Что по чём
Цены на продукты питания по состоянию на 6 ноября 2023 года (в рублях)
|
№ п/п
|
Наименование продукта
|
Хороший
|
Батон
|
45 Магазин
|
Добрый
|
Рыба/Мясо
|
Ярче
|
1.
|
Мука
|
в/с, 1 кг
|
43 (+5)
|
45
|
92
|
75
|
100
|
62 (-6)
|
«Алейка», 1 кг
|
-
|
42
|
64
|
50
|
63
|
40 (-6)
|
2.
|
Сахар
|
песок, 1 кг
|
73 (-7)
|
74
|
105
|
95
|
115
|
73 (-12)
|
3.
|
Яйца
|
1 кат., 10 шт.
|
110
|
116 (+16)
|
120 (+8)
|
120 (+5)
|
-
|
125 (+29)
|
4.
|
Масло растительное
|
|
90 (-40)
|
130
|
164
|
165
|
145 (-15)
|
125 (-5)
|
5.
|
Масло сливочное
|
«Крестьянское», 1 кг
|
1042 (+302)
|
810 (+110)
|
744 (+64)
|
1064 (+362)
|
1040
|
684
|
6.
|
Сыр
|
«Российский», 1 кг
|
620 (-10)
|
760 (+4)
|
724 (+280)
|
878 (+113)
|
580 (-220)
|
725 (+310)
|
7.
|
Молоко
|
«Простоквашино»
|
-
|
84
|
- (101)
|
108 (+4)
|
114 (+4)
|
98
|
«Литвиновское»
|
-
|
-
|
101
|
92
|
105
|
102
|
«Семёнишна»
|
75 (+5)
|
74
|
-
|
-
|
-
|
-
|
8.
|
Мясо говядина
|
мякоть, 1 кг
|
-
|
-
|
-
|
-
|
750 (+170)
|
-
|
9.
|
Мясо свинина
|
мякоть, 1 кг
|
-
|
- (339)
|
-
|
- (379)
|
340 (-40)
|
-
|
10.
|
Курица (цыплёнок)
|
бройлер, 1 кг
|
-
|
290 (-5)
|
415 (+60)
|
- (350)
|
400
|
288 (+33)
|
11.
|
Хлеб
|
|
41 (+1)
|
37 (-1)
|
35
|
38 (-3)
|
38
|
41 (+4)
|
12.
|
Картофель
|
1 кг
|
27 (+7)
|
28 (-3)
|
35 (-5)
|
38 (-1)
|
-
|
28
|
13.
|
Капуста
|
1 кг
|
20 (-60)
|
-
|
50
|
46
|
-
|
45
|
14.
|
Свекла
|
1 кг
|
- (30)
|
32 (+1)
|
45
|
65
|
-
|
50
|
15.
|
Морковь
|
1 кг
|
30
|
32 (+1)
|
45
|
65
|
-
|
50
|
16.
|
Лук
|
1 кг
|
30
|
32 (-42)
|
45 (-15)
|
52
|
-
|
45 (+7)
|
17.
|
Крупа гречневая
|
1 кг
|
50
|
50 (-2)
|
84
|
70
|
100
|
106 (+50)
|
18.
|
Рис
|
1 кг
|
82 (-15)
|
84 (-21)
|
141
|
122
|
140 (-5)
|
106
|
19.
|
Лапша «Ролтон»
|
|
22
|
21 (+1)
|
28
|
25
|
-
|
20
|
20.
|
Лапша «Доширак»
|
|
-
|
-
|
35
|
39 (+11)
|
-
|
32 (+10)
|
21.
|
Макаронные изделия
|
1 кг
|
40 (-2)
|
45 (-2)
|
53 (-9)
|
45
|
55
|
52 (+1)
Цены на автомобильное топливо по состоянию на 6 ноября 2023 года (в рублях)
|
АЗС
|
ТТК
|
Эне-Сай
|
Фортуна
|
Джокер
|
АИ-92
|
60 (-1)
|
61,5 (-1)
|
-
|
57 (-3)
|
АИ-95
|
65 (-2)
|
64,5 (-1)
|
-
|
59 (-3)
|
ДТ
|
83
|
81,5 (+2)
|
-
|
78 (+5)
* В скобках указано изменение цены по сравнению с ценами на 23 октября 2023 года.
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