Почём нынче землица тувинская, товарищ Ховалыг?

Таково уж свойство человеческой памяти, что она порой возвращается к судьбоносным решениям, заставляя мозг делать анализ произошедших событий. К одному из таких в истории Тувы можно смело отнести Указ президента России об отставке бывшего главы республики Шолбана Кара-оола 7 апреля 2021 года. Отставка была насколько назревшей, настолько и неожиданной просто потому, что судьба Кара-оола считалась крепко связанной с карьерой нашего замечательного геройского земляка министра обороны РФ Сергея Шойгу. В том далёком апреле 2021 года, когда ещё не была объявлена специальная военная операция РФ в Украине, Шойгу казался вечным символом власти в России. И для людей был привычен стереотип, что пока Путин управляет Россией, Шойгу всегда будет оставаться одним из самых влиятельных вельможей при дворе. А пока он будет при Путине, и с Кара-оолом ничего не может случиться.

При этом многие помнят, как Кара-оол организовал рукотворную социально-климатическую и гуманитарную катастрофу в Хову-Аксах, которая оставила без тепла целый райцентр. Но когда зампред правительства РФ Дворкович прилетел в Туву, чтобы на месте ознакомиться с ситуацией, то оказалось, что Кара-оола в республике нет, поскольку он отбыл на отдых куда-то на острова в тёплых морях. Но благодаря защите Шойгу даже такое ему сошло с рук. Всё это и порождало мифы о непотопляемости Кара-оола, которые были разрушены в один момент росчерком президентского пера.

ПОЛТОРА ГОДА ПУСТОПОРОЖНЕЙ БОЛТОВНИ

Одновременно врио главы был назначен директор «Энергосбыта» Тувы Владислав Ховалыг. Невзрачный средней руки чиновник, за которым тянулся шлейф тёмных делишек, но который умудрился на протяжении всей своей карьеры уклоняться от привлечения к уголовной ответственности, хотя почти все, кто был в эти времена с ним рядом, оказались кто под следствием, а кто – в местах не столь отдалённых. Но даже такому преемнику большинство в республике было радо. Расхожей фразой было обоснование такого отношения к новому главе: «по крайней мере, он не бандит». Мол, и это хорошо, поскольку предыдущий в этом плане был широко известен по инциденту, когда он в пьяном угаре выбил глаз охраннику боулинг-клуба только за то, что тот не признал в нём лидера преступного мира и зампреда правительства. И тут уже было не до воспоминаний о том, что новый глава, перед тем, как им стать, довёл до банкротства контору по сбору платежей за электроэнергию. А до того считался одним из самых никчемных мэров столицы, у него улицы были в грязи, а прикормленные бизнесмены – при деньгах. Ну, а об его деятельности на посту борца за оздоровление предприятий, попавших под банкротство, где ему не удалось оздоровить ни одно из них, вообще никто не вспомнил.

Но прошло более полутора лет после назначения Ховалыга на должность главного чиновника республики, и телячий восторг по поводу увольнения Кара-оола и назначения на его место Ховалыга постепенно рассеялся. И вдруг стало очевидным: а король-то – голый! За ним как-то не просматривается ни эффективной команды, ни оригинальных идей, ни желания улучшить жизнь земляков. Потому, наверное, чуть ли не единственным его положительным свойством стало – «он не бандит». Как будто одного этого качества достаточно, чтобы числиться энергичным, умным и эффективным управленцем и губернатором.

Когда Ховалыг принимал от Путина бразды правления республикой, он заявил о своих приоритетах, в числе которых обозначил борьбу с бедностью и коррупцией, за экологию путём газификации, за здоровье нации и повышение уровня и качества образования. Сегодня можно уверенно заявлять, что ни по одному из названных направлений за полтора года им ничего не сделано. Уровень жизни жителей Тувы, и без того самый низкий в РФ, ежегодно падает. И продолжит эту динамику в ближайшее время, поскольку Ховалыг представляет на утверждение парламента бюджеты, год от года снижающие затраты на социальные нужды. Хотя на самом деле деньги в казне есть. Только они направляются не на повышение уровня жизни населения, а на поддержку олигархов, занимающихся добычей природных ископаемых – российской компании ООО «Голевская горнорудная компания» Михаила Прохорова, ООО «Межегейуголь» олигарха Абрамовича, китайской компании ООО «Лунсин», шведской компании ООО «Тардан Голд». За последние годы им досталось от бюджетного пирога более 10 млрд. рублей.

Продолжается практика взращивания «талантливых бизнесменов» при непротивлении злу со стороны депутатов Верховного Хурала Тувы и спецслужб. На новый 2023 год проект бюджета содержит финансовые послабления именно этим компаниям в ущерб сельскому хозяйству и населению Тувы. А по части газификации за это время вообще не сделано никаких шагов, которые приближали бы к решению заветной цели. В этом плане эффективность деятельности предыдущего главы Кара-оола и нынешнего главы Ховалыга ничем не отличается. Любые решения приносят вред обществу и людям. И, как правило, содержат откровенно коррупционные составляющие.

КАК ЗАКАЛЯЛСЯ КОРРУПЦИОННЫЙ ТАНДЕМ

Но между прошлым и настоящим главами республики всё же имеется некоторая разница. И состоит она в том, что прежний, несмотря на тотальную поддержку Шойгу, хоть и отменил любые публичные аукционы по продаже земель под строительство индивидуального жилья, всё же в открытую не демонстрировал желание через подставных лиц спекулировать на нуждах людей самостоятельно решать свою жилищную проблему. А Ховалыг поставил процесс перехода казённых земель в частные руки с последующей перепродажей на поток. Для этого был выбран ряд нечистоплотных предпринимателей, среди которых наиболее заметным, алчным и беспринципным можно назвать криминального деятеля с уголовным прошлом Сергея Богусова.

Сомнительное содружество чиновника с уголовником началось ещё в бытность Ховалыга мэром Кызыла. Богусов уже тогда получил свою первую судимость и прошёл через процедуру банкротства. Впрочем, после получения судимости за мошенничество сам он официально никем больше не числится и никаких документов не подписывает. За него это делают ближайшие родственники сестра Почекутова и муж сестры жены Тырычев. Тогда они задумали и чуть было не провернули аферу с землями за Верховным судом РТ. Помешали газета «РИСК» и прокуратура, которую тогда возглавлял Александр Гринёв. А прокурором Кызыла тогда служил ныне подзабытый, но весьма порядочный и компетентный служака Николай Мальцев.

После того, как редакция газеты обратилась в прокуратуру, прокурор г.Кызыла обратился в Кызылский городской суд с исковым заявлением о признании договоров аренды земельных участков от 11.05.2012 года №0002-АМС-12 и №003-АМС-12, заключённых между Департаментом земельных и имущественных отношений мэрии и гражданкой Почекутовой Н.В., ничтожными и не порождающими никаких юридических последствий. Основанием для обращения прокурора в суд явился официальный ответ и.о. начальника Управления архитектуры и градостроительства мэрии г.Кызыла В.В. Канкова, в котором тот не стал отрицать: «невзирая на то, что эти земельные участки согласно Генплану г. Кызыла, утверждённому Кызылским городским Хуралом представителей 26.04.2011 года, расположены в зоне производственных объектов и резервов на проектный срок, они были выделены Департаментом земельных и имущественных отношений мэрии г.Кызыла для комплексного освоения в целях жилищного строительства».

Не составляло большого труда убедить прокуратуру, что мэр Кызыла Ховалыг вопреки решению представительного органа своим единоличным решением, без соблюдения предусмотренных законодательством процедур, в том числе схода граждан, перевёл земли производственного назначения в земли для индивидуального жилищного строительства. И тем самым толкнул своих подчинённых на должностное преступление не от большой любви к населению, не имеющего собственного жилья, а от неизвестно откуда взявшихся искренних чувств к любимой сестре «талантливого предпринимателя» Богусова. Именно потому он, пойдя на серьёзное нарушение закона, сдал в аренду для освоения в целях жилищного строительства земельные участки общей площадью в 266 187 кв. метров, находящихся за Верховным судом и бывшим Машзаводом, гражданке Почекутовой. Но трудно поверить в любовь мэра Кызыла к очень невзрачной, глубоко подержанной женщине без признаков интеллекта на лице, работающей то ли сторожем, то ли техничкой на ассенизационном предприятии. Вне всякого сомнения, тут нужен более осязаемый и вполне материальный интерес. Но это уже из области деятельности правоохранительных органов.

Чиновник мэрии официально подтвердил, что мэр Ховалыг 13.09.2012 года превысил свои полномочия, когда отменил решение городского Хурала об утверждении Генерального плана г.Кызыла. Следом прокуратура установила, что в нарушение федеральных законов, действующих норм и правил, перевод данных земель из числа промышленных надлежащим образом произведён не был, а публичные слушания по данному вопросу не проводились и изменения в Генплан г.Кызыла внесены не были. Тут-то афере Ховалыга и Богусова-Почекутовой пришёл конец.

Об этой истории можно подробно прочитать в №9 газеты «РИСК» от 11 марта 2014 года в статье «Мэр должен сидеть в тюрьме». Из этой статьи Вы можете почерпнуть кучу интересной информации. К примеру, как можно почти законно переоформить назначение земельного участка, не соблюдая требования закона. Говорят, это личное изобретение мэра Ховалыга. В том случае было так. Оказывается, свидетельство на право владением земли, которую оформили Почекутовой, содержит назначение земли: «жилищное строительство». Хотя общеизвестно, что оно должно быть «под производственные нужды». Но если внимательно присмотреться, то оно оказалось «повторным», выданным взамен свидетельства серии 17-АВ №066353 от 13.01.2011 года. Вот и выходит: мэру Ховалыгу и его горе-компаньонам Богусову-Почекутовой удалось вступить в преступный сговор с чиновниками Регистрационной палаты, и там поменяли в Свидетельстве на землю вид разрешённой деятельности.

Затем в газете «Тувинская правда» публикуется информационное сообщение о проведении публичных слушаний, в том числе и по поводу изменения вида разрешенной деятельности этих земельных участков. Только при этом в сообщении не доводится сведения ни о времени, ни о месте этих так называемых «слушаний». Иди, ищи, кто с кем публично слушался... И нужно это было только с одной целью – подготовить почву для мошеннического переоформления земли для последующей её распродажи. Ну, а затем следуют различные распоряжения мэрии, как бы узаконивающие это мошенничество.

СОЗНАЕШЬСЯ – ЛЕГЧЕ БУДЕТ. НЕ СОЗНАЕШЬСЯ – НИЧЕГО НЕ БУДЕТ

Пытливый читатель может спросить: ну и как, поймали мэра Ховалыга за руку? Или нет? Отвечу прямо: нет, не поймали. Как выяснили прокуроры, прохиндей-мэр своей подписи ни на одном документе, дающем право Богусову-Почекутовой продать казённые земли производственного назначения как земли под ИЖС, не ставил. В основном всё подписано его заместителем М.Кара-оолом. В.Ховалыг – человек осторожный. И в тюрьму явно не торопится. Поэтому всякие сомнительные бумаги подписывают его замы. Заниматься заместителями Ховалыга прокурор Гринёв и руководитель СУ СК Шаронов не стали. А вскоре и Гринёв, и Мальцев республику покинули. Новый прокурор Тувы Боровков, прибывший из Красноярска, где он, по сведениям местных СМИ, «крышевал» водочный бизнес, заниматься такой «мелочёвкой», как спекуляция землёй, не захотел. Мальцев ему, понятное дело, не понравился. Поэтому следом сменили и прокурора города на другого, оказавшегося алкоголиком. С тех пор у нас поменялось три или четыре городских прокурора. Как новый прокурор П.Насс будет относиться к такой «мелочёвке», как мошенничество с землёй, мы узнаем скоро.

Продолжение следует.

Кондрат Пчёлкин