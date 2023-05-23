Тувинские дети заставили прокурора бороться с коррупцией

Тува – регион, главным богатством которого является земля и её недра. А главным препятствием – народ, который наивно считает, что именно он является источником власти. С этим явно не согласны глава правительства В. Ховалыг, большая часть правительства Тувы и подавляющая часть депутатов от партии «Единая Россия», которая фактически пытается узурпировать право действовать от имени народа.

КОРРУПЦИОННАЯ ПЛЕСЕНЬ РАСПОЛЗЛАСЬ ПО ВСЕМ ВЛАСТНЫМ СТРУКТУРАМ

С некоторых пор вокруг прав на распоряжение землёй в регионе и кипят страсти. Масла в огонь подливает сросшаяся с криминальными предпринимателями верхушка республиканской власти, создавшая криминальный «Богусовтаптар». Целью махинаций этой группы жуликов и проходимцев является перевод казённых земель в собственность или аренду уголовнику со стажем Сергею Богусову и аффилированных с ним физических и юридических лиц с целью перепродажи земельных участков частным лицам, желающим решить или улучшить свои жилищные условия путём возведения индивидуального жилья.

Среди активистов этого зловещего процесса можно выделить главных действующих лиц: это глава республики Владислав Ховалыг, непосредственно подписывающий разрешения на выделение земельных участков, и предприниматель, специализирующийся на спекуляции земельными участками ранее судимый за мошенничество Сергей Богусов. В разной степени задействованы в этом процессе зампред правительства чиновник сексуальной направленности Брокерт, министр земельных и имущественных отношений Допуй-оол, председатель Верховного Хурала Тувы Кан-оол Даваа и его заместитель Глухов. При определённых условиях следственные органы без труда могут установить кадровый костяк этой, скорее всего, преступной группы и установить роль каждого из них в реализации плана отъёма у общества земельных участков, межевания их, оформления прав собственности и реализации нуждающимся по завышенным в 20-30 раз ценам.

Следует иметь в виду, что сомнительная связка «Ховалыг – Богусов» сформировалась и начала реализацию «Богусовтаптар», когда Владислав Ховалыг ещё занимал должность мэра г.Кызыла. Тогда Ховалыгу и Богусову удалось реализовать несколько небольших по размеру земельных участков в районе «Орбиты», за Машзаводом, на Правом берегу в районе Лесозавода и на въезде в г.Кызыл. Затем Богусову в связи с активизацией против него оперативно-розыскных мероприятий пришлось на время выехать в Красноярск, где он попал под крыло авторитетного предпринимателя Анатолия Быкова и занялся акциями Красноярского алюминиевого завода. Тем временем у главы Тувы Кара-оола накопилось много вопросов к мэру Ховалыгу, поэтому тот и лишился кресла мэра.

Но через пару лет фортуна улыбнулась Ховалыгу, и он, доведя «Туваэнергосбыт» до стадии банкротства, как ни в чём ни бывало, вернулся во власть. Только теперь уже рангом выше – главой республики. Горизонт возможностей Ховалыга резко расширился. Соответственно, расширились и масштабы «Богусовтаптар». Теперь Ховалыг в новой должности отписывал Богусову или его структурам типа ООО «Бастион» не гектары лучших земель для последующей перепродажи, а сотни гектаров элитной земли с готовыми инженерными сетями. Вдобавок к этому Богусову и его структурам стали «перепадать» «живые деньги» в виде разных «перспективных» проектов типа ИПСЭР.

ПРОКУРОР НАПОМНИЛ КОРРУПЦИОНЕРАМ О ЗАКОНЕ

Впрочем, как говорится, сколько верёвочке ни виться... Прокурора республики С. Дябкина завалили заявлениями граждане, которым власть обязана без очереди предоставлять бесплатное жильё. Это дети-сироты, инвалиды, ветераны боевых действий, люди, проживающие в ветхом и аварийном жилье. Однако правительство РТ в основном озабочено проблемой обогащения Богусова и К, а также выделением жилья спортсменам и чиновникам. Такое откровенно скандальное положение не могло не задеть прокурора. 11 января 2023 года прокурор С. Дябкин направил главе республики ПРЕДСТАВЛЕНИЕ №7-57-2022 «Об устранении нарушений требований федерального законодательства в сфере жилищного строительства». В нём он предложил главе Ховалыгу внести изменения в коррупционный закон РТ «О земле» и принять меры, обеспечивающие открытость и гласность при выделении земельных участков коммерческим структурам под строительство жилья.

В частности, прокурор отметил: «Вследствие правовой неурегулированности вопроса об основаниях и порядке изменения существенных условий заключённых соглашений о реализации инвестиционных проектов в отношении ООО «Энергострой», ООО СЗ «Новый город», ООО СЗ «Олчей» Правительством РТ принято решение о продлении срока реализации предложенных перечисленными застройщиками проектов». «Ключевым условием предоставления в льготном порядке земельных участков субъектам предпринимательской деятельности является обязательство последних о передаче не менее 2% от общей площади созданного жилого фонда в публичную собственность для решения вопросов обеспечения жильём детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа, граждан, проживающих в аварийном фонде, участников долевого строительства, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков».

Как полагает прокурор, «существующий пробел в нормативно-правовом регулировании вышеуказанных вопросов не способствует развитию конкуренции и созданию благоприятной конкурентной среды и является одним из факторов, обусловивших заключение органами исполнительной власти региона соглашений на минимально выгодных условиях о передаче в республиканскую собственность лишь 2% от общего объёма площади созданных жилых помещений, что не позволит коренным образом изменить ситуацию, связанную с обеспечением жильём проживающих на территории Республики Тыва социально незащищённых категорий населения». В связи с чем прокурор обязал главу РТ принять антикоррупционные поправки в закон РТ «О земле».

ШУЛЕРСТВО МИНИСТРА НЕ ПРОВЕЛО ПРОКУРОРА РЕСПУБЛИКИ

Правительство Тувы задумалось на четыре месяца. И выдало «на гора» законопроект о внесении изменений в закон «О земле». 17 мая парламент рассматривал предложения правительства. Докладчиком выступил министр по земельным вопросам А.А. Допуй-оол. Он сообщил депутатам, что проект изменения в конституционный закон республики Тыва «О земле» вносится для приведения «ст.14.2 Конституционного закона РТ от 27.11.2004 г. за №886 ВХ-I в соответствие с Жилищным кодексом РФ путём снятия ограничения, установленного п.3 ч.3 ст. 14.2 закона о земле в виде представления помещений исключительно детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей».

Суть изменений состояла в том, что «в представленной редакции конституционного закона РТ «О земле» дополняется положениями, в соответствии с которыми застройщики в результате реализации масштабных проектов передают республике не только жилые помещения в жилищный фонд республики, но и помещения нежилого назначения...». Всё это делается ещё и в целях «поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам и социально-ориентированным некоммерческим организациям. Так же могут быть открыты медкабинеты, пункты полиции и значимые учреждения можно размещать в каждом новом микрорайоне», – пояснил министр.

Наверное, этот законопроект прошёл бы в хурале «на ура!», если бы следом не взял слово прокурор республики С. Дябкин, который с сарказмом заметил: «Вы мотивируете необходимость внесения изменения закона о земле расширением льготных категорий». И, тем не менее, «предлагаете исключительно передачу в государственный фонд республики, а не муниципалитетов». При этом прокурор отметил, что обязанность предоставлять жильё льготникам законом возложена на муниципалитеты. И едко спросил: «Правительство какой льготной категории предоставляет жильё?» Как известно, наше правительство гражданам никакого жилья не предоставляет. Тогда прокурор поинтересовался: «Какую льготную категорию, чьи права вы планируете защитить этими изменениями?»

Когда докладчик ответил: «детям-сиротам и семьям с детьми инвалидами», прокурор сурово прервал его требованием: «не вводите в заблуждение депутатов!» Он сообщил для сведения депутатов: «это вставшие на учёт до 01.01.2005 г., это федеральные полномочия, это федеральные деньги, которые приходят, и вставшие после 2005 г.». Прокурор довёл до сведения депутатов, что «прокуратурой направлен иск по четырём мерам реагирования в адрес главы правительства, поскольку у нас этот вопрос не получил правового регулирования. И не на правительство и не на мэрию эти обязанности не возложены, и проект закона, естественно, «болтается» поскольку все обязательства по нему будут возложены не на правительство, а на мэрию».

Таким образом, правительство РТ пытается забрать муниципальные полномочия себе, тогда как ПО ЗАКОНУ обязанность по исполнению этих полномочий возложена на муниципальные власти. Хитро? Мало того, раздавая земли таким «жучилам», как Богусов, правительство просит депутатов принять такие поправки, чтобы правительство могло забирать у этих «жучил» 2% жилых помещений НЕЖИЛЫМИ! Понимаете, не квартирами, в которые можно было поселить сирот, инвалидов и прочих льготников, а нежилыми, которые потом переоборудуют «для размещения учреждений социальной направленности, таких как медицинские кабинеты, женские консультации, пункты полиции», хотя действующий закон предполагает исполнение обязательств не какими-нибудь, а жилыми квадратными метрами.

Вне всякого сомнения, если бы не прокурор, поправки были бы приняты, поскольку, скорее всего, никто из депутатов этих поправок не читал. Это можно понять из выступления зам. спикера парламента Глухова, который выступил в защиту законопроекта, но не смог объяснить, зачем он принимается. Вся его «концепсия» состояла в том, что «мы договорились – мы хотим строить жилищные помещения», хотя поправки говорят об обратном.

ВМЕСТО ЗАБОТЫ О НУЖДАЮЩИХСЯ – ОЧЕРЕДНЫЕ ЛЬГОТЫ ЧИНОВНИКАМ

О том, какими проблемами живёт наша власть, стало известно из выступления прокурора Дябкина, который сообщил депутатам: «Вчера на заседании правительства был снят с рассмотрения вопрос о государственном жилищном фонде, в котором единственное вообще жильё, которое было прописано – это служебное жильё чиновникам. И в котором написано, что из этого государственного фонда будут предоставляться служебное жильё, которое после десяти лет чиновник имеет право себе забрать». Вот и получается: глава Ховалыг правдами и неправдами добивается изменений в законах, чтобы облегчить жизнь коррупционерам. Сначала чиновник получает без очереди жильё в соцнайм, а через десять лет сможет спокойно приватизировать. А всякие там дети-сироты, инвалиды и прочие – подождут. Пока не до них.

В целом прокурор предложил чиновникам: если хотите, «забирайте полномочия, забирайте инвалидов», но тогда «обеспечивайте сирот и инвалидов сами»! Или откажитесь от закона, который «несёт за собой коррупциногенные факторы».

Ситуацию пытался спасти спикер Кан-оол Даваа. Он сообщил, что «крайние 13 лет комитет занимается только одним вопросом – вопросом о земле. Вспомните с 2010 г. по сегодняшний день: то отбираем, то забираем, то никому ничего не даем, то никому ничего не предлагаем и крайние 13 лет вопрос очень такой «мохнатый» вопрос». Затем попросил депутатов коррупционные на взгляд прокурора поправки в закон принять в первом чтении. Стыдно было слушать, как он уговаривал депутатов: «У вас у всех есть возможность и время подойти к министерству, подойти в правительство, подойти к комитету и там все свои мысли высказать и согласовать». Однако страх перед прокурором у некоторых депутатов взял верх над инстинктом повиновения. К тому же для всех, самых туповатых народных избранников стало очевидно, что под видом борьбы с коррупцией и охраны прав детей правительство пытается сделать закон ещё более коррумпированным. В итоге при голосовании поправки не добрали двух голосов. И он всё же не был принят.

Прокурор Дябкин не скрывал своего удовольствия. А вот на лица Даваа и Глухова было страшно смотреть. Складывалось такое впечатление, что у них в семьях кто-то скоропостижно скончался. И горю их нет предела.

Да, действительно, порою тяжело быть «эффективным коррупционером». Однако борьба прокурора с коррупцией в парламенте ещё впереди.

Я ещё вернусь к этой теме.

Кондрат Пчёлкин