Перекрёсток мнений
Цитаты Владимира Путина
Аноним, 07-12-2022 #1[ru]
9% увеличение тарифов на ЖКХ – видим.
Аноним, 07-12-2022 #3[ru]
«Членов СПЧ попросили не расстраивать Путина вопросами о войне». Вы его ещё вопросами о бедности не расстраивайте, о пенсиях, медицине, смертности, об эпидемии ВИЧ. Пусть и дальше остаётся счастливым...
Аноним, 08-12-2022 #8[ru]
Дед совсем сдал. Взять и на всю страну признаться, что ему насрать на народ.
Аноним, 09-12-2022 #10[ru]
Самая тяжёлая форма шизофрении, это защищать Родину в чужой стране.
Свежий анекдот
Аноним, 07-12-2022 #1[ru]
Песков опроверг слухи о подготовке Путиным послания с объявлением о «мобилизации страны». Как говорится, не стоит верить слухам, пока их не опроверг Песков.
Аноним, 07-12-2022 #3[ru]
У народа России осталось только два союзника – Vодка и Zакуска.
Когда всё это закончится?
Аноним, 07-12-2022 #2[ru]
Сейчас одни думают, что воюют с нацизмом, вторые уверены, что защищают страну от полчищ орков, а на самом деле все развлекают дедушку, которому слишком скучно умирать одному...
Аноним, 07-12-2022 #6[ru]
«Минобороны РФ обвинило ВСУ в атаке на военные аэродромы в Рязанской и Саратовской областях». Вот как: ОБВИНИЛО!!! Да ладно, чего там обвинять – вы сразу в суд подайте!
Аноним, 07-12-2022 #7[ru]
Если украинские беспилотники и дальше будут так же кошмарить российские стратегические бомбардировщики, задача взятия Киева за три дня может стать невыполнимой.
Аноним, 07-12-2022 #8[ru]
Ещё две атаки беспилотников. Курский аэродром и нефтебаза в Брянской области. Судя по всему, карманным военкорам спущена разнарядка не раздувать огонь... В Кремле, скорее всего, уже поняли, что никуда вставать с колен страна огромная не собирается. Поэтому логично вернуться к декорациям «ничего не происходит»...
Аноним, 07-12-2022 #10[ru]
Почитал про украинский город Бахмут. Что же, думаю, там за крепость такая могучая, что вторая армия мира, атакуя всей своей мощью, не может его взять уже 4 месяца? Оказывается, Бахмут на 1/6 меньше Анапы. Какой вам Киев? Остановитесь, бедолаги, убьетесь же все!
Аноним, 07-12-2022 #12[ru]
За двое суток: три взрыва газа в жилых домах в разных городах России; три взрыва на аэродромах. Какие-то совсем хреновенькие предновогодние салютики, да.
Мышлявцев, 07-12-2022 #14[ru]
Уже фоновые новости, не вызывающие интереса. Куда там Сурков предлагал экспортировать хаос? «Возгорание в районе курского аэродрома, вызванное в результате атаки ВСУ, ликвидировано. Пожар тушили больше суток». М-да...
Аноним, 07-12-2022 #15[ru]
А помните, как мы хорошо жили? В магазине была нормальная еда по доступным ценам. После коммуналки оставались деньги на покупку штанов. Путин ловил щук, Медведев еще не сошел с ума и не гнал про Люцифера... Куда же нас занесло?
Аноним, 08-12-2022 #17[ru]
Владимир Владимирович по Крымскому мосту на Mercedes-Benz прокатился. А почему не на Калине?
Аноним, 08-12-2022 #18[ru]
«Во многих компьютерных играх иностранного производства пропагандируется культ насилия, жестокости...» – заявили в комиссии Совета законодателей страны, которая на протяжении уже почти года кроет ракетами другую страну просто потому что.
Аноним, 08-12-2022 #19[ru]
Узбекистан довольно жестко – особенно для восточной дипломатии – отклонил предложение Путина о тройственном газовом союзе... Затея Путина была в том, чтобы продолжать продавать газ в обход санкций, но на этот раз «сообразить на троих» у него не вышло. Соседи и бывшие союзники опасаются иметь дело с изгоем. Такая вот неувязочка: мечтал о многополярном мире, а его даже в региональные державы не берут.
Аноним, 08-12-2022 #23[ru]
Кремль привел Россию к полной деградации: экономической, политической, культурной, моральной. Самая богатая природными ресурсами страна в мире живет в нищете и разрухе, а теперь из последних сил надрывается, чтобы уничтожить соседей, которые решили жить по-человечески...
Аноним, 08-12-2022 #26[ru]
Первый знак был послан нам летом 2013-го года, когда Шойгу изобрел ТАНКОВЫЙ БИАТЛОН и начал проводить соревнования, как будто это абсолютно нормальная штука. Нужно было догадаться, что стареющие мужики с неограниченной властью рано или поздно перейдут от потешных игр с танками к чему-то более опасному...
Аноним, 09-12-2022 #30[ru]
Сергей Семенович! Газета поднялась до неслыханных высот, новости важны...
Коротко
Аноним, 07-12-2022 #4[ru]
Согласно последнему опросу «Левада-Центра» (российские власти считают организацию иностранным агентом), большинство россиян по-прежнему поддерживает действия Кремля в Украине. Свое несогласие с войной выразили всего 20%.
Аноним, 07-12-2022 #6[ru]
Странный этот глубинный народ. «Где наши пенсии», «где наш тёплый сортир», «где наши дороги», «где наше человеческое достоинство», «где наши мозги», «где наши перспективы» – это их не волнует. Но вот «где наше ПВО» – очень взволновало...
Аноним, 07-12-2022 #7[ru]
«Тува присоединится к использованию труда осуждённых в муниципальных организациях» – я так понимаю, если позвонить в ЖЭК для ремонта протекшей трубы или заискрившейся проводки, то к тебе могут прислать какого-нибудь убийцу, насильника или грабителя?
Аноним, 09-12-2022 #14[ru]
Airbus за 11 месяцев 2022 года поставил заказчикам 565 самолётов. В России всё гражданское авиастроение за этот же период не выпустило даже и 10 самолётов. Вот масштаб пропасти между Россией и реально индустриально развитым миром.
Аноним, 11-12-2022 #15[ru]
«Тува присоединится к программе трудоустройства заключенных». Только кто этим будет заниматься? Там у Ховалыга нет ни одного производственника – одни жулики.
Аноним, 11-12-2022 #16[ru]
Эта программа трудоустройства будет финансироваться из бюджета. Так что не сомневайтесь – Ховалыг пристроит к ней Богусова. И они вместе будут потихоньку «доить» бюджет республики.
Аноним, 11-12-2022 #17[ru]
№16, трудоустраивать зеков – это вам не посредством «Богусовтаптар» спекулировать тувинскими землями. Так что Богусов тут не пригодится.
Аноним, 11-12-2022 #18[ru]
Ховалыг – большой мастер сочинения всяких схем по раскассированию бюджетных средств. Что-нибудь придумает.
Аноним, 11-12-2022 #19[ru]
Скоро никаких зеков не будет, кроме политических – всех заберут на Украину воевать с укропами.
Аноним, 11-12-2022 #20[ru]
Организовать труд заключённых – это такая морока! Нужно где-то их содержать, кормить, охранять, обеспечивать работой. Это настоящий головняк. Ховалыгу такой воз не по зубам.
Аноним, 11-12-2022 #21[ru]
Ничего тут заумного нет. Вон у Уюсова и Купцова зеки работают на производствах, и никакой головной боли от этого ни у кого нет. Если есть производство, то рабочие руки нужны. Надо только немного мозгами раскинуть.
Бюджет Тувы на 2023 год – как будем дальше жить, земляки?
Аноним, 07-12-2022 #1[ru]
Шойгу! Ха-ха-ха! Как он перед Александром Лукашенко себя вёл. Как провинившийся мелкопакс. Знает, что Лукашенко может и словом и делом припечатать так, что штаны стирать придётся. Это тебе не холопствующее россиянское офицерство.
Аноним, 07-12-2022 #3[ru]
«Как будем дальше жить, земляки?» – как обычно. Как будто перераспределение бабла из одного кармана в другой как-то улучшает жизнь обычного человека. Если уж «обычный» человек не интересуется политикой, то бюджет хоть так, хоть по другому – разворуют.
Неделя публичности власти
Аноним, 07-12-2022 #1[ru]
Пока Глава катается туда-сюда, пустышка Гер Прокерт фотографирует птичек на балконе. А что еще может делать этот бездельник? Когда Глава осознает, что КПД Гер Прокерта равно «нулю» точно так же, как и у его советника Суртаева, который дурил всех своими сказками полтора года. Тогда, может, что-то и начнётся меняться в лучшую сторону. А пока не осознал так и будет это лживое болото с лягушками, квакающими лапшу на уши продолжать тянуть его в трясину дальше и глубже...
Аноним, 07-12-2022 #2[ru]
С такими кадрами, как Брокерт, Ховалыг не решит ни одну из проблем. Нужны реальные дела, а их нет. Если свои не подходят, пригласите из других регионов нормальных специалистов-руководителей.
Аноним, 07-12-2022 #3[ru]
Вы чё, народ!? Какие такие кадры из других регионов? Мы бюджет сами «пилить» будем. Это – святое! Не позволим чужакам разворовывать народное добро! Грудью защитим!
Аноним, 07-12-2022 #4[ru]
Проблему обманутых вкладчиков аварийного дома по улице Дружба 3/7 должен решить «Богусовтаптар» путем предоставления готового жилья, построенного им на земле, выделяемого ему бесплатно правительством.
Аноним, 07-12-2022 #5[ru]
А кто строил этот дом по ул Дружба 3/7, случайно не товарищ Лендел, лучший друг товарищей Сата, бывшего министра строительства, и мэра Кызыла? А мэром кто тогда был, кто выдавал разрешение на ввод в эксплуатацию этого разваливающегося дома? Не нынешний глава республики Ховалыг? Ну, Сат срок мотает, а Ховалыг – на плаву! Пусть хоть собственные ошибки исправит. Или подаёт в отставку.
Аноним, 07-12-2022 #7[ru]
Брокерта никто не слушает и не уважает по причине его пустобрехства и бесполезности. Ни один вопрос решить не может. А сами помощники посмеиваются над ним из-за его знаменитой голой фотосессии.
Аноним, 07-12-2022 #8[ru]
...В Правительстве Тувы есть пара-тройка человек, у Уюсова грамотные люди, в Тардан-Голде спецы есть, в Лунсине что-то осталось. И это спецы настоящие. Хованыкам эти люди не нужны. Так же как и карликам и шойгам.
Аноним, 07-12-2022 #9[ru]
Какой-то неубедительный «выход в народ»...
Аноним, 07-12-2022 #10[ru]
Елена Никульникова работает в системе УФСИН. Ее сын служит в разведывательном подразделении и находится в зоне боевых действий. «Я не могла поверить в происходящее, все, словно сказка: человек, на которого я 20 лет смотрю в телевизор, люблю, горжусь, может со мной встретиться лично! В этом человеке – мощь и сила, ЭТО БЫЛО ДЛЯ МЕНЯ, КАК УВИДЕТЬ БОГА!» Также женщина рассказала, что хотела купить на встречу новую вещь и даже интересовалась у продавцов «Что обычно надевают на встречу с президентом»? В итоге женщина поехала на мероприятие в форме. В этой истории прекрасно всё. 20 лет ждала Золушка своего бала и вот дождалась...
Аноним, 07-12-2022 #13[ru]
Тот уклад, что завел КШВ, продолжает реализовывать и нынешний глава. Такая политика самым губительным способом повлияла на республику. Грамотные кадры потеряны навсегда, новые выучить эти бездари попросту не смогут. Так и будут прочно блистать во всех Антирейтинговых Хит-парадах страны!
Аноним, 08-12-2022 #15[ru]
В Тыве и в сельском хозяйстве одно сплошное воровство – субсидии предпринимателям есть, а продукции местной на полках нет. Ну, может быть, за исключением того, что производит Оюн.
Аноним, 09-12-2022 #16[ru]
На сегодняшний день главным тормозом в развитии строительного комплекса в республике является первый зампред правительства Брокерт. Создавая лишь имитацию бурной деятельности, этот господин на самом деле всячески вредит развитию отрасли по многим направлениям. Только благодаря ему лично и его окружению республика проваливает все Федеральные программы по строительству.
Аноним, 09-12-2022 #17[ru]
«Богусовтаптар» – это детище Брокерта. При нем стала активно развиваться эта структура.
Аноним, 09-12-2022 #18[ru]
Брокерту очень выгодно держать возле себя откровенно слабого министра строительства. На фоне которого Брокерт выглядит просто академиком. В этом то и кроется секрет его долголетия, секрет кощея в глупом и недалеком окружении. Да и подпишут не глядя все, что скажет он им. Любой «Таптар» подмахнут.
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