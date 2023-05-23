Что необходимо экономике Тувы для её устойчивого роста?

И снова о доходах населения. Это не потому, что кому-то хочется пнуть Главу республики В.Ховалыга побольнее. Просто это, как и раньше, главный вопрос, который сегодня интересует и тревожит не только редакцию газеты, но и жителей республики. И заключается он в том, почему Тува, несмотря на оказываемую постоянную финансовую поддержку федерального центра, имея огромные природные богатства, продолжает падать в беспросветную нужду в своём социально-экономическом движении?

Бесспорно, сложившаяся ситуация связана с уровнем компетентности, ответственности наших региональных чиновников, которые по долгу службы обязаны служить благополучию народа и процветанию республики. Но этого не наблюдается в республике. Не видно, чтобы они чувствовали свою ответственность перед гражданами республики за создание новых рабочих мест и решение вопросов повышения доходов населения.

В 2022 году продолжилось падение реальных располагаемых денежных доходов населения республики, которое наблюдается по данным статистики с 2010 года, за исключением отдельных периодов. Это время, когда республикой управляли Шолбан Кара-оол и Владислав Ховалыг – члены одной семьи и единой команды Сергея Шойгу. Во все эти годы в Туве фактически растёт уровень бедности населения Тувы, несмотря на некоторый рост заработной платы работающего населения республики и увеличение объёмов социальных выплат. А всё потому, что эти доходы всё больше отстают от темпов инфляции. В предыдущем номере газеты ситуация с ценами была проанализирована и выявлено, что фактический рост цен на основные продукты питания растёт значительно большими темпами, чем показывают статорганы и ретранслируют наши чиновники. Соответственно, это оказывает непосредственное влияние на рост бедности населения республики.

Вместо принятия реальных эффективных мер для решения этой проблемы, власти (правительство и парламент Тувы) пытаются сгладить эти негативные тенденции, регулярно меняя методику расчёта бедности. В результате этих манипуляций «бумажная» статистическая численность нищего населения региона действительно как бы «снизилась» с 42,1% от общей численности населения в 2016 году до 29,4% в 2021 году. И правительство смело отчитывается о таких «успехах» в борьбе с нищетой. Но это только по данным статистики и отчётам властей. Фактически уровень жизни населения неизменно год от года только падает.

В аналитическом обзоре в предыдущем номере газеты мы уже отмечали, что с учётом фактического (а не официального!) роста уровня цен на продукты питания и оценочного размера прожиточного минимума в 20 000 рублей в месяц к категории нищих и бедных может быть причислены до 70% населения республики.

Известно, что основными факторами, влияющими на благосостояние населения, является уровень и структура их доходов. Аналитики газеты представляют читателям сведения о динамике, объёмах и структуре денежных доходов населения по официальным данным Красноярскстата.

Состав и использование денежных доходов населения

(по данным баланса денежных доходов и расходов населения; миллионов рублей)

2017 2018 2019 2020 20211) Денежные доходы – всего 57666,2 60516,9 64990,0 74885,0 79718,8 в том числе: • доходы от предпринимательской деятельности 4946,8 4924,5 4789,3 3889,8 4496,9 • оплата труда 30827,8 33569,2 37158,6 39729,6 43077,1 • социальные выплаты 20537,8 21215,2 21990,8 30542,4 31399,2 • доходы от собственности 558,3 542,0 555,9 551,7 466,9 • прочие денежные поступления 795,5 266,0 495,5 171,5 278,6 Денежные расходы и сбережения – всего 57666,2 60516,9 64990,0 74885,0 79718,8 в том числе: • покупка товаров и оплата услуг 34703,5 38320,6 43245,6 42114,0 48133,5 • обязательные платежи, взносы и прочие расходы 8274,0 9332,6 10651,7 11265,5 12353,9 • прирост/уменьшение (-) сбережений населения 14688,8 12863,7 11092,7 21505,5 19231,4 • из него прирост/уменьшение (-) денег на руках у населения 15512,8 16941,2 16315,6 24823,5 29842,4

1) Предварительные данные.

Из таблицы видно, что общие доходы населения республики составили 79,7 млрд. рублей в 2021 году, которые сложились на 93% из заработной платы и социальных выплат, где удельный вес социальных выплат занимает почти 50% процентов (49,4%). При этом объём социальных выплат вырос с 20,5 млрд. рублей в 2017 году до 34,4 млрд. рублей в 2021 год, или в 1,7 раза. Наибольший рост объёмов социальных выплат наблюдается за 2020-2021 годы, что в большей степени связано с выделением республике дополнительных целевых средств из федерального бюджета в связи с пандемией коронавируса. Эти цифры наглядно показывают, что республика не только не остаётся «на плаву», но с каждым годом все глубже и глубже деградирует в экономическом развитии, попадая всё в большую зависимость от поступления средств на оплату пособий, пенсий и других социальных выплат.

Доходы от предпринимательской деятельности в 2021 году составили всего 5,6% от общих доходов населения республики. Мало того, следует отметить, что эти катастрофически низкие по удельному весу доходы имеют к тому же устойчивую тенденцию к сокращению – с 4,9 млрд. рублей в 2017 году до 4,5 млрд. рублей в 2021 году. Что свидетельствует о снижении уровня предпринимательской активности населения, это вопреки постоянным отчётам правительственных чиновников об успешном развитии малого и среднего предпринимательства в республике. Падают доходы также от собственности и прочих денежных поступлений.

Не лучше картина и с расходами населения. В структуре расходов, которые составили в совокупности 79,7 млрд. рублей, на покупку товаров и оплаты услуг приходится 48,1 млрд. рублей, или 60,4%. В пересчёте на среднедушевые месячные расходы населения это 12 024 рублей в месяц. Запомните эту цифру. Она важна, поскольку на эту сумму средний по уровню доходов человек в Туве живёт в течение месяца, расходуя их на покупку товаров и оплату услуг: продукты питания, покупка одежды, ремонт имущества, транспорт, связь, жилищно-коммунальные, бытовые, медицинские и другие расходы.

Расходы на обязательные платежи, взносы и прочие расходы составили 12,4 млрд. рублей, или 15,6%. При этом наблюдается опережающий рост расходов на обязательные платежи и взносы. Так при общем росте расходов населения за 2017-2021 годы на 138,1%, обязательные расходы выросли на 148,2%, то есть значительно больше среднего значения. Очевидно, что опережающий рост расходов на налоги, кредиты и другие обязательные платежи привели к уменьшению доли потребления населения по другим видам затрат – на покупку продуктов питания, одежды и пр. И, безусловно, не могли не привести к дальнейшему обнищанию населения республики. Только за эти годы прирост обязательных расходов составил 4 миллиарда рублей в абсолютных цифрах.

В 2021 году, согласно сведениям, приведённым в таблице, прирост сбережений населения республики составил на сумму 19,2 млрд. рублей. Из них 29,8 млрд. рублей составил прирост денег на руках населения. При общих расходах населения в 2021 году 48,1 млрд. рублей прирост денег на руках населения почти на 30 млрд. рублей вызывает большие сомнения в достоверности этих сведений. Возможно, играет какую-то роль рост объёмов финансовых обязательств населения перед банками за кредиты, но эти сведения подлежит глубокому изучению на предмет их достоверности. Согласно Отчёту Правительства Республики Тыва, кредитный портфель банков региона по физическим лицам составляет в 2022 году свыше 67 млрд. рублей с ростом на 19% к 2021 году. По оценкам российских экспертов, по объёму задолженности перед банками в среднем на одного человека Тыва попадает в первую десятку регионов страны.

Изложенные выше сведения и сделанные выводы указывают на истинное состояние социально-экономического положения Тувы. И оно близко к катастрофическому. Для выправления ситуации с уровнем жизни тувинского общества нужны кардинальные решения.

В 2021 году президент Путин в соответствии с анализом социально-экономического развития региона принял решение о досрочном отстранении главы республики Шолбана Кара-оола от занимаемой должности. К сожалению, об этом его просили депутаты парламента Тувы ещё с 2010 года, но тогда это не возымело должной реакции президента. И давно назревшее решение было принято только спустя 11 лет, когда стремительное падение уровня жизни населения республики стало очевидным и очень опасным. Сегодня в республике сформирован парламент, который не имеет воли на выражение собственной позиции. Он в своих решениях слепо следует установкам исполнительной власти. Поэтому его роль контроля над деятельностью правительства всё чаще приходится исполнять независимым СМИ.

Теперь стало очевидно, что правительство В. Ховалыга, состоящее в основном из тех, кого к власти привёл экс-глава Ш. Кара-оол, не в состоянии предложить и реализовать меры, способные вытащить Туву из беспросветной нищеты. Ховалыгу более чем за два года руководства республикой не удалось исполнить ни одного из обещаний, данных президенту Путину при назначении 7 апреля 2021 года. И вместо радикальных перемен Ховалыг предложил систему фальсификаций итогов своей деятельности, как бы подтверждающих его успешность и эффективность.

Но сама проблема региона не решена. Ему нужна смена курса правительства, а значит, необходимы кардинальные перемены в органах власти республики. И начинать нужно с главы республики В.Ховалыга, которого необходимо отправить в отставку как можно скорее. При этом делать ставку необходимо не на замшелых, погрязших в коррупции «Богусовтаптар» кандидатов из обоймы жуликов и проходимцев, что давно обосновались вокруг Шолбана Кара-оола, а на новых смелых и реально эффективных людей, имеющих положительный практический опыт хозяйствования, сплочённых идеей возрождения республики, а не личного обогащения, опирающихся на команду единомышленников, людей честных и беззаветно преданных своему народу.

Нужно признать, что экс-глава Кара-оол и нынешний глава республики Ховалыг – это люди, пытающиеся убедить федеральный центр в беспросветности перспектив Тувы. Их логика проста – от Тувы не будет толку, кого бы президент не поставил во главе её. Такой посыл в корне не верен. Нужно верить в республику, верить в её народ. И тогда успехи придут. Выбор – за президентом В. Путиным.

Аналитическая группа газеты «Риск»