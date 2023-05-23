    Перекрёсток мнений

Аноним, 17-05-2023 #1[ru]

«Кто умеет вводить толпу в заблуждение, тот легко становится ее повелителем; кто стремится образумить ее, тот всегда бывает ее жертвой» – Гюстав Лебон.

Аноним, 17-05-2023 #2[ru]

Песков: «Путин знает, куда ведет страну». Да все знают. Только мнения немного разделились – одни считают, что в полную ж..., другие настаивают на том, что в настоящую п...

Аноним, 19-05-2023 #3[ru]

«Путин пообещал россиянам, что они не останутся без еды из-за санкций». Если уж сам Путин пообещал – значит, скоро и еды не будет...

Аноним, 19-05-2023 #4[ru]

Путин: «Наши противники – недоумки с неоколониальным мышлением. На конкурсе недоумков они заняли бы второе место. Почему второе? Потому что недоумки». Если кто-то на конкурсе недоумков уверенно становится вторым, значит первое место уже кем-то занято.

Аноним, 20-05-2023 #6[ru]

Путинским прихлебателям постоянно надо демонстрировать шефу, что они глупее его – это непременное качество для сохранения чиновных позиций. Вот только что объявили мёртвым английский язык и попугали Европу радиоактивным облаком, как кто-то тут же вылез на публику с женскими гормонами в пиве. Переплюнуть президентский идиотизм с каждым разом становится всё труднее, а выглядеть в его глазах умником – огромный риск.

Аноним, 19-05-2023 #3[ru]

В ответ на антироссийские санкции в стоп-лист для въезда в РФ внесен Барак Обама! «Вашингтону пора давно усвоить, что ни один враждебный выпад против России не останется без жесткой реакции», – пригрозили в МИД. Клоуны вошли во вкус и уже не могут остановиться...

Аноним, 20-05-2023 #4[ru]

19 мая. Глава госмедиахолдинга: мне прислали взрывчатку в анальном вибраторе. Секретарь Совбеза: на Европу идёт радиоактивное облако. Нацлидер: в пиве «женские половые гормоны». Ничего страшного: обычный день в России.

Аноним, 17-05-2023 #1[ru]

Богусов заснял прокурора Дябкина голышом! И имеет компромат, как и Чпокерт на всех чиновников. В том числе и на братьев Кара-оол.

Аноним, 17-05-2023 #2[ru]

Везде этот Богусов успевает что-то отхапать. Ворюга какая-то, ты смотри...

Аноним, 17-05-2023 #3[ru]

Богусов все делает по команде Чпокерта – ни шагу без согласования!

Аноним, 17-05-2023 #4[ru]

Получается, наснимали друг на друга компромат партнеры и шантажируют теперь друг друга?

Аноним, 17-05-2023 #5[ru]

Похоже, Богусов давно занимается сбором компромата на чиновников. Ну а потом с них земельные участки выторговывает...

Аноним, 17-05-2023 #9[ru]

Голого Чпоньку Богусов лично снимал или это сделали по его заданию какие то проститутки?

Аноним, 18-05-2023 #22[ru]

Вот скажите: этот Чпокерт что, совсем ненормальный давать себя фотографировать голым? Вероятнее всего, его на скрытую камеру нащелкали компроматчики. Те, кому он всячески помогает теперь? Ну, землю отдает и прочие финансовые блага?

Аноним, 18-05-2023 #24[ru]

Шалунишка Чпокерт для Богусова выполнит любое желание. Даже хоть на миллиард.

Аноним, 18-05-2023 #27[ru]

Сглотнул, дурилка картонная? Мы – власть! А власть не судят и не выбирают. Моя личная жизнь никого не касаема!

Аноним, 18-05-2023 #28[ru]

Богусов опять пробрался в комментарии и опять кому-то угрожает расправой.

Аноним, 18-05-2023 #30[ru]

У господина Чпокерта какое-то обостренное восприятие критики в свой адрес. Чуть что, сразу бежит всем жаловаться на то, что все его обижают и оскорбляют. Боже, как это выглядит смешно! А еще и комментарии пишет, стыдобушка.

Аноним, 19-05-2023 #35[ru]

Карикатура классная! Ховалыгу и Богусову один орден на двоих – а потом и деньги пополам!

Аноним, 19-05-2023 #36[ru]

17 мая в Верховном Хурале рассматривали коррупционные поправки в закон РТ «О земле». Прокурор Дябкин выступил «против» этого закона, пояснив, что правительство прикрывается проблемами сирот, а на самом деле захватывает полномочия у мэрии г. Кызыла, чтобы раздавать земли «своим». Про Богусова речи не шло, но все поняли, что поправки готовились именно под его интересы. У Богусова и вороватых чиновников Тувы появился свой сторонник в парламенте – спикер Кан-оол Даваа, который всё же «продавил» коррупционную поправку в закон, тем самым «поставив» прокурора Дябкина «на место». В общем, нашим доморощенным коррумпированным чиновникам и депутатам никакой прокурор не указ! И глава республики Ховалыг с криминальным предпринимателем Богусовым при активной поддержке спикера парламента Даваа получат новые полномочия, чтобы абсолютно безнаказанно грабить тувинский народ.

Аноним, 19-05-2023 #37[ru]

Интересно, а как Ховалыг и Богусов рассчитаются с Даваа за оказанную услугу? И что будет делать прокурор Дябкин после того, как его фигурально послали?

Аноним, 19-05-2023 #38[ru]

№37, да утрётся ваш Дябкин и заткнётся.

Аноним, 19-05-2023 #39[ru]

Кто заснял Дябкина?

Аноним, 19-05-2023 #40[ru]

Зря вы так про прокурора. Он ведь реально выступает за законность и интересы людей. Дело не в Дябкине. Просто власть в Туве оборзела и обнаглела.

Аноним, 19-05-2023 #41[ru]

Подождите – Дябкину дадут определённую «отмашку» – и начнутся «посадки»... На Богусова там такой компромат собран – жизни не хватить мотать срок на зоне. Да и Ховалыгу в конце концов всё равно придётся идти на зону.

Аноним, 20-05-2023 #46[ru]

«Богусовтаптар» имеет компромат на всех. Поэтому ему и дают землю бесплатно и деньги ИПСЭР тоже. Что тут неясного?

Аноним, 20-05-2023 #48[ru]

Зачем они собирали компромат на всех? А главное нах...???

Аноним, 20-05-2023 #49[ru]

Наверное, чтобы потом шантажировать. Таков у них пизнес...

Аноним, 20-05-2023 #50[ru]

Богусов еще при КШВ распродавал тувинскую землю направо и налево. Миллиардное состояния сколотил еще в тот период. А сейчас уже, наверное, мультимиллиардером стал...

Аноним, 20-05-2023 #51[ru]

У Ховалыга, наверное, вместо мозга Хлебушек, если он сейчас Чпокерта на Московский предпринимательский форум позовет. Фууу...

Аноним, 20-05-2023 #52[ru]

А что на этом Московском предпринимательством форуме Чпокерт будет показывать, если его возьмут?

Аноним, 19-05-2023 #5[ru]

«Тува получит менее 800 тыс. рублей на поддержку производителей зерна» – он что, дурак, что ли? Менее 800 тысяч рублей на всё сельское хозяйство Тувы – это «важная и своевременная поддержка» ли? А почему другим регионам десятки и сотни миллионов – а Туве тысячи?

Аноним, 19-05-2023 #6[ru]

№5, наверное, всё дело в том, что и.о. министра сельского хозяйства Адай-Мерген Ховалыг и глава республики Владислав Ховалыг – олухи, не способные защитить интересы сельхозпроизводителей Тувы?

Аноним, 19-05-2023 #7[ru]

А не много ли дураков с фамилией «ховалыг» развелось в Туве в последние 2 года?

Аноним, 19-05-2023 #8[ru]

У власти – одни ослы.

Аноним, 19-05-2023 #9[ru]

анон 8, не «ослы» у власти, а «хованыги». Разницу понимаете?

Аноним, 17-05-2023 #1[ru]

Тува, Бурятия и Республика Алтай показали наибольшую долю погибших в Украине в 2022 году по отношению к численности мужского населения возрасте от 19 до 49 лет. Примечательно: регионы с наибольшей долей погибших в Украине являются беднейшими в России. Люди с удовольствием готовы обменять свою никчемную жизнь на возможность погибнуть за не очень большие деньги.

Аноним, 17-05-2023 #2[ru]

Мы живем в прошлом. Они живут в будущем. И, как ни странно, все это – в настоящем... В США наступила эра Теслы, запускают вакуумный поезд, который будет разгоняться до 1200 км/ч (скорость звука). Илон Маск запускает новые ракеты, которые садятся на морские платформы. В Германии биоэнергетика бьёт все рекорды производства. В Голландии начали делать вечные дороги из пластмассы, которую получают из отходов, выловленных в море. Бешеный ритм – люди создают будущее на 100 лет вперёд. А в РФ: скрепы, духовность, попы, местный ИГИЛ (запрещённая в России террористическая организация) в лице Кадырова, мракобесие, победобесие, ненависть ко всему миру, посадки за репост, вечные войны со всеми соседями, отсутствие прав граждан, гордость прошлым и только прошлым, к которому они на самом деле не имеют никакого отношения.

Аноним, 17-05-2023 #4[ru]

...Мобилизованные из Ульяновской области пожаловались на отсутствие еды и боеприпасов и попросились в ЧВК «Вагнера». А уже на следующий день депутат Госдумы Соболев пообещал по 15 лет тюрьмы за такой переход, потому что ЧВК – это незаконное вооружённое формирование. Понимаете? Путинские солдаты надеются, что у зэков-педофилов им будет лучше, чем во второй армии мира.

Аноним, 17-05-2023 #5[ru]

№4: «Бздила картонная, собирайся и дуй на фронт. Покажи, на что ты способен, болтун безмозглый». Так Пригожин ответил на предложение члена комитета Госдумы по обороне и генерал-лейтенанта Виктора Соболева. Чиновник заявил, что российские военные, которые хотят перейти в ЧВК «Вагнер», могут получить до 15 лет тюрьмы.

Аноним, 17-05-2023 #11[ru]

Пригожинские зэки становятся кандидатами в народные герои. Потому что вместе со своим главарём могут позволить себе то, что хотел бы сделать любой россиянин: наорать матом на депутата, губернатора, министра, на кого угодно – хоть на счастливого дедушку. При случае – двинуть в морду. И никакие «дискредитации» и прочие составы УК им не грозят. Хоть сейчас «Вагнер» может и правда пойти на Кремль сношать всем надоевших дедов – и глубинный народ, и «патриоты» их поддержат. https://t.me/chtddd/63649

Аноним, 17-05-2023 #13[ru]

Если Россия ничего не может поделать с Украиной, получающей медленно, с задержками и по чуть-чуть старое натовское оружие, то, что было бы при прямом конфликте России с НАТО, когда перед той не стоял бы вопрос, использовать на полную всю свою мощь или нет?

Аноним, 17-05-2023 #16[ru]

Информация про 6 сбитых «Кинжалов» над Киевом – это что-то невероятное! Рухнул не просто очередной миф про «уникальную, несбиваемую ракету». Рухнули все страшилки про «аналоговнетное» вооружение, которым он постоянно пытается угрожать НАТО!

Аноним, 18-05-2023 #18[ru]

Песков, 16 мая 2023: «СВО проводится, чтобы не было обстрелов территории России». Напоминаю. До начала СВО (24.02.22) никаких обстрелов территории России не было.

Аноним, 18-05-2023 #19[ru]

Сообщают, что этой ночью ВС РФ выпустили по Украине 30 крылатых ракет морского, воздушного и наземного базирования. 29 ракет из них сбито. Все – установкой «Patriot», об уничтожении которой мы недавно узнали.

Аноним, 18-05-2023 #22[ru]

Стоимость всего [ЗРК Patriot], возьмем уже такую сумасшедшую цифру, $200 тысяч. А «Кинжал» стоит порядка $10 млн. Кто кого наказал, применив «Кинжал» по пусковой установке? Когда Пентагон сообщил, что поставит Украине Patriot, Путин успокоил: «Ну, пускай передают, мы их пощелкаем, как орешки». Так кто кого щелкал, как орешки? Мало того, еще и щелкнули по носу тем, что они вроде бы заявляют, что уничтожили установку.

Аноним, 18-05-2023 #23[ru]

В ГД, в третьем чтении принят закон о «принудительном перемещении жителей оккупированных территорий». Тем самым Россия официально объявила о своем юридическом «праве» производить депортацию народов... Удивляться этой откровенности не следует.

Аноним, 19-05-2023 #25[ru]

«НАТО примет на саммите в Вильнюсе многолетнюю программу военной помощи Украине для полного ее перевооружения по западному образцу» – Столтенберг. «Демилитаризация Украины идет по плану» – Путин.