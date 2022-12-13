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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2022 год / № 27, 13 декабря / Перекрёсток мнений
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№27, 13 декабря 2022 года.
    Перекрёсток мнений
Перекрёсток мнений

Цитаты Владимира Путина

Аноним, 07-12-2022 #1[ru]

9% увеличение тарифов на ЖКХ – видим.

Аноним, 07-12-2022 #3[ru]

«Членов СПЧ попросили не расстраивать Путина вопросами о войне». Вы его ещё вопросами о бедности не расстраивайте, о пенсиях, медицине, смертности, об эпидемии ВИЧ. Пусть и дальше остаётся счастливым...

Аноним, 08-12-2022 #8[ru]

Дед совсем сдал. Взять и на всю страну признаться, что ему насрать на народ.

Аноним, 09-12-2022 #10[ru]

Самая тяжёлая форма шизофрении, это защищать Родину в чужой стране.

Свежий анекдот

Аноним, 07-12-2022 #1[ru]

Песков опроверг слухи о подготовке Путиным послания с объявлением о «мобилизации страны». Как говорится, не стоит верить слухам, пока их не опроверг Песков.

Аноним, 07-12-2022 #3[ru]

У народа России осталось только два союзника – Vодка и Zакуска.

Когда всё это закончится?

Аноним, 07-12-2022 #2[ru]

Сейчас одни думают, что воюют с нацизмом, вторые уверены, что защищают страну от полчищ орков, а на самом деле все развлекают дедушку, которому слишком скучно умирать одному...

Аноним, 07-12-2022 #6[ru]

«Минобороны РФ обвинило ВСУ в атаке на военные аэродромы в Рязанской и Саратовской областях». Вот как: ОБВИНИЛО!!! Да ладно, чего там обвинять – вы сразу в суд подайте!

Аноним, 07-12-2022 #7[ru]

Если украинские беспилотники и дальше будут так же кошмарить российские стратегические бомбардировщики, задача взятия Киева за три дня может стать невыполнимой.

Аноним, 07-12-2022 #8[ru]

Ещё две атаки беспилотников. Курский аэродром и нефтебаза в Брянской области. Судя по всему, карманным военкорам спущена разнарядка не раздувать огонь... В Кремле, скорее всего, уже поняли, что никуда вставать с колен страна огромная не собирается. Поэтому логично вернуться к декорациям «ничего не происходит»...

Аноним, 07-12-2022 #10[ru]

Почитал про украинский город Бахмут. Что же, думаю, там за крепость такая могучая, что вторая армия мира, атакуя всей своей мощью, не может его взять уже 4 месяца? Оказывается, Бахмут на 1/6 меньше Анапы. Какой вам Киев? Остановитесь, бедолаги, убьетесь же все!

Аноним, 07-12-2022 #12[ru]

За двое суток: три взрыва газа в жилых домах в разных городах России; три взрыва на аэродромах. Какие-то совсем хреновенькие предновогодние салютики, да.

Мышлявцев, 07-12-2022 #14[ru]

Уже фоновые новости, не вызывающие интереса. Куда там Сурков предлагал экспортировать хаос? «Возгорание в районе курского аэродрома, вызванное в результате атаки ВСУ, ликвидировано. Пожар тушили больше суток». М-да...

Аноним, 07-12-2022 #15[ru]

А помните, как мы хорошо жили? В магазине была нормальная еда по доступным ценам. После коммуналки оставались деньги на покупку штанов. Путин ловил щук, Медведев еще не сошел с ума и не гнал про Люцифера... Куда же нас занесло?

Аноним, 08-12-2022 #17[ru]

Владимир Владимирович по Крымскому мосту на Mercedes-Benz прокатился. А почему не на Калине?

Аноним, 08-12-2022 #18[ru]

«Во многих компьютерных играх иностранного производства пропагандируется культ насилия, жестокости...» – заявили в комиссии Совета законодателей страны, которая на протяжении уже почти года кроет ракетами другую страну просто потому что.

Аноним, 08-12-2022 #19[ru]

Узбекистан довольно жестко – особенно для восточной дипломатии – отклонил предложение Путина о тройственном газовом союзе... Затея Путина была в том, чтобы продолжать продавать газ в обход санкций, но на этот раз «сообразить на троих» у него не вышло. Соседи и бывшие союзники опасаются иметь дело с изгоем. Такая вот неувязочка: мечтал о многополярном мире, а его даже в региональные державы не берут.

Аноним, 08-12-2022 #23[ru]

Кремль привел Россию к полной деградации: экономической, политической, культурной, моральной. Самая богатая природными ресурсами страна в мире живет в нищете и разрухе, а теперь из последних сил надрывается, чтобы уничтожить соседей, которые решили жить по-человечески...

Аноним, 08-12-2022 #26[ru]

Первый знак был послан нам летом 2013-го года, когда Шойгу изобрел ТАНКОВЫЙ БИАТЛОН и начал проводить соревнования, как будто это абсолютно нормальная штука. Нужно было догадаться, что стареющие мужики с неограниченной властью рано или поздно перейдут от потешных игр с танками к чему-то более опасному...

Аноним, 09-12-2022 #30[ru]

Сергей Семенович! Газета поднялась до неслыханных высот, новости важны...

Коротко

Аноним, 07-12-2022 #4[ru]

Согласно последнему опросу «Левада-Центра» (российские власти считают организацию иностранным агентом), большинство россиян по-прежнему поддерживает действия Кремля в Украине. Свое несогласие с войной выразили всего 20%.

Аноним, 07-12-2022 #6[ru]

Странный этот глубинный народ. «Где наши пенсии», «где наш тёплый сортир», «где наши дороги», «где наше человеческое достоинство», «где наши мозги», «где наши перспективы» – это их не волнует. Но вот «где наше ПВО» – очень взволновало...

Аноним, 07-12-2022 #7[ru]

«Тува присоединится к использованию труда осуждённых в муниципальных организациях» – я так понимаю, если позвонить в ЖЭК для ремонта протекшей трубы или заискрившейся проводки, то к тебе могут прислать какого-нибудь убийцу, насильника или грабителя?

Аноним, 09-12-2022 #14[ru]

Airbus за 11 месяцев 2022 года поставил заказчикам 565 самолётов. В России всё гражданское авиастроение за этот же период не выпустило даже и 10 самолётов. Вот масштаб пропасти между Россией и реально индустриально развитым миром.

Аноним, 11-12-2022 #15[ru]

«Тува присоединится к программе трудоустройства заключенных». Только кто этим будет заниматься? Там у Ховалыга нет ни одного производственника – одни жулики.

Аноним, 11-12-2022 #16[ru]

Эта программа трудоустройства будет финансироваться из бюджета. Так что не сомневайтесь – Ховалыг пристроит к ней Богусова. И они вместе будут потихоньку «доить» бюджет республики.

Аноним, 11-12-2022 #17[ru]

№16, трудоустраивать зеков – это вам не посредством «Богусовтаптар» спекулировать тувинскими землями. Так что Богусов тут не пригодится.

Аноним, 11-12-2022 #18[ru]

Ховалыг – большой мастер сочинения всяких схем по раскассированию бюджетных средств. Что-нибудь придумает.

Аноним, 11-12-2022 #19[ru]

Скоро никаких зеков не будет, кроме политических – всех заберут на Украину воевать с укропами.

Аноним, 11-12-2022 #20[ru]

Организовать труд заключённых – это такая морока! Нужно где-то их содержать, кормить, охранять, обеспечивать работой. Это настоящий головняк. Ховалыгу такой воз не по зубам.

Аноним, 11-12-2022 #21[ru]

Ничего тут заумного нет. Вон у Уюсова и Купцова зеки работают на производствах, и никакой головной боли от этого ни у кого нет. Если есть производство, то рабочие руки нужны. Надо только немного мозгами раскинуть.

Бюджет Тувы на 2023 год – как будем дальше жить, земляки?

Аноним, 07-12-2022 #1[ru]

Шойгу! Ха-ха-ха! Как он перед Александром Лукашенко себя вёл. Как провинившийся мелкопакс. Знает, что Лукашенко может и словом и делом припечатать так, что штаны стирать придётся. Это тебе не холопствующее россиянское офицерство.

Аноним, 07-12-2022 #3[ru]

«Как будем дальше жить, земляки?» – как обычно. Как будто перераспределение бабла из одного кармана в другой как-то улучшает жизнь обычного человека. Если уж «обычный» человек не интересуется политикой, то бюджет хоть так, хоть по другому – разворуют.

Неделя публичности власти

Аноним, 07-12-2022 #1[ru]

Пока Глава катается туда-сюда, пустышка Гер Прокерт фотографирует птичек на балконе. А что еще может делать этот бездельник? Когда Глава осознает, что КПД Гер Прокерта равно «нулю» точно так же, как и у его советника Суртаева, который дурил всех своими сказками полтора года. Тогда, может, что-то и начнётся меняться в лучшую сторону. А пока не осознал так и будет это лживое болото с лягушками, квакающими лапшу на уши продолжать тянуть его в трясину дальше и глубже...

Аноним, 07-12-2022 #2[ru]

С такими кадрами, как Брокерт, Ховалыг не решит ни одну из проблем. Нужны реальные дела, а их нет. Если свои не подходят, пригласите из других регионов нормальных специалистов-руководителей.

Аноним, 07-12-2022 #3[ru]

Вы чё, народ!? Какие такие кадры из других регионов? Мы бюджет сами «пилить» будем. Это – святое! Не позволим чужакам разворовывать народное добро! Грудью защитим!

Аноним, 07-12-2022 #4[ru]

Проблему обманутых вкладчиков аварийного дома по улице Дружба 3/7 должен решить «Богусовтаптар» путем предоставления готового жилья, построенного им на земле, выделяемого ему бесплатно правительством.

Аноним, 07-12-2022 #5[ru]

А кто строил этот дом по ул Дружба 3/7, случайно не товарищ Лендел, лучший друг товарищей Сата, бывшего министра строительства, и мэра Кызыла? А мэром кто тогда был, кто выдавал разрешение на ввод в эксплуатацию этого разваливающегося дома? Не нынешний глава республики Ховалыг? Ну, Сат срок мотает, а Ховалыг – на плаву! Пусть хоть собственные ошибки исправит. Или подаёт в отставку.

Аноним, 07-12-2022 #7[ru]

Брокерта никто не слушает и не уважает по причине его пустобрехства и бесполезности. Ни один вопрос решить не может. А сами помощники посмеиваются над ним из-за его знаменитой голой фотосессии.

Аноним, 07-12-2022 #8[ru]

...В Правительстве Тувы есть пара-тройка человек, у Уюсова грамотные люди, в Тардан-Голде спецы есть, в Лунсине что-то осталось. И это спецы настоящие. Хованыкам эти люди не нужны. Так же как и карликам и шойгам.

Аноним, 07-12-2022 #9[ru]

Какой-то неубедительный «выход в народ»...

Аноним, 07-12-2022 #10[ru]

Елена Никульникова работает в системе УФСИН. Ее сын служит в разведывательном подразделении и находится в зоне боевых действий. «Я не могла поверить в происходящее, все, словно сказка: человек, на которого я 20 лет смотрю в телевизор, люблю, горжусь, может со мной встретиться лично! В этом человеке – мощь и сила, ЭТО БЫЛО ДЛЯ МЕНЯ, КАК УВИДЕТЬ БОГА!» Также женщина рассказала, что хотела купить на встречу новую вещь и даже интересовалась у продавцов «Что обычно надевают на встречу с президентом»? В итоге женщина поехала на мероприятие в форме. В этой истории прекрасно всё. 20 лет ждала Золушка своего бала и вот дождалась...

Аноним, 07-12-2022 #13[ru]

Тот уклад, что завел КШВ, продолжает реализовывать и нынешний глава. Такая политика самым губительным способом повлияла на республику. Грамотные кадры потеряны навсегда, новые выучить эти бездари попросту не смогут. Так и будут прочно блистать во всех Антирейтинговых Хит-парадах страны!

Аноним, 08-12-2022 #15[ru]

В Тыве и в сельском хозяйстве одно сплошное воровство – субсидии предпринимателям есть, а продукции местной на полках нет. Ну, может быть, за исключением того, что производит Оюн.

Аноним, 09-12-2022 #16[ru]

На сегодняшний день главным тормозом в развитии строительного комплекса в республике является первый зампред правительства Брокерт. Создавая лишь имитацию бурной деятельности, этот господин на самом деле всячески вредит развитию отрасли по многим направлениям. Только благодаря ему лично и его окружению республика проваливает все Федеральные программы по строительству.

Аноним, 09-12-2022 #17[ru]

«Богусовтаптар» – это детище Брокерта. При нем стала активно развиваться эта структура.

Аноним, 09-12-2022 #18[ru]

Брокерту очень выгодно держать возле себя откровенно слабого министра строительства. На фоне которого Брокерт выглядит просто академиком. В этом то и кроется секрет его долголетия, секрет кощея в глупом и недалеком окружении. Да и подпишут не глядя все, что скажет он им. Любой «Таптар» подмахнут.

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