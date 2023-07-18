    Обзор прессы

КОМУ ДОВЕРЯЮТ КРЕМЛЁВСКИЕ СОЦИОЛОГИ?

«ТП» сообщила, что, если верить в «результаты исследования» Фонда «Общественное мнение», глава Тувы «Владислав Ховалыг возглавил рейтинг доверия глав регионов СибФО». А сам Фонд выдал на гора данные, что «работу Ховалыга оценили на «хорошо» 73,6% участников опроса». Такие результаты Фонд объясняет «большой работой руководства республики в области социальных проектов». К примеру, потому, что «медикам первичного звена разрешили приватизировать служебное жильё». Кроме того, «республика выступила в качестве «региона-помощника» и готова направить своих специалистов в Монголию, где сейчас сложилась непростая эпизоотическая ситуация». Всё это благоприятно сказывается на рейтинге и уровне доверия к власти.

Как сообщается, «неплохие позиции в рейтинге у Владимира Мазура (Томская область), Виталия Хоценко (Омская область), Игоря Кобзева (Иркутская область)». А вот «Главы Алтайского края и Хакасии Виктор Томенко и Валентин Коновалов оказались в числе аутсайдеров» – видимо, заказа из Кремля на этих губернаторов не было.

Особенно отметим результат Коновалова, которому осенью предстоят бои республиканского значения со ставленником «Единой России» гастарбайтером Соколом. Если верить социологии Кремля, «хорошо» его работу на посту главы региона оценивают только 27% респондентов». Судя по всему, положение Сокола хуже губернаторского, если за него так рьяно взялись кремлёвские социологи.

ИНИЦИАТИВА ПО ПРИКАЗУ СВЕРХУ

Вот скажите, какие гражданские инициативы возможны в стране, где давно нет никакого гражданского общества? Однако, как выяснилось, нигде его в России нет, а в Туве – есть. И вот «в Доме народного творчества состоялось расширенное заседание Совета по поддержке гражданских инициатив». Всё было организовано по высшему разряду. «В нём приняли участие вместе с членами Совета более 400 руководителей и активистов общественных организаций Тувы, руководители федеральных и республиканских организаций и муниципалитетов республики». В общем, собрались все душители гражданских свобод, кроме Росгвардии и МВД.

Открывая заседание, «Владислав Ховалыг напомнил о темах, предложенных им для обсуждения – общественная безопасность и формирование социального благополучия в республике». Он отметил, что «духовно-нравственные приоритеты – укрепление семейных ценностей, нацеленность на созидательный труд, воспитание патриотизма, сохранение и развитие народных традиций, родного языка, несмотря на государственные программы и всевозможные мероприятия, можно решить только при участии всего общества». Его выступление было встречено на всякий случай бурными продолжительными аплодисментами в стиле брежневских времён.

«Я знаю, что земляки обсуждают самые наболевшие вопросы – это и доступность детских садов, нехватку врачей, безответственность родителей, иждивенчество, спорят об ограничениях в продаже спиртного, с болью реагируют на резонансные преступления», – отметил глава. Всё это обсуждается «в семье», «в социальных сетях». Ховалыг предложил рассмотреть эти вопросы в формате заседания данного Совета. Он выразил готовность «выслушать мнение общественных организаций, активистов по самым острым вопросам и конкретные предложения по решению проблем». А также пообещал поддержать «самые нужные, эффективные инициативы».

Наверное, такие встречи в обществе нужны. Не исключено, что они даже могут принести какую-то пользу обществу. Только нужно понять простую вещь – у нас в республике всё до такой степени зарегулировано, что общественными организациями руководят назначенные «сверху» обыкновенные чиновники, их друзья, соседи и родственники. Потому ожидать от подобных сборов какой-то пользы, кроме «галочки» в отчёте – просто наивно. Как обычно собрались, поговорили и забыли до новых встреч.

И СНОВА О ГОРОДСКОМ РЫНКЕ

Центральный городской рынок обращает на себя внимание давно. С тех пор, как там обосновались бандиты и жулики. По его поводу у населения «сложилось мнение, что его необходимо приводить в современный вид». Как показывают опросы, «большинство горожан недовольно существующим порядком вещей». И предлагают: «торговые площади необходимо перебазировать в более подходящее место». Многие поддерживают «решение Главы Тувы о переносе центрального рынка», считают «этот вопрос уже наболевшим для наших горожан».

А дело в том, что «центральный рынок стал не только местом, где можно закупиться необходимыми товарами, но и центром притяжения криминальных элементов и лиц без определённого места жительства». «Туристы, которые к нам приезжают, видят эту картину, и у них появляется крайне плохое впечатление». При этом большинство сходится в том, что необходимо делать привлекательной нашу столицу, развивать сеть дорог и создавать условия, чтобы было меньше пробок. Есть и такие, кто полагает, что для торговцев необходимо создавать более комфортные условия, «при этом нужно учесть пожелания, интересы предпринимателей и жителей города».

Шолбан Кара-оол, по всей видимости, будучи главным выгодоприобретателем от деятельности столичного рынка – это серьёзное препятствие для нормальной деятельности городских и республиканских властей. И он за свои деньги наверняка готов бороться до последнего алкоголика, потребляющего шмурдяк. Видимо, поэтому простое выстраданное решение о переносе рынка вызвало такое ожесточённое сопротивление.

ПРИШЛА ПОРА ВЗЯТЬСЯ ЗА СОБАК

В мэрии прошло совещание «по вопросам дальнейшей судьбы бездомных и безнадзорных собак». В мероприятии «приняли участие сотрудники прокуратуры, Центра кинологической службы, Роспотребнадзора и Управления ветеринарии г. Кызыла».

Как было доложено, в городе следующая обстановка, связанная с бесхозными собаками: когда «жители подают заявки на отлов агрессивных животных и специалисты приезжают по адресу, чаще всего там находятся уже стерилизованные и чипированные собаки, которых выпустили из приюта».

Оказывается, «люди не умеют вести себя при виде беспризорных собак». Многие из них полагают, что «за громким лаем обязательно последует агрессия». Хотя это совсем не так. Поэтому необходимо «выезжать в районы города и проводить обучающие беседы, раздавать буклеты о том, как нужно себя вести в тех или иных ситуациях с собаками».

К тому же уже назрел вопрос «установления порядка процедуры по определению степени агрессивности у собак. Для этого планируется привлечь кинологов, поскольку именно они с профессиональной точки зрения сумели бы выявлять злых, неготовых к взаимодействию с людьми, животных». Именно они могут «передавать свои знания, обучая сотрудников приюта и отловщиков для эффективной работы в коррекции поведения собак, а также для дальнейшей их социализации». А также «кинологи смогут непосредственно участвовать в оценке животных перед освобождением на волю».

Согласно федеральному закону об ответственном обращении с животными, «мероприятия при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев включают в себя: отлов – стерилизация – выпуск в естественную среду обитания». Всё. И только в случае, если «животное проявляет немотивированную агрессию, оно содержится в приюте до конца жизни».

По информации подрядчика, с конца мая по сей день «в Кызыле отловлено 296 бездомных собак». По сведениям Роспотребнадзора, «только за первый квартал 2023 года зарегистрировано 324 случая укуса людей собаками (половина из них приходится на хозяйских)». Это подтверждает, что «среди населения существует проблема безответственного отношения к собственным питомцам».

Кстати, мало кто знает, что «в Кызыле с марта действует акция по бесплатной стерилизации собак». Так что «любой желающий может подать заявку на операцию. Специалисты мэрии увезут животное, а после стерилизации привезут домой обратно». Так что не всё так мрачно, как может показаться на первый взгляд.

Однако главный вопрос о том, когда по городу прекратится миграция страшных бездомных собак, которые сбиваются в злобные голодные стаи, остаётся. Похоже, на этот вопрос никто не готов отвечать. Как не смогли ответить и на вопрос, куда, по какому телефону необходимо обращаться по поводу диких бездомных собак. Как отличить кастрированную собаку от обычной. И почему первую не следует бояться.

КОГДА БУДЕТ НАВЕДЁН ПОРЯДОК НА ДОРОГАХ И ПЕРЕСТАНУТ ГИБНУТЬ ЛЮДИ?

В Госавтоинспекции прошёл брифинг, на котором был освещён вопрос «роста числа аварий на дорогах Кызыла». Как было сообщено, «за 5 месяцев текущего год на территории столицы региона произошло 78 ДТП, в которых погибли 3 человека». Таким образом, «аварийность выросла к уровню прошлого года на 14%». А в целом «количество пострадавших в ДТП измеряется сотнями – 112 человек получили ранения в дорожно-транспортных происшествиях». Для нашего небольшого города это более чем внушительные показатели. Нужен ответ на простой вопрос: «Почему же количество аварий не снижается, а наоборот растёт?»

Как заявляют гаишники, в большинстве случаев ДТП происходят из-за намеренного или случайного нарушения правил дорожного движения. Как они это определили, одному Богу известно. «Речь идёт о самых разнообразных нарушениях – несоблюдении скоростного режима, игнорировании правил проезда или перехода проезжей части, выезде на встречную полосу или проезде на запрещающий сигнал светофора, несоблюдении дистанции, непристегнутом ремне безопасности», – отмечают в ГИБДД. Если верить им, то с начала года «по вине пешеходов зарегистрировано 17 ДТП, в которых погибли трое и 15 человек получили различные травмы». Но ведь проблемы гораздо глубже, чем это кажется сотрудникам ГАИ.

Кстати, в текущем году наблюдается «снижение ДТП с участием нетрезвых водителей». Тем не менее «количество севших подшофе за руль не уменьшается» – задержано «188 водителей с признаками опьянения, 140 водителей передали управление транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения».

«В 2023 году на дорогах Кызыла совершено 17 ДТП с участием детей, в которых 17 же несовершеннолетних получили ранения». Нередко «несовершеннолетние берут ключи от родительских машин, пока те спят или в отъезде. Но есть и ситуации, когда родители сами дают машину детям». Тут не лишним будет напомнить, что взрослые должны объяснить своим детям-подросткам, что недопустимо нарушать ПДД. Заодно сотрудник ГИБДД разъяснил, что «нести ответственность за нарушения в сфере дорожного движения несовершеннолетние начинают с 16 лет». За вождение без водительского удостоверения, согласно ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ, предусмотрен штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей. А всего «за 5 месяцев текущего года инспекторы ДПС выявили 28 несовершеннолетних водителей».

Случай, когда подросток сел за руль и чуть не погиб, произошёл 4 июня. «На ул. Шевченко Кызыла произошло дорожно-транспортное происшествие – наезд на препятствие. Сотрудники полиции установили, что 15-летний водитель «Тойота Королла», чтобы не сбить выбежавшую на проезжую часть дороги собаку, резко вывернул руль и, не справившись с управлением, въехал на линию электропередач». На момент совершения ДТП в салоне автомобиля было двое подростков. В результате аварии они оба были госпитализированы в Ресбольницу в тяжёлом состоянии. «В ходе разбирательства выяснилось, что парень без разрешения родителей взял ключи от авто».