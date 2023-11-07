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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2023 год / № 41, 7 ноября / Цены на продукты питания по состоянию на 6 ноября 2023 года (в рублях)
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№41, 7 ноября 2023 года.
    Что по чём

Цены на продукты питания по состоянию на 6 ноября 2023 года (в рублях)


№ п/п

Наименование продукта

Хороший

Батон

45 Магазин

Добрый

Рыба/Мясо

Ярче

1.

Мука

в/с, 1 кг

43 (+5)

45

92

75

100

62 (-6)

«Алейка», 1 кг

-

42

64

50

63

40 (-6)

2.

Сахар

песок, 1 кг

73 (-7)

74

105

95

115

73 (-12)

3.

Яйца

1 кат., 10 шт.

110

116 (+16)

120 (+8)

120 (+5)

-

125 (+29)

4.

Масло растительное

 

90 (-40)

130

164

165

145 (-15)

125 (-5)

5.

Масло сливочное

«Крестьянское», 1 кг

1042 (+302)

810 (+110)

744 (+64)

1064 (+362)

1040

684

6.

Сыр

«Российский», 1 кг

620 (-10)

760 (+4)

724 (+280)

878 (+113)

580 (-220)

725 (+310)

7.

Молоко

«Простоквашино»

-

84

- (101)

108 (+4)

114 (+4)

98

«Литвиновское»

-

-

101

92

105

102

«Семёнишна»

75 (+5)

74

-

-

-

-

8.

Мясо говядина

мякоть, 1 кг

-

-

-

-

750 (+170)

-

9.

Мясо свинина

мякоть, 1 кг

-

- (339)

-

- (379)

340 (-40)

-

10.

Курица (цыплёнок)

бройлер, 1 кг

-

290 (-5)

415 (+60)

- (350)

400

288 (+33)

11.

Хлеб

 

41 (+1)

37 (-1)

35

38 (-3)

38

41 (+4)

12.

Картофель

1 кг

27 (+7)

28 (-3)

35 (-5)

38 (-1)

-

28

13.

Капуста

1 кг

20 (-60)

-

50

46

-

45

14.

Свекла

1 кг

- (30)

32 (+1)

45

65

-

50

15.

Морковь

1 кг

30

32 (+1)

45

65

-

50

16.

Лук

1 кг

30

32 (-42)

45 (-15)

52

-

45 (+7)

17.

Крупа гречневая

1 кг

50

50 (-2)

84

70

100

106 (+50)

18.

Рис

1 кг

82 (-15)

84 (-21)

141

122

140 (-5)

106

19.

Лапша «Ролтон»

 

22

21 (+1)

28

25

-

20

20.

Лапша «Доширак»

 

-

-

35

39 (+11)

-

32 (+10)

21.

Макаронные изделия

1 кг

40 (-2)

45 (-2)

53 (-9)

45

55

52 (+1)

 

Цены на автомобильное топливо по состоянию на 6 ноября 2023 года (в рублях)

АЗС

ТТК

Эне-Сай

Фортуна

Джокер

АИ-92

60 (-1)

61,5 (-1)

-

57 (-3)

АИ-95

65 (-2)

64,5 (-1)

-

59 (-3)

ДТ

83

81,5 (+2)

-

78 (+5)

* В скобках указано изменение цены по сравнению с ценами на 23 октября 2023 года.

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risk-inform.ru/article_10756.html

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