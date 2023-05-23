    Коротко

В 2022 году уровень бедности вырос в Хакасии, Ингушетии, Адыгее и Туве

«Хочу отметить четыре региона, которые, к сожалению, продемонстрировали рост уровня бедности – это Хакасия, Ингушетия, Адыгея и Тыва», – отметила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на расширенном заседании коллегии Минтруда России, передает ТАСС.

По ее словам, еще девять российских регионов не смогли достичь показателя по снижению бедности. Речь идет о таких субъектах как Хакасия, Ингушетия, Адыгея, Карачаево-Черкесия, Калмыкия, Северная Осетия – Алания, Коми, Оренбургская область и Ненецкий автономный округ.

Ранее 19 мая Голикова заявила, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в ближайшие годы будет повышаться опережающими темпами. Также, по ее словам, в текущем году создадут реестр нуждающихся граждан, запуск планируется на начало 2024 года.

До этого РБК писал, что после пересмотра данных аналитиками Федеральной службы государственной статистики (Росстата) доля малоимущих в России впервые в новейшей истории опустилась ниже 10% по итогам 2022 года и составила 9.8%. При этом прежняя оценка ведомства составляла 10,5%.

Состояние коммунальной инфраструктуры Тувы с каждым годом ухудшается

Красноярскстатом подготовлена статистическая информация о состоянии коммунальной инфраструктуры в 2022 году.

В Туве протяженность тепловых и паровых сетей на конец 2022 года составила 299,9 км, из них нуждающихся в замене – 29,2 км (9,7%). В 2022 году заменено 1,3 км сетей, или 3,9% от протяженности сетей, нуждающихся в замене на конец предыдущего года (в 2021 году – 4,9 км).

Протяженность водопроводных сооружений на конец 2022 года составила 253,1 км, из них нуждающихся в замене – 152,9 км (60,4%). В отчетном году заменено 0,7% от протяженности сооружений, нуждающихся в замене на конец предыдущего года, или 1 км (в 2021 году – 7,2 км).

Протяженность канализационных сетей на конец 2022 года составила 154,4 км, из них нуждающихся в замене – 116,6 км (75,5%). В 2022 году заменено 0,1 км канализационных сетей (в 2021 году замена канализационных сетей не производилась).

Несмотря на критическое состояние инфраструктуры, число зафиксированных аварий в системе теплоснабжения уменьшилось с 11 случаев в 2021 году до 6 случаев в 2022 году, в системе водоотведения с 2 случаев до 1 случая, в системе водоснабжения – увеличилось с 8 случаев до 18 случаев.

В Туве ввели карантин из-за сибирской язвы

Об этом 18 мая сообщили в пресс-службе правительства региона. «Распоряжением Главы Республики Тыва Владислава Ховалыга в местечке Уш-Хады-Эмектиг вблизи села Целинное Кызылского района введены ограничительные мероприятия», – говорится в сообщении.

Там уточнили, что возбудитель сибирской язвы был выявлен у коровы, которая находится в личном подсобном хозяйстве местного жителя. Исследования проводились в Тувинской ветеринарной лаборатории, результаты были получены 17 мая.

На данный момент межведомственная комиссия проводит в очаге заражения необходимые санитарно-эпидемиологические и противоэпизоотические мероприятия.

Китай, Кыргызстан и Узбекистан утвердили шаги по строительству железной дороги в обход России

Новый транспортный маршрут должен соединить Китай с Европой. Для координации строительства в Бишкеке открылся проектный офис.

Согласно предварительным прогнозам, сокращение пути из Восточной Азии в страны Ближнего Востока и Южной Европы составит порядка 900 км, а сроки уменьшатся на 7-8 суток и при этом объем грузоперевозок может составить 12-15 млн. тонн в год.

Прокуратура Тувы: увеличилось количество ДТП

В Туве за три месяца текущего года на 47% увеличилось количество ДТП, в результате которых погибло 22 человека. Как отмечает сайт прокуратура Республики Тыва, это на 214% больше аналогичного показателя 2022 года. Также подчеркивается, что тяжесть последствий возросла с 5,7 до 16,2% и на 220% увеличилось количество ДТП с участием детей. Серьезно увеличилось количество погибших от ДТП с участием нетрезвых водителей (+125%, АППГ – 4). Не снижается количество ДТП с участием нетрезвых водителей. Больше всего автомобильных аварий отмечается на территориях города Кызыла, Кызылского, Барун-Хемчикского и Овюрского районов. Высокая смертность на территориях Улуг-Хемского, Овюрского, Эрзинского и Каа-Хемского районов. Кроме того, в первом квартале 2023 года на 38% снизилось количество лиц, привлеченных к административной ответственности за управление автомашины в нетрезвом состоянии.

«Как показал анализ состояния законности, причинами дорожно-транспортных происшествий являются ослабление профилактической работы и рейдовых мероприятий в органах ГИБДД», – отметили в прокуратуре Республике Тыва.

Путин: цена на газ «припала, мы сокращаем добычу»

«Мы поставили определённую цену на газ, она немножко припала, мы сокращаем добычу, но тем не менее она у нас на должном уровне находится», – рассказал президент Владимир Путин на совещании с членами правительства.

Конкретные цифры ни Путин, ни министры не назвали. При этом 10 месяцев назад цена фьючерса на газ в Европе достигала 3500 долларов за тысячу кубометров, а сейчас она составляет 360 долларов за тот же объем – то есть почти в 10 раз меньше.

Евросоюз не вводил санкции в отношении российского газа, Россия сама сократила прокачку газа в Европу. В итоге европейские потребители нашли альтернативу – это, в основном, газ из США и Норвегии.

По данным «Коммерсанта», за первые три месяца 2023 года добыча газа в России снизилась на 10% от прошлогодней – до 180 млрд. кубометров. В марте добыча составила 61 млрд. кубометров. Основной объем снижения пришелся на «Газпром» – 18%. По итогам прошлого года снижение добычи составило почти 12%.