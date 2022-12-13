Что по чём
Цены на продукты питания по состоянию на 10 декабря 2022 года (в рублях)
|
№ п/п
|
Наименование продукта
|
Хороший
|
Батон
|
45 Магазин
|
Добрый
|
Рыба/Мясо
|
Ярче
|
1.
|
Мука
|
в/с, 1 кг
|
36 (-12)
|
45 (-5)
|
92 (-12)
|
82 (+47)
|
95 (+13)
|
38
|
«Алейка», 1 кг
|
- (37)
|
42 (-3)
|
57 (+3)
|
40 (-3)
|
65 (+5)
|
36
|
2.
|
Сахар
|
песок, 1 кг
|
80
|
80
|
76 (-16)
|
88
|
90 (-10)
|
67 (-11)
|
3.
|
Яйца
|
1 кат., 10 шт.
|
- (70)
|
60
|
78 (+4)
|
- (75)
|
-
|
69 (+7)
|
4.
|
Масло растительное
|
|
130
|
130
|
137 (-23)
|
146 (-18)
|
157 (+2)
|
132 (+4)
|
5.
|
Масло сливочное
|
«Крестьянское», 1 кг
|
667 (+67)
|
686 (-214)
|
874
|
954 (+526)
|
1200 (+450)
|
730 (+38)
|
6.
|
Сыр
|
«Российский», 1 кг
|
600
|
630 (+51)
|
1025 (+65)
|
1100 (+70)
|
880 (+330)
|
760 (+75)
|
7.
|
Молоко
|
«Простоквашино»
|
85 (+5)
|
85 (+5)
|
100
|
95 (-6)
|
101 (-3)
|
90
|
«Литвиновское»
|
-
|
-
|
89
|
85
|
-
|
76
|
«Семёнишна»
|
70
|
79
|
- (29)
|
-
|
-
|
-
|
8.
|
Мясо говядина
|
мякоть, 1 кг
|
-
|
-
|
420
|
-
|
385 (+40)
|
-
|
9.
|
Мясо свинина
|
мякоть, 1 кг
|
-
|
- (242)
|
429 (+69)
|
-
|
315 (-30)
|
-
|
10.
|
Курица (цыплёнок)
|
бройлер, 1 кг
|
- (208)
|
253 (+68)
|
260 (-105)
|
-
|
240
|
190 (-15)
|
11.
|
Хлеб
|
|
29 (+3)
|
35
|
29
|
32
|
34 (+6)
|
30 (+2)
|
12.
|
Картофель
|
1 кг
|
25
|
26
|
35
|
37
|
-
|
35 (+7)
|
13.
|
Капуста
|
1 кг
|
23 (+3)
|
21 (+4)
|
40
|
40
|
-
|
35
|
14.
|
Свекла
|
1 кг
|
30
|
- (28)
|
45
|
52 (+6)
|
-
|
35
|
15.
|
Морковь
|
1 кг
|
25 (+5)
|
26 (-69)
|
45 (+5)
|
52 (+6)
|
-
|
35
|
16.
|
Лук
|
1 кг
|
35 (+10)
|
31 (+5)
|
40
|
42 (+3)
|
-
|
35
|
17.
|
Крупа гречневая
|
1 кг
|
100
|
100
|
152
|
93
|
105 (-10)
|
140 (+1)
|
18.
|
Рис
|
1 кг
|
78
|
90 (+12)
|
112
|
94
|
115
|
85
|
19.
|
Лапша «Ролтон»
|
|
23
|
26
|
27
|
25
|
-
|
20
|
20.
|
Лапша «Доширак»
|
|
26
|
- (60)
|
35
|
30
|
-
|
22 (-31)
|
21.
|
Макаронные изделия
|
1 кг
|
40
|
40 (+3)
|
62
|
51
|
52
|
38 (+5)
* В скобках указано изменение цены по сравнению с ценами на 14 ноября 2022 года.
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