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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2022 год / № 27, 13 декабря / Цены на продукты питания по состоянию на 10 декабря 2022 года (в рублях)
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№27, 13 декабря 2022 года.
    Что по чём

Цены на продукты питания по состоянию на 10 декабря 2022 года (в рублях)

№ п/п

Наименование продукта

Хороший

Батон

45 Магазин

Добрый

Рыба/Мясо

Ярче

1.

Мука

в/с, 1 кг

36 (-12)

45 (-5)

92 (-12)

82 (+47)

95 (+13)

38

«Алейка», 1 кг

- (37)

42 (-3)

57 (+3)

40 (-3)

65 (+5)

36

2.

Сахар

песок, 1 кг

80

80

76 (-16)

88

90 (-10)

67 (-11)

3.

Яйца

1 кат., 10 шт.

- (70)

60

78 (+4)

- (75)

-

69 (+7)

4.

Масло растительное

 

130

130

137 (-23)

146 (-18)

157 (+2)

132 (+4)

5.

Масло сливочное

«Крестьянское», 1 кг

667 (+67)

686 (-214)

874

954 (+526)

1200 (+450)

730 (+38)

6.

Сыр

«Российский», 1 кг

600

630 (+51)

1025 (+65)

1100 (+70)

880 (+330)

760 (+75)

7.

Молоко

«Простоквашино»

85 (+5)

85 (+5)

100

95 (-6)

101 (-3)

90

«Литвиновское»

-

-

89

85

-

76

«Семёнишна»

70

79

- (29)

-

-

-

8.

Мясо говядина

мякоть, 1 кг

-

-

420

-

385 (+40)

-

9.

Мясо свинина

мякоть, 1 кг

-

- (242)

429 (+69)

-

315 (-30)

-

10.

Курица (цыплёнок)

бройлер, 1 кг

- (208)

253 (+68)

260 (-105)

-

240

190 (-15)

11.

Хлеб

 

29 (+3)

35

29

32

34 (+6)

30 (+2)

12.

Картофель

1 кг

25

26

35

37

-

35 (+7)

13.

Капуста

1 кг

23 (+3)

21 (+4)

40

40

-

35

14.

Свекла

1 кг

30

- (28)

45

52 (+6)

-

35

15.

Морковь

1 кг

25 (+5)

26 (-69)

45 (+5)

52 (+6)

-

35

16.

Лук

1 кг

35 (+10)

31 (+5)

40

42 (+3)

-

35

17.

Крупа гречневая

1 кг

100

100

152

93

105 (-10)

140 (+1)

18.

Рис

1 кг

78

90 (+12)

112

94

115

85

19.

Лапша «Ролтон»

 

23

26

27

25

-

20

20.

Лапша «Доширак»

 

26

- (60)

35

30

-

22 (-31)

21.

Макаронные изделия

1 кг

40

40 (+3)

62

51

52

38 (+5)

* В скобках указано изменение цены по сравнению с ценами на 14 ноября 2022 года.

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