва» с демонстрацией проектов «Туризм», «Строительство» и «Особая экономическая зона, индустриальный и агропромышленный парк». Напомню: последние 20 лет Тува возила на этот форум в Красноярске проект строительства железной дороги «Курагино – Кызыл». Результат – «ноль».

«По направлению «Туризм» будут представлены проекты по созданию туристско-рекреационного комплекса на озере Чагытай Тандинского района, туристско-логистического центра в Каа-Хемском районе, строительство санаторно-курортного центра «Уш-Белдир» и гостиничного комплекса на санаторно-курортном и оздоровительном комплексе «Чедер», а также возведение гостиничного центра на туристском комплексе «Тайга». В общем, в основном – липовые проекты, предназначенные для отмывания бюджетных средств. К примеру, проект «оздоровительный комплекс «Чедер» по плану с осени прошлого года уже должен функционировать, а там на строительной площадке, как говорится, и конь не валялся. «Агропромышленный парк», начатый при Кара-ооле, вот уже почти два года как заморожен. И никаких подвижек с его реанимацией, похоже, не предвидится. Остальные проекты – это обычная маниловщина, под которой нет никакой основы. Просто мечты Ховалыга. «В рамках КЭФ-2023 ожидается подписание ряда соглашений о сотрудничестве». Зачем? Для солидности?

ОБЪЯСНИЛИ: НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ СПРОС – ЭТО ЕЩЁ НЕ ДЕФИЦИТ

Население всё чаще жалуется на дефицит в Туве лекарств. Особенно – антибиотиков. Однако «Росздравнадзор по Туве» успокаивает: дефицита лекарств нет. И сообщает: «в аптеках республики имеется более 17 млн. упаковок всех лекарственных препаратов». Это как если бы главврач больницы успокаивал, что проблемы нет, поскольку средняя температура по больнице – 36,6. Хотя она складывается от +2 градусов в морге и +41 градуса у больных. Но руководитель регионального Росздравнадзора Алла Намдак спокойна, как слон: «Такое количество препаратов вполне удовлетворяет потребности региона в лекарствах». К тому же она считает, что «ажиотажа никакого нет». Он появляется только тогда, когда «население начинает закупаться». То есть, пока в аптеках нет покупателей – всё нормально? А как появятся, так и ажиотаж? Интересная теория. Вот и пойми: где дефицит, а где – просто повышенный спрос. Население просто не понимает, что «медицинские препараты имеют ограниченный срок годности и требуют определённых условий хранения». Поэтому купил одну таблетку, максимум – две – и домой! Иначе появится дефицит на пару с ажиотажем. Вот и весь сказ.