Фальсифицируя статистику, богаче Туву не сделаешь!

Продолжаем дискуссию о мнимом благополучии в республике. В этот раз поговорим о доходах населения республики.

В предыдущем номере газеты были проанализированы денежные доходы населения республики, которые указывают на крайне низкий их уровень по сравнению с предыдущим периодом и в сравнении с соседними регионами. Согласно информации Красноярскстата, в 2022 году среднедушевые денежные доходы населения составили в Красноярском крае – 41 509 рублей, в Республике Хакасия – 28 772 рубля. А в Республике Тыва – 21 776 рублей. При этом доля населения со среднедушевыми денежными доходами до 14 000 рублей в месяц составила по Красноярскому краю – 11,1% от общей численности населения, по Республике Хакасия – 16,4%, а по Республике Тыва – 35%. Доля населения со среднедушевыми доходами до 10 000 рублей в месяц (то есть населения, находящегося в условиях нищеты) распределены, соответственно, следующим образом: 4,4%; 5,9%; 18,2% (Тува).

Сложившиеся структура и динамика денежных доходов не дают никаких оснований рассчитывать на позитивные прогнозы повышения благосостояния граждан республики в будущем. Если, конечно, не произойдут кардинальные перемены в социально-экономической политике региональных властей. Надо понимать: стремление жить за счёт пособий, других социальных выплат и в целом бюджетных средств вместо развития реальной экономики всё глубже погружает население республики в нищету и бедность.

При более глубоком изучении некоторых официальных статистических данных становится очевидным, что даже эти неприятные для республики сведения не дают объективной действительной картины денежных доходов населения. Ситуация в этой сфере жизни ещё более тревожнее, чем кажется на первый взгляд.

Согласно сведениям Красноярскстата, структура денежных доходов и расходов населения республики за 2017-2021 годы сложилась следующим образом.

Структура денежных доходов и расходов населения

(по данным баланса денежных доходов и расходов населения; в процентах)

2017 2018 2019 2020 20211) Денежные доходы – всего 100 100 100 100 100 в том числе: • доходы от предпринимательской деятельности 8,6 8,1 7,4 5,2 5,6 • оплата труда 53,4 55,5 57,2 53,1 54,0 • социальные выплаты 35,6 35,1 33,8 40,8 39,4 • доходы от собственности 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 • прочие денежные поступления 1,4 0,4 0,8 0,2 0,4 Денежные расходы и сбережения – всего 100 100 100 100 100 в том числе: • покупка товаров и оплата услуг 60,2 63,3 66,5 56,2 60,4 • обязательные платежи, взносы • и прочие расходы 14,3 15,4 16,4 15,1 15,5 • прирост/уменьшение (-) сбережений населения 25,5 21,3 17,1 28,7 24,1 • из него прирост/уменьшение (-) денег на руках у населения 26,9 28,0 25,1 33,1 37,4

1) Предварительные данные.

Из таблицы видно, что доля доходов от предпринимательской деятельности и оплаты труда наёмных работников в республике составляет менее 60%. Однако и эта цифра не даёт полной реальной картины, поскольку в оплате труда имеют большой удельный вес доходы работников, занятых в бюджетной сфере.

Анализ динамики доходов по этим двум позициям (оплата труда и предпринимательский доход) указывает на устойчивое снижение их доли в денежных доходах населения за 2007-2021 годы. Так, если их удельный вес в общих доходах составлял в 2007 году 62,4%, то в 2021 году – 59,6%. В том числе доля доходов от предпринимательской деятельности за этот период снизился с 14,4% до 5,6% в 2021 году. В результате, сохранение доходов населения республики на уровне прожиточного минимума потребовало повышения объёмов социальных выплат, доля которых выросла с 14,4% в 2007 году до 39,4% в 2021 году, то есть почти в 3(!) раза.

В предыдущем номере при анализе структуры расходов населения республики в 2021 году было отмечено, что из 79,7 млрд. рублей на покупку товаров и оплаты услуг приходится 48,1 млрд. рублей или 60,4%. А расходы на обязательные платежи, взносы и прочие расходы составили 12,4 млрд. рублей или 15,6%. На прирост сбережений населения приходится 19,2 млрд. рублей или 24,1%. При этом следует иметь в виду, что данные по приросту сбережений вызывают сомнения в их достоверности.

Возвращаясь к теме по сбережениям населения республики, аналитическая группа газеты установила, что доля сбережений населения в соседних регионах значительно меньше, чем в Туве. Так в Красноярском крае доля прироста в расходах населения на сбережения составила в 2021 году 6,8%, а в Республике Хакасия сбережения населения даже сократились по сравнению с предыдущим годом. Из этого следует, что прирост сбережений населения Тувы в 2021 году на сумму 19,4 млрд. рублей (24,1% в структуре расходов), по нашей оценке, никак не может соответствовать действительности при крайне низких расходах на покупку товаров и оплаты услуг, которые составили в 2021 году 15 712 рублей. В Красноярском крае и Республике Хакасия эти расходы составили, соответственно, 32 375 и 26 187 рублей. Выходит, что жители Тувы, расходуя на покупку товаров и оплаты услуг практически на уровне прожиточного минимума, умудряются приращивать сбережения до 24,1%, когда наши более богатые соседи имеют минимальный прирост сбережений (Красноярский край – 6,8%, а Республика Хакасия – даже минус 5,3%, то есть сбережения сократились).

По всей видимости, к такому подозрительному итогу привело чрезмерное жонглирование цифрами статданных в угоду властям, чтобы несколько приукрасить суровую действительность реальной жизни населения Тувы. Из этого следует, что статистические органы, скорее всего, приписывают денежные доходы населения республики, чтобы сгладить фактический катастрофически низкий уровень доходов и высокую бедность в республике.

Правительству РТ, чтобы знать реальную ситуацию с доходами населения, хочется пожелать разобраться с этими сведениями, противоречащими здравой логике. Правда, это возможно в том случае, если правительство на самом деле не является заказчиком этих фальсификаций. Подобные результаты нам известны по статистике поголовья скота в республике и итогов голосования. Не исключено, что и с динамикой статданных бедности населения всё обстоит точно так же, как с итоговыми протоколами поддержки «Единой России» и статданными по поголовью скота.

Известно, что при нормальной структуре экономики региона главными источниками денежных доходов населения должны быть оплата труда наёмных работников и предпринимательские доходы, которые формируются в преобладающей части в секторах реальной экономики. Нынешняя тревожная ситуация сложилась в результате недальновидной деятельности региональной власти, которая вместо решения проблем развития реального сектора экономики рассчитывает на темпы роста объёмов пособий из федерального центра. Такая глубоко ошибочная порочная политика продолжается и сегодня. Поскольку власть не осознает опасности сегодняшней ситуации и не чувствует своей ответственности за будущее своих граждан. И даже сам глава правительства В.Ховалыг, похоже, не рассчитывает на долгое руководство правительством и не заглядывает в будущее. Он, видимо, не понимает, что за все решения, которые фактически погружают республику в нищету, в конечном итоге отвечать придётся ему. И никакая сфабрикованная под такие задачи статистика его не спасёт.

Выход из этого положения один – развитие региональной экономики. И в первую очередь – опережающее развитие агропромышленного комплекса Тувы, который позволит не только повысить доходы населения за счёт создания новых рабочих мест, но и обеспечить население республики продовольствием, одеждой и обувью. Снизит миграционный отток населения в столицу Тувы и даст людям надежду на будущее.

Аналитическая группа газеты «Риск»