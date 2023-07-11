Что по чём
Цены на продукты питания по состоянию на 10 июля 2023 года (в рублях)
|
№ п/п
|
Наименование продукта
|
Хороший
|
Батон
|
45 Магазин
|
Добрый
|
Рыба/Мясо
|
Ярче
|
1.
|
Мука
|
в/с, 1 кг
|
40 (-3)
|
45
|
92
|
88 (+13)
|
100
|
38
|
«Алейка», 1 кг
|
-
|
47
|
44 (-20)
|
50
|
65
|
36 (+1)
|
2.
|
Сахар
|
песок, 1 кг
|
70
|
74 (-1)
|
99 (+2)
|
91
|
105 (+5)
|
85 (+8)
|
3.
|
Яйца
|
1 кат., 10 шт.
|
80
|
68
|
88 (+2)
|
70
|
-
|
62 (+3)
|
4.
|
Масло растительное
|
|
130
|
105 (-25)
|
169 (+17)
|
150 (-16)
|
230 (+60)
|
115
|
5.
|
Масло сливочное
|
«Крестьянское», 1 кг
|
750 (+50)
|
626 (+100)
|
680 (-184)
|
602 (-98)
|
664 (-86)
|
670 (+6)
|
6.
|
Сыр
|
«Российский», 1 кг
|
774 (+154)
|
667 (+172)
|
730 (+184)
|
891 (+111)
|
790 (+70)
|
760 (+100)
|
7.
|
Молоко
|
«Простоквашино»
|
- (80)
|
- (80)
|
121
|
- (109)
|
120
|
88 (-14)
|
«Литвиновское»
|
-
|
-
|
89 (-4)
|
85
|
95
|
84 (+8)
|
«Семёнишна»
|
75 (+5)
|
79 (+5)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
8.
|
Мясо говядина
|
мякоть, 1 кг
|
-
|
-
|
- (420)
|
-
|
600
|
-
|
9.
|
Мясо свинина
|
мякоть, 1 кг
|
-
|
- (300)
|
360 (+10)
|
-
|
345 (-80)
|
-
|
10.
|
Курица (цыплёнок)
|
бройлер, 1 кг
|
220
|
- (253)
|
265 (+5)
|
-
|
280
|
232 (+17)
|
11.
|
Хлеб
|
|
26 (-7)
|
32 (-5)
|
32
|
34 (-2)
|
40
|
38
|
12.
|
Картофель
|
1 кг
|
70 (+10)
|
89 (+5)
|
40
|
72 (+33)
|
-
|
95 (+47)
|
13.
|
Капуста
|
1 кг
|
60
|
63
|
95 (+55)
|
97 (+19)
|
-
|
85 (+37)
|
14.
|
Свекла
|
1 кг
|
60
|
42 (-21)
|
90 (+45)
|
91 (+26)
|
-
|
65 (-3)
|
15.
|
Морковь
|
1 кг
|
120 (+97)
|
95 (+42)
|
60 (+15)
|
130 (+65)
|
-
|
65 (+20)
|
16.
|
Лук
|
1 кг
|
70
|
74
|
75 (-10)
|
78
|
-
|
75 (+30)
|
17.
|
Крупа гречневая
|
1 кг
|
50 (-20)
|
53
|
152
|
70
|
100 (-45)
|
54 (-4)
|
18.
|
Рис
|
1 кг
|
86 (+8)
|
84
|
144 (+21)
|
118
|
150 (+5)
|
102 (+3)
|
19.
|
Лапша «Ролтон»
|
|
26 (+6)
|
27
|
28
|
25
|
-
|
20
|
20.
|
Лапша «Доширак»
|
|
- (26)
|
-
|
35
|
28
|
-
|
22
|
21.
|
Макаронные изделия
|
1 кг
|
36 (+3)
|
47
|
63 (+1)
|
45
|
50
|
49
* В скобках указано изменение цены по сравнению с ценами на 12 июня 2023 года.
Цены на автомобильное топливо по состоянию на 10 июля 2023 года (в рублях)
|
АЗС
|
ТТК
|
Эне-Сай
|
Фортуна
|
Джокер
|
АИ-92
|
54
|
55,5
|
55
|
52
|
АИ-95
|
56,5
|
58,5
|
58
|
55
|
ДТ
|
65
|
64
|
-
|
59
(прочитано 101 раз)